“الجوازات”: لا تعديل في تأشيرة الخروج والعودة.. وإصدارها مرهون بهذا الأمر!

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صحيفة المرصد: قالت إدارة الجوازات انه لا يوجد تعديل تأشيرة الخروج والعودة، موضحة أنه يجب إلغاؤها وإصدارها مرة أخرى دون استرداد الرسوم.

وأكدت الجوازات أن إصدار التأشيرة مرهون بخلو سجل المستفيد من المستحقات الخاصة مثل تفويض إيجار السيارة، مبينة أن مدة الإبعاد في بصمة مرحل 3 سنوات.

ولفتت إلى إعفاء زوج المواطنة وزوجة المواطن من المقابل المالي عليهم ما لم يكن على هوياتهم تابعين أو مرافقين، مشيرة إلى أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم 500 ريال في المرة الأولى، و1000 ريال في المرة الثانية.

وأفادت الجوازات بضرورة استخراج جواز سفر مستقل لكل فرد في العائلة من أجل تسهيل السفر إلى الخارج، مشيرة الى امكانية استلام الجواز الجديد بعد إصداره خلال 3 أيام عمل، وفقًا لـ “المدينة”.

والجدير بالاشارة أنه جرى خلال العام الماضي تعديل رسوم التأشيرات في إطار برنامج التحول الوطني، فيما لا تفرض رسوم على المرافقين أو التابعين في التأشيرات العائلية.

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