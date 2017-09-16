شاهد كاميرا مراقبة ترصد لصوص باكستانيين يسرقون محل في الدوادمي .. أحدهم أخفى البضاعة داخل سرواله
صحيفة المرصد:وثق مقطع فيديو يظهر لحظة قيام لصين بسرقة البضائع من إحدى المحال التجارية ، حيث قاما بالوقوف بشكل متقابل ويستطلع أحدهما البضائع فيما يقوم الآخر بسرقة بعضها وإخفائها في ملابسه.
فيما تناقل مقطع فيديو اخر للصان التقطته كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، يرصد لحظة ضبط إدارة إحدى المحال التجارية في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض لصين أقدما على سرقة كميات من البضائع وإخفائها في ملابسهما.
وأبان الفيديو، أحد المسؤولين بالمحل وهو يتحدث مع اللصين ـ قيل إنهما من الجنسية الباكستانية ـ ويطلب من أحدهما إخراج المسروقات، ليقوم السارق بإخراج بعض بضائع المتجر التي أخفاها داخل سرواله، بينما يتولى أحد المتواجدين بالمكان التواصل مع الجهات الأمنية لإبلاغهم بالواقعة وإمدادهم بمعلومات حولها.
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التعليقات
طلب لهم الشرطة من حقه لكن من يأخذ حق لباكستان بالتشهير من سمح له بنشر الفيديو لو بدولة اجنبية كان انقلب السحر على الساحر وانسجام المصور ويكون فيه تعويض بعد للباكستاني
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حتى من الخوف على سمعتهم مغطين وجيهم حلوين
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لاترجعون البضائع الى الأدراج مساكين الزبائن الآخرين
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من شكل صاحب الصيدلية انه بيسامحهم حللت كلامه فى كلمتين لما قال له متى آخر مرة سرقة والكلمة الثانية طلع اللي عندك قبل ما تجي الدورية . ربي سترك فوق الأرض ويوم العرض أنته خالقي يارب نعودبك من كشف الستر.
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لست مع الطريقة ولكن يبدو ان البضائع مواد غذائية وليست عالية الثمن فكان من المفروض ان توضح لهم ثم يعطونهم ما سرقوا ولا يشهر بهم فلم يسرق الا للعوز اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
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ﻻ تخاف باكستانيين ماجيهم شي تعهد ويطلع
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لا احد يحكم قد يكون الفقر السبب
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رحمتهم والله
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الباكستانيين مساكين والله رغم ما اقترفوه من خطأ .. لو انا مكان هذا المصري المستشرف كان نصحتهم وسامحتهم لعل وعسى لا يعودوا مرة ثانية للحرام .. كريم وشامبو 😞
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كان عديتها صدقة لهم وسترت عليهم الله يهدي الجميع
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مساكين الرسوم هلكتهم والكفيل من جهة ثانية
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معروفين الباكستاني بالسرقات والغش والإجرام لماذا يتم استقدامهم علما معدل جرائمهم فاقت جميع إجرام الجنسيات الأخرى
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دا ماظهر,وماخفي كان اعظم,دي العماله والبنقل ,ايش استفادت البلاد من كثرتهم,غير الروائح الضاره وبهدلت الشوارع واحتلال الاعمال الحره وانتشار انواع المخالفات.
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الله يستر من القادم وما اخفي اعظم من هذه العمالة الباكستانية والسورية والبنغالية واليمنية والذي لاتحترم الانظمة لابد ان تستبدل وتقتصر على الهندية والفلبينية والسودانية هؤلاء مامنهم خوف والشواهد كثيرة
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يعم شفنا اوم المقطع لو سترت عليهم من ستر على مسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة كلها علبتين شامبو مع كريم ماتواصل 100 ريال سعودي كلها على بعض غريبة منكم
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