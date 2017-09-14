مقطع مسجل نادر.. “ابن باز”.. إذا حاد الدعاة عن الطريق السوي.. من حق ولاة الأمر معاقبتهم بهذه الطريقة!
صحيفة المرصد: قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – أن لـ”ولي الأمر” منع من حاد من الدعاة عن الطريق حتى يرجع إلى الصواب ، وأضاف أن لـ”ولي الأمر” تأديب الدعاة وسجنهم إذا عاندوا ولم يمتثلوا للحق .
وتفصيلا قال الشيخ في تسجيل نادر له: الدعاة إلى الله مسموح أن يدعوا إلى الله ، ولكن بعض الناس قد يخطئ ، وقد يوقف لأجل خطئه في بعض المسائل ، وما يمنع من الدعوة ، فالإنسان يلزم الطريق ويستقيم على الطريق السوي ولا يمنع. وتابع ” إذا منع أحد أو أوقف أحد ﻷجل أنه حاد عن السبيل في بعض المسائل أو أخطأ في بعض المسائل حتى يتأدب وحتى يلتزم “.
واستطرد قائلاً” لكن الداعية قد يغلط واﻵمر والناهي قد يغلط والدولة قد تغلط والقاضي قد يغلط واﻷمير قد يغلط كل بني آدم خطاء لكن المؤمن يتحرى .. الدولة تتحرى الحق .. واﻷمير يتحرى .. والقاضي يتحرى .. والداعية إلى الله يتحرى .. واﻵمر بالمعروف والناهي عن المنكر يتحرى.. وليس معصوما “.
وأردف” من حق ولاة اﻷمور أن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتباعها وعليهم أن يحاسبوا من حاد عن الطريق حتى يستقيم هذا من باب التعاون على البر والتقوى”. وقال” فإذا غلط ينبه على خطئه ويوجه إلى الخير فإذا عاند فللدولة أن تعمل معه من العلاج أو التأديب أو السجن مايمنع العناد إذا عاند الحق وعاند الاستجابة ، ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله”.
التعليقات
رحمة الله عليك ايه العالم الرباني الذي لاتاخذك في الله لومة لائم الله يسكنك منازل الابرار معا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
رحم الله العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز نتمنى الأخذ بكل ما أفتيت به فهو يتوافق مع الكتاب والسنة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كلنا سمعا وطاعة لله ولرسوله وولاة امرنا. اللهم احفظ ولاة امرنا واجعلنا سيف على رقاب كل من عادى دينك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كلنا سمعا وطاعة لله ولرسوله وولاة امرنا.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خيانة الوطن ليست كأي خيانة فهي محاربة لله والرسول والوطن وافساد في الارض والعقاب ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف لعنة الله على الاخونج خونةالاوطان ومن يدافع عنهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قال تعالى :(أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ...... ىلآية ).
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
وبخصوص النصيحة فالسب لا يمت للنصيحة ولا يدرج ضمن شعابها -- والنصيحة هي من أبواب الخير التي حث عليها الشارع --" الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كذلك بفضل الله اولا ثم حكومتنا تدعم الأمن فيأتي معه الأمان فنعمل وندرس ونقوم بعباداتنا ونتمشى وننام..الخ بفضل الأمن والامان لله الحمد حنا بنعم عظيمة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كذلك حكامنا مايستاهلون إلا كل خير يدعمون ويقفون مع المسلمين حسب استطاعتهم ومن الامثلة فلسطين الكويت البحرين اليمن والوقوف مع شعب سوريا الحر وشعب العراق السني وحثو ان يكون بالعراق عدل بين سني وشيعي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يرحمك ياشيخنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
النصيحة لولي الامر تكون سرا واذا فيه عيوب لاتظهر باالعلن ولايسب لان هذا فيه تأليب الناس على ولي امرهم فتحدث مظاهرات وشغب ويتقاتلون الناس وتنتهك الأعراض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله مبسوطه على سجنهم دعاة فتنة وتحريض وارهاب وفيه غيرهم و ان شاء الله يتم سجنهم من الاخونج والسرورية ونبي القبض على من يتهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اسجنهم يا سلمان ولا ترحمهم يا سلمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
رحم رب العالمين شيخنا الفاضل إبن باز// أوضح بإيجاز تقويم الدعاه المتعثرين والذين حادوا عن الجادة// والنقطة التي غفل عنها // إيضاح السبل السليمة في النصيحة لمن ولي شئ من أمر الناس// فالدين النصيحة//
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وين كان هذا التسجل. الله المستعان.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تابع الحديث..فما تأمرني ان ادركني ذلك قال فألزم جماعة المسلمين و إيمامهم فإن لم يكن لهم جماعة ولا امام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وانت كذلك]
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هؤلاء اخونجيين وسرورية دعاة فتنة/" قال الرسول صلى الله عليه وسلم[يكون دعاة على ابواب جهنم من اجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا فما تأمرني""يتبع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
💃💃💃💃🎂🎊🎈💃💃
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله يرحمك ياشيخنا السلفي ابن باز ""سجنا دعاة الفتنة فيستاهلون ماينفع فيهم إلا السجن وتربيتهم في عصر الحزم 👍👍👍
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
رحمك الله ياشيخ بن باز العالم بحق .....
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله يعز الوطن فنحن كالجسد الواحد شعب وقياده ودام عزك ياوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
آلله يجيب العواقب سليمة **********
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
وهل اخطأ أحد منهم ؟
لا يعجبني(5) اعجبني(22)
سلمان العوده *****
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أضف تعليق