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الرئيسية / من قتلها؟ وهذا ما تم كشفه…تفاصيل جديدة عن جثة فتاة الفاشونيستا الكويتية

من قتلها؟ وهذا ما تم كشفه…تفاصيل جديدة عن جثة فتاة الفاشونيستا الكويتية

من قتلها؟ وهذا ما تم كشفه…تفاصيل جديدة عن جثة فتاة الفاشونيستا الكويتية
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المرصد 39 5٬928 3 ساعات

صحيفة المرصد : في تطور جديد للقضية، نقلت الكثير من المواقع الكويتية أخباراً عن العثور على جثة فتاة في سن العشرين في منطقة سلوى.

وبعد الكشف على الجثة تبيّن أنها فاشونيستا كويتية تهتم بالموضة وتنشر أفكارها على صفحته على “انستغرام” ويتم متابعتها من قبل الجمهور.

وفي التفاصيل الجديدة التي كشفت عن القضية، أن جثة الشابة وجدت ملقاة في الشارع في منطقة السلوى، وأن المباحث الجنائية قامت بالبحث والتحري حول هذه الحادثة بعد القبض على رجل كويتي كان برفقة الجثة ، وفقاً لمجلة لها.

وبعد استجوابه تبين أنه صاحب الشقة التي كانت فيها الفتاة قبل وفاتها مباشرة، حيث صرح:” دخلت الشقة ولقيتها ميتة بجرعة زائدة وهي صاحبة صديقي المتواجد حالياً في البحرين فرميت جثتها”.

ولم تكشف السلطات الأمنية حتى الآن عن هوية هذه الفتاة، بانتظار انتهاء كافة التحقيقات والوصول إلى حقيقة وفاتها.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

39 -
2017-09-13 21:56:09
قلم الحقيقه لله درك يا رائع
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( عدد التعليقات 1,138 )
38 - رعد الشمال
2017-09-13 21:54:13
اللهم أستر أعراض المسلمين أينما كانوا تخيلوا معي وقع الخبر على أهل القتيلة وكيف انتهت حياتها على هذه الحالة جثة ملقاة في الشارع
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( عدد التعليقات 1 )
37 - قلم الحقيقه
2017-09-13 21:43:35
فقلم الحقيقة لاينسب انتصاره أو كلمته ورأيه لنفسه أبدآ وانما يشارك فيها وطنه المملكة العربية السعودية ويتقاسم وفائها ودفاعها عنه مع قيادة هذه البلاد وحكومته الشرعية فنحن منهم وننتمي لهم حكامنا آل سعود.
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( عدد التعليقات 1 )
36 - قلم الحقيقه
2017-09-13 21:38:13
أقسوعليكم كثيرآ لكن الحقيقة أن هذا هو واقعكم الحقيقي.يحزنني أمركم أنكم بهذه العقلية وهذه الصفة لكن ليس لكم وصفآ دقيقآ يمثلكم الا هذا الوصف ليس مع بالغ أسفي وانما مع بالغ أسف وطن تنتمون له لايتشرف بكم.
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35 - أبو فهد
2017-09-13 21:23:04
الله يرحم الفاشونيستا ويغفر لها ويتجاوز عنها راحت بسبب وحشية الذئاب البشريه
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34 - هنطش
2017-09-13 21:13:27
أول كانو يقولون لتا فلان راعي كاسه انحاشو عنه الوقت الحالي كوكتيل كاسه هلى زقارة على شم على حقن وبلع حبوب حتى حبوب منع الحمل ماوفروها
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( عدد التعليقات 1 )
33 - قلم الحقيقه
2017-09-13 21:07:17
لماذا هذه النظرة السوداء لدى البعض تجاه المرأة بشكل خاص وتجاه الحياة بشكل عام . هؤلاء حقيقة من الظلم كثيرآ أن نطلق عليهم بشر أو لهم صلة بهم هم يعيشون وفق دائرة مغلقة تحتويها صناديق رؤوسهم بعقلية ضب.
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32 - فكر زين
2017-09-13 21:05:51
الله يرحمها
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31 - محاكيكم
2017-09-13 21:01:49
لا يا زمن ...
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30 - خنبقه
2017-09-13 20:54:22
اربك يافويز الشيباني ماطلعة طول ظهرك وابتلشت في الماء
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29 - زمن مخيف
2017-09-13 20:09:25
اذا ماتت الغيرة على الاعراض فماذَا تتوقع ؟
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28 - وازماناااااه
2017-09-13 20:02:35
الله لايبلانا .كلهم هذا حالهم خربيستا مو فاشيونيستا .وسط موبوء وهذا نهاية التحرر والانفلات.نسأل الله العافية
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27 - مسمار
2017-09-13 19:59:35
ت22 قلومه لابسه طاقية الاخفاء ياخي شكلي رفعت ضغطك هههههههه ايش نسوي الشهاده عندك تصرفها صرف مخليها سبيل كمان انتي احترمي القراء ولو لم نلجمك لدخلنا دائرة الساكت عن الحق شيطان اخرس!!
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26 - محمد الجعيد
2017-09-13 19:50:25
اللي بدايته ****نهايته ماساويه
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25 - عمران 😂
2017-09-13 19:45:07
فايز الشيباني من كثر ماتهوجس بام شوشه منفوشه وام 112 صرت تتخيل صوت الحريم بكل مكان 😂😂
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24 -
2017-09-13 19:43:24
فايز الشيباني طبعا متحمس ورايح تجري وخيالك عامل عمايله ههههههههههههههههههههههههه
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23 - بهجت
2017-09-13 19:41:54
المفروض البنات يخافوا من هذي القصص وقصص الابتزاز وغيرها والمفروض تنتشر في كل مكان علشان ياخذن العظه والعبره ويعرفن انهن فريسه سهله وماحولهن الا ذئاب مفترسه .الله يحفظ بناتنا وبنات المسلمين
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22 - زائر متابع
2017-09-13 19:34:53
يا مسمار مالك ومال قلم .. يا اخي اترك الناس تبدي رآيها وتعبر عن أرآءها .. يا مسمار علق على الموضوع وخل الناس تكتب رآيها .. يا اخي احترم أرآء الناس.. يا اخي ركز على الموضوع فقط .. مالك ومال فلان وعلان
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21 - فاطمه
2017-09-13 19:34:34
هذي نهاية اللي ينادون بشعار "كوني حره" اسكني بشقه بروحك وصاحبي على كيفك واسهري واشربي وسافري اللهم نسألك العفو والعافيه . الله يرحمها ويغفر لها
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20 - خلود
2017-09-13 19:31:38
لاتكون ***
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19 - هاشم
2017-09-13 19:26:51
فايز الشيباني شنهو الضلع مدينه ولا قريه اول مره اسمع بها وعساكم انقذتم الحصني المصاب
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18 - هاشم
2017-09-13 19:25:07
يارب لطفك وسترك وش صاير بالعالم اجرام تقشعر منه الابدان
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17 - مسمار
2017-09-13 19:21:35
لاحظو تعليقات قلومه هاليومين ماسكه مصطلح جديد هههههههههه برمجه وكلمة صندوق راسه مدري من وين سمعها خخخخخخخخخخ ويرميها في غير موضعها يحشرها حشر حتى لولم تناسب الموضوع اممما صندوق راسه عجيبه!!
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16 - فايز الشيباني
2017-09-13 19:18:13
كنت مره في البر مع أصحابي ولما صرنا نص الليل سمعنا صراخ بنت في الضلع ولما ذهبنا لها لقيت حصني مصاب يده مكسوره وهو إللي كان يصرخ في الضلع تخيل عزيزي القارئ صار معي كذا
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15 - Mood
2017-09-13 19:16:46
يارب ثبتنا على طاعتك دوما .
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14 - مسمار
2017-09-13 19:14:47
ت6 قلومه مفتية المرصد صدقوني هالقلومه حالها لايخرج عن اثنتين اما مريظه لاتعي ماتقول وهنا نسال الله لها الشفاء فليس على المريض حرج واما انها تستفز القراء حتى في امور الدين فعليها من الله ماتستحق!!
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13 - نصيحة
2017-09-13 19:14:18
انتبهوا لبناتكم بلا شهرة بلا فاشينيستا انتبهوا لبناتكم ، البنت امانه في رقاب والديها ، برامج التواصل والحريه والشهرة وموت الغيرة كلها تودي للتهلكه وتؤذي بناتنا في افكارهم واخلاقهم واسلوبهم وسلوكياتهم
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12 - نهاية مينيكان
2017-09-13 19:12:39
*************
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( عدد التعليقات 1 )
11 - قلم الحقيقه
2017-09-13 19:10:12
الأخونجي عدو الحياة حسب برمجة عقله المتخلف وقلبه المريض على طول جعل القضية حسب توجيهات دعاته الخونة أخلاقية وقام يخطب ويعزف على وترها يغلق كل الاتجاهات الا اتجاه واحدالذي يتهمها بأخلاقها لتعزيز خباثته
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10 - إتــــــــــــاوي
2017-09-13 19:10:07
يا قزم الحقيقه الله يشغلك بنفسك ياعدو الفضيله
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9 - فايز الشيباني
2017-09-13 19:08:21
يادافع البلاء......?
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8 - خبير
2017-09-13 19:07:16
شكلها جنائيه***
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7 -
2017-09-13 19:06:36
قلم الجهل الشهاده مهي تباع في السوبر ماركت
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 1 )
6 - قلم الحقيقه
2017-09-13 19:02:14
رحمها الله شهيدة بحول الله وقوته.نسأل الله لها الرحمة والغفران وأن يسكنها فسيح جناته.مؤكد تم استدراجها أو خطفها بعد نجاحها في عملها من خصوم لها وتم اغتيالها بعد حقن جسمها بالمخدرات لابعاد الشبهة عنهم.
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5 -
2017-09-13 19:01:01
لاحول ولا قوة إلا بالله الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة
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4 - ☆☆☆☆☆☆☆
2017-09-13 18:58:54
هذه الحريه المزعومه وماتجلب من خراب بيوت ولو كانت هذه المصيبه في بيتك يا من تنتسيبون للأسلام ... ياقلم الحقيقه او لو كانت ***يا فريده شوقي ..
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( عدد التعليقات 2,168 )
3 - ابونواف...
2017-09-13 18:57:11
يارب رحمتك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - ....
2017-09-13 18:56:04
للاسف اشباه الرجال ارخصوا بناتهم .. هذه نهاية انعدام الغيرة .. هذه نهاية الحريه الزايدة بلا قيود وانعدام الغيرة !
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1 - أفريقي
2017-09-13 18:55:10
لماذا رميت جثتها ولم تبلغ
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