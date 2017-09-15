الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الجمعة
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-طلال الشعشاع
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
( عدد التعليقات 17,701 )40 - هيفاء @
كلنا يد واحده وقلب واحد 💚💚💚💚 في مواجهة عدو الوطن نفديه بالأرواح فلا كرامه ولا عزة من دون وطن 💚
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39 -2017-09-15 11:47:34
💐 دائماً الاهتِمــَـام هُوَ نصـف الســعادَھ .. فَھنِيـئـاً لمـنْ لـہُ شـخَصٌ يـهتـم بِــہ 🌹
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( عدد التعليقات 17,701 )38 - هيفاء @
💚🍃 كل شي ممكن نشكك فيه إلا حب الوطن هو الحب اللي مايوازيه حب في الدنيا في ظل الأزمات اثبت الشعب السعودي انه يد واحده وقلب 💚🍃
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37 -2017-09-15 11:45:31
❣️الإهتمام لن يأتيكك إلآ من قلب يحبكك ؛ فلا تتعب نفسكك بعتاب شخص لا يهتم بكك 💔
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36 -2017-09-15 11:43:35
الأهتمـامْ : هُو عِباره عنّ شخص يُريدك أنّ تدُوم معهُ العتاب : هو دليل المحبة ❤ أما الصمت فهو بدايـة نهايتـها
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( عدد التعليقات 17,701 )35 - هيفاء @
الحمدلله على نعمة الأمن ♥ الحمدلله ان ولاةأمورنا يخافون الله فينا الحمدلله على نعمةالتلاحم والوعي الذي يحظى به شعبنا
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34 -2017-09-15 11:42:49
عِندما يرحَل الإهتِمام لا فرقَ بيَن البقاءِ والغِياب.. ❥﴾
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( عدد التعليقات 17,701 )33 - هيفاء @
يا مديم النعم أدم لنا أمننا وأماننا واحفظ ولاة امورنا وانصرنا على القوم الظالمين 🍀
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( عدد التعليقات 17,701 )32 - هيفاء @
صباحكم وطن أخضر 💚💚 جميل تطوقه العزه والشموخ والقوه صباحكم وطن أنجب رجال يشهد لهم التاريخ صباح الوطن
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( عدد التعليقات 17,701 )31 - هيفاء @
سلام هاه أنا جيت. قال هيفاء أنتي بيينا ؟؟؟؟
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30 -2017-09-15 11:37:05
أين ذآک الآهتمام ، آلذي أغريتني به حين كنآ غربآء 🥀
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29 -2017-09-15 11:33:53
الناس نوعين : - نوع يشوفك طيب ، ف يحبك ويقدرك - ونوع يستغل طيبتك لصالحه ...💔
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28 -2017-09-15 11:20:25
📚 عندما ينكسر شيء في حياتك احرص ان تعيد ترميمة وتجعل فجوة الكسر مزخرفة بالذهب ذلك الكسر هو ما يجعلك ترى الحياة بجمال مختلف🤙🏼
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27 -2017-09-15 11:18:19
جميلة هي الصباحات التي نبدؤها مع الله..قلب مطمئن..ونفس راضية ..ثم مع من نحب ..فنبصر بهما روعة وجمال الحياة 🌹🌷🌸💐
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26 -2017-09-15 11:16:39
رغم أن الحياة ليست أشخاص... إلا أنه هناك أشخاص هم لنا حياة🌿
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25 -2017-09-15 11:15:01
خذ منْ ٱلحيٱھ .الشيء ٱلذيّ يُسعدگ وبٱقيّ ٱلأمور .أتُرگہٱ تأتي گمٱ گتبہٱ ٱلله لگَ 🌸🍃
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24 -2017-09-15 11:03:33
اللفيقه يهدد زونيه
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23 -2017-09-15 11:02:24
قال المنتصر بالله والعياذ بالله والثاني الفتى الألمعي قمة البجاحه اللي يختشو ماتوا
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22 -2017-09-15 10:59:43
ت 13 ورود ومسدس الله يعافيك ولايبلانا
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21 -2017-09-15 10:56:06
دعوة صباحيهہَ .. و عسى گل نفس صآبرهہَ ربيَ يسقيهآ فرح يسوى آلگون 🍁✨
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( عدد التعليقات 8,836 )20 - المنتصر بالله
تعليق 16 أخرج من قبل لا أفتح عليك باب جهنم أنت توحي يامال الوجع.........?
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19 -2017-09-15 10:52:07
قفلو جوالاتكم وانا بأخذ راحتي في الحديث مع 💞 نمس
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18 - ولدالشيوخ2017-09-15 10:47:55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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( عدد التعليقات 8,836 )17 - المنتصر بالله
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه تعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنسون سورة الكهف يوم الجمعة في المسجد والحضور يكون قبل الإمام في ساعه
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16 -2017-09-15 10:46:30
نعم انا بمعرف المنتصر بالله ووووووو
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15 - ولدالشيوخ2017-09-15 10:46:07
كل واحد يقفل جهازه، ويستعد للصلاة، جزاكم الله عني خير الجزاء..
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14 - ولدالشيوخ2017-09-15 10:45:06
الصلاة..
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( عدد التعليقات 8,836 )13 - المنتصر بالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد 🌲🌱⚘🌷🌹🏵💮🌺🌻🌼💐🌸💮🏵🌹🌺🌻🌼🌷⚘🌱🌲🌳🌴🌵🌾🌿☘🍀🍁🍂🍃🌳🌴🌵🌾🌿☘🍀🍁🍂🍃زويته البنشري 🔫
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12 -2017-09-15 10:41:21
هيفاء هل انتي بيننا 😠
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( عدد التعليقات 12,005 )11 - اللامي
وما من كاتب الا سيفنى ~ ويبقى الدهر ما كتبت يداه ~ فلا تكتب بكفك غير شئ✍️يسرك في القيامة ان تراه
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( عدد التعليقات 12,005 )10 - اللامي
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ) رواه البخاري
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( عدد التعليقات 12,005 )9 - اللامي
﷽ { إنّ اللهَ وملائكتَهُ يُصَـلُّونَ على النبي يا أيها الذين آمنوا صَلُّوا عليه وسلِّمُوا تسليما } اللهم صلِ و سلم على نبينا محمد ﷺ
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( عدد التعليقات 12,005 )8 - اللامي
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير
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7 -2017-09-15 10:28:27
ستشعر .. بـ جمال الحيـاة وراحه البال عندما تجعل لكل يوم صفحة جديدة وتترك سلبيات الامس ولا تعود اليها🍀
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6 -2017-09-15 10:26:50
الحَياة جمِيلہ بالتقوى.. رائِعہ بالإحسَان.. بديعہْ بالتوَاصل.. فكنْ مَع اللہّ يَكن اللہْ معَك ..✨
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5 -2017-09-15 10:24:11
ويخلق اللَّه من عثراتك نضوجاً🦋
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4 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-15 10:23:35
بسم الله 🏳نبدأ الإستعداد لصلاة 《الجمعة》 .. خروووووج
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3 -2017-09-15 10:22:45
صبحهم بالخير احباب قلبي 🌹
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2 -2017-09-15 10:22:42
دعوه صباحية:اللهم إنا نسألك صباحاً يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك.🌷
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1 -2017-09-15 10:21:38
خاطبوا القلوب برفق ففي قلب كل إنسان زهرة تتفتح باللطف..🌼
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آخر تعليق
بواسطة : ليبرالي يحب العلمانية
دائما الحرية تعطي دافع للابداع .. اما في امريكا فالمبدع يحلق في سماء النجومية ....
بواسطة : ابوفهد
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