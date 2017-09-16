نجل الفنان السعودي سلامة العبدالله يطالب إذاعة قطر بوقف بث أغاني والده.. ويكشف عن أسرار مقابلته بـ “جاسم بن حمد”!

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صحيفة المرصد: أكد عبدالله السلامة على استحواذ إذاعة أصوات الخليج القطرية ووسائل الإعلام التابعة للنظام القطري، على أرشيف والده الفنان السعودي الراحل سلامة العبدالله، مطالبا اياهم بعدم بث أغانيه.

وقال نجل الفنان: “بعد تكريم والدي في الدوحة من قبل شخصيات مهتمة بالشأن الفني خدعت بهم للأسف وظنيت ان فيهم خير، وأخبروني أنهم بصدد إنشاء متحف فني يخلد ذكرى جميع الفنانين العرب، ويرغبون في الاستحواذ على أغاني والدي وأظهروا لي أن الهدف من ذلك نبيل، واتصل بي مدير إذاعة صوت الخليج محمد المرزوقي، وسافرت إلى الدوحة وكان هذا في عام 2007 وهناك قابلت الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الذي كان حينها ولياً للعهد، ومن ثم وقعت معهم، وتحديداً مع أحمد المسند، وأعطيتهم محتوى الأستوديو كاملاً”.

وأضاف: “أنا مع وطني قلباً وقالباً في السراء والضراء، ومع ولاة أمرنا يداً واحدة ولا نقبل مس الوطن من أي طرف كان واللي عطوني إياه مستعد أرده لهم ويعيدون لي أرشيف والدي”.

وأكد نجل الفنان الراحل على موقفه بأنه مستعد لإعادة الأموال التي دفعت له وأي مبلغ وإن تطلب الأمر منه أن يبيع منزله أو يستلفها مقابل عدم بقاء أرشيف والده في يد إذاعة صوت الخليج، معتبراً أن ذلك من حقه وعلى الإذاعة احترام رغبته.

وأشار إلى أن البعض اتهمه بالمتاجرة بذلك، ولكن ولاءه لوطنه وقيادته أكبر من تلك الأصوات النشاز على حد وصفه، موضحًا: “فوجئت ببعض الأشخاص يتهموني بالمتاجرة، ولكن أقسم بالله العلي العظيم أنني لا أتاجر ووطني أهم من كل شيء ونفديه بأرواحنا، ولا أبحث عن شيء سوى عودة هذا الأرشيف، وأنا سعودي ونحن السعوديون العالم أجمع يشهد ويعرف حبنا لوطننا من صغيرنا إلى كبيرنا”.

وتابع: “أكن الاحترام والتقدير للشعب القطري وأرفض سياسة قادته التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار بلدي ودول الخليج الشقيقة”، وفقًا لـ “العربية”.

وشدد عبدالله سلامة العبدالله أن والده أنشأ أول مؤسسة إنتاج فني وتحمل رقم التسجيل واحد، وهي مؤسسة “هتاف”، وتحوي مجموعة ضخمة من الأعمال الفنية التي تم الاستحواذ عليها من قطر.

الجدير بالاشارة أن الفنان سلامة العبدالله يعد أحد الفنانين السعوديين الذين برزوا في فترة الستينيات، وشارك في عدد من المهرجانات الوطنية والإقليمية وكان مهتماً بتقديم الألوان التراثية وله خطه المختلف عن رفقاء جيله منذ انطلاقته حتى رحيله في يناير عام 2007.

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