رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد مجهولون يسرقون سيارة مواطن ويتلفونها .. وشقيقه : ” ليه بس ..كانت جديدة”

شاهد مجهولون يسرقون سيارة مواطن ويتلفونها .. وشقيقه : ” ليه بس ..كانت جديدة”

شاهد مجهولون يسرقون سيارة مواطن ويتلفونها .. وشقيقه : ” ليه بس ..كانت جديدة”
حجم الخط A A A
المرصد 9 1٬435 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو وثقه مواطن لما حدث لسيارته .

وأظهر الفيديو سرقة إطارات سيارته ، والتي كانت متوقفة بأحد الأحياء السكنية ، فيما تأثر شقيق مالك السيارة مما حدث لها قائلاً : “ليه بس! سيارة جديدة واقفة أمام العمارة.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 -
2017-09-15 03:37:55
أستراحتي 3 مرات تنسرق .... وكل مره تصوير وبصمات وطلعه ونزله وخربوا على الآثاث بالبودره السوداء حقت البصمات ... هذا اللي أستفدته .... ولا حد جاب لي خبر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - تركي
2017-09-15 03:22:32
هل التامين يشملها في مثل هالحالة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - ..{خالد}..
2017-09-15 03:08:24
الله يشل ايديهم ورجليهم ويصيبهم بالامراض فهؤلاء يجب حين القبض عليهم جلدهم وضربهم ثم تسليمهم للقسم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - البيضفاعي
2017-09-15 02:44:39
الحكومه ركزت على الابتزاز وعلى ساهر واستخلاص المخالفات المروريه وعلى اللي ينقل مخالفين وتساهلة مع اللصوص والمجرمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - الحق
2017-09-15 02:40:33
يجب الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه بالسرقة ليرتدع السرابيت لو كان يقصون الاعناق بالسرقات لماتجرؤو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - فــؤاد المالكي
2017-09-15 02:34:25
و أمس سارقين عامل المحطه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - الله يعوض عليك
2017-09-15 02:30:42
ويصلح الجميع ( الملاحظ *** الشارع زي مكب البلدية ؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,300 )
2 - ابويوسف
2017-09-15 02:28:05
اطارات كويس سارق الاطارات مبتداء طفران هناك نوع اخر يسرق للتفحيط وهذا مراهق وهناك من يسرق لتحويلها للتشليح عصابه وهذا هم الاخطر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,300 )
1 - ابويوسف
2017-09-15 02:25:48
شباب طفران الله يصلحهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

🌴صلاة الفجر "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"🌴...
بواسطة : ..{خالد}..

23 .. نعم عندنا بعض العوانس لكنهن عائشات بين رجالهم وعندكم أنتم عوانس وغيرهن لكن...
بواسطة : الشايب

تعليق مخالف...
بواسطة : عبدالله

الزمن زمن الحداثه والعصر عصرها رجاء بلاش تشدد بيض الله وجهك يا تركي كلام عين الع...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الاصلاح والتحديث منهجاً ثابتاً في حياتنا !
99 1
mm

مشعل السديري

وما أدراك ما الوظيفة!
230 0
mm

محمد الساعد

عبدالله الفيصل: ست الكل أم كلثوم !
209 0
mm

قينان الغامدي

المستقلون الجدد وخدمة تنظيم الحمدين: قبل فوات الأوان
245 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

اخيراً سقطت…أقنعـة الحيادية المزيفـة !
294 2
mm

عبد العزيز الخريجي

الخروف العربي.. وموجة الاستعمار الثانية!
280 1
mm

د. نمر السحيمي

الأخوان المسلمون خوارج العصر
335 5
mm

سمر المقرن

المرأة ليست كارثة!
228 13
mm

هيلة المشوح

«الحمدين».. ومفترق الطرق!
151 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

سوء فهم “دواود الشريان ” لوظيفة النقد
477 11
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬278 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
511 3
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
200 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
559 20
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
310 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
326 3
mm

صالح الهويريني

ما لها داعٍ يا وليد
1٬068 4
mm

أحمد الشمراني

تركي آل الشيخ وإعلام المرتزقة!
704 4
mm

عبد العزيز الدغيثر

بقيادة ملكية.. منتخبنا إلى العالمية
317 3
mm

أحمد الشمراني

رقصة السيف في روسيا!
390 11
الاخبار الدولية
دول الأربع ترد على مندوب قطر بعد وصفه “المقاطعة” بـ “الحصار”

دول الأربع ترد على مندوب قطر بعد وصفه “المقاطعة” بـ “الحصار”

 واس 41 2٬750 4 ساعات
منظمة حقوقية تضع قطر تحت المجهر وتستعرض أبرز انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان – صور

منظمة حقوقية تضع قطر تحت المجهر وتستعرض أبرز انتهاكات الدوحة لحقوق الإنسان – صور

 المرصد 8 1٬356 5 ساعات
ملتزمون بضبط النفس .. شاهد: أول تعليق غاضب للشيخ “بن شريم” بعد سحب قطر جنسيته-فيديو

ملتزمون بضبط النفس .. شاهد: أول تعليق غاضب للشيخ “بن شريم” بعد سحب قطر جنسيته-فيديو

 المرصد 72 14٬200 يوم واحد
المعارضة القطرية.. تكشف سبب تملق الدوحة لـ “إيران”.. وهذا هو موقف الشعب القطري

المعارضة القطرية.. تكشف سبب تملق الدوحة لـ “إيران”.. وهذا هو موقف الشعب القطري

 المرصد 28 6٬648 يوم واحد
المرصد الرياضي
رسميا.. باوزا مدربا للمنتخب السعودي في مونديال روسيا ‎ 2018 – صور

رسميا.. باوزا مدربا للمنتخب السعودي في مونديال روسيا ‎ 2018 – صور

 المرصد 52 3٬661 5 ساعات
تركي آل الشيخ.. يعد لاعبي الهلال بـ”مكافأة مالية ضخمة” حال الوصول لنهائي أبطال آسيا.. هذه قيمتها !

تركي آل الشيخ.. يعد لاعبي الهلال بـ”مكافأة مالية ضخمة” حال الوصول لنهائي أبطال آسيا.. هذه قيمتها !

 المرصد 52 3٬922 6 ساعات
ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

ماجد عبدالله مديراً للمنتخب السعودي في مونديال روسيا – فيديو

 المرصد 202 8٬963 يومين
بالفيديو : برشلونة يسحق يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروبا

بالفيديو : برشلونة يسحق يوفنتوس 3-0 بدوري أبطال أوروبا

 د ب أ 2 3٬007 يومين
اخبار فنية
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

 المرصد 36 9٬628 11 ساعة
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

 المرصد 178 14٬489 يومين
الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

الفنان إبراهيم الصلال يتعرض لجلطة بالرأس ويدخل مستشفى الأحمدي

 المرصد 37 6٬717 4 أيام
بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

بعد آخر إنذار له من أداء حركة الـ “داب”.. شاهد : ماذا فعل الفنان رابح صقر في حفلته بالقاهرة؟

 المرصد 73 18٬729 5 أيام
اخبار منوعة
ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

 المرصد 22 2٬925 3 ساعات
شاهد بالصور .. ﻻعبة جمباز روسية تخطف الأنظار بشعرها الذهبي الطويل

شاهد بالصور .. ﻻعبة جمباز روسية تخطف الأنظار بشعرها الذهبي الطويل

 المرصد 103 16٬993 يوم واحد
بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

بالصور .. دنيا سمير غانم تثير ضجة بفستانها بعد عودتها من الحج

 المرصد 37 16٬225 يوم واحد
بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

بالصور .. تعرف على “الحسناء الأمريكية” المديرة الجديدة لإعلام البيت الأبيض

 المرصد 43 11٬239 يومين
يوتيوب المرصد
هكذا تسببت “بطاطا فاسدة” بخسارة شاب سعودي عمله وسكنه وقرض حصل عليه!

هكذا تسببت “بطاطا فاسدة” بخسارة شاب سعودي عمله وسكنه وقرض حصل عليه!

 المرصد 31 2٬035 1 ساعة
شاهد مجهولون يسرقون سيارة مواطن ويتلفونها .. وشقيقه : ” ليه بس ..كانت جديدة”

شاهد مجهولون يسرقون سيارة مواطن ويتلفونها .. وشقيقه : ” ليه بس ..كانت جديدة”

 المرصد 9 1٬435 2 ساعتين
شاهد..حيلة ” لصوص” أثناء نشلهم مسن من أمام مسجد بالرياض..أحدهم بادر بتقبيل رأسه!

شاهد..حيلة ” لصوص” أثناء نشلهم مسن من أمام مسجد بالرياض..أحدهم بادر بتقبيل رأسه!

 المرصد 63 4٬965 11 ساعة
شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها

شاهد .. شاب يتعمد إتلاف سيارته الجديدة فينقلب بها

 المرصد 36 7٬595 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬411 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬565 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬816 أسبوعين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 9٬769 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 22٬355 يومين
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬564 6 أيام
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬114 أسبوعين
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬406 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

 المرصد 11 8٬951 يوم واحد
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

 المرصد 23 2٬917 يومين
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 58 5٬813 3 أيام
«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

«الصندوق العقاري» يطرح منتج سكني جديد للبناء الذاتي

 المرصد 87 7٬769 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬483 7 أيام
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬558 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬506 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬725 أسبوعين
الاخيرة
بالصور .. إعصار هارفي يقذف حيوان بحري غريب على شواطىء تكساس

بالصور .. إعصار هارفي يقذف حيوان بحري غريب على شواطىء تكساس

 المرصد 42 13٬274 يوم واحد
تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

تعرف على 7 أشياء جديدة لم تخبرنا بها أبل عن “آيفون X”

 سكاي نيوز 18 5٬360 يوم واحد
بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

بالفيديو والصور : تعرف على سعر ومواصفات “آيفون إكس” مفاجأة أبل الثورية

 المرصد 25 9٬604 يومين
بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

بالصور و الفيديو : آبل تطلق آيفون 8 وآيفون 8 بلس .. تعرف على مواصفاته وسعره

 المرصد 21 8٬468 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الخميس

 المرصد 448 3٬956 17 ساعة