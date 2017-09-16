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القحطاني يدشن وسم ” حراك ال مره في قطر”.. ويكشف دافع خلايا عزمي بشارة في التبرير لـ “الحمدين”!
صحيفة المرصد: كشف المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، دافع خلايا عزمي بشارة في التبرير لشرعية تنظيم الحمدين، مؤكدًا أن المبرر من وجهة نظرهم الأموال الكبيرة التي يتقاضونها.
وغرد “القحطاني” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “مَن يخبر عزمي أن أبناء قطر لسان حالهم: الكرامة قبل المال؟.
وأكد “القحطاني”: يريدون من أبناء قطر السكوت عن سحب جنسياتهم ومصادرة أموالهم وإهانة كرامتهم وتقديم المرتزقة عليهم، لأن رواتبهم زينة، مدشنًا وسم بعنوان: “حراك آل مرة في قطر”.
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التعليقات
21 - السياسية العالمية***2017-09-16 17:42:18
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20 - السياسية العالمية ***2017-09-16 17:39:47
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19 - تعليق 132017-09-16 17:32:55
ما يحتاج يطلع في القنوات احسن شي خله يجلدهم ف يتويتر ويشرشحهم . عندما تكون الحرب مع ايران نطلب سعدو القحطاني الخروج في القنوات , لكن طالما الحرب مع قطر فمايحتاج يكفيهم انه يجلدهم في تويتر
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18 - وين الرواتب2017-09-16 17:28:09
الله يجيبها من عنده ؟!
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17 -2017-09-16 17:20:34
الحماقة القطرية مالها حل بتأدبكم رجال القبايل ان شاء الله وتعلمكم السنع يا جماعة تمتم
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16 - متأمل2017-09-16 17:18:01
الدول تزول والعوائل تزول .. وتبقى القبائل .. جاكم الزوال يا حمد ويا حكومة براقش .. كفرتم بنعمة الله وهذا جزائكم بما إقترفته إيديكم وأموالكم .. سنة ولن تجد لسنة الله تبديلا
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15 - رحم الله فقيدالامه2017-09-16 16:56:41
كلهم .اردى من بعض .لاخلايا عزمي ولاالشريرين . اليهودي ليس له عهد ولا ميثاق . وفيه مثل قديم عند ال مره . يقول (.ابن ثاني مايعرف خوي ولا يعرف عاني )
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14 - اللهما احفظ محمد بن نايف2017-09-16 16:53:45
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13 - زائر2017-09-16 16:31:17
لو يطلع القحطاني في التلفزيون مباشره مثل سكاي نيوز او العربيه ويرد على المرتزقه في قطر على غرار ابداعه في التويتر
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( عدد التعليقات 1,152 )12 - رعد الشمال
عزمي يهودي وصهيوني أكثر من الصهاينة
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11 - متأمل2017-09-16 16:23:25
الحمدين وعصابته حفروا قبورهم بأيديهم .. ووآل مرة سيكتبون هذا ما جنته أيديكم يا خونة الوطن والجيرة ،،
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10 -2017-09-16 16:22:16
مسوين من عزمي بشاره هذا أسطوره ... والله ماعنده إلآ الضعوي .. طيب *** وعوايل المشوي وبشار وزين الهاربين وش يسوون هناك في ديرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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9 - بدأ العد التنازلي2017-09-16 16:18:17
نهاية الدويلة المتناهية الصغر بحجم (نانو) ستكون بأيدي عزمي الاسرائيلي وكلابه وبأيدي جماعة الخرفان الإرهابية
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8 - محماس القحطاني2017-09-16 16:13:25
يجب عدم الزج بالقبائل في هذا الخلاف مع قطر! نملك من الادوات الكثير لتحقيق مطالبنا بدون المجازفة بكسر ما قد لا يمكن اصلاحه او احتوائه!
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7 - نبيل العبادله2017-09-16 15:58:34
عزمي بشاره ذريعة وغسل ادمغة البشر لتبرير المواقف الحالية…
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6 - ررر2017-09-16 15:54:50
عزمي بشاره فلسطيني كلب لو عندك كرامه رح دافع عن فلسطين مو جالس تنبح بقطر يا كلب .
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5 - كلن يغرد على ليلاه // وجاهل من يعتقد أن الهاشتاقات تسقط الحكومات2017-09-16 15:49:21
ومعانات قبائل ال مره من عام 1996 ومع الأسف لم يتعاطف معهم أحد//
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4 - البدراني2017-09-16 15:44:07
عزمي موب مسلم يهودي وهذا ماي فعلة يأخذ سلاسل ويربط الحمدين ويجرهم وراه ويسير بهم على الكرنيش
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3 - مسلم كاره الاخوان المفسدين2017-09-16 15:42:07
اتمنى من سعادة المستشار حفظه الله أن يهتم اكثر بموضوع المؤتمرات من النظام التركي الاخواني فهو الان اخطر من النظام القطري على امن المملكه
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2 -2017-09-16 15:40:38
يقول الكرامة قبل المال ونقول لاكرامة لشخص بدون مال
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1 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-16 15:19:43
كفو والله معالي المستشار .. واتوقع سقوط النظام القطري بعد هالهاشتاق .. رغم مكاسبهم الزائفة على المستوى الدولي ويحصدون المزيد من النجاحات الوهمية
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آخر تعليق
بواسطة : مانع القحطاني
لقد ارتقيت مرتقى صعبًا يا تميم آل مره العب معهم مر وراح تذوقه قريباً ان شاء الله...
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