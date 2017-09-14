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الرئيسية / هكذا تفاجأت أسرة طفلة “كورنيش جدة” المفقودة بعدما استيقظت من نومها أن طفلتهم غير موجودة!

هكذا تفاجأت أسرة طفلة “كورنيش جدة” المفقودة بعدما استيقظت من نومها أن طفلتهم غير موجودة!

هكذا تفاجأت أسرة طفلة “كورنيش جدة” المفقودة بعدما استيقظت من نومها أن طفلتهم غير موجودة!
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المرصد 23 1٬648 1 ساعة

صحيفة المرصد:أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، بأن مركز السلامة بشرطة محافظة جدة تلقى بتاريخ 22-12-1438هـ بلاغ مواطن يتضمن العثور على طفله تبلغ من العُمر ثلاث سنوات أمام أحد المنتزهات أثناء تواجده رفق عائلته.

وأضاف العقيد القرشي، أن والد الطفلة حضر لمركز الشرطة المختص بعد أن شاهد صورة ابنته متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أفاد عند سماع أقواله أنه أثناء تواجده بمنطقة الكورنيش صباح هذا اليوم رفق عائلته وشقيقاته لغرض التنزه، وبعد مغادرة الموقع توقع أن تكون ابنته متواجدة رفق شقيقاته اللآتي أكدن بأنها ليست معهن وتم تسليم الطفلة لوالدها.

ووفقاً لموقع”تواصل”كشفت مصادر إن والد الطفلة قام بالاتصال بالمواطن الزهراني، وأكد له أن الطفلة ابنته، وتم الاتفاق بين الطرفين على اللقاء في قسم شرطة حي السلامة بشمال جدة، الذي حرر فيه “الزهراني” محضر استلام الطفلة لرعايتها حتى التعرف على أهلها.

وأضافت المصادر أن أسرة الطفلة “جنى”، والتي تبلغ من العمر عامين، وأسرة أخرى قريبة لهم، كانا سويا في نزهة على كورنيش جدة، وعند مغادرتهم الكورنيش عائدين إلى مكة المكرمة توقعت أسرة “جنى” أن طفلتهم في سيارة الأسرة الثانية، وعادوا إلى منزلهم، واستغرقهم النوم حتى الخامسة مساء اليوم، وعند استيقاظهم علموا أن طفلتهم غير موجودة لدى الأسرة الثانية، وعلموا من مواقع التواصل الاجتماعي أن المواطن الزهراني وجدها على الكورنيش، فقاموا بالاتصال به.

وتابعت المصادر أن والد ووالدة وجد الطفلة “أسرة سعودية”، هم الذين استلموا “جنى” بمركز الشرطة، وقدموا شكرهم الجزيل للمواطن “محمد الزهراني” على رعايته ابنتهم خلال هذه الفترة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

23 - يارب
2017-09-14 17:45:05
اتركوا عيوب الناس وانشغلوا بعيوبكم راقبوا انفسكم واصلحوا عيوبكم وطهروا قلوبكم ونظفوا عقولكم واحفظوا السنتكم عن الناس فكما تٌدين تٌدان
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22 - الفنكوش
2017-09-14 17:35:11
انصح الأسرتين يغيرون ***** المره القادمه رايح تضيعون انتم وليس الطفله ؛؛ لاتقولوا بعدين الفنكوش مانصحنا
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21 - زائره
2017-09-14 17:33:32
تعليق ١٣ لان اكيد الشغاله ماسكه البيت هي يادوب سنابات ولا دردشة وسواليف وتبلد ونوم وتطفح للاكل ولا تنق بخلق الله
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( عدد التعليقات 895 )
20 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-14 17:31:53
الحمد لله ،وبيض الله وجهك يالزهراني والله يحفظلك اهلك وذويك من كل شر
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19 - زائره
2017-09-14 17:31:45
بلله بدل ماتقعدوا تقول انشغلو بنفسكم يعني البنت تروح فيها ليه مافي نقاش بلله اسكت بلا احفضو السنتكم كااغتبنا نناقش ايش التسيب ذا يوم كامل بلله ماافتقدو بنتهم ايش فضاخه القلب الي فيهم يالطيف
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18 - الغامدي
2017-09-14 17:29:35
يصراحه الام ***وشافلها السناب
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17 - زائره
2017-09-14 17:28:45
مو قلتلكم اكيد الاخ مطبق مثنا وثلاث ورباع قصده نفسي اعرف ليه ماتسحبو الحضانه منهم إهمال وتسيب وبعدين تموت ولاتندعس ولا تنخطف ليه ماتسحبو الحضانه منهم ماحنا ناقصين مشاكل فياليتكم تسو تحديد النسل وتطبق
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16 - يارب
2017-09-14 17:26:40
اتركوا عيوب الناس وانشغلوا بعيوبكم راقبوا انفسكم واصلحوا عيوبكم وطهروا قلوبكم ونظفوا عقولكم واحفظوا السنتكم عن الناس فكما تٌدين تٌدان
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15 - 🌺 ندى 🌺
2017-09-14 17:24:49
ماشاء الله والام ايش دورها هي المسؤوله عن بنتهاخاصة في هذا العمر / والبنت واضح عليها انها متعودة مااستغربة من الناس الغربى
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14 -
2017-09-14 17:24:20
وش هذول الأهل التبرير جاهز الحمد لله على سلامتها وجزاه الله خير الزهراني ما قصر
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13 - جعجعه$$$
2017-09-14 17:23:57
ليس عذرا .يعني مايسالون عن اطفالهم مع اي سيارة ركبو واجب على الوالدين التاكد من تواجدهم وبلاخص الام ملامه ايش قاعدة تسوي ايش مشغلها عن طفلة صغيرةوزاد الطين بلة مشومسافت ونامو
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12 - الله المستعان
2017-09-14 17:23:02
اياكم والغيبه والهمز واللمز ، يقول الله تعالى ( وَيْل لكل همزةً لمزة )
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11 - الصادق
2017-09-14 17:21:54
لازم عقاب الام حتى تتاكد من ابنتها موجودة في امريكا حتى لوان البنت موجوده في السيارة لوحدها تعاقب الام حريم اخر زمن شغالين على السنابات
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10 - soso
2017-09-14 17:18:05
اسرررررره ***احد يتسى ضناه .؟؟؟؟
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9 - محمد الزهراني يستحق ذبيحة -- كلمة شكرا لا تكفي
2017-09-14 17:15:56
والطفلة ذبيحتين صدقة -- والأم علقة :)
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8 -
2017-09-14 17:15:48
أمها ***
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7 - الأم مضيعة -- الحمد الله الذي قدر تواجد محمد الزهراني وأسرته
2017-09-14 17:11:50
قدر وماشاء فعل
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6 -
2017-09-14 17:11:47
الام مشغولة بالسناب توثق رحلتها لصديقاتها وجاراتها والأب. فاغر يفرفر من الوناسة لشطارة المدام ياااحظي .
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5 -
2017-09-14 17:07:44
ماعندها ام والطفل اللي ماعنده ام صعب احد ينتبه له ،يقول برفقة شقيقتية
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4 - منصور 66
2017-09-14 16:58:26
والله مدى وش اقول الا ان هذا رجل مستهتر شلون تنوم وبنتك مهيب في البيت الأبناء امانه عندك وعدم تفريط فيهم
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3 - فراوله
2017-09-14 16:58:26
وش هالام اللي نامت ولا سألت عن بنتها
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2 - مشــعل
2017-09-14 16:56:06
ما ادري كيف تنام أم البنت قبل تتفقد اطفالها
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1 - @@@@@
2017-09-14 16:53:01
عذر أقبح من ذنب
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