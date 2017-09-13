ناعم بولندي: سجنوني في الكويت وحلقوا رأسي بسبب «أنوثتي»!
صحيفة المرصد :كشفت صحيفة الراي الكويتية عن قضية شاب اكتسب شهرته حول العالم بتشبهه بالنساء ونشر صوره وأخباره عبر تطبيق «انستغرام» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الصحيفة الكويتية إنه البولندي المراهق الذي يحمل الاسم المستعار كينغ لوكسي، زعم أنه قد ألقي القبض عليه خلال زيارة قصيرة إلى الكويت وأنه جرى احتجازه لمدة أسبوعين «لمجرد أن مظهري يبدو أنثوياً» على حد قوله! .
لوكسي، البالغ من العمر 19 عاماً، قال إنه كان في زيارة عابرة إلى الكويت قبل أسابيع قليلة عندما أُلقي القبض عليه في مجمع تجاري، حيث كان قدر رتّب مع عدد من أصدقائه كي يتقابلوا هناك.
ونقل موقع إلكتروني غربي متخصص في شؤون المثليين عن لوكسي، قوله: «بينما كنت أتمشى في منطقة المطاعم في المجمع، استوقفني ضابط شرطة تابع لإدارة الأدلة الجنائية واستنكر شكل ملابسي وملامح وجهي الأنثوية».
وأضاف: «بعد ذلك، جاء 6 رجال شرطة وألقوا القبض عليّ ثم اصطحبوني إلى فندقي لأجمع متعلقاتي الشخصية التي كانت في غرفتي… ثم وضعوا يديّ في القيود واتصل أحدهم بمخفر الشرطة وأبلغهم بأنه سيجلب إليهم مثلياً جديداً ليصنعوا منه رجلاً».
وقال «الناعم» البولندي إنهم حلقوا شعر رأسه تماماً في المخفر، ثم استمر احتجازه هناك لمدة أسبوعين متتاليين على الرغم من أنه كان من المفترض قانوناً ألا يستمر احتجازه في المخفر أكثر من 4 أيام.
وتابع قائلاً: «فتشوا محتويات هاتفي النقال في المخفر وصادروه خلال فترة الاحتجاز بعد أن تأكدوا من خلالها أنني أتمتع بشهرة واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط».
و قال لوكسي إن السلطات الأمنية الكويتية أطلقت سراحه في نهاية المطاف، لكنها قررت منعه بشكل دائم من دخول الكويت.
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التعليقات
الله لايبلانا الله يسترنا ويستر جميع المسلمين
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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم .. مقزز وبشع
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هذا سلقه تكرم السلقه عنه
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فيه شبه من أحلام 🤔🤔
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يامامي بسم الله عليك ههههه
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كذاب ابن ستين كذاب الكويت فيها نوعيات اخس منك
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الطيور على اشكالها تقع
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الله يعافيه ولا يبلانا يارب
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كان ركبوه علي حمار في البر وسكنوه في الملاعيب غير يطلع رجال تروح الميوعه والهباله
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ياربي لك الحمد الله لا يبتيلينا ولايبلاناااااااااااا،،،، انتي ،،،والا انت ،،، والاانتمانا وش جايبك للعربان ماكفاك الحرية اللي عندكم في بلدكم ،،، استغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله .
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امحق من رجال
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وش الاجابك عند الوحوش احمد ربك ماطبو عليك الدرباوية كانت صارت لك علوم ماهي زينه
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أسبوعين في السجن اَي سجن بالظبط
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الكويت!! تقول لي السعوديه اقولك نعم يلقى القبض عليه عمان ممكن قطر الامارات البحرين ممكن يمسكونه بس الكويت غريبه الكويت مليانه من ذولا الجنوس الله لايبتلينا
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اكيد جااااااااي بدعوى سوقه ماشي هناااااااك
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له من اسمه ...نصيب ...تحية لرجال الكويت⚘⚘
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. وين قلم الحقيقه عن اشباهه
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ابو هاالبراطم اللي كنها براطم حاشي
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قلم الحقيقه يكفلك في **
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مسخ ومقرف
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احلى من بنات ههههههه
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يقلد براطم البنات اللي يصورن انفسهن بالسنابات ويستعرضن بأجسادهن في زمن ماتت فيه الغيرة وانعدم فيه الحياء ونقص فيه العقل وقل فيه الخوف من الله
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وليه تتعبون انفسكم بالتعليق يكفي لمثل هولاء قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال في خلقه في لبسه في كلامه ووووو
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اووووف ياهو فشقه بعد ❤️
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هذي نهاية الليبرالية والعلمانية اللهم لا شماتة
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**** سد نفسي ابو حواجب وعععععععععع
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هذا مريض لا تتشمتون فيه ، وين اهله عنه ، الله لا يبلانا ، اول ماشفته حسبته وحدة مشهورة فيه شبه منها ، الله يشفيه ولا يبلانا ، يارب رحمتك
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مشاء الله كيف عرفوا انه رجال .. المره ارجل منه
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الصورة الاخيرة مالهاش حال ههههههههههههه كائنو من عرب فلسطين هههههههههه اخ تفو عليك ياطنتن يامعرص يامتن..... يانتن عاوزلك بوصه 10سم تسدها فيها هههههههههه
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يخرب بيته من طلعه من الخاتم
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ليش هرام تزعلونه هذا حمام السلام
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ودنا نعرف رأي قلم الخنبقه من المؤيدين لقرار سيدته الأم امريكا بقبول المثليين
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كويس ماحشروه بركن
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خايس ماينفع يكون ذكر ولا أنثى . ينفع لطب للتجارب الحيوانية فقط.
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اعوذ باالله.
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فقراوي ذا
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كثيرون هم الذكور، قليلون هم الرجال
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مريض وشكل بسه اعوذ بالله
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الرجال ناقصين عقل
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كذاب القانون بالكويت الشذوذ ماله حكم ولا يقبض عليه نهائي هذا يبي يشتهر
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اللي يشوف التعليقات يقول ايه هين يكون خير هههههههه والله ماتوفرون شمبانزي
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يشبه هههههههه
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ينشر الايدز والامراض بين المراهقين يفترض الكويت حكمته عليه بعدام
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احس فينا هرمون الرجوله اكثر منه
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عليه شفايف . كنه شفايف بقرة , جارتنا ههههههههه
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هذا إنسان لا غلط ما هو إنسان ابد ،،،،،😷
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هذا إنسان قذر،،،،،،،😷
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هه شهره ,, واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط». ,, وست رجال امن قابضين عليه واسبوعين سجن . مالهم حق . مظلووووووووم < شكلة مامر الثمامه هههههههههههههه
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هذا إنسان مريض،،،،،😷
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يالله ان حقير
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لو كنت رجل محترم فطرتك التي خلقك الله عليها لارحبو فيك اهل الكويت اهل الكرم لكن انك اتيتهم متشبه وملعون فاطردوك لانك لاتشرف الارض التي تاتي لها
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يالطيف يارب العباد ألطف بِنَا وبأبنأنا وذريتنا وجميع المسلمين وابعد عنا وعنهم الشقاء والزلل انك سميع الدعاء
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الله ذا الوجه القبيح
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رجال هل الكويت .. ولاهمهم لاغربي ولاأمريكي .... مخنـــ....... زي هذا بيربونه ...
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منظره يقشعر منه البدن اعوذ بالله من الخبث والخبايث
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ناقصين هالأشكال الحمدلله اللذي عافانا
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تصور ياحضرة القاضي اقول لها جيبي لي ماي بار جابت لي ماي حار حرق براتمي براتمي ههخخ
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جاي يفسد الشباب المراهق ****
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كفو رجال الامن الكويتي ابطال فيهم غيره على بلادهم وشبابهم *** مفروض مايدخل ارض الكويت من البدايه وطرد من المطار
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اللهم سكنهم في مساكنهم ... بالله هذا شكل آدمي ؟؟؟ أعوذ بالله هذا مسخ ومومياء ... وبعدين ياواد وش موديك عند الكوايته ...؟؟؟؟
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كرم الله الكويت ونساء الكويت ورجالها
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اعوذ بالله من الخبث والخبائث
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ياربي لطفك
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ياربي لطفك
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معدتي قلبت عليك النعله يا أوصخ عباد الله موتك خير من حياتي لابوها رجوله يا وصخ .
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والله انهم رجال أهل الكويت اللي تصرفوا معك هذا التصرف . أرفع عقالي لهم تحية وألف تحية لأهل الكويت . وهم أخواننا وأشقائنا في السعودية . ودايما في المقدمة . الله يحفظ الكويت وأهله
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تعليق مخالف
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لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم استرنا بسترك يا الله
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تفووووو على هالشكل
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الحمد لله والشكر لله..
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