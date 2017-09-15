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بالفيديو : الباطن يهزم الشباب بهدفين مقابل هدف
صحيفة المرصد : فاز الباطن على الشباب بهدفين مقابل هدف، على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من دوري “جميل” للمحترفين .
وبعد شوط أول سلبي تقدم البرازيلي جونثان للباطن بالهدف الأول في مطلع الشوط الثاني، ومع استمرار الضغط تمكن الباطن من احراز الهدف الثاني عن طريق المدافع الشبابي جمال بن العمري بالخطأ في مرماه و استيقظ الشباب متأخرا واستطاع تسجيل هدف شرفي له عن طريق جوناتاس بيلوسو.
وبهذا الانتصار رفع الباطن رصيده إلى تسع نقاط وضعته على قمة الدوري، بينما توقف رصيد الشباب عند ثلاث نقاط.
وسيستضيف الباطن نظيره الأهلي في الجولة الرابعة من دوري “جميل” للمحترفين.
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التعليقات
( عدد التعليقات 2 )18 - عمر السميري
هاااردلك للشباب
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( عدد التعليقات 2 )17 - عمر السميري
مبروووك للباطن
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16 - خشنال2017-09-15 22:33:03
#جماهير الليث تطالب برحيل الجابر ياااااسامي ضيعت تاريخك وتاريخ نادينا
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15 -2017-09-15 22:15:52
اعلام الهلال مسوين حمله على ماجد ويقولو ان سامي هو الاجدر لعل وعسى سبحان الله
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14 - عبدالله اليامي2017-09-15 21:59:13
ألف مبروك للباطن ، وبالنسبة للكابتن سامي الجابر فقد ظلم تاريخة بتدريب فريق الشباب الذي يفتقد لدعم أعضاء الشرف ، لم يعد هناك شباب بعد البلطان .
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13 - مـستــ❌ــــر2017-09-15 21:47:28
المباراة 🔥🔥🔥 الباطن ابدع
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12 - العتيبي2017-09-15 21:32:36
يعز علينا نادي الشباب الذي ابتعد عنه المبدعون وتركوه للخاوون
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11 - سيطرة ✴2017-09-15 21:32:07
مبـــروكــ للباطــــن فريق بطل وممتع 💙 السماوي في الصدارة وفريق يستحق الاحترام
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10 - تعليق 8نصراوي فقراوي2017-09-15 21:30:13
مبروك عليكم ١٢ مليون تكعونها ههههه والله راح فيها فريقكم شكل حالميكم بيسوي جمعيه يسددها والا بعد شهر يتنزل للأولى وخلونا نشوف بيانات كحيلانكم والله يا هي صفعه ما راح يصحى فريقكم منها.
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9 - ظامي اليل2017-09-15 21:27:51
الشباب..بعد البلطان..في مهب الريح..
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8 - نصراوي شرقاوي2017-09-15 21:22:59
معليش ساميولا أهم شي بنو زعيق لازالوا يصنفونك من أفضل 10 مدربين في العالم زي ما صنفوك أسطوره كلاعب وأنت تعرف الخافي
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7 -2017-09-15 21:12:13
نداء لإدارة نادي الشباب عليكم تدارك الامر قبل فوت الاوان النادي اصبح صيد سهل لجميع الانديه يجب إسناد التدريب لمدرب متمكن ولا الهزائم تلحق الشباب
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6 - تركي22017-09-15 21:08:39
والله شغل المدرب ٤٠٪ الباقي علي الاعبين بالملعب الشباب قبل يجي سامي وهو تعبان . بعدين الباطن تري مو سهل فاز بالأربعة علي النصر وهذا قبل المحترفين السته كيف الان مع سته محترفين خلاص الكل كبير
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5 -2017-09-15 21:06:01
ت4 اللي ذكرتهم العالمي والمونديالي هم من مثلوا الوطن للعالمية والباقي يتفرج
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4 - wad2017-09-15 21:01:34
الفقراويه يفرحون للهزيمه مايدرون ان الباطن عطاهم 4 العام وفاز ع الاتحاد في الجوله الأولى..ومع هذا ياسامي الانسحاب طيب
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3 - غازي بن شبيب2017-09-15 20:59:20
ضاع الشباب على يد المدرب العالمي ماشاالله انمسح من على الخريطه اشياء كثيره تلمع وتتلمع لكن لاقيمه لها
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2 - خشنال2017-09-15 20:52:08
#جماهير اليث تطالب برحيل الجابر ياااااسامي ضيعت تاريخك وتاريخ نادينا
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1 -2017-09-15 20:52:07
حترقع ورآ ياباطن صبرك
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بواسطة : عمر السميري
كلنا صفا واحد مع حكومتنا الرشيده رعاها الله...
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