من قتلها؟ وهذا ما تم كشفه…تفاصيل جديدة عن جثة فتاة الفاشونيستا الكويتية
صحيفة المرصد : في تطور جديد للقضية، نقلت الكثير من المواقع الكويتية أخباراً عن العثور على جثة فتاة في سن العشرين في منطقة سلوى.
وبعد الكشف على الجثة تبيّن أنها فاشونيستا كويتية تهتم بالموضة وتنشر أفكارها على صفحته على “انستغرام” ويتم متابعتها من قبل الجمهور.
وفي التفاصيل الجديدة التي كشفت عن القضية، أن جثة الشابة وجدت ملقاة في الشارع في منطقة السلوى، وأن المباحث الجنائية قامت بالبحث والتحري حول هذه الحادثة بعد القبض على رجل كويتي كان برفقة الجثة ، وفقاً لمجلة لها.
وبعد استجوابه تبين أنه صاحب الشقة التي كانت فيها الفتاة قبل وفاتها مباشرة، حيث صرح:” دخلت الشقة ولقيتها ميتة بجرعة زائدة وهي صاحبة صديقي المتواجد حالياً في البحرين فرميت جثتها”.
ولم تكشف السلطات الأمنية حتى الآن عن هوية هذه الفتاة، بانتظار انتهاء كافة التحقيقات والوصول إلى حقيقة وفاتها.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
قلم الحقيقه لله درك يا رائع
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اللهم أستر أعراض المسلمين أينما كانوا تخيلوا معي وقع الخبر على أهل القتيلة وكيف انتهت حياتها على هذه الحالة جثة ملقاة في الشارع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فقلم الحقيقة لاينسب انتصاره أو كلمته ورأيه لنفسه أبدآ وانما يشارك فيها وطنه المملكة العربية السعودية ويتقاسم وفائها ودفاعها عنه مع قيادة هذه البلاد وحكومته الشرعية فنحن منهم وننتمي لهم حكامنا آل سعود.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أقسوعليكم كثيرآ لكن الحقيقة أن هذا هو واقعكم الحقيقي.يحزنني أمركم أنكم بهذه العقلية وهذه الصفة لكن ليس لكم وصفآ دقيقآ يمثلكم الا هذا الوصف ليس مع بالغ أسفي وانما مع بالغ أسف وطن تنتمون له لايتشرف بكم.
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
الله يرحم الفاشونيستا ويغفر لها ويتجاوز عنها راحت بسبب وحشية الذئاب البشريه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أول كانو يقولون لتا فلان راعي كاسه انحاشو عنه الوقت الحالي كوكتيل كاسه هلى زقارة على شم على حقن وبلع حبوب حتى حبوب منع الحمل ماوفروها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لماذا هذه النظرة السوداء لدى البعض تجاه المرأة بشكل خاص وتجاه الحياة بشكل عام . هؤلاء حقيقة من الظلم كثيرآ أن نطلق عليهم بشر أو لهم صلة بهم هم يعيشون وفق دائرة مغلقة تحتويها صناديق رؤوسهم بعقلية ضب.
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
الله يرحمها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا يا زمن ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اربك يافويز الشيباني ماطلعة طول ظهرك وابتلشت في الماء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اذا ماتت الغيرة على الاعراض فماذَا تتوقع ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
الله لايبلانا .كلهم هذا حالهم خربيستا مو فاشيونيستا .وسط موبوء وهذا نهاية التحرر والانفلات.نسأل الله العافية
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ت22 قلومه لابسه طاقية الاخفاء ياخي شكلي رفعت ضغطك هههههههه ايش نسوي الشهاده عندك تصرفها صرف مخليها سبيل كمان انتي احترمي القراء ولو لم نلجمك لدخلنا دائرة الساكت عن الحق شيطان اخرس!!
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اللي بدايته ****نهايته ماساويه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
فايز الشيباني من كثر ماتهوجس بام شوشه منفوشه وام 112 صرت تتخيل صوت الحريم بكل مكان 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فايز الشيباني طبعا متحمس ورايح تجري وخيالك عامل عمايله ههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المفروض البنات يخافوا من هذي القصص وقصص الابتزاز وغيرها والمفروض تنتشر في كل مكان علشان ياخذن العظه والعبره ويعرفن انهن فريسه سهله وماحولهن الا ذئاب مفترسه .الله يحفظ بناتنا وبنات المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
يا مسمار مالك ومال قلم .. يا اخي اترك الناس تبدي رآيها وتعبر عن أرآءها .. يا مسمار علق على الموضوع وخل الناس تكتب رآيها .. يا اخي احترم أرآء الناس.. يا اخي ركز على الموضوع فقط .. مالك ومال فلان وعلان
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
هذي نهاية اللي ينادون بشعار "كوني حره" اسكني بشقه بروحك وصاحبي على كيفك واسهري واشربي وسافري اللهم نسألك العفو والعافيه . الله يرحمها ويغفر لها
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
لاتكون ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فايز الشيباني شنهو الضلع مدينه ولا قريه اول مره اسمع بها وعساكم انقذتم الحصني المصاب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
يارب لطفك وسترك وش صاير بالعالم اجرام تقشعر منه الابدان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
لاحظو تعليقات قلومه هاليومين ماسكه مصطلح جديد هههههههههه برمجه وكلمة صندوق راسه مدري من وين سمعها خخخخخخخخخخ ويرميها في غير موضعها يحشرها حشر حتى لولم تناسب الموضوع اممما صندوق راسه عجيبه!!
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
كنت مره في البر مع أصحابي ولما صرنا نص الليل سمعنا صراخ بنت في الضلع ولما ذهبنا لها لقيت حصني مصاب يده مكسوره وهو إللي كان يصرخ في الضلع تخيل عزيزي القارئ صار معي كذا
لا يعجبني(7) اعجبني(4)
يارب ثبتنا على طاعتك دوما .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ت6 قلومه مفتية المرصد صدقوني هالقلومه حالها لايخرج عن اثنتين اما مريظه لاتعي ماتقول وهنا نسال الله لها الشفاء فليس على المريض حرج واما انها تستفز القراء حتى في امور الدين فعليها من الله ماتستحق!!
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
انتبهوا لبناتكم بلا شهرة بلا فاشينيستا انتبهوا لبناتكم ، البنت امانه في رقاب والديها ، برامج التواصل والحريه والشهرة وموت الغيرة كلها تودي للتهلكه وتؤذي بناتنا في افكارهم واخلاقهم واسلوبهم وسلوكياتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
*************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الأخونجي عدو الحياة حسب برمجة عقله المتخلف وقلبه المريض على طول جعل القضية حسب توجيهات دعاته الخونة أخلاقية وقام يخطب ويعزف على وترها يغلق كل الاتجاهات الا اتجاه واحدالذي يتهمها بأخلاقها لتعزيز خباثته
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
يا قزم الحقيقه الله يشغلك بنفسك ياعدو الفضيله
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
يادافع البلاء......?
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شكلها جنائيه***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قلم الجهل الشهاده مهي تباع في السوبر ماركت
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
رحمها الله شهيدة بحول الله وقوته.نسأل الله لها الرحمة والغفران وأن يسكنها فسيح جناته.مؤكد تم استدراجها أو خطفها بعد نجاحها في عملها من خصوم لها وتم اغتيالها بعد حقن جسمها بالمخدرات لابعاد الشبهة عنهم.
لا يعجبني(16) اعجبني(4)
لاحول ولا قوة إلا بالله الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
هذه الحريه المزعومه وماتجلب من خراب بيوت ولو كانت هذه المصيبه في بيتك يا من تنتسيبون للأسلام ... ياقلم الحقيقه او لو كانت ***يا فريده شوقي ..
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
يارب رحمتك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
للاسف اشباه الرجال ارخصوا بناتهم .. هذه نهاية انعدام الغيرة .. هذه نهاية الحريه الزايدة بلا قيود وانعدام الغيرة !
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
لماذا رميت جثتها ولم تبلغ
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أضف تعليق