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“العواد”: “التعليم” قررت دمج طلاب وطالبات الأول والثاني الابتدائيين مع رياض الأطفال..وهذا هو موعد التطبيق!

“العواد”: “التعليم” قررت دمج طلاب وطالبات الأول والثاني الابتدائيين مع رياض الأطفال..وهذا هو موعد التطبيق!
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المرصد 75 5٬414 3 ساعات

صحيفة المرصد: قررت وزارة التعليم دمج الصفين الأول والثاني الابتدائيين “بنين” لرياض الأطفال مع الصفين الأول والثاني الابتدائيين “بنات”، وإسناد تدريسهما إلى المعلمات في مبان دراسية واحدة، بفصول ودورات مياه معزولة.

وأوضحت وكيلة وزارة التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس الخميس، أن موعد تطبيق الدمج سيكون مع توافر متطلباته، مشيرةً إلى أن عام 2030 سيشهد بنسبة 100% اكتمال خطة الدمج التي ستعتمد على تجارب المدارس الأهلية.

ولفتت “العواد” الى أن مباني رياض الأطفال غير جاهزة لتستوعب الصفين الأول وثاني الابتدائيين، وأن عملية ضم الصفين الأول والثاني لرياض الأطفال مع الأول والثاني للبنات، تحتاج إلى وقت، وإلى تغييرات كبيرة في المباني، وفقًا لـ “عاجل”.

وأشارت “العواد” باحتمال استمرار المناهج والمواد الدراسية للصفين الأول والثاني الابتدائيين، مع تطويرها لتكون بمنهجية مناسبة مكملة لمنهج رياض الأطفال.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

75 -
2017-09-15 17:08:17
الأطفال من سنتين وهم يدخلون على الشبكة العنكبوتية ويعرفون ما لا يعرفه الكبار فكيف من عمره ست أو سبع سنوات يبدو لي إن الترقيم والحب والرمانسية ستبدأ من الروضة بينما كنا لا نراه إلا في الأسواق .
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74 - الى ٦٩
2017-09-15 17:03:26
من اسمك معرفك مو عاجبك الكلام واسلوبك فيه نفس تحقير وتهديد وهذا نظاما ممنوع . ايش من اختلاط وايش من تفكير العمر هذا عمر طفل الا اذا ربيت ولدك على امور خارجه عن اطار الطفوله هذا ماينفع له حتى مدرس رجل
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73 -
2017-09-15 17:01:00
الغرب يفصلون وعندنا **** يدمجون
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72 - الى ٦٧
2017-09-15 17:00:55
نجح في المدارس انترناشونل العالميه وهو مطبق الآن . واصبح الطفل متفوق عشر مرات المغزا مو حسب الفهم اخطلاط واخلاط لا المغزى ان العمر هذا طفل والمربيه افضل من المربي ويحتاج لتربيه خاصه اموميه
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71 - اظنكم ماتعرفون
2017-09-15 16:55:27
وماشاء الله اطفال المدارس العالميه تربيه وعقليه وحسن تصرف مواكب لأعمارهم .
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70 - اظنكم ماتعرفون
2017-09-15 16:51:24
هذا مطبق من اول هنا في المدارس العالميه لان اصلا تفكير الطفل في عمر سته وسبعه وثمانيه بريء الااذا ابواه يعلمانه على امورفوق سنه وهذا للاسف متفشي هنا لانه يحسبونه صح ويطلع الطفل بعقليه مزدوجه طفل وكبير
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69 - جاستا
2017-09-15 16:50:31
انبسطوا وفشخوا على الآخر بني لبرال وبني عمهم بني علمان ... ولسه ماشفتو شي ... القادم مرعب
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68 - ورد
2017-09-15 16:49:15
يعني يعلمون اصغار علي االاخطلاط اصغر! حسبي الله عليهم
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67 - تاره
2017-09-15 16:47:55
ممكن تشرحون لنا اجابيات هذا القرار وهل يمكن عمل دراسة على المجتمع وأهل علم الاجتماع والتربية في برنامج تلفزيوني يعلن عنه مسبقا ومتاح المشاركه في حواراته ويكون على أربع خمس حلقات ويشبع طرحا وضربا لنفهم
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66 - مواطن ذروق
2017-09-15 16:45:09
الحمد لله ان ماعندي بنات صغار ... والا والله ثم والله ثم والله لايمكن اخليهم يدرسون مع الورعان حتى لو ادري انهن بيتخرجن عالمات ذره ... يقعدون في البيت ابرك ... مهزله
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65 - ياسمين🌸
2017-09-15 16:37:36
راحت علينا حنا وحظنا
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64 -
2017-09-15 16:36:37
تعليق49 وش داعش كلما صار شي قلتوا داعش داعش صناعة غربية لتشويه الاسلام وتفكيك الشرق الاوسط الى دويلات والدليل اعتراف هيلاري كلنتون بتبنيهم هذا التنظيم وابحث ستجد
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63 - ابوعبدالرحمن
2017-09-15 16:33:15
قرار حكيم والطفل في اول وثاني ابتدائي يحتاج لتعامل خاص وخير من يقوم به معلمه وانا من تجربه مع ابنائي اتمنى تطبيقه سريعا للقرار وللعلم المدارس الأهليه والعالميه من سنوات معلمعات تدرس الى ثالث ابتدائي
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62 - احمد
2017-09-15 16:32:36
اظنه كتجربه بيطبق بمدارس الرياض اولا وبعدين بمدارس المملكه يعني مشوار طويل يبغاله خمس سنوات على مايصير ميه ميه
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61 - وهم الايام
2017-09-15 16:31:12
وبكره ثالث ورابع وخامس وسادس والمتوسط والثانوي والجامعات ... الله يهدي كل خبل وخبلى اللي ابتلاينا فيهم وبقراراتهم اللي بتجيب العيد في المجتمع
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60 - سعيد
2017-09-15 16:29:56
كيف يعني يدرسوا بمدارس ثانيه؟ يعني بنتي السنه الجايه ماتروح بنفس مدرستها اللي جنب بيتنا / احد يفهمني
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59 - وهم الايام
2017-09-15 16:29:14
قرار جانبه الصواب بدمج أبوسروال وفانيله وام شلحى الوغدان في هذا الزمان زمان الفتن نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله الهداية لبني علمان الذين يمهدون الاختلاط بين الجنسين اليوم صف اول وثاني ابتدائي
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58 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-15 16:27:19
هذا اللي بيصير في مدارسنا .. واللي مو عاجبة يطلع من البلد .. ههههههه
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57 - احمد
2017-09-15 16:26:35
اقوله صراحه المعلم خلقه ضيق على الطلاب ومايفهم اما المعلمات احسن بكثير . قرار سلييييييييم ميه ميه
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56 - If u know problem if u don't know the problem much
2017-09-15 16:24:48
بدأ تطبيق ما رسمت ***مبروك يا لبرالجية
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55 - نوره
2017-09-15 16:23:45
اي والله من جد الاولاد فيهم شراسه ماعندهم الا الضرب والضريب نشوفهم بجمعات الاهل مع البنيات وهن مايتحملن وتجلس تصرخ وبعدين تتعقد وتخاف تجي المدرسه
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54 - ليبرالي
2017-09-15 16:21:58
خطوه الى الامام
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53 - عمران 😂
2017-09-15 16:17:52
طيب الولد اذا عاد سنه اولى مرتين وسنه ثانيه مرتين بيكون عمره عشر سنوات الا بينقي العروس بنفسه 😂😂
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52 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-15 16:16:47
الانسان الثابت او الجامد (او مايسمى صاحب المبادئ) غير قادر على مواكبة التطورات وهو بشكل صريح غير قابل للتغيير .. وسيتخطاه التقدم وسيبقى يعيش اوهام الكبرياء رغم انه يعيش في ظلام دامس ..
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51 - خلود
2017-09-15 16:14:59
اخوي بالروضه هادي يحب معلماته كثير وكنت خايفه عليه بعد سنتين لما يروح سنه اولى ابتدائي يلاقي المعلمين ماعندهم الا طق وارهاب واهمال . تصدقون احيانا القرار من صالحنا 💕
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50 - نوره
2017-09-15 16:02:49
ياويلي الحين بالروضه مع الاسباني الصغير تصير قصص حب غمابالك بالصف الاول والثاني اظن بياصل مرحلة التطبيق
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49 - الشايب
2017-09-15 15:58:07
قرار جيد متأخر وأن كان تأخر كثيرا ولكنه سيغضب داعش وأتباع الخليفة الموعود وأبو ثوب تنورة.
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48 - مزاجي
2017-09-15 15:54:01
الفائدة هو زيادة اهتمام الأب بمتابعة ابنائة في أولى وثاني ابتدائي ....
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47 - مفلح
2017-09-15 15:53:18
حسبنا الله ونعم الوكيل على من أسس هذي الفكره الفاسده (( وإن شاء الله الموضوع هذا مايطبق للأبد ))
لا يعجبني(3) اعجبني(21)
46 - مفلح
2017-09-15 15:50:19
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - بريال عيش حب
2017-09-15 15:48:42
كيف تَحُطُّون الأولاد مع البنات الصغيارات الأولاد فيهم شراسه راح ياذو ن البنات حسبي الله ع من جاب القرار
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
44 - اضن انه توجه جيد
2017-09-15 15:46:51
اول شيء فالأطفال صغار . والمعلمة تعتبر ام ومدرسة للجميع . تدريس الطلبة في هذا العمر من قبلة المعلمات شي ممتاز وترغيب في التعليم . بعض المدرسين للأسف دخوله على الأطفال يرعبهم ويخوفهم
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
43 - الفارس
2017-09-15 15:43:30
البنت السنه هذي بتدخل اول ابتدائي بروح الْيَوْمَ اشتري لها عباة ونقاب😇 ماعندنا بنات تتبرج😜
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
42 - خيال
2017-09-15 15:32:45
الدمج في الصغر كالنقش ع ألحجر ,, الله يخلف بس
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
41 - الفهد
2017-09-15 15:29:47
انا مع هذا القرار المعلمة تعرف كيف تشرح للاطفال وتفهمهم وهي اقرب للام ولاحد ينط يقول اختلاط تراهم اطفال ومحتاجين راعيه المعلمات احسن وافضل
لا يعجبني(9) اعجبني(3)
40 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-15 15:27:17
خطوة رائعة وبداية نتمنى ان نراها بأسرع وقت .. وان تتطور للابتدائي بكافة المراحل .. تمهيدا للانتقال الى المرحلة المتوسطة .. فالدراسات التربوية تطبق في كل دول العالم إلا بنجلادش وافغانستان والسعودية
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39 -
2017-09-15 15:26:03
حبيبي اذا عيالك متربين على أيد شغالة عيالنا ابشرك ما عرفوهم وبعد خمس سنه يرعى الغنم والبل إلى تطلعه رجال
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
38 -
2017-09-15 15:25:19
المعلمات طلباتهم كثيره الواحد كل يوم وهو في المكتبه
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37 - رانيا
2017-09-15 15:24:12
الحين اكرمكم الله نعاني من دورات المياه لطالبات ولا نجذ نظافة ولا تهيئة للاستخدام وقلة وهذا يقول دورات مياة معزولة من يخاطب ومن وين بوجدها
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
36 - جنوبية..🌻🌻
2017-09-15 15:20:37
تعليق 32 استشاري أحسنت اختصرت الكلام
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
35 - مقيم بالسعودية
2017-09-15 15:13:26
لاوالله ههههههههههه يعني هتحطو سويلم سالم جمب مرفت مههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههه
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34 - 🇸🇦المُزن🇸🇦
2017-09-15 15:07:29
🌴🇸🇦3-للأسف الشديد البعض تربية مربيات وخادمات بعيداً عن أعين بعض الأمهات المهملات فتشيعوا بعادات غريبة عن ديننا ومجتمعنا فأثر على طبائعهم. فالدنر صعب ويحتاج الى معلمات واعيات موجهات للخير.🇸🇦🌴
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33 - مواطن
2017-09-15 15:03:48
اتوقع بعد فتره نسمع دمج المعلمين والمعلمات
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32 - إستشاري صح
2017-09-15 15:03:19
هذا لا يعتبر شيء يحتاجه التعليم وليس له هدف تربوي مفيد بل يعتبر بداية غير طيبه نتمنى إبقاء الأمور كما هي فهو الأفضل كوننا شعب مسلم ومن هنا يتربى الطفل على الدين والقيم .ولا أحد يقول براءة فقد ذهبت .
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31 - شفاف
2017-09-15 15:02:37
المعلمات نفسيات
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30 - 🇸🇦المُزن🇸🇦
2017-09-15 14:58:21
🌴🇸🇦يتبع..لان في الواقع بعض الصغيرات قوية الشخصية فتتسلط على أخيها الاصغرأوالاكبر2-الأطفال في هذا الزمن مذهلين بمعرفتهم بالاجهزة الذكية وتكاد تختفي البراءة من بعض الأطفال 🇸🇦🌴
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( عدد التعليقات 28,676 )
29 - برق _ الحرم
2017-09-15 14:55:54
(((((( مايريده الغرب لنا ................غير ماكان عليه العهد .... سنرى النقش كيف يكون على الحجر ))))))
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28 - قمر
2017-09-15 14:53:55
حسبنا الله ونعم الوكيل ولله الروضه الاولاد يعانون المعلمات منهم فما بالكم بلصف الاول والثاني 😡
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
27 -
2017-09-15 14:53:49
ولماذا يا العواد لم تؤجلوا تطبيق ساعات النشاط حتى تتهيأ البيئة التعليمية ؟
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
26 - ابو احمد
2017-09-15 14:53:16
فكرة جيدة اطفال كلهم براءة لكن هل ستتم وللا مثل كثير من قرارات التعليم التي تبدأ مع بداية العام ثم تموت تدريجيا إلى أن تختفي
لا يعجبني(17) اعجبني(1)
25 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-15 14:52:26
ياريتني طالب صف اول ابتدائي
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
24 - سركيس بااااريس
2017-09-15 14:52:09
التعليم تتقاذفة الأمواج //////////// بداية الدخول في النفق المظلم .
لا يعجبني(3) اعجبني(11)
23 - 🇸🇦المُزن🇸🇦
2017-09-15 14:52:00
🌴🇸🇦شي جميل يعني بعمرالسابعه والثامنة تقوم بتدريسهم معلمات!! أهم شي عدم اختلاطهم بالبنات لا في الفصول ولا في ساحة اللعب!! لأسباب عديدة 1-بعض الصغيرات متنمرات فسوف تؤذي بعض الأولاد الهادين 🇸🇦🌴
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22 - الرمايه والسباحة وركوب الخيل
2017-09-15 14:51:13
لا تعليق
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
21 - قمر
2017-09-15 14:50:25
اهم شي في دورات مياااه معزوله 🤣
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
20 - الرمايه والسباحة وركوب الخيل
2017-09-15 14:49:31
مو اختلاط
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
19 - زرهان
2017-09-15 14:47:17
والله أفضل خبر عن واقع هم الأطفال يحتاجون ذللك
لا يعجبني(17) اعجبني(1)
18 - الحوت
2017-09-15 14:45:23
عشان يطلع جيل واعي مثقف بحب من قلب يعرف معنى الحب
لا يعجبني(18) اعجبني(0)
17 - زائر
2017-09-15 14:44:54
على قولة المثل "****
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16 - هلا هيل
2017-09-15 14:43:25
اعتقد انها خطوه غير موفقه
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15 -
2017-09-15 14:43:21
هذا والله تشجيع على شيوع الانحلال الخلقي في المجتمع.ولد عمره ثمان سنوات وبنت عمرها ثمان سنوات على طاولتين متجاورتين،وساعات طويلة مع بعض وتريد تخريج جيل صالح.ما قراتم خبر الطفل المصري الذي قتل طفلة لأن
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14 - مسعد
2017-09-15 14:42:26
وين ٢٠٣٠ يامن يعيش
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13 - مانع القحطاني
2017-09-15 14:42:00
ايش الحكمه؟
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12 - خطوة مباركة
2017-09-15 14:41:51
بعون سنجني ثمار ذلك في تربية وتعليم الابناء ... فالأبناء في هذا العمر ،، المعلمات أقرب لهم في التربية والتعليم
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11 -
2017-09-15 14:39:19
****.اتقوا الله في تعليمنا
لا يعجبني(3) اعجبني(16)
10 - أفريقي
2017-09-15 14:38:43
جيل جديد سينشأ بميول صحيحه و سينقرض الجيل الذي يميل إلى مثله.
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9 - عبير المنى
2017-09-15 14:38:14
اجتمعنا بالاجازه وراحت طردي بين الورعان في الأخير تهاوشنا وكلن سرى بيته. وبيتقابلون بالمدرسه هذا أنا علمتكم
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8 - ام خالد
2017-09-15 14:35:48
الأفضل الاولاد لحالهم لأن شخصيتهم تختلف عن البنات وانا اشوف هذا الشي في الروضات انا كنت بدخل اولادي اول ابتدائي في مدرسه فيها دمج ولكن الحمدلله درستهم في مدارس اولاد وكان أفضل لهم قوية شخصيتهم .
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7 - أفريقي
2017-09-15 14:35:18
أول الغيث فطرة ثم ينهمر
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6 - محمد الجعيد
2017-09-15 14:30:44
وش الفايدة اللي بيشتفيدون من الطلاب سوا الاختلاط ومزيد ****
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5 - علي الفلاح
2017-09-15 14:28:58
حسبي الله ونعم الوكيل
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4 - مواطن
2017-09-15 14:28:20
الله يوفق من وضع القرار الأطفال الصغار ***
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3 - ساهر 2017
2017-09-15 14:27:50
تعليق مخالف
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2 - كنكت
2017-09-15 14:24:42
يعطينا ويعطيكم طولة العمر ،
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1 - ابوتميم
2017-09-15 14:22:41
تعليق مخالف
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جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

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ما تذكر ربع حاشي ودرهم.. بالفيديو.. الشاعر “التويجري” يعاتب “فايز المالكي” لانقطاعه عنه بقصيدة شعرية

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بالفيديو :شاهد مدير مدرسة ينقذ طالبة من الانتحار في الصين!

بالفيديو :شاهد مدير مدرسة ينقذ طالبة من الانتحار في الصين!

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بالفيديو: الشاعر “عيضة السفياني” يفتح النار على القطري خليل الشبرمي

بالفيديو: الشاعر “عيضة السفياني” يفتح النار على القطري خليل الشبرمي

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هكذا تسببت “بطاطا فاسدة” بخسارة شاب سعودي عمله وسكنه وقرض حصل عليه!

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تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

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