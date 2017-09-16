شاهد .. الوليد بن طلال ينشر مقطع فيديو يكشف ملخص عن رحلته السياحية والدول التي زارها

حجم الخط A A A المرصد 28 2٬939 2 ساعتين

صحيفة المرصد: نشر الأمير الوليد بن طلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يلخص رحلاته الاستجمامية التي قضاها في 10 دول.

وبدأ الأمير عطلته بالانطلاق إلى مدينة شرم الشيخ في مصر، كما زار مدينة بودروم التركية والعاصمة الروسية موسكو والبرتغال، واليونان، وألبانيا، والجبل الأسود، وكرواتيا، والشيشان، وفرنسا.

وأظهر مقطع الفيديو لقطات لبعض الأنشطة التي مارسها الأمير مثل ” السباحة, لعب الكرة, استقلال الدراجة البخارية, والتجول في عدد من الشوارع ” وغيرها.

كما أظهر مقطع الفيديو ” عقد الأمير اجتماعات ثنائية مع كل من الرئيس الفرنسي، والرئيس الشيشاني، ورئيس وزراء الجبل الأسود، ورئيس الوزراء الألباني بالإضافة إلى الرئيس البرتغالي “.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )