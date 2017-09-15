“العواد”: “التعليم” قررت دمج طلاب وطالبات الأول والثاني الابتدائيين مع رياض الأطفال..وهذا هو موعد التطبيق!

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صحيفة المرصد: قررت وزارة التعليم دمج الصفين الأول والثاني الابتدائيين “بنين” لرياض الأطفال مع الصفين الأول والثاني الابتدائيين “بنات”، وإسناد تدريسهما إلى المعلمات في مبان دراسية واحدة، بفصول ودورات مياه معزولة.

وأوضحت وكيلة وزارة التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس الخميس، أن موعد تطبيق الدمج سيكون مع توافر متطلباته، مشيرةً إلى أن عام 2030 سيشهد بنسبة 100% اكتمال خطة الدمج التي ستعتمد على تجارب المدارس الأهلية.

ولفتت “العواد” الى أن مباني رياض الأطفال غير جاهزة لتستوعب الصفين الأول وثاني الابتدائيين، وأن عملية ضم الصفين الأول والثاني لرياض الأطفال مع الأول والثاني للبنات، تحتاج إلى وقت، وإلى تغييرات كبيرة في المباني، وفقًا لـ “عاجل”.

وأشارت “العواد” باحتمال استمرار المناهج والمواد الدراسية للصفين الأول والثاني الابتدائيين، مع تطويرها لتكون بمنهجية مناسبة مكملة لمنهج رياض الأطفال.

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