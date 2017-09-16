السماح للعوائل بدخول إستاد الملك فهد لحضور فعالية الاحتفالات باليوم الوطني

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صحيفة المرصد : أعلنت هيئتا الترفيه والرياضة عن تنسيق مشترك بينهما للسماح للعوائل بدخول إستاد الملك فهد الدولي بالرياض يومي السبت والأحد لحضور فعالية ملحمة وطن التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه ضمن الاحتفالات اليوم الوطني.

وكانت هيئة الترفيه قد راسلت هيئة الرياض عبر تويتر مشيرة إلى أنها ستحتفل بالفعالية في إستاد الملك فهد ومستفسرا عن إمكانية حضور العوائل للفعالية.

هيئة الرياضة ردت مرحبه بقولها : “الله يحييهم ، درة الملاعب جاهز للعوائل والشباب

لنحتفل كلنا بيوم الوطن”.

حساب روزنامة الترفيه والمخصص لفعاليات هيئة الترفية أعلن بدوره عن موعد الفعالية مشيراً إلى أنها ستقام بعد صلاة العشاء مؤكداً بأن الدخول لها مجاني.

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