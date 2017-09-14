الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-ياسر أحمد
مكة-عبد الله جابر
التعليقات
29 -2017-09-14 10:56:56
افا يافاتن قلنا صباح الفل ولا رديتي عموما مشكوره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-14 10:54:57
وش سويت لك لكي تدعو علي بالضب !إذا انت والضب متخانقين على جفن ضب انا وش دخلني ههههه!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-14 10:53:01
الله يسعدك ويجزاك خير يا العنيد ياعالمي صباح النور
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 -2017-09-14 10:52:52
الحمد لله الوطن والمواطن في أيادي امينه والحمد لله فلا داعي للاثارة ياااخي ريم بارك الله فيك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
25 - فايز.........?2017-09-14 10:51:46
شكل ريما*****مسويه نفسها ذكاء ووووووووووووووووووو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-14 10:51:36
صباح النور ياحقاااني وعذرا على فهمي لك غلط هو استغراب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-14 10:50:11
عاد كتب قطب توزع كهدية 😷🔥🔪⛏🔪🗡🏹
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - حقاااني...2017-09-14 10:49:11
هذا تعليق لي امس/احذر أخي إن تتجه لقطر فأنت على خطر التفوا حول علمائكم واحذروا المواقع المشبوهة التي تشكك في لحمة هذه البلاد احذروا الفتنة التي تسبب الفرقة والضياع وتشتت الرأي وتفتح النار على مصراعيها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - فايز.........?2017-09-14 10:48:53
ريمه ريما جعل يتحرك في بطنك ضب من ضبان دخنه ههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-14 10:48:31
استغربت قلت موضوع مهم ويمس امن الوطن و حقااالني مو موجود
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,835 )19 - العنيد
أسعد الله صباحكم وبارك الله يومكم ويسر الله أمركم وسهل الله دربكم وشرح الله صدركم وحقق الله أمنياتكم وفرج الله همومكم صباح الخير للجميع اخوان واخوات 🌹🌹
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-14 10:46:33
سمعت شيخ سلفي يقول يوم كنت ادرس توزع علينا كتب من كتب سيد قطب! ""حسبي الله على الاخونج والسرورية متغلغلين بالمدارس يبون اطفالنا واخواننا يكونون من اهل النار داعشيين!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 -2017-09-14 10:45:44
ريما سؤالك ليس في محله والوطن وحكامه دائما في قلوبنا وليست وليدة هذا اليوم انتهى
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 - حقاااني...2017-09-14 10:45:07
وبعدين أخت ريمااا لا يكون تتهميني بوطنيتي وولائي لحكومتنا وعلمائنا أيدهه الله وحفظهم من كل شر ..بعدين سؤال لك هل قرأتي لي كلااام يخالف توجهات حكومتنا الرشيدة أو الثناء على قطر ارجو أن تتفهمي أكثر ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - عين المها2017-09-14 10:42:22
السلام عليكم ورحمه الله و بركاتهُ صباحكم عسل ي حلوين 😘
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - فايز.........?2017-09-14 10:42:21
ريما خليك في الرقيه وابحثي عن زوج سنع مثلي كذا 😎
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - حقاااني...2017-09-14 10:41:33
فأنا أحذر من الفتن والخروج على الحكام وزعزعة الأمن ويجب الالتفاف حول حكامنا وعلمائنا وطلب العلم وتطبيقه..وارجو أن لا تحاسبيني على أي مقال لماذا لم اعلق او لم يكن لي رأي فيه وشكرا لك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-14 10:41:03
هذا مو اي مقال يا حقاااني هذا عن وطنك امنك حياتك دينك 🕋🕌 قل رايك في صفحة بما يسمى حراك /كذلك مدام دخلت بصفحة الكاريكاتير قل رايك بما يسمى حراك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - فايز.........?2017-09-14 10:39:36
أنا أبحث عن زوجه تكون فاهمه تقدس الحياه الزوجيه العمر من 25 إلى 40 سنه أهم شي تكون طويلة القامه من شأن تركب لنبات بدون سلالم وولدها يسجل عسكري بطول 172 ووووو 🌺
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - حقاااني...2017-09-14 10:38:21
أخت ريمااا كلاااامي لن يقدم ولن يؤخر أنا لست كاتبا مؤثرا حتى يكون لكلااامي تأثير أو معنى أنا مجرد معلق من ضمن المعلقين ولا يخفااااك أختي العزيزة أني لا أعلق على جميع المقالات أما عن موقفي فأنا أحذر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-14 10:36:20
فاتن وعليكم السلام صباح النور "وش عندك امس داقتها سوالف بصفحة الكاريكاتير وهذا شيء غريب عليك⛐
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - حقاااني...2017-09-14 10:35:49
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباااحككم جميعااا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 -2017-09-14 10:35:43
وصباحك اسعد واجمل باذن الله اخت فاتن ....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - فايز.........?2017-09-14 10:33:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🌹🏵💮🌸💐🌺🌲🌱🌷⚘ صباح الخير والنسمه تهب وخاطري مرتاح تبرد واهج النيران في صدري مطافيها 💘🖐🖑
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-14 10:31:42
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته🤔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - فاتن الشهري✨2017-09-14 10:31:01
السلام عليكم .. اسعد الله صباحكم بكل خيير 💐❤️
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-14 10:30:44
حقاااني واللامي وعهود وين انتم عن صفحة اللي فيها عن بما يسمى حراك وهو بالحقيقة"هلاك " ماسمعتو وش قال مفتي السعودية حفظه الله!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -2017-09-14 10:27:29
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير للجميع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-14 10:26:21
صباح الخير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : زائر من الكواكب
تعليق مخالف...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇
وش سويت لك لكي تدعو علي بالضب !إذا انت والضب متخانقين على جفن ضب انا وش دخلني هه...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
ملتزمون بضبط النفس .. شاهد: أول تعليق غاضب للشيخ “بن شريم” بعد سحب قطر جنسيته-فيديوالمرصد 57 10٬139 10 ساعات
المعارضة القطرية.. تكشف سبب تملق الدوحة لـ “إيران”.. وهذا هو موقف الشعب القطريالمرصد 25 5٬783 12 ساعة
جريمة تهز الشارع المصري.. طفل يقتل ابنة عمه البالغة 6 سنوات بعد منعه من اغتصابها!!المرصد 53 10٬655 17 ساعة
انعقاد مؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” الخميس في لندن .. وهذه أهم محاورهالمرصد 77 3٬679 يوم واحد
المرصد الرياضي
ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديوالمرصد 197 8٬705 يوم واحد
بالفيديو : برشلونة يسحق يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروباد ب أ 2 2٬905 يوم واحد
مكافآت التأهل لكأس العالم تثير القلق بين لاعبي الأخضر.. وهكذا ردت إدارة المنتخبالمرصد 49 14٬347 يومين
اخبار فنية
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018المرصد 170 13٬258 يوم واحد
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمديالمرصد 37 6٬647 4 أيام
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟المرصد 73 18٬651 5 أيام
شاهد بالصور : جلسة تصوير جديدة لـ” حلا الترك” ما بعد عمر الطفولة !المرصد 158 33٬519 5 أيام
اخبار منوعة
شاهد بالصور .. ﻻعبة جمباز تخطف الأنظار بشعرها الذهبي الطويلالمرصد 90 12٬660 12 ساعة
بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحجالمرصد 34 13٬621 17 ساعة
بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيضالمرصد 43 10٬924 يومين
شاب مصري شكّ في خطيبته بأنها كانت على علاقة بغيره … ما طلبه لإثبات العكس صادم!المرصد 87 19٬341 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بهاالمرصد 35 6٬584 16 ساعة
مفاجأة مدهشة لموظفيه .. شاهد كيف ظهر مؤسس موقع “علي بابا” بطريقة غريبة خلال حفل الشركة السنوي!المرصد 11 6٬061 16 ساعة
شاهد : لص يقتحم محل تموينات بنجران .. وكاميرا المراقبة ترصد تحركاتهالمرصد 21 3٬948 يوم واحد
بالفيديو.. “الخثلان”: لعبة “الشيش” مباحة وليست “نرداً”..وهذا ما قصده الحديث الشريف؟المرصد 28 5٬441 يومين
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صورالمرصد 18 6٬304 7 أيام
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!المرصد 30 4٬548 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 6٬779 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 9٬722 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!المرصد 34 21٬475 يوم واحد
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صورالمرصد 48 15٬489 6 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 16٬070 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬390 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديوالمرصد 7 6٬275 9 ساعات
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنيةالمرصد 23 2٬884 يومين
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكةالمرصد 58 5٬768 3 أيام
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتيالمرصد 87 7٬731 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكةواس 16 4٬433 6 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 5 3٬548 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 2 3٬499 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 15 5٬712 أسبوعين
الاخيرة
بالصور .. إعصار هارفي يقذف حيوان بحري غريب على شواطىء تكساسالمرصد 41 10٬930 13 ساعة
تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”سكاي نيوز 18 4٬684 17 ساعة
بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثوريةالمرصد 25 9٬462 يومين
بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعرهالمرصد 21 8٬417 يومين
كاريكاتير