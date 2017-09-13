من قتلها؟ وهذا ما تم كشفه…تفاصيل جديدة عن جثة فتاة الفاشونيستا الكويتية

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صحيفة المرصد : في تطور جديد للقضية، نقلت الكثير من المواقع الكويتية أخباراً عن العثور على جثة فتاة في سن العشرين في منطقة سلوى.

وبعد الكشف على الجثة تبيّن أنها فاشونيستا كويتية تهتم بالموضة وتنشر أفكارها على صفحته على “انستغرام” ويتم متابعتها من قبل الجمهور.

وفي التفاصيل الجديدة التي كشفت عن القضية، أن جثة الشابة وجدت ملقاة في الشارع في منطقة السلوى، وأن المباحث الجنائية قامت بالبحث والتحري حول هذه الحادثة بعد القبض على رجل كويتي كان برفقة الجثة ، وفقاً لمجلة لها.

وبعد استجوابه تبين أنه صاحب الشقة التي كانت فيها الفتاة قبل وفاتها مباشرة، حيث صرح:” دخلت الشقة ولقيتها ميتة بجرعة زائدة وهي صاحبة صديقي المتواجد حالياً في البحرين فرميت جثتها”.

ولم تكشف السلطات الأمنية حتى الآن عن هوية هذه الفتاة، بانتظار انتهاء كافة التحقيقات والوصول إلى حقيقة وفاتها.

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