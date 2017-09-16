تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

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صحيفة المرصد:اكتشف المخرج طارق العريان سرقة 70 ألف جنيه من منزله في التجمّع الخامس شرق العاصمة القاهرة، عقب عودته إلى منزله ، وتمكنت الشرطة المصرية من كشف غموض عملية سرقة70 ألف جنيه من منزل المخرج طارق العريان عقب عودته إلى منزله ، و، إذ تبيّن أنّ سائقه وخادمتيه الأثيوبيتين، واثنين من أصدقائهما من دولة أثيوبيا، هم الذين نفذوا الجريمة، وسرعان ما ألقي القبض عليهما، حيث تمّ إحالتهما إلى نيابة القاهرة الجديدة.

تعود أحداث الواقعة عندما اكتشف ّ المخرج طارق رياض محمد العريان زوج الفنانة أصالة، وشهرته طارق العريان، مخرج سينمائي، مقيم بفيلّا بمنطقة التجمع الخامس، والذي أبلغ سرقة مبلغ 70 ألف جنيه، من داخل الفيلّا الخاصة به.

وتبين من التحقيقات بحسب مجلة “سيدتي”أنّ وراء ارتكاب تلك الواقعة كلًّا من “محمد. ر.ج” الذي يعمل سائقًا لدى المدّعي، و”فيرويت تمنث” إثيوبية الجنسية، و”تيجمست تيبمان” إثيوبية الجنسية، وهما خادمتان لدى المخرج، وذلك بالاشتراك مع كل من “مرحاوي مهاري جبر” إثيوبي الجنسية، و”تيبوبو ويندومو” إثيوبي الجنسية.

وبتقنين الاجراءات أعدت الشرطة كمائن في الأماكن التي يترددون عليها، وتم ضبطهم وبحوزة الثاني مبلغ 1150 دولارًا، وبحوزة المتهمة الثالثة مبلغ 750 جنيهًا، وبحوزة المتهم الخامس مبلغ 16 ألف جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق المغافلة، إبّان عملهم لدى المجني عليه، وأنّ المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم هي من متحصّلات واقعة السرقة، وإنفاقهم باقي المبالغ المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وبسؤال المجني عليه اتهمهم بالسرقة، وقررت النيابة حبس المتهمين والتحفظ على المضبوطات.

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