بالفيديو:خطيب جامع الشيخ زايد يهاجم مندوب قطر بعد وصف إيران بـ”الشريفة”

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صحيفة المرصد: هاجم الداعية وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، التصريح الذي أدلى به مندوب قطر بجلسة الجامعة العربية، ووصفه لإيران بأنها “دولة شريفة،” لافتا إلى أن ذلك صحيح مقارنة بالحكومة القطرية.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الداعية على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: “صدمنا قبل يوم أو يومين في أن ممثل حكومة قطر يقول إيران شريفة.. الشرف يا سادة في حكومة قطر سياسيا أن توفي الدول بالمعاهدات والمواثيق التي ابرم عليها الاتفاق مع جيرانها وحلفائها، إيران قد أوفت العهود مع حزب الله وعدت فأنجزت، إيران أوفت العهد مع الحشد الشعبي وعدت وأنجزت.”

وتابع قائلا: “نعم إيران أوفت العهد مع المخربين المرتزقة في دول الخليج مثل خلية العبدلي مثل ما فعلوا في البحرين وعدت وأوفت وأنجزت، فمقياس مع قطر وحكومة قطر، فعلا إيران شريفة تعلم لماذا؟ لأن قطر أخلت بالعهود والمواثيق التي وقع عليها فلم توفي ولم تنجز عهدا وأخلت بما وقعوا عليه بعدم التدخل في شؤون الدول العربية وعدم تسلط الإعلام وعدم الإرهاب، فأخلت قطر، إذا صدق مندوب قطر في مقارنة إيران بقطر، فبمقارنة إيران أشرف من حكومة قطر.”

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