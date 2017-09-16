نجل الفنان السعودي سلامة العبدالله يطالب إذاعة قطر بوقف بث أغاني والده.. ويكشف عن أسرار مقابلته بـ “جاسم بن حمد”!
صحيفة المرصد: أكد عبدالله السلامة على استحواذ إذاعة أصوات الخليج القطرية ووسائل الإعلام التابعة للنظام القطري، على أرشيف والده الفنان السعودي الراحل سلامة العبدالله، مطالبا اياهم بعدم بث أغانيه.
وقال نجل الفنان: “بعد تكريم والدي في الدوحة من قبل شخصيات مهتمة بالشأن الفني خدعت بهم للأسف وظنيت ان فيهم خير، وأخبروني أنهم بصدد إنشاء متحف فني يخلد ذكرى جميع الفنانين العرب، ويرغبون في الاستحواذ على أغاني والدي وأظهروا لي أن الهدف من ذلك نبيل، واتصل بي مدير إذاعة صوت الخليج محمد المرزوقي، وسافرت إلى الدوحة وكان هذا في عام 2007 وهناك قابلت الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الذي كان حينها ولياً للعهد، ومن ثم وقعت معهم، وتحديداً مع أحمد المسند، وأعطيتهم محتوى الأستوديو كاملاً”.
وأضاف: “أنا مع وطني قلباً وقالباً في السراء والضراء، ومع ولاة أمرنا يداً واحدة ولا نقبل مس الوطن من أي طرف كان واللي عطوني إياه مستعد أرده لهم ويعيدون لي أرشيف والدي”.
وأكد نجل الفنان الراحل على موقفه بأنه مستعد لإعادة الأموال التي دفعت له وأي مبلغ وإن تطلب الأمر منه أن يبيع منزله أو يستلفها مقابل عدم بقاء أرشيف والده في يد إذاعة صوت الخليج، معتبراً أن ذلك من حقه وعلى الإذاعة احترام رغبته.
وأشار إلى أن البعض اتهمه بالمتاجرة بذلك، ولكن ولاءه لوطنه وقيادته أكبر من تلك الأصوات النشاز على حد وصفه، موضحًا: “فوجئت ببعض الأشخاص يتهموني بالمتاجرة، ولكن أقسم بالله العلي العظيم أنني لا أتاجر ووطني أهم من كل شيء ونفديه بأرواحنا، ولا أبحث عن شيء سوى عودة هذا الأرشيف، وأنا سعودي ونحن السعوديون العالم أجمع يشهد ويعرف حبنا لوطننا من صغيرنا إلى كبيرنا”.
وتابع: “أكن الاحترام والتقدير للشعب القطري وأرفض سياسة قادته التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار بلدي ودول الخليج الشقيقة”، وفقًا لـ “العربية”.
وشدد عبدالله سلامة العبدالله أن والده أنشأ أول مؤسسة إنتاج فني وتحمل رقم التسجيل واحد، وهي مؤسسة “هتاف”، وتحوي مجموعة ضخمة من الأعمال الفنية التي تم الاستحواذ عليها من قطر.
الجدير بالاشارة أن الفنان سلامة العبدالله يعد أحد الفنانين السعوديين الذين برزوا في فترة الستينيات، وشارك في عدد من المهرجانات الوطنية والإقليمية وكان مهتماً بتقديم الألوان التراثية وله خطه المختلف عن رفقاء جيله منذ انطلاقته حتى رحيله في يناير عام 2007.
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التعليقات
احنا مع الوطن قلباً وقالباً ولكن اتفاقيات اشراء والبيع والنشر ومايتعلق في هذا الشان موضوعه خارج السياسه وهو ملك المشتري ان اراد ماستلمه او رفض اهو حروالاغاني تنتشرفي الاتيوب ومن الصعب استرجاعه
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نعم انت صادق يا اخ عبدالله السلامه وكلامك يدل على وطنيتك وصدقك بارك الله فيك ورحم الله والدك سلامه العبدالله
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الله يلوم الي يلوم حكومتنا كل يوم يطلع لنا ***
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ما شاء الله عليه من ابن بار والدين همه لا تغنيها قطر ما همه الذنوب الي تُكال على ابوه كيل في قبره هذا هو البر
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((وهناك قابلت الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الذي كان حينها ولياً للعهد، ومن ثم وقعت معهم)) اقول اهجد وبس
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ههههه. طلعوا كثير الذين*** اللهم لا شماته. وحساب ابو فهد عسير جدا.
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لذا اقترح ان تترك الامور كما هي ولاتحشر الفن في السياسة، ولتبقى هذه الاغاني خالدة في مسامعنا وللاجيال القادمة عبر بثها في الاذاعات من وقت لآخر فلو رجعت لموطنها الاصلي لكان مصيرها النسيان والضياع! شكرا
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والفنان سلامة العبدالله رحمه الله تم تكريمه في قطر هو والكثير من الرموز الفنية الخليجية مثل حمد الطيار، ابتسام لطفي، حسين جاسم ورباب وغيرهم لانهم هم الجيل الذهبي الذي حافظ على اصالته وفنه الاصيل..يتبع
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يا اخي انا معك ضد سياسة قطر لكن ان قطر هي الدولة الوحيدة التي احتضنت فنانيين كبار نساهم او تناساهم الاعلام في وطنهم الام وهمشهم واسبتدلتهم بالنشاز والامثلة كثيرة.يتبع....
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نسئل الله له الرحمه والمغفره .العزيز سلامة العبدالله نسئل الله له الفردوس الاعلى .يا أخوان الرجل رحمة الله عليه اتجه الى ربه قبل وفاته ونسئل الله له القبول .اما ابنه ربما كان جاهلاً بالامور وغرر به .
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الله يرحم سلامه العبدالله فنان لن يأتي بمثله اي زمن .. وانت يا تعليق رغم 11 تسمح تخرس افضل
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أنت المسؤول الأول والأخير من أمرك تنقل موروث والدك لهم؟ كان اتلفته أو سلمته للجهة المختصة في بلدك لكن الأموال أعمتك.
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غفر الله له وجميع أموات المسلمين
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المفروض بعد ما مات ابوك تحرق كل أرشيفه وتدعي له بالرحمه مهوب تبيعها وتسافر ل ...../. جاي تقول رجعوها و أبيع بيتي و أسدد. افهمو يعني الموضوع طراره في طراره.
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دام عزك ياوطن
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أهي أهي أووووه.
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المفروض سلامة العبدالله رحمة الله بعد التوبة يتلف كل شي بنفسه،،ولايتنظر أحد..لان هذا الزمان يبيعك اقرب القريب لك بشوية ريالات.. ولكن نسأل الله يبدل سيئاته حسنات..ويرزقنا توبة قبل الممات!
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علم كلام جميل وفيه دليل (7 - ابونواف... في نفس العام الذي توفي فية والدك الفنان التائب سلامة العبدالله رحمة الله بعت ارشيقة الفني طمع بالمال والآن تتحسر ثق انه لن يعود ادع لأب
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تبرير احمق
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من فضل الله عليه انه تاب قبل الموت رحمه الله
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وإذا محتاج دعم مادي -- حاول بطريقة افضل -- وصدقني لن يسأل احد إذا إذاعة قطر شغلت اغاني ابوك او اغاني طلال مداح -- وبيتك لا تبيعه إحتمال كبير لن يتعاطف معك احد وساعتها الفزلجه ما تأكل عيش
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رغم ان قطر خدمة الفن الشعبي السعودي اكثر من اي مكان آخر .. كالمسرح او صوت الخليج او الريان .. إلا اننا نؤيد هذا الاجراء
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الله يرحمك ياسلامه العبدالله ويغفر لك
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تكفا يا نجل عبدالحليم حافظ ... مدري مايكل جاكسون ...
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للاسف حكومه قطر الارهابيه ضحكت على الكثير مو انت بس كانت تبحث عن الفنانيين الشعبيين المهملين من قبلنا لتستفيد منهم ودفعت واكثرهم كان يعاني الفقر والمرض وهي تخطط في السر
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عاد من زين اغانيه ، احمد ربك انهم يذيعونها
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ما يرجعونها لك انت بايعها عليهم وموقع تنازل بيدك يعني انت وحظك يمكن يوافقون ويمكن يرفضون لكن اطلب لابوك الرحمة واتلف ماتبقى عندك واكثر الدعاء له ولاموات المسلمين
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في نفس العام الذي توفي فية والدك الفنان التائب سلامة العبدالله رحمة الله بعت ارشيقة الفني طمع بالمال والآن تتحسر ثق انه لن يعود ادع لأبيك بالمغفره والرحمة
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فنان له بصمة في التراث الفني رحمه الله نحترم غيرتك على الوطن وعلى تراث والدك ونسأل الله أن يعفو عنه ون تكون بارا به بتحقيق رغبتك الشخصية
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ارجهن ولد سلامه وخل قلبك على كراسيه 😂
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.. الله يرحم ابوك اللي جابك ,
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ابوك انتقل الى جوار ربه . ومن باب البر بابيك اتلاف الاغاني وعدم اذاعتها
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تخلص من الاغاني وأبري ذمة والدك رحمه الله
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كفو يابطل
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