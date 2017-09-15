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شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!
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المرصد 25 6٬497 4 ساعات

صحيفة المرصد: فاجأت زوجة الفنان المصري أشرف عبد الباقي نادية حسب الله الكفراوي الجميع بخلعها للحجاب، الذي ارتدته منذ سنوات طويلة .
وجاء ذلك خلال حفل زفاف الفنان حمدي الميرغني والفنانة إسراء عبد الفتاح، الذي أقيم في فندق الفورسيزونز وحضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني المصري، حيث حضر أشرف عبد الباقي حفل الزفاف بصحبة زوجته وبناته الثلاثة.
وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية معهم، خاصة وأن الفتيات الثلاث لم يظهرن منذ سنوات وكذلك والدتهم التى خلعت الحجاب في أحدث ظهور لها.
يشار إلى أن الفنان أشرف عبد الباقي كان يفرض حالة من الخصوصية على عائلته، ويرفض ظهورهم في الإعلام ويعد ظهورهم في حفل زفاف “الميرغني” حالة نادرة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

25 - ابو عزوز
2017-09-16 00:54:15
حتكون مين يعني إذا خلعت الحجاب وتصبح متبرجة حا توصل فين ترضي الناس ولا ترضي خالقها انته شوف اللي يجن للحج عند رجوعها الى مصر ترمي الحجاب وتلبس افخر فستان لتبرج وقالو خلاص حجينا أستغفرك يا الله
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24 - ابو عزوز
2017-09-16 00:47:55
لللأسف الشديد جميع الممثلين إســـلا مهم ظعيف ان صلى 2 فروض 3 لم يصليها شوف دا اللي يقولو غلي ممثل أشرف زوجته خلعة الحجاب وهو يضحك اليس ظعف إســــلام وإيمان واللي تجي للحج وألى رجعت مصر,,,,,,,,
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23 -
2017-09-16 00:45:05
ان لم تستحي فاصنع ما شئت
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22 - ام الغاليين❤
2017-09-16 00:40:52
مايحدث للفنانات وبعض تعليقات النساء هنا عرفت لماذا اكثر اتباع المسيح الدجال هم النساء
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21 - ام الغاليين❤
2017-09-16 00:38:22
الى مها مانتى مغصوبه على الحجاب اذا كان سر تعاستك لاكن ستعرفين قيمته في اول ليلة لكى في القبر وحيده لا يبقى لك سو اعمالك
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20 - يارب اهدي ضال المسلمين
2017-09-16 00:31:41
انا لو مكانهاوالله استحي مااقدر اطلع والناس تشوفني بهاالشكل واخاف يعاقبني ربي
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19 - الخلاصه
2017-09-15 23:49:11
لا يعرف قيمة الحجاب إلا إثنين: رجل_يغار وإمرأة_ذات_وقار
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18 - بحر1
2017-09-15 23:46:31
تخلع أو تلبس قده من المقعدات الحمدالله الوجه والقفا سو مافي فرق
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17 -
2017-09-15 23:31:38
صلو على النبي صلى الله عليه وسلم
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16 - مها
2017-09-15 23:31:21
حجابي سر تعاستي
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15 - الله يصلح الحال
2017-09-15 23:15:18
يا اخوات يا مسلمات تمسكن بحجابكن فهو عباده وطاعه وحمايه وعزه وكرامه للمسلمه..لا اعلم لماذا بعضهن تريد ان تخلع حجابها!! هل تريد ان تقلد الغير مسلمات ام تريد شهرة ام لترضي الناس وتسمع المديح ام تريد مال
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( عدد التعليقات 28,523 )
14 - قلم الحقيقه
2017-09-15 23:15:03
فقطيع الأخوان الذين خلف دعاتهم مثل قطيع الدواعش الذين يتبعون زعمائهم جميعهم دينهم تجاري ليس لله ولا لرسوله ولا للاسلام منه شيء.الفرق بينهم هي بضاعة هذه التجارة الفاسدة.الأخوان عقارات والدواعش انفجارات
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13 - ❤️شووووووق❤️
2017-09-15 23:14:52
ماشاءالله طلعت اصغر وشكلها صار احلا من هي وحجابها ، صحيح الحجاب يخفي الجمال ويسبب عنوسه للبنات
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( عدد التعليقات 28,523 )
12 - قلم الحقيقه
2017-09-15 23:05:04
أي بعبارة صريحة لالبس فيها دين الأخونجي الأخواني ليس دين اسلامي وانما تجاري بطاقته الذهبية عند داعيته والتنكية يحتفظ بها تابعه.فتجد الداعية عمارات ويخوت ورحلات وخيول وشقق تركية وتابعه مايجد ربع كبسة.
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( عدد التعليقات 28,523 )
11 - قلم الحقيقه
2017-09-15 22:57:40
ماذا يعني كل ذلك ؟ .ببساطة أن الأخونجي الأخواني هذا الذي يزعم أنه حامل لواء الاسلام والغيرة عليه منطلقه ليس منطلق ايماني صرف وانما يقوده حزبه وداعيته البعض منهم تم سجنه لخيانته نحو تشكيل قوله ورأيه.
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10 - فاهم الاعيبهم
2017-09-15 22:54:50
يالله يا بنات قلدوها ما جبنا الموضوع الا عشان تكون قدوة لكم
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9 - Rima🙌 °°°ريما
2017-09-15 22:47:56
زوجها مبسوط انها خلعت حجابها وتعرت امام الشاشات والذكور بعد ان كانت محجبه الحجاب حتى لو مو ذاك الحجاب عند بعض اللي نشوفهن بالتلفزيون على الأقل يجعلها ماتتعرى"يوم عجزتي وكثر الموت خلعتية!
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( عدد التعليقات 28,523 )
8 - قلم الحقيقه
2017-09-15 22:42:48
فالأخونجي الأخواني الدجال الخائن الكذوب لم يتم فضحه وتعريته وكشفه كما هو عليه حاله اليوم .خصوصآ بعد أن رمت بعض من قطيعهم حكومتنا السعودية في سجونها وكشفت ملفاتهم السوداء. ماعلاقتهم بذلك سأحدثكم انتظرو
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7 -
2017-09-15 22:32:59
وانتم ويش عليكم منهم
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6 -
2017-09-15 22:29:05
والله حزنت لاجلها .. لماذا خلعتي حجابك .. هل تطلبين رضى الناس ام خوفا من الناس .. والله مايفعل هذا احد وقر الايمان في قلبه وذاق حلاوته .
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( عدد التعليقات 28,523 )
5 - قلم الحقيقه
2017-09-15 22:28:20
لأنها أدركت أخيرآ ظلال الأخونجية وكذبهم وزيف معتقداتهم خصوصآ بعد شريحة السجناء منهم من قطيع الأخوان الخونة في بلادنا. فوجدتهم هم والأخونجية في بلادها الفكر واحد والخيانة واحدة فكفرت بكل أكاذيبهم .
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4 - تهامي
2017-09-15 22:22:00
كل واحد يسترزق من ظهر الثاني وهذا حال الفنانين اذا افلس الواحد عرض بضاعته
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3 - مسمار
2017-09-15 21:59:15
تصووووم وتفطر على بصله !! طيلة هالسنوات متحجبه وبالاخير من اجل حفله تخلع حجابها وحشمتها الله المستعان!!
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2 - فيصل
2017-09-15 21:53:16
اللهم دمر داعش
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1 - عبدالكريم
2017-09-15 21:43:30
سبحان الله اى ممثله تخلع الحجاب لو كانت فى المريخ اليوم الثانى **** مادى ايش السبب هل هذاءيسبب لكم السعاده
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