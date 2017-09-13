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ناعم بولندي: سجنوني في الكويت وحلقوا رأسي بسبب «أنوثتي»!

ناعم بولندي: سجنوني في الكويت وحلقوا رأسي بسبب «أنوثتي»!
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المرصد 71 4٬927 1 ساعة

صحيفة المرصد :كشفت صحيفة الراي الكويتية عن قضية  شاب  اكتسب شهرته  حول العالم بتشبهه بالنساء ونشر صوره وأخباره عبر تطبيق «انستغرام» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة الكويتية إنه  البولندي المراهق الذي يحمل الاسم المستعار كينغ لوكسي،  زعم أنه قد ألقي القبض عليه خلال زيارة قصيرة إلى الكويت وأنه جرى احتجازه لمدة أسبوعين «لمجرد أن مظهري يبدو أنثوياً» على حد قوله!  .

لوكسي، البالغ من العمر 19 عاماً، قال إنه كان في زيارة عابرة إلى الكويت قبل أسابيع قليلة عندما أُلقي القبض عليه في مجمع تجاري، حيث كان قدر رتّب مع عدد من أصدقائه كي يتقابلوا هناك.

ونقل موقع إلكتروني غربي متخصص في شؤون المثليين عن لوكسي، قوله: «بينما كنت أتمشى في منطقة المطاعم في المجمع، استوقفني ضابط شرطة تابع لإدارة الأدلة الجنائية واستنكر شكل ملابسي وملامح وجهي الأنثوية».

وأضاف: «بعد ذلك، جاء 6 رجال شرطة وألقوا القبض عليّ ثم اصطحبوني إلى فندقي لأجمع متعلقاتي الشخصية التي كانت في غرفتي… ثم وضعوا يديّ في القيود واتصل أحدهم بمخفر الشرطة وأبلغهم بأنه سيجلب إليهم مثلياً جديداً ليصنعوا منه رجلاً».

وقال «الناعم» البولندي إنهم حلقوا شعر رأسه تماماً في المخفر، ثم استمر احتجازه هناك لمدة أسبوعين متتاليين على الرغم من أنه كان من المفترض قانوناً ألا يستمر احتجازه في المخفر أكثر من 4 أيام.

وتابع قائلاً: «فتشوا محتويات هاتفي النقال في المخفر وصادروه خلال فترة الاحتجاز بعد أن تأكدوا من خلالها أنني أتمتع بشهرة واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط».

و قال لوكسي إن السلطات الأمنية الكويتية أطلقت سراحه في نهاية المطاف، لكنها قررت منعه بشكل دائم من دخول الكويت.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

71 - _
2017-09-14 00:40:42
الله لايبلانا الله يسترنا ويستر جميع المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 - منصف
2017-09-14 00:36:54
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم .. مقزز وبشع
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69 - مهند111
2017-09-14 00:36:06
هذا سلقه تكرم السلقه عنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-14 00:29:11
فيه شبه من أحلام 🤔🤔
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
67 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-14 00:26:02
يامامي بسم الله عليك ههههه
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66 -
2017-09-14 00:25:43
كذاب ابن ستين كذاب الكويت فيها نوعيات اخس منك
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65 - لماذا
2017-09-14 00:18:37
الطيور على اشكالها تقع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 -
2017-09-14 00:11:25
الله يعافيه ولا يبلانا يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 - المر
2017-09-14 00:10:48
كان ركبوه علي حمار في البر وسكنوه في الملاعيب غير يطلع رجال تروح الميوعه والهباله
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62 - سركيس بااااريس
2017-09-14 00:10:16
ياربي لك الحمد الله لا يبتيلينا ولايبلاناااااااااااا،،،، انتي ،،،والا انت ،،، والاانتمانا وش جايبك للعربان ماكفاك الحرية اللي عندكم في بلدكم ،،، استغفر الله ولا حول ولا قوة الا بالله .
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61 - معيض
2017-09-14 00:07:26
امحق من رجال
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60 - ابو راشد
2017-09-14 00:05:16
وش الاجابك عند الوحوش احمد ربك ماطبو عليك الدرباوية كانت صارت لك علوم ماهي زينه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2,169 )
59 - ابونواف...
2017-09-14 00:05:03
أسبوعين في السجن اَي سجن بالظبط
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58 - مانع القحطاني
2017-09-14 00:04:54
الكويت!! تقول لي السعوديه اقولك نعم يلقى القبض عليه عمان ممكن قطر الامارات البحرين ممكن يمسكونه بس الكويت غريبه الكويت مليانه من ذولا الجنوس الله لايبتلينا
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57 - الفنكوش
2017-09-14 00:04:30
اكيد جااااااااي بدعوى سوقه ماشي هناااااااك
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56 - ١١١
2017-09-14 00:04:10
له من اسمه ...نصيب ...تحية لرجال الكويت⚘⚘
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55 - ابو عمر
2017-09-14 00:03:23
. وين قلم الحقيقه عن اشباهه
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54 -
2017-09-14 00:03:00
ابو هاالبراطم اللي كنها براطم حاشي
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53 -
2017-09-14 00:02:59
قلم الحقيقه يكفلك في **
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52 - البلسم
2017-09-14 00:02:53
مسخ ومقرف
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51 - سالم
2017-09-14 00:02:10
احلى من بنات ههههههه
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50 - بالمختصر
2017-09-13 23:58:27
يقلد براطم البنات اللي يصورن انفسهن بالسنابات ويستعرضن بأجسادهن في زمن ماتت فيه الغيرة وانعدم فيه الحياء ونقص فيه العقل وقل فيه الخوف من الله
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49 - د محمد اليوسي
2017-09-13 23:58:20
وليه تتعبون انفسكم بالتعليق يكفي لمثل هولاء قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال في خلقه في لبسه في كلامه ووووو
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48 - واااااااو
2017-09-13 23:57:36
اووووف ياهو فشقه بعد ❤️
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
47 -
2017-09-13 23:54:40
هذي نهاية الليبرالية والعلمانية اللهم لا شماتة
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46 - وطني الحبيب
2017-09-13 23:52:53
**** سد نفسي ابو حواجب وعععععععععع
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45 - ا
2017-09-13 23:51:15
هذا مريض لا تتشمتون فيه ، وين اهله عنه ، الله لا يبلانا ، اول ماشفته حسبته وحدة مشهورة فيه شبه منها ، الله يشفيه ولا يبلانا ، يارب رحمتك
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44 - الله لا يبلانا
2017-09-13 23:50:39
مشاء الله كيف عرفوا انه رجال .. المره ارجل منه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - مقيم بالسعودية
2017-09-13 23:50:11
الصورة الاخيرة مالهاش حال ههههههههههههه كائنو من عرب فلسطين هههههههههه اخ تفو عليك ياطنتن يامعرص يامتن..... يانتن عاوزلك بوصه 10سم تسدها فيها هههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
42 - وطني الحبيب
2017-09-13 23:49:37
يخرب بيته من طلعه من الخاتم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
41 - خنبوق
2017-09-13 23:49:35
ليش هرام تزعلونه هذا حمام السلام
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
40 - ☆☆☆☆☆☆☆
2017-09-13 23:47:28
ودنا نعرف رأي قلم الخنبقه من المؤيدين لقرار سيدته الأم امريكا بقبول المثليين
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39 - زائر
2017-09-13 23:46:13
كويس ماحشروه بركن
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38 - جابر
2017-09-13 23:45:55
خايس ماينفع يكون ذكر ولا أنثى . ينفع لطب للتجارب الحيوانية فقط.
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37 - ظامي اليل
2017-09-13 23:45:18
اعوذ باالله.
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36 - كنت فقراوي واستخرت الله
2017-09-13 23:45:06
فقراوي ذا
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35 - O
2017-09-13 23:44:57
كثيرون هم الذكور، قليلون هم الرجال
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
34 - خالد
2017-09-13 23:44:36
مريض وشكل بسه اعوذ بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - زائره
2017-09-13 23:43:36
الرجال ناقصين عقل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 - كويتي
2017-09-13 23:42:56
كذاب القانون بالكويت الشذوذ ماله حكم ولا يقبض عليه نهائي هذا يبي يشتهر
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31 - ظاد
2017-09-13 23:40:09
اللي يشوف التعليقات يقول ايه هين يكون خير هههههههه والله ماتوفرون شمبانزي
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30 - اسمرعبرالملكـــي
2017-09-13 23:37:51
يشبه هههههههه
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29 - هاشم
2017-09-13 23:37:28
ينشر الايدز والامراض بين المراهقين يفترض الكويت حكمته عليه بعدام
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
28 - بولا
2017-09-13 23:37:23
احس فينا هرمون الرجوله اكثر منه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - خيال
2017-09-13 23:35:59
عليه شفايف . كنه شفايف بقرة , جارتنا ههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 22,003 )
26 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-13 23:35:44
هذا إنسان لا غلط ما هو إنسان ابد ،،،،،😷
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 22,003 )
25 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-13 23:35:12
هذا إنسان قذر،،،،،،،😷
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
24 - خيال
2017-09-13 23:34:48
هه شهره ,, واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط». ,, وست رجال امن قابضين عليه واسبوعين سجن . مالهم حق . مظلووووووووم < شكلة مامر الثمامه هههههههههههههه
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( عدد التعليقات 22,003 )
23 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-13 23:34:38
هذا إنسان مريض،،،،،😷
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22 - مشبب
2017-09-13 23:34:37
يالله ان حقير
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21 - هاشم
2017-09-13 23:32:14
لو كنت رجل محترم فطرتك التي خلقك الله عليها لارحبو فيك اهل الكويت اهل الكرم لكن انك اتيتهم متشبه وملعون فاطردوك لانك لاتشرف الارض التي تاتي لها
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20 - العمده
2017-09-13 23:31:45
يالطيف يارب العباد ألطف بِنَا وبأبنأنا وذريتنا وجميع المسلمين وابعد عنا وعنهم الشقاء والزلل انك سميع الدعاء
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19 - ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام
2017-09-13 23:31:20
الله ذا الوجه القبيح
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18 - برطم ناقه
2017-09-13 23:30:52
رجال هل الكويت .. ولاهمهم لاغربي ولاأمريكي .... مخنـــ....... زي هذا بيربونه ...
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17 - هاشم
2017-09-13 23:29:21
منظره يقشعر منه البدن اعوذ بالله من الخبث والخبايث
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16 - دافووور
2017-09-13 23:28:53
ناقصين هالأشكال الحمدلله اللذي عافانا
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15 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-13 23:28:42
تصور ياحضرة القاضي اقول لها جيبي لي ماي بار جابت لي ماي حار حرق براتمي براتمي ههخخ
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14 - هاشم
2017-09-13 23:28:20
جاي يفسد الشباب المراهق ****
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13 - هاشم
2017-09-13 23:27:20
كفو رجال الامن الكويتي ابطال فيهم غيره على بلادهم وشبابهم *** مفروض مايدخل ارض الكويت من البدايه وطرد من المطار
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12 - جسر المحبه ؟؟؟
2017-09-13 23:26:20
اللهم سكنهم في مساكنهم ... بالله هذا شكل آدمي ؟؟؟ أعوذ بالله هذا مسخ ومومياء ... وبعدين ياواد وش موديك عند الكوايته ...؟؟؟؟
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11 - هاشم
2017-09-13 23:25:29
كرم الله الكويت ونساء الكويت ورجالها
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10 -
2017-09-13 23:25:09
اعوذ بالله من الخبث والخبائث
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9 - غامد
2017-09-13 23:23:53
ياربي لطفك
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8 - غامد
2017-09-13 23:23:52
ياربي لطفك
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7 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-13 23:23:42
معدتي قلبت عليك النعله يا أوصخ عباد الله موتك خير من حياتي لابوها رجوله يا وصخ .
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6 - ابو مشعاب
2017-09-13 23:23:27
تعليق مخالف
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5 - النادر
2017-09-13 23:22:39
والله انهم رجال أهل الكويت اللي تصرفوا معك هذا التصرف . أرفع عقالي لهم تحية وألف تحية لأهل الكويت . وهم أخواننا وأشقائنا في السعودية . ودايما في المقدمة . الله يحفظ الكويت وأهله
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4 - سلوى
2017-09-13 23:20:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - غامد
2017-09-13 23:19:31
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم استرنا بسترك يا الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 -
2017-09-13 23:18:07
تفووووو على هالشكل
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1 - ولدالشيوخ
2017-09-13 23:17:28
الحمد لله والشكر لله..
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“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

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النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

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دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

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عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

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اخبار اقتصادية
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

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عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

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«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

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نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

نواب بريطانيون يطرحون تساؤلات حول الإدراج المحتمل لأرامكو السعودية

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تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

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بالصور .. إعصار هارفي يقذف حيوان بحري غريب على شواطىء تكساس

بالصور .. إعصار هارفي يقذف حيوان بحري غريب على شواطىء تكساس

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تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

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بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

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بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

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