شاهد مجهولون يسرقون سيارة مواطن ويتلفونها .. وشقيقه : ” ليه بس ..كانت جديدة”

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو وثقه مواطن لما حدث لسيارته .

وأظهر الفيديو سرقة إطارات سيارته ، والتي كانت متوقفة بأحد الأحياء السكنية ، فيما تأثر شقيق مالك السيارة مما حدث لها قائلاً : “ليه بس! سيارة جديدة واقفة أمام العمارة.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

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