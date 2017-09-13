ناعم بولندي: سجنوني في الكويت وحلقوا رأسي بسبب «أنوثتي»!

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صحيفة المرصد :كشفت صحيفة الراي الكويتية عن قضية شاب اكتسب شهرته حول العالم بتشبهه بالنساء ونشر صوره وأخباره عبر تطبيق «انستغرام» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة الكويتية إنه البولندي المراهق الذي يحمل الاسم المستعار كينغ لوكسي، زعم أنه قد ألقي القبض عليه خلال زيارة قصيرة إلى الكويت وأنه جرى احتجازه لمدة أسبوعين «لمجرد أن مظهري يبدو أنثوياً» على حد قوله! .

لوكسي، البالغ من العمر 19 عاماً، قال إنه كان في زيارة عابرة إلى الكويت قبل أسابيع قليلة عندما أُلقي القبض عليه في مجمع تجاري، حيث كان قدر رتّب مع عدد من أصدقائه كي يتقابلوا هناك.

ونقل موقع إلكتروني غربي متخصص في شؤون المثليين عن لوكسي، قوله: «بينما كنت أتمشى في منطقة المطاعم في المجمع، استوقفني ضابط شرطة تابع لإدارة الأدلة الجنائية واستنكر شكل ملابسي وملامح وجهي الأنثوية».

وأضاف: «بعد ذلك، جاء 6 رجال شرطة وألقوا القبض عليّ ثم اصطحبوني إلى فندقي لأجمع متعلقاتي الشخصية التي كانت في غرفتي… ثم وضعوا يديّ في القيود واتصل أحدهم بمخفر الشرطة وأبلغهم بأنه سيجلب إليهم مثلياً جديداً ليصنعوا منه رجلاً».

وقال «الناعم» البولندي إنهم حلقوا شعر رأسه تماماً في المخفر، ثم استمر احتجازه هناك لمدة أسبوعين متتاليين على الرغم من أنه كان من المفترض قانوناً ألا يستمر احتجازه في المخفر أكثر من 4 أيام.

وتابع قائلاً: «فتشوا محتويات هاتفي النقال في المخفر وصادروه خلال فترة الاحتجاز بعد أن تأكدوا من خلالها أنني أتمتع بشهرة واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط».

و قال لوكسي إن السلطات الأمنية الكويتية أطلقت سراحه في نهاية المطاف، لكنها قررت منعه بشكل دائم من دخول الكويت.

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