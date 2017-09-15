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شاهد مجهولون يسرقون سيارة مواطن ويتلفونها .. وشقيقه : ” ليه بس ..كانت جديدة”
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو وثقه مواطن لما حدث لسيارته .
وأظهر الفيديو سرقة إطارات سيارته ، والتي كانت متوقفة بأحد الأحياء السكنية ، فيما تأثر شقيق مالك السيارة مما حدث لها قائلاً : “ليه بس! سيارة جديدة واقفة أمام العمارة.. حسبي الله ونعم الوكيل”.
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التعليقات
9 -2017-09-15 03:37:55
أستراحتي 3 مرات تنسرق .... وكل مره تصوير وبصمات وطلعه ونزله وخربوا على الآثاث بالبودره السوداء حقت البصمات ... هذا اللي أستفدته .... ولا حد جاب لي خبر
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8 - تركي2017-09-15 03:22:32
هل التامين يشملها في مثل هالحالة
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7 - ..{خالد}..2017-09-15 03:08:24
الله يشل ايديهم ورجليهم ويصيبهم بالامراض فهؤلاء يجب حين القبض عليهم جلدهم وضربهم ثم تسليمهم للقسم
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6 - البيضفاعي2017-09-15 02:44:39
الحكومه ركزت على الابتزاز وعلى ساهر واستخلاص المخالفات المروريه وعلى اللي ينقل مخالفين وتساهلة مع اللصوص والمجرمين
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5 - الحق2017-09-15 02:40:33
يجب الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه بالسرقة ليرتدع السرابيت لو كان يقصون الاعناق بالسرقات لماتجرؤو
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4 - فــؤاد المالكي2017-09-15 02:34:25
و أمس سارقين عامل المحطه
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3 - الله يعوض عليك2017-09-15 02:30:42
ويصلح الجميع ( الملاحظ *** الشارع زي مكب البلدية ؟؟؟؟؟
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( عدد التعليقات 15,300 )2 - ابويوسف
اطارات كويس سارق الاطارات مبتداء طفران هناك نوع اخر يسرق للتفحيط وهذا مراهق وهناك من يسرق لتحويلها للتشليح عصابه وهذا هم الاخطر
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( عدد التعليقات 15,300 )1 - ابويوسف
شباب طفران الله يصلحهم
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بواسطة : الشايب
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