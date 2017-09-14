هكذا تفاجأت أسرة طفلة “كورنيش جدة” المفقودة بعدما استيقظت من نومها أن طفلتهم غير موجودة!

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صحيفة المرصد:أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، بأن مركز السلامة بشرطة محافظة جدة تلقى بتاريخ 22-12-1438هـ بلاغ مواطن يتضمن العثور على طفله تبلغ من العُمر ثلاث سنوات أمام أحد المنتزهات أثناء تواجده رفق عائلته.

وأضاف العقيد القرشي، أن والد الطفلة حضر لمركز الشرطة المختص بعد أن شاهد صورة ابنته متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أفاد عند سماع أقواله أنه أثناء تواجده بمنطقة الكورنيش صباح هذا اليوم رفق عائلته وشقيقاته لغرض التنزه، وبعد مغادرة الموقع توقع أن تكون ابنته متواجدة رفق شقيقاته اللآتي أكدن بأنها ليست معهن وتم تسليم الطفلة لوالدها.

ووفقاً لموقع”تواصل”كشفت مصادر إن والد الطفلة قام بالاتصال بالمواطن الزهراني، وأكد له أن الطفلة ابنته، وتم الاتفاق بين الطرفين على اللقاء في قسم شرطة حي السلامة بشمال جدة، الذي حرر فيه “الزهراني” محضر استلام الطفلة لرعايتها حتى التعرف على أهلها.

وأضافت المصادر أن أسرة الطفلة “جنى”، والتي تبلغ من العمر عامين، وأسرة أخرى قريبة لهم، كانا سويا في نزهة على كورنيش جدة، وعند مغادرتهم الكورنيش عائدين إلى مكة المكرمة توقعت أسرة “جنى” أن طفلتهم في سيارة الأسرة الثانية، وعادوا إلى منزلهم، واستغرقهم النوم حتى الخامسة مساء اليوم، وعند استيقاظهم علموا أن طفلتهم غير موجودة لدى الأسرة الثانية، وعلموا من مواقع التواصل الاجتماعي أن المواطن الزهراني وجدها على الكورنيش، فقاموا بالاتصال به.

وتابعت المصادر أن والد ووالدة وجد الطفلة “أسرة سعودية”، هم الذين استلموا “جنى” بمركز الشرطة، وقدموا شكرهم الجزيل للمواطن “محمد الزهراني” على رعايته ابنتهم خلال هذه الفترة.

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