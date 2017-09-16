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السماح للعوائل بدخول إستاد الملك فهد لحضور فعالية الاحتفالات باليوم الوطني
صحيفة المرصد : أعلنت هيئتا الترفيه والرياضة عن تنسيق مشترك بينهما للسماح للعوائل بدخول إستاد الملك فهد الدولي بالرياض يومي السبت والأحد لحضور فعالية ملحمة وطن التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه ضمن الاحتفالات اليوم الوطني.
وكانت هيئة الترفيه قد راسلت هيئة الرياض عبر تويتر مشيرة إلى أنها ستحتفل بالفعالية في إستاد الملك فهد ومستفسرا عن إمكانية حضور العوائل للفعالية.
هيئة الرياضة ردت مرحبه بقولها : “الله يحييهم ، درة الملاعب جاهز للعوائل والشباب
لنحتفل كلنا بيوم الوطن”.
حساب روزنامة الترفيه والمخصص لفعاليات هيئة الترفية أعلن بدوره عن موعد الفعالية مشيراً إلى أنها ستقام بعد صلاة العشاء مؤكداً بأن الدخول لها مجاني.
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التعليقات
77 - بحر12017-09-16 22:28:30
رفقاً بالقوارير
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76 - ابو بندر2017-09-16 22:27:38
خطوه رااائعه ولاعزاء للخافيش الظلام
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75 - محب صدام حسين2017-09-16 22:00:08
**، الله يستر على نساء المسلمين
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74 - مزاجي كذا2017-09-16 21:46:48
ممتاز أجل يحضرها انا واهلي مثلها مثل الجنادرية لاحد يحرم ولا يتفلسف كل واحد ومعة أهلة ولي م يبي يخليهم في البيت ويجلس في مدرجات العزابية ويفكنا من قرقتة الفاضية
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73 - عبد الرحمن2017-09-16 21:42:53
اللهم احفظ نسائنا ونساء المسلمين
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72 -2017-09-16 21:27:47
ت 67 فعالية التعبير عن حب الوطن المراة من حقها تعبر عن حبها لوطنها بالفرح والقصايد والفخر والاهازيج من حقها في يوم الوطن تعبر عن مشاعرها بعشقها لوطنها و برفع العلم الوطني السعودي الغالي على قلوبنا
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71 - المااااضي2017-09-16 21:23:37
66 قمر .*** تنتحل معرف أنثوي.
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70 - ام فارس - الرياض2017-09-16 21:17:52
الف مبروك وهذه فرحه وطنيه للجميع
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69 - الى 672017-09-16 21:13:02
وش دخلك دامك ما تبغى تحضر
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68 - المتيم2017-09-16 21:12:30
تعليق مخالف
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67 -2017-09-16 20:56:12
ماهي الفعاليات التي تدعون العوائل لحضورها
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66 - قمر2017-09-16 20:51:13
فعلاً الي يحب الوطن تلقااه بلحد الجنوبي مو يهايط ويبي الاختلاط ✋🏼احنا بلاد الحرمين
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( عدد التعليقات 8,624 )65 - الرحااال
الشعب السعودي جميعهم يشكرون ع من قام بهذا الأمر.. هرمنا 💚
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64 - كنق2017-09-16 20:45:21
تكملة تعليق الماضي.. وبعدين انتم جعلتو الاخوان شماعة لكم زي الغرب جعلو الاٍرهاب شريعة لدمار الشعوب وانتم جعلتو الاخوان شريعة لدمااااار المجتمع والنساء لظهور الفساد
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63 - مانع القحطاني2017-09-16 20:35:30
تعقيباً على تعليق 43 ليس كل المواطنين يريدون هذا وانما هم فئه وليس كل المواطنين يُحاركون وانما هو فئه وهؤلاء وؤلائك ما يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب ولن يرضو حتى نتبع اليهود والنصارى
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62 - كنق2017-09-16 20:30:20
تعليق38 الماضي..والله حب الوطن ماهو برقص والموسيقى والإختلاط ومعروفين الي يحبون الوطن هم الي يضحون لأجل الدين ثم الوطن وتلقاهم في الحد الجنوبي ماهم ورى الفساد
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61 -2017-09-16 20:21:24
المراة من حقها تفرح بالوطن في يوم الوطن الغالي على قلوبنا من حقها تحضر بحجابها ونقابها مع اسرتها وزوجها وابناءها مالمشكلة في ذلك
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( عدد التعليقات 1,971 )60 - نبرااس
خطوه جميله وجريئه من هيئة الترفيه فأغلب العائلات تتمنى حضور مثل هذه الاحتفالات لتعبر عن حبها لوطنها،،،شكرا محمد بن سلمان كل يوم صدمه للاخونجيه فلم يعد لهم الا قطر وتركيا يلجأوا لها لتخفيف آثار الصدمه.
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59 - الريم2017-09-16 20:18:53
نتنمى ايضآ السماح بدخول مشاهدة مباريات دورينا يارب
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58 - مقيم بالسعودية2017-09-16 20:17:15
يعم تصدق انك عسل ههههههههههه عدر البليد مسح الصبوره وانت كل ماحد بيضيق عليك الخناق تروح فاش خلقك بكلام على الهواء ههههههه ياوله انتا عبيط واهبل صدقني ماحدش فهمك غيري
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( عدد التعليقات 1 )57 - قلم الحقيقه
نتمنى من حكومتنا وبعد افشال تآمر الأخوان على بلادنا وفشل مخططاتهم التخريبة في استقرار وأمن الوطن أن تكون هناك قرارات وأوامر صارمة بحظر ومنع كل نشاط داخل المملكة لهم وعد ارتقاء دعاتهم منابر المجوامع .
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56 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-16 20:11:23
اولا مبروك لوطننا عرسه الوطني .. ونشكر هيئة الترفية على البادرة .. واتمنى ان تكون بداية لفتح الابواب دائما ولكل الفئات لحضور المباريات .. بدلا من العنصرية والتمييز ضد النساء بمنعهن من الحضور
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( عدد التعليقات 1 )55 - قلم الحقيقه
نتمنى أن تصدر قيادتنا الرشيدة رعاها الله أوامرها فورآ بمنع جميع المخيمات الدعوية والندوات الدينية التحريضية والتجمعات الأخونجية للأخوان بداخلها وحظرها واستبدالها بالهرجانات والاحتفالات الوطنية .
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54 - مقيم بالسعودية2017-09-16 19:51:52
يعم انت ليه بتقول نبارك لهم هذا العمل الجرياء !!!! محسسني ان الشعب السعودي لسمح الله همجي وهيقتلوا بعض؟ ؟ حفل زي مهرجانات كتيره في المملكة واكيد في قسم مخصص لرجال والعوائل غريب انت والله بجد!
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( عدد التعليقات 1 )53 - قلم الحقيقه
نتمنى أن يصبح يوم الأمس الذي كسرت به حراب الأخونجية الأخوان ورد الله كيدهم في نحورهم من خلال استهدافهم الوطن وزعزعة أمنه أن تقام له احتفالية كل عام في جميع مناطق المملكة تعبرعن تلاحم الشعب مع قيادته.
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52 -2017-09-16 19:49:05
48- تعلمنا بانك كنت تدرس ب كلّية عسكرية ماشاء الله لعلمك بعض المتابعين في هذه الصحيفة طبيب ومهندس وطيار وانا واحداً منهم
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( عدد التعليقات 8,964 )51 - بسمه
مافيش حاجه ياريما بس الحقيقه بتكون اغاني مو اناشيد😂😂تعالي شوفي اسماء المطربين اللي في الجوهرة اولهم ابو نورة ❤️الاناشيد بس في بداية ههههههههههههه
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( عدد التعليقات 1 )50 - قلم الحقيقه
خبر مبهج ومفرح للشعب السعودي ولعوائلهم ولنسائهم والله يعز حكومتنا الرشيدة ونبارك لها هذا القرار الجريء وهذه الخطوة الموفقة والمباركة من جانبها وكل عام ووطني الحبيب وقيادتي الحبيبة بألف خيروالى الأمام.
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49 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 19:39:49
ابو بسمه او بيتر 😂
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48 - الماااضي2017-09-16 19:38:22
عندما كنت أذرس في كلية عسكريه ..كان معنا طلبه متشددين ..كانوا لايرددون السلام الوطني وحجتهم انها بدعه وموسيقى..وكانوا لايصفقون في الحفل الختامي بل يرددون الله اكبر بدل التصفيق..وعندما تخرجنا اغلبهم حل
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47 - الحربي2017-09-16 19:37:08
ل40 والاثار كمان بدعة إلا ان كانت ؟؟؟؟ مو بدعة
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46 - ابوبسمه2017-09-16 19:35:01
نبي رابح صقر معليش خلو ابونوره وقت ثاني نبي نفلها
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45 - AMS.f2017-09-16 19:34:37
من يعارض هذا القرار هم الجالية الخونجية .زمن الاخونجية انتها.
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44 -2017-09-16 19:34:28
سحسله انتم تبون المصخره / مهزله دخول العوايل للفهد / اقول انا باروح وبنبسط ترقيم وغازل وقز وترصرص وفله هذا الترفيه ولابلاس اختلاط يافندم 👍🏻
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43 - مانع القحطاني2017-09-16 19:34:27
كل هذه التنازلات والانفتاح القادم من اجلكم حبايبي المواطنين ولايزال منكم من يستمع لدعاة الفتنه ويُحارك ويدعوا للفوضه في هذه البلاد الطاهره!! والله هزلت
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( عدد التعليقات 8,624 )42 - الرحااال
خبر جميل..الله يفرح قلوبكم مثل مافرحتوا العوائل السعوديه بهذا الخبر 💚
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41 - محمد عزي2017-09-16 19:33:20
طاق طاق طاقية ... رن ، رد ياجرس !!وخالد راكب على الفارس . والزحمة حلوة اكثير والملعب ملاين حاريم..
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40 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 19:32:52
الاحتفال بالمولد النبوي بدعه
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39 - التميمي النجدي2017-09-16 19:31:18
التناقض هي سمة وصفة هذه المدرسه اقصد ا***فلذلك تركتها
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38 - الماااضي2017-09-16 19:30:50
تعليق 30 كنق ...الاحتفال باليوم الوطني ليس باب شر ..بل خير كثير ...الظاهر أنك من أياهم..الاخونج يحرمون حب الوطن لذلك ولائهم لتركيا وقطر..لامكان لكم بيننا ياصحونج.
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37 - مقيم بالسعودية2017-09-16 19:29:06
لا والله هههههه يعني هيلغو الحفل عشان حضرتك صح انتي هتقصي شريط الافتتاحية ههههههههه فرحة وطن كل واحد منا ومنكم لازم يحضر مواطن ولا مقيم بس خوصاره هنحصل حجز لرياض مدينة السحر والجمال هيكون حفل ووواو
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36 - التميمي النجدي2017-09-16 19:29:02
بإذن لله سأحيي يوم المولد النبوي في ربيع الأول يعني الشهر الثالث في المدينه المنوره وسأحيي ليلة النصف من شعبان والاسراء والمعراج في الشهر الثالث الهجري من ربيع الأول لأنه أفضل وسأحتفل مع الإخوه
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35 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 19:27:52
اقول اناشيد تقول اغاني فيه ايه يابسمه ✋
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34 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 19:26:46
البعض مايبي اليوم الوطني يبي يوم وطني تركي قطري إيراني ههههههه احزاب واذناب حسبي الله عليكم يفرحون لهم ولايفرحون لوطنهم باحتفاله باليوم الوطني!
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33 - الماااضي2017-09-16 19:26:07
لايعارض هذا القرار الا الاخونج ...وعقبال قيادة المرأة للسيارة ..قريبآ بأذن الله..الأخونج في أسوء ايامهم 😂
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( عدد التعليقات 8,964 )32 - بسمه
اناشيد ما اعتقد ياريما لان اغلبها اغاني وحماسيه ..المهم اناشيد وشيلات لاااااا ✋🏻
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31 - ليبرالي2017-09-16 19:23:30
خطوه الى الامااااااااااام 🌷
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30 - كنق2017-09-16 19:22:52
مانقول الى لاحول ولا قوة الى بالله العظيم اللهم رد كيد من أراد بنسائنا التبرج والسفور وجعل كيده على نحرة والله هذا باب شر والعياذ بالله اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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29 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 19:22:32
بسمه انا ما اقصد شرط بهذا الملعب انا اقصد بأي مكان ببلادنا بمناسبة اليوم الوطني نبي اناشيد وتنقل مباشرة
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28 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 19:20:40
اللي يقول ابسال المفتي المفتي وحتى لو مثلا عنده فتوى يوصلها وينصح الحاكم سرا""ليت لو تشوف افعال الاخونج والسرورية وحبهم للانفتاح دليل سفرهم لقطر وتركيا واختلاطهم بالنساء ومنه ملتقى النهضة البرالي بقطر
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( عدد التعليقات 15,373 )27 - ابويوسف
مساسل مكسيكى نسمح لا نوقف نفتح سينما لا نحط ضوابط تسوق لا ماتسوق كريم كويس لا مو كويس فيه مويه بربر حط شاهى فيه مويه بربر بربر حط حليب
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( عدد التعليقات 8,964 )26 - بسمه
حضور وتعب وحر الجو وبعدها اناشيد ياريما موو من جدك 😁ماااش اذا ابو نورة او رابح مو موجودين البيت افضل تكييف وراحه ..مشوار واناشيد مايجي هههههههههههههه
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25 - قمر2017-09-16 19:16:34
لاحول ولا قوه الا بالله كل يوم نسمع خبر 👎🏻
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24 - مقيم بالسعودية2017-09-16 19:16:16
نبارك لكم هذا الإنجاز العظيم المملكة تستحق كل التقدير والإحترام بين كل شعوب العالم بجميع طوائفهم قدم الكثير للجميع ونبارك ايظن لطلبة والطالبات عودة المدرسة عام دراسي جديد حافل بالجد والنجاح والنشاط
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23 - مسمار2017-09-16 19:15:22
بداية الغيث قطره !! اللهم اجرنا من الفتن ماظهر منها ومابطن.ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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22 - مسمار2017-09-16 19:15:18
بداية الغيث قطره !! اللهم اجرنا من الفتن ماظهر منها ومابطن.ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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21 - ...2017-09-16 19:14:40
بعض الناس مثل اليهود ياخذ من الدين الي يعجبه ويطش الي مايعجبه العنصريةواحتقارالناس والكبر وظلم المراءة مايشفونها ويمارسونها كل يوم ولايحاربونها طيب هي كباءر مثلها مثل الاختلاط والغناءويمكن اكبرمنها
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20 - الصريح جدا2017-09-16 19:13:43
بداية الافراح بوطننا الغالي بمشاركة جميع اطياف الشعب والعوائل ولامكان للمتشددين
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19 -2017-09-16 19:08:44
انا احلق شواربي واكون مثلها ان وديت حرمتي للملاعب هذا رايي وكلن بكيفه يالربع
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18 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 19:07:14
نبي مهرجان إنشاد ويكون كبير وينقل على الهواء اموت بالأناشيد مدري ليه يوضع فقط للفنانين واما الناس اللي تستمع ل اناشيد مافيه اهتمام فيهم!
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17 - الماااضي2017-09-16 19:07:01
اهم شي لايجون الهيئه ويخربون الاحتفال كالعاده
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16 - صميدع2017-09-16 19:07:00
احسنتي ريما👍
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15 - صميدع2017-09-16 19:06:29
بداية المشوار
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14 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 18:59:30
يارب لاتجعلنا نتدرج فتكون بلادنا منفتحه حلات بلادنا بدينها وعاداتها وتقاليدها💚
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13 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 18:57:53
قال اسواق اقول اسكت احسن مانبي مضايقات الأسواق للتسوق فقط
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12 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 18:56:50
اهم شيء يمنع بأن تصرخ النساء برفع الصوت
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11 - عاشق سراب2017-09-16 18:56:26
نعم لحب الوطن وفعالياته ولسخساء الاخونجيه
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10 - أريد رقم المفتي --2017-09-16 18:56:22
بأسرع ما يمكن
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9 - الموضوع بسيط جدا2017-09-16 18:55:50
جهة للعوائل وجهة للرجال , كما نتمنى عمل أماكن مخصصة لمثل هذي الاحتفالات في الأسواق العامة .حتى يستمتع الجميع
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8 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 18:54:04
اهم شيء عباءة النساء ساتره ""اللحين يصير كل الحضور فنانات خليج وعرب الله يستر
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7 - نصراوي شرقاوي2017-09-16 18:53:04
كفو يابلادي خلنا نحتفل باليوم الوطني مع أهلنا وعيالنا، أنا والأهل أول الحاضرين في الدرة إن شاء الله.
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6 - رجل .امن2017-09-16 18:52:26
زين شي طيب. طيب وبعدين
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5 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 18:52:00
اليوم الوطني 💚💌💚 وحب الوطن يوميا لكن تذكير بتوحدنا باليوم الوطني والتعبير عن حب الوطن فديته🙆💘💚
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4 -2017-09-16 18:50:08
ماشاءالله شي طيب
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( عدد التعليقات 8,964 )3 - بسمه
والجوهرة مايحق لنا 😏
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2 - Rima🙌 °°°ريما2017-09-16 18:48:57
مدام الرجال بجهة والنساء بجهة عادي مثل اللي بالمهرجانات
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1 - وازماناااااه2017-09-16 18:48:18
طيب يدخلون الله يحييهم
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محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صورالمرصد 28 10٬656 يوم واحد
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