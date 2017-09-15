شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

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صحيفة المرصد: فاجأت زوجة الفنان المصري أشرف عبد الباقي نادية حسب الله الكفراوي الجميع بخلعها للحجاب، الذي ارتدته منذ سنوات طويلة .

وجاء ذلك خلال حفل زفاف الفنان حمدي الميرغني والفنانة إسراء عبد الفتاح، الذي أقيم في فندق الفورسيزونز وحضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري، حيث حضر أشرف عبد الباقي حفل الزفاف بصحبة زوجته وبناته الثلاثة.

وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية معهم، خاصة وأن الفتيات الثلاث لم يظهرن منذ سنوات وكذلك والدتهم التى خلعت الحجاب في أحدث ظهور لها.

يشار إلى أن الفنان أشرف عبد الباقي كان يفرض حالة من الخصوصية على عائلته، ويرفض ظهورهم في الإعلام ويعد ظهورهم في حفل زفاف “الميرغني” حالة نادرة.

