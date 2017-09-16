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شاهد .. الوليد بن طلال ينشر مقطع فيديو يكشف ملخص عن رحلته السياحية والدول التي زارها

شاهد .. الوليد بن طلال ينشر مقطع فيديو يكشف ملخص عن رحلته السياحية والدول التي زارها
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المرصد 28 2٬939 2 ساعتين

صحيفة المرصد: نشر الأمير الوليد بن طلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يلخص رحلاته الاستجمامية التي قضاها في 10 دول.

وبدأ الأمير عطلته بالانطلاق إلى مدينة شرم الشيخ في مصر، كما زار مدينة بودروم التركية والعاصمة الروسية موسكو والبرتغال، واليونان، وألبانيا، والجبل الأسود، وكرواتيا، والشيشان، وفرنسا.

وأظهر مقطع الفيديو لقطات لبعض الأنشطة التي مارسها الأمير مثل ” السباحة, لعب الكرة, استقلال الدراجة البخارية, والتجول في عدد من الشوارع ” وغيرها.

كما أظهر مقطع الفيديو ” عقد الأمير اجتماعات ثنائية مع كل من الرئيس الفرنسي، والرئيس الشيشاني، ورئيس وزراء الجبل الأسود، ورئيس الوزراء الألباني بالإضافة إلى الرئيس البرتغالي “.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

28 - ابن عدوه
2017-09-16 03:05:29
تعليق مخالف
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27 - انـــــــــــا
2017-09-16 02:59:35
فلوس ياناس فلوس فلوس ياناس فلوس ااااااه ما اجمل الفلوس ول عليك يالوليد بما اني مطفر خلني اعطيك عين ول ول عليك
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26 - موسى
2017-09-16 02:52:30
صار لي أكثر من سنة أجمع اقتصد وآخر شي حل اجار الشقة لا سافرت ولا مرحت ههه
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25 - مقيم بالسعودية
2017-09-16 02:27:20
يعني هما رئساء الدول تنطبق عليهم الشروط ههههههه يعم كلها انقلابات وفلوس انا بتكلم عن جموريهات مش عن نظام حكم وراثي افهمني هنا لازم هيكون الأم والاب سعوديون الاصل والمنشاء والوليد خوالوه من لبنان بعرف
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24 - الصحيح
2017-09-16 02:22:16
رحم الله من قتل في مدارس المملكه
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23 - ابوسلطان
2017-09-16 02:21:59
ماشاء الله تبارك الله.
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22 - من الثانية 20 الى الثانية 24
2017-09-16 02:19:14
تذكرة محمد سعد في فلم النبي
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21 - الفارس
2017-09-16 02:17:37
18. فيه شروط ماتنطبق عليه يعني انسى
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20 - ابوفهد
2017-09-16 02:16:31
ماشاء الله عليه ربنا يزيده من نعمه ويحفظله اولاده
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19 - الرجال يخاف يحط
2017-09-16 02:16:24
البيض في سلة وحدة ويتكسر ويصبح على الحديدة قال خلني اعمل سياحة واوزع البيض في مشاريع . تفكير صح وعقل بارع تجاريا
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18 - مقيم بالسعودية
2017-09-16 02:12:06
احساسي هيكون يوم من الأيام رئيس جمهورية و هنشوف ☆
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17 - -
2017-09-16 01:54:00
كسر الخواطر شين لماذا تعرض كل هذه الصور على امثالي الله يرزقنا من فضله ويغنبنا بحلاله عن حرامه
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16 - راكاااان
2017-09-16 01:53:53
يارب العفوا والعافيه ***
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15 - الفارس
2017-09-16 01:49:20
اخر دولة زارها اكيد على حسابي من المبلغ الي يخصني من ال40 مليار كنت مفكر ابني فيه بيت. لأكن نقول نعوض بالجنة ان شاءالله
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14 - الفارس
2017-09-16 01:46:57
الوليد ***
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13 - الفارس
2017-09-16 01:45:55
انا الدولة لو دعمتني بمليون كان سويت اكثر منه فمابالك دعموه من الميزانية ب40 مليار
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12 - صافي
2017-09-16 01:45:05
المعنى اللي في بالي ، ما لقيت المصطلح اللي يشرحه .. ولكن الأكيد ، أنه فيه مشكلة من حب الاستعراض المتكرر...
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11 - الفارس
2017-09-16 01:44:07
عام 2008 عندما كاد يفلّس الدولة دعمته في أربعين مليار من الميزانية هل ردها او طاح عليها جدار
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10 - الفارس
2017-09-16 01:41:18
مافرحنا اننا افتكينا من يزيد الراجحي ورفيقة ولد الدواس يطلع لنا وليد بن طلال
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9 - سعيدان
2017-09-16 01:33:49
الله يحفظك يطويل العمر ويسر امورك انا من اشد المعجبين بشخصكم الكريم
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8 - هاشم
2017-09-16 01:31:44
لاتعليق استمر ياوليد والحياه يوم لنا ويوم لك
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7 - مقيم بالسعودية
2017-09-16 01:30:34
بختصارالرجل الوحيد اللي عارف يعيش الحياة بطولها وعرضها ولا عليه من حد ربنا يحميك ياريس ☆
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6 -
2017-09-16 01:29:20
الله يرحم ابن بطوطه
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5 -
2017-09-16 01:24:25
ليتني زوجته
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
4 - العيد
2017-09-16 01:22:53
هل وجدت السعادة في احدى رحلاتك ايها الراحل
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3 - ت 1
2017-09-16 01:21:06
متى ووشلون وكيف لو سمحت
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2 - ما رحتوا ﻻ رحنا مارحتوا ﻻ رحنا
2017-09-16 01:18:51
اللهم كما جعلتنا وبيتك الحرام ببلد وآحدة وتحت رآية ﻻ إله إﻻ الله .. اللهم احفظ لنا وعلينا أمننا وأماننا وتوحيدك ﻻشريك لك .. وقربنا أكثرلبيتك الحرام ... اللهم آمين .
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1 - Noura
2017-09-16 01:11:36
حسيت انو رئيس دوله وانا مدري 😂
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