مقطع مسجل نادر.. “ابن باز”.. إذا حاد الدعاة عن الطريق السوي.. من حق ولاة الأمر معاقبتهم بهذه الطريقة!

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صحيفة المرصد: قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – أن لـ”ولي الأمر” منع من حاد من الدعاة عن الطريق حتى يرجع إلى الصواب ، وأضاف أن لـ”ولي الأمر” تأديب الدعاة وسجنهم إذا عاندوا ولم يمتثلوا للحق .

وتفصيلا قال الشيخ في تسجيل نادر له: الدعاة إلى الله مسموح أن يدعوا إلى الله ، ولكن بعض الناس قد يخطئ ، وقد يوقف لأجل خطئه في بعض المسائل ، وما يمنع من الدعوة ، فالإنسان يلزم الطريق ويستقيم على الطريق السوي ولا يمنع. وتابع ” إذا منع أحد أو أوقف أحد ﻷجل أنه حاد عن السبيل في بعض المسائل أو أخطأ في بعض المسائل حتى يتأدب وحتى يلتزم “.

واستطرد قائلاً” لكن الداعية قد يغلط واﻵمر والناهي قد يغلط والدولة قد تغلط والقاضي قد يغلط واﻷمير قد يغلط كل بني آدم خطاء لكن المؤمن يتحرى .. الدولة تتحرى الحق .. واﻷمير يتحرى .. والقاضي يتحرى .. والداعية إلى الله يتحرى .. واﻵمر بالمعروف والناهي عن المنكر يتحرى.. وليس معصوما “.

وأردف” من حق ولاة اﻷمور أن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها وعليهم أن يحاسبوا من حاد عن الطريق حتى يستقيم هذا من باب التعاون على البر والتقوى”. وقال” فإذا غلط ينبه على خطئه ويوجه إلى الخير فإذا عاند فللدولة أن تعمل معه من العلاج أو التأديب أو السجن مايمنع العناد إذا عاند الحق وعاند الاستجابة ، ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله”.