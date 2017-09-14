هكذا تفاجأت أسرة طفلة “كورنيش جدة” المفقودة بعدما استيقظت من نومها أن طفلتهم غير موجودة!
صحيفة المرصد:أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، بأن مركز السلامة بشرطة محافظة جدة تلقى بتاريخ 22-12-1438هـ بلاغ مواطن يتضمن العثور على طفله تبلغ من العُمر ثلاث سنوات أمام أحد المنتزهات أثناء تواجده رفق عائلته.
وأضاف العقيد القرشي، أن والد الطفلة حضر لمركز الشرطة المختص بعد أن شاهد صورة ابنته متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أفاد عند سماع أقواله أنه أثناء تواجده بمنطقة الكورنيش صباح هذا اليوم رفق عائلته وشقيقاته لغرض التنزه، وبعد مغادرة الموقع توقع أن تكون ابنته متواجدة رفق شقيقاته اللآتي أكدن بأنها ليست معهن وتم تسليم الطفلة لوالدها.
ووفقاً لموقع”تواصل”كشفت مصادر إن والد الطفلة قام بالاتصال بالمواطن الزهراني، وأكد له أن الطفلة ابنته، وتم الاتفاق بين الطرفين على اللقاء في قسم شرطة حي السلامة بشمال جدة، الذي حرر فيه “الزهراني” محضر استلام الطفلة لرعايتها حتى التعرف على أهلها.
وأضافت المصادر أن أسرة الطفلة “جنى”، والتي تبلغ من العمر عامين، وأسرة أخرى قريبة لهم، كانا سويا في نزهة على كورنيش جدة، وعند مغادرتهم الكورنيش عائدين إلى مكة المكرمة توقعت أسرة “جنى” أن طفلتهم في سيارة الأسرة الثانية، وعادوا إلى منزلهم، واستغرقهم النوم حتى الخامسة مساء اليوم، وعند استيقاظهم علموا أن طفلتهم غير موجودة لدى الأسرة الثانية، وعلموا من مواقع التواصل الاجتماعي أن المواطن الزهراني وجدها على الكورنيش، فقاموا بالاتصال به.
وتابعت المصادر أن والد ووالدة وجد الطفلة “أسرة سعودية”، هم الذين استلموا “جنى” بمركز الشرطة، وقدموا شكرهم الجزيل للمواطن “محمد الزهراني” على رعايته ابنتهم خلال هذه الفترة.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
اتركوا عيوب الناس وانشغلوا بعيوبكم راقبوا انفسكم واصلحوا عيوبكم وطهروا قلوبكم ونظفوا عقولكم واحفظوا السنتكم عن الناس فكما تٌدين تٌدان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انصح الأسرتين يغيرون ***** المره القادمه رايح تضيعون انتم وليس الطفله ؛؛ لاتقولوا بعدين الفنكوش مانصحنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق ١٣ لان اكيد الشغاله ماسكه البيت هي يادوب سنابات ولا دردشة وسواليف وتبلد ونوم وتطفح للاكل ولا تنق بخلق الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحمد لله ،وبيض الله وجهك يالزهراني والله يحفظلك اهلك وذويك من كل شر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بلله بدل ماتقعدوا تقول انشغلو بنفسكم يعني البنت تروح فيها ليه مافي نقاش بلله اسكت بلا احفضو السنتكم كااغتبنا نناقش ايش التسيب ذا يوم كامل بلله ماافتقدو بنتهم ايش فضاخه القلب الي فيهم يالطيف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يصراحه الام ***وشافلها السناب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مو قلتلكم اكيد الاخ مطبق مثنا وثلاث ورباع قصده نفسي اعرف ليه ماتسحبو الحضانه منهم إهمال وتسيب وبعدين تموت ولاتندعس ولا تنخطف ليه ماتسحبو الحضانه منهم ماحنا ناقصين مشاكل فياليتكم تسو تحديد النسل وتطبق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اتركوا عيوب الناس وانشغلوا بعيوبكم راقبوا انفسكم واصلحوا عيوبكم وطهروا قلوبكم ونظفوا عقولكم واحفظوا السنتكم عن الناس فكما تٌدين تٌدان
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ماشاء الله والام ايش دورها هي المسؤوله عن بنتهاخاصة في هذا العمر / والبنت واضح عليها انها متعودة مااستغربة من الناس الغربى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وش هذول الأهل التبرير جاهز الحمد لله على سلامتها وجزاه الله خير الزهراني ما قصر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ليس عذرا .يعني مايسالون عن اطفالهم مع اي سيارة ركبو واجب على الوالدين التاكد من تواجدهم وبلاخص الام ملامه ايش قاعدة تسوي ايش مشغلها عن طفلة صغيرةوزاد الطين بلة مشومسافت ونامو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اياكم والغيبه والهمز واللمز ، يقول الله تعالى ( وَيْل لكل همزةً لمزة )
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
لازم عقاب الام حتى تتاكد من ابنتها موجودة في امريكا حتى لوان البنت موجوده في السيارة لوحدها تعاقب الام حريم اخر زمن شغالين على السنابات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اسرررررره ***احد يتسى ضناه .؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والطفلة ذبيحتين صدقة -- والأم علقة :)
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أمها ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قدر وماشاء فعل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الام مشغولة بالسناب توثق رحلتها لصديقاتها وجاراتها والأب. فاغر يفرفر من الوناسة لشطارة المدام ياااحظي .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ماعندها ام والطفل اللي ماعنده ام صعب احد ينتبه له ،يقول برفقة شقيقتية
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
والله مدى وش اقول الا ان هذا رجل مستهتر شلون تنوم وبنتك مهيب في البيت الأبناء امانه عندك وعدم تفريط فيهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
وش هالام اللي نامت ولا سألت عن بنتها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ما ادري كيف تنام أم البنت قبل تتفقد اطفالها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عذر أقبح من ذنب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق