“الزكاة والدخل” تسمح بتقسيط ضريبة القيمة المضافة.. وتضع شرطاً!

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صحيفة المرصد: أتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل تقسيط ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة أو الغرامات، في حال قدم أدلة تثبت عدم قدرته على سدادها، أو أنه سيتعرض لصعوبات حال سدادها دفعة واحدة.

ووضعت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة شرطًا لذلك وهو أن يتم التقسيط أَثناء مدة لا تزيد عن 12 شهراً بين أول تاريخ وآخر تاريخ من تواريخ استحقاق الأقساط.

وألزمت اللائحة على الهيئة إشعار الشخص بقبول طلب التقسيط أو رفضه أَثناء 20 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، على أن تحدد في خطاب الإشعار قيمة وتاريخ استحقاق كل قسط أو الفترات الضريبية ذات الصلة بالقسط.

وأكدت اللائحة أنه من حق الهيئة تعطيل قرار السداد على أقساط، كذلك علي الجانب الأخر ألزمت الشخص الخاضع للضريبة بسداد الرصيد المتبقي المستحق عليه فوراً.

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