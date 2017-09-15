“الزكاة والدخل” تسمح بتقسيط ضريبة القيمة المضافة.. وتضع شرطاً!
صحيفة المرصد: أتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل تقسيط ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة أو الغرامات، في حال قدم أدلة تثبت عدم قدرته على سدادها، أو أنه سيتعرض لصعوبات حال سدادها دفعة واحدة.
ووضعت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة شرطًا لذلك وهو أن يتم التقسيط أَثناء مدة لا تزيد عن 12 شهراً بين أول تاريخ وآخر تاريخ من تواريخ استحقاق الأقساط.
وألزمت اللائحة على الهيئة إشعار الشخص بقبول طلب التقسيط أو رفضه أَثناء 20 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، على أن تحدد في خطاب الإشعار قيمة وتاريخ استحقاق كل قسط أو الفترات الضريبية ذات الصلة بالقسط.
وأكدت اللائحة أنه من حق الهيئة تعطيل قرار السداد على أقساط، كذلك علي الجانب الأخر ألزمت الشخص الخاضع للضريبة بسداد الرصيد المتبقي المستحق عليه فوراً.
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التعليقات
الكثير من التجاروالشركات في السعودية لايدفعون الزكات والسعودي كاتم سر تجارة الاجنبي حتى لايدفع الزكاة ووووينكشف سر التسترالشكوللة
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ياجماعة مافي امل كل واحد يستنى نصيبه بالجنة الموضوع عقيم
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رصيدي فالبنك صفر لو يقسطون علي المبلغ بواقع خمس هلالات كل شهر
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إنا لله وإنا إليه راجعون أتركوا العالم تترزق الله خلوها تعيش وتعيّش عيالها خذوا اللي أمر الله فيه وبس ليش التحايل ليش
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إنا لله وإنا إليه راجعون أتركوا العالم تترزق الله خلوها تعيش وتعيّش عيالها خذوا اللي أمر الله فيه وبس ليش التحايل ليش
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التردد في وضع القوانين شي يجعلها تضعف وتميل الى الفشل اغلبهم اجانب تجارنا اغلبهم للاسف اجانب بالتستر
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لاحول
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ممكن حد يتكرم ويفهمنا ضريبتهم وليش
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﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
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