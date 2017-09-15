بالفيديو : الباطن يهزم الشباب بهدفين مقابل هدف

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صحيفة المرصد : فاز الباطن على الشباب بهدفين مقابل هدف، على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من دوري “جميل” للمحترفين .

وبعد شوط أول سلبي تقدم البرازيلي جونثان للباطن بالهدف الأول في مطلع الشوط الثاني، ومع استمرار الضغط تمكن الباطن من احراز الهدف الثاني عن طريق المدافع الشبابي جمال بن العمري بالخطأ في مرماه و استيقظ الشباب متأخرا واستطاع تسجيل هدف شرفي له عن طريق جوناتاس بيلوسو.

وبهذا الانتصار رفع الباطن رصيده إلى تسع نقاط وضعته على قمة الدوري، بينما توقف رصيد الشباب عند ثلاث نقاط.

وسيستضيف الباطن نظيره الأهلي في الجولة الرابعة من دوري “جميل” للمحترفين.

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