القحطاني يدشن وسم ” حراك ال مره في قطر”.. ويكشف دافع خلايا عزمي بشارة في التبرير لـ “الحمدين”!

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صحيفة المرصد: كشف المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، دافع خلايا عزمي بشارة في التبرير لشرعية تنظيم الحمدين، مؤكدًا أن المبرر من وجهة نظرهم الأموال الكبيرة التي يتقاضونها.

وغرد “القحطاني” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “مَن يخبر عزمي أن أبناء قطر لسان حالهم: الكرامة قبل المال؟.

وأكد “القحطاني”: يريدون من أبناء قطر السكوت عن سحب جنسياتهم ومصادرة أموالهم وإهانة كرامتهم وتقديم المرتزقة عليهم، لأن رواتبهم زينة، مدشنًا وسم بعنوان: “حراك آل مرة في قطر”.

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