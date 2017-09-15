“العواد”: “التعليم” قررت دمج طلاب وطالبات الأول والثاني الابتدائيين مع رياض الأطفال..وهذا هو موعد التطبيق!
صحيفة المرصد: قررت وزارة التعليم دمج الصفين الأول والثاني الابتدائيين “بنين” لرياض الأطفال مع الصفين الأول والثاني الابتدائيين “بنات”، وإسناد تدريسهما إلى المعلمات في مبان دراسية واحدة، بفصول ودورات مياه معزولة.
وأوضحت وكيلة وزارة التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس الخميس، أن موعد تطبيق الدمج سيكون مع توافر متطلباته، مشيرةً إلى أن عام 2030 سيشهد بنسبة 100% اكتمال خطة الدمج التي ستعتمد على تجارب المدارس الأهلية.
ولفتت “العواد” الى أن مباني رياض الأطفال غير جاهزة لتستوعب الصفين الأول وثاني الابتدائيين، وأن عملية ضم الصفين الأول والثاني لرياض الأطفال مع الأول والثاني للبنات، تحتاج إلى وقت، وإلى تغييرات كبيرة في المباني، وفقًا لـ “عاجل”.
وأشارت “العواد” باحتمال استمرار المناهج والمواد الدراسية للصفين الأول والثاني الابتدائيين، مع تطويرها لتكون بمنهجية مناسبة مكملة لمنهج رياض الأطفال.
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التعليقات
الأطفال من سنتين وهم يدخلون على الشبكة العنكبوتية ويعرفون ما لا يعرفه الكبار فكيف من عمره ست أو سبع سنوات يبدو لي إن الترقيم والحب والرمانسية ستبدأ من الروضة بينما كنا لا نراه إلا في الأسواق .
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من اسمك معرفك مو عاجبك الكلام واسلوبك فيه نفس تحقير وتهديد وهذا نظاما ممنوع . ايش من اختلاط وايش من تفكير العمر هذا عمر طفل الا اذا ربيت ولدك على امور خارجه عن اطار الطفوله هذا ماينفع له حتى مدرس رجل
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الغرب يفصلون وعندنا **** يدمجون
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نجح في المدارس انترناشونل العالميه وهو مطبق الآن . واصبح الطفل متفوق عشر مرات المغزا مو حسب الفهم اخطلاط واخلاط لا المغزى ان العمر هذا طفل والمربيه افضل من المربي ويحتاج لتربيه خاصه اموميه
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وماشاء الله اطفال المدارس العالميه تربيه وعقليه وحسن تصرف مواكب لأعمارهم .
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هذا مطبق من اول هنا في المدارس العالميه لان اصلا تفكير الطفل في عمر سته وسبعه وثمانيه بريء الااذا ابواه يعلمانه على امورفوق سنه وهذا للاسف متفشي هنا لانه يحسبونه صح ويطلع الطفل بعقليه مزدوجه طفل وكبير
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انبسطوا وفشخوا على الآخر بني لبرال وبني عمهم بني علمان ... ولسه ماشفتو شي ... القادم مرعب
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يعني يعلمون اصغار علي االاخطلاط اصغر! حسبي الله عليهم
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ممكن تشرحون لنا اجابيات هذا القرار وهل يمكن عمل دراسة على المجتمع وأهل علم الاجتماع والتربية في برنامج تلفزيوني يعلن عنه مسبقا ومتاح المشاركه في حواراته ويكون على أربع خمس حلقات ويشبع طرحا وضربا لنفهم
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الحمد لله ان ماعندي بنات صغار ... والا والله ثم والله ثم والله لايمكن اخليهم يدرسون مع الورعان حتى لو ادري انهن بيتخرجن عالمات ذره ... يقعدون في البيت ابرك ... مهزله
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راحت علينا حنا وحظنا
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تعليق49 وش داعش كلما صار شي قلتوا داعش داعش صناعة غربية لتشويه الاسلام وتفكيك الشرق الاوسط الى دويلات والدليل اعتراف هيلاري كلنتون بتبنيهم هذا التنظيم وابحث ستجد
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قرار حكيم والطفل في اول وثاني ابتدائي يحتاج لتعامل خاص وخير من يقوم به معلمه وانا من تجربه مع ابنائي اتمنى تطبيقه سريعا للقرار وللعلم المدارس الأهليه والعالميه من سنوات معلمعات تدرس الى ثالث ابتدائي
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اظنه كتجربه بيطبق بمدارس الرياض اولا وبعدين بمدارس المملكه يعني مشوار طويل يبغاله خمس سنوات على مايصير ميه ميه
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وبكره ثالث ورابع وخامس وسادس والمتوسط والثانوي والجامعات ... الله يهدي كل خبل وخبلى اللي ابتلاينا فيهم وبقراراتهم اللي بتجيب العيد في المجتمع
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كيف يعني يدرسوا بمدارس ثانيه؟ يعني بنتي السنه الجايه ماتروح بنفس مدرستها اللي جنب بيتنا / احد يفهمني
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قرار جانبه الصواب بدمج أبوسروال وفانيله وام شلحى الوغدان في هذا الزمان زمان الفتن نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله الهداية لبني علمان الذين يمهدون الاختلاط بين الجنسين اليوم صف اول وثاني ابتدائي
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هذا اللي بيصير في مدارسنا .. واللي مو عاجبة يطلع من البلد .. ههههههه
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اقوله صراحه المعلم خلقه ضيق على الطلاب ومايفهم اما المعلمات احسن بكثير . قرار سلييييييييم ميه ميه
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بدأ تطبيق ما رسمت ***مبروك يا لبرالجية
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اي والله من جد الاولاد فيهم شراسه ماعندهم الا الضرب والضريب نشوفهم بجمعات الاهل مع البنيات وهن مايتحملن وتجلس تصرخ وبعدين تتعقد وتخاف تجي المدرسه
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خطوه الى الامام
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طيب الولد اذا عاد سنه اولى مرتين وسنه ثانيه مرتين بيكون عمره عشر سنوات الا بينقي العروس بنفسه 😂😂
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الانسان الثابت او الجامد (او مايسمى صاحب المبادئ) غير قادر على مواكبة التطورات وهو بشكل صريح غير قابل للتغيير .. وسيتخطاه التقدم وسيبقى يعيش اوهام الكبرياء رغم انه يعيش في ظلام دامس ..
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اخوي بالروضه هادي يحب معلماته كثير وكنت خايفه عليه بعد سنتين لما يروح سنه اولى ابتدائي يلاقي المعلمين ماعندهم الا طق وارهاب واهمال . تصدقون احيانا القرار من صالحنا 💕
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ياويلي الحين بالروضه مع الاسباني الصغير تصير قصص حب غمابالك بالصف الاول والثاني اظن بياصل مرحلة التطبيق
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قرار جيد متأخر وأن كان تأخر كثيرا ولكنه سيغضب داعش وأتباع الخليفة الموعود وأبو ثوب تنورة.
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الفائدة هو زيادة اهتمام الأب بمتابعة ابنائة في أولى وثاني ابتدائي ....
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حسبنا الله ونعم الوكيل على من أسس هذي الفكره الفاسده (( وإن شاء الله الموضوع هذا مايطبق للأبد ))
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اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ..
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كيف تَحُطُّون الأولاد مع البنات الصغيارات الأولاد فيهم شراسه راح ياذو ن البنات حسبي الله ع من جاب القرار
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اول شيء فالأطفال صغار . والمعلمة تعتبر ام ومدرسة للجميع . تدريس الطلبة في هذا العمر من قبلة المعلمات شي ممتاز وترغيب في التعليم . بعض المدرسين للأسف دخوله على الأطفال يرعبهم ويخوفهم
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البنت السنه هذي بتدخل اول ابتدائي بروح الْيَوْمَ اشتري لها عباة ونقاب😇 ماعندنا بنات تتبرج😜
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الدمج في الصغر كالنقش ع ألحجر ,, الله يخلف بس
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انا مع هذا القرار المعلمة تعرف كيف تشرح للاطفال وتفهمهم وهي اقرب للام ولاحد ينط يقول اختلاط تراهم اطفال ومحتاجين راعيه المعلمات احسن وافضل
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خطوة رائعة وبداية نتمنى ان نراها بأسرع وقت .. وان تتطور للابتدائي بكافة المراحل .. تمهيدا للانتقال الى المرحلة المتوسطة .. فالدراسات التربوية تطبق في كل دول العالم إلا بنجلادش وافغانستان والسعودية
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حبيبي اذا عيالك متربين على أيد شغالة عيالنا ابشرك ما عرفوهم وبعد خمس سنه يرعى الغنم والبل إلى تطلعه رجال
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
المعلمات طلباتهم كثيره الواحد كل يوم وهو في المكتبه
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الحين اكرمكم الله نعاني من دورات المياه لطالبات ولا نجذ نظافة ولا تهيئة للاستخدام وقلة وهذا يقول دورات مياة معزولة من يخاطب ومن وين بوجدها
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تعليق 32 استشاري أحسنت اختصرت الكلام
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
لاوالله ههههههههههه يعني هتحطو سويلم سالم جمب مرفت مههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههه
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🌴🇸🇦3-للأسف الشديد البعض تربية مربيات وخادمات بعيداً عن أعين بعض الأمهات المهملات فتشيعوا بعادات غريبة عن ديننا ومجتمعنا فأثر على طبائعهم. فالدنر صعب ويحتاج الى معلمات واعيات موجهات للخير.🇸🇦🌴
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
اتوقع بعد فتره نسمع دمج المعلمين والمعلمات
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
هذا لا يعتبر شيء يحتاجه التعليم وليس له هدف تربوي مفيد بل يعتبر بداية غير طيبه نتمنى إبقاء الأمور كما هي فهو الأفضل كوننا شعب مسلم ومن هنا يتربى الطفل على الدين والقيم .ولا أحد يقول براءة فقد ذهبت .
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المعلمات نفسيات
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🌴🇸🇦يتبع..لان في الواقع بعض الصغيرات قوية الشخصية فتتسلط على أخيها الاصغرأوالاكبر2-الأطفال في هذا الزمن مذهلين بمعرفتهم بالاجهزة الذكية وتكاد تختفي البراءة من بعض الأطفال 🇸🇦🌴
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(((((( مايريده الغرب لنا ................غير ماكان عليه العهد .... سنرى النقش كيف يكون على الحجر ))))))
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حسبنا الله ونعم الوكيل ولله الروضه الاولاد يعانون المعلمات منهم فما بالكم بلصف الاول والثاني 😡
لا يعجبني(2) اعجبني(8)
ولماذا يا العواد لم تؤجلوا تطبيق ساعات النشاط حتى تتهيأ البيئة التعليمية ؟
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
فكرة جيدة اطفال كلهم براءة لكن هل ستتم وللا مثل كثير من قرارات التعليم التي تبدأ مع بداية العام ثم تموت تدريجيا إلى أن تختفي
لا يعجبني(17) اعجبني(1)
ياريتني طالب صف اول ابتدائي
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
التعليم تتقاذفة الأمواج //////////// بداية الدخول في النفق المظلم .
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🌴🇸🇦شي جميل يعني بعمرالسابعه والثامنة تقوم بتدريسهم معلمات!! أهم شي عدم اختلاطهم بالبنات لا في الفصول ولا في ساحة اللعب!! لأسباب عديدة 1-بعض الصغيرات متنمرات فسوف تؤذي بعض الأولاد الهادين 🇸🇦🌴
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
لا تعليق
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
اهم شي في دورات مياااه معزوله 🤣
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
مو اختلاط
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
والله أفضل خبر عن واقع هم الأطفال يحتاجون ذللك
لا يعجبني(17) اعجبني(1)
عشان يطلع جيل واعي مثقف بحب من قلب يعرف معنى الحب
لا يعجبني(18) اعجبني(0)
على قولة المثل "****
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
اعتقد انها خطوه غير موفقه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
هذا والله تشجيع على شيوع الانحلال الخلقي في المجتمع.ولد عمره ثمان سنوات وبنت عمرها ثمان سنوات على طاولتين متجاورتين،وساعات طويلة مع بعض وتريد تخريج جيل صالح.ما قراتم خبر الطفل المصري الذي قتل طفلة لأن
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
وين ٢٠٣٠ يامن يعيش
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ايش الحكمه؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
بعون سنجني ثمار ذلك في تربية وتعليم الابناء ... فالأبناء في هذا العمر ،، المعلمات أقرب لهم في التربية والتعليم
لا يعجبني(7) اعجبني(3)
****.اتقوا الله في تعليمنا
لا يعجبني(3) اعجبني(16)
جيل جديد سينشأ بميول صحيحه و سينقرض الجيل الذي يميل إلى مثله.
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
اجتمعنا بالاجازه وراحت طردي بين الورعان في الأخير تهاوشنا وكلن سرى بيته. وبيتقابلون بالمدرسه هذا أنا علمتكم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الأفضل الاولاد لحالهم لأن شخصيتهم تختلف عن البنات وانا اشوف هذا الشي في الروضات انا كنت بدخل اولادي اول ابتدائي في مدرسه فيها دمج ولكن الحمدلله درستهم في مدارس اولاد وكان أفضل لهم قوية شخصيتهم .
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أول الغيث فطرة ثم ينهمر
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وش الفايدة اللي بيشتفيدون من الطلاب سوا الاختلاط ومزيد ****
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حسبي الله ونعم الوكيل
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الله يوفق من وضع القرار الأطفال الصغار ***
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تعليق مخالف
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يعطينا ويعطيكم طولة العمر ،
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تعليق مخالف
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