شاهد.. صور مسربة لـ”غانم الدوسري” وهو في أحضان فتيات ويشرب الخمر تصدم متابعيه
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور للمعارض السعودي “غانم الدوسري” وُصفت بأنها غير لائقة حيث ظهر يجلس في أحضان عدد من الفتيات ويشرب الخمر برفقة فتاة في صورة أخرى مشيرين إلى أنه تم الاستعانة به من قبل الاستخبارات القطرية لتشويه صورة المملكة. ودون أعلى الصور عبارة ” هذا الذي استعانت به حكومة تميم لتنفيذ مشروعها في الدولة السعودية وخسرت عليه الملايين.
غانم الدوسري ( أبو أذاني )
وانتشر مقطع فيديو ظهر خلاله إحدى الصور تحت عنوان” فضيحة غانم الدوسري” ودون أسفل الفيديو عبارة ” كما هو المعروف أن غانم الدوسري ( أبو أذاني ) معارض سعودي و تدعمه الاستخبارات القطرية و خلايا الإسرائيلي عزمي بشارة” .
وأظهر مقطع الفيديو صورة لـ “غانم الدوسري يجلس في أحضان عدد من الفتيات ” وتضمن عبارات تشير إلى سبب نشر الصور وجاءت على النحو التالي ” في بداية أزمة سحب السفراء ظهر غانم في برنامجه وقال أنا لا تدعمني قطر وتهكم على تميم في حسابه الشخصي على تويتر وقال تميم أبن الزلقة ويقصد بها أم تميم “موزة” مما أغضب الاستخبارات القطرية وتم الإتصال عليه من قبل عزمي وقال له أمسح تغريداتك عن تميم وعليك بالدفاع عن قطر”.. رد عليه غانم وقال لو دافعت عن قطر سيعرفون أني تابع لكم ولكن فعلت ذلك لإبعاد الشبهة عني .
بعدها بلحظات أرسل عزمي بشارة بريد الكتروني لغانم
فما كان من عزمي إلا إقفال السماعة بوجهه .. وبعدها بلحظات أرسل بريد الكتروني لبريد غانم وبه عدة صور ومقاطع إباحية له وهو في لندن .. لم يدرك غانم الدوسري أن أفعاله تم تصويرها بالفعل لصالح عزمي بشارة ليكون ذليل لهم ورد عليه غانم برسالة وقال فيها ” رئيسي عزمي بشارة الموقر تم مسح التغريدات وسأقوم الأن بعمل فيديوهات تدعم قطر ورد عزمي بشارة : معك يومين واللي سوف أقوم بفضحك أمام الملاء وبالفعل قام الدوسري بعمل فيديوهات ولكن لم تعجب القيادة القطرية ما تسبب بجنون عزمي فأرسل إميل شديد اللهجة .. “نحن نصرف عليك ودعارتك في لندن يأما تكون معانا قلبا وقالبا .. أو سنوقف الإعانة عليك وننشر فضائحك الجنسية كاملة .. وبالفعل تم نشر صورة واحدة لغانم غير لائقة .. فاتصل بعزمي وقال سأقوم بكل ما تطلبونه مني .. أنا عبدك الذليل المخلص غانم الدوسري.
عملاء دول معادية
وأثار الفيديو والصور حالة من الاستياء بين المغردين والذين هاجموا ” الدوسري” وقال مغرد ” غانمكو هذا يسب السعودية وآل سعود لمصالح دولة أخرى لماذا السعودية فقط ؟؟؟؟؟؟لماذا لايهين دولة أخرى غير السعودية ؟؟؟الان السعودية مستهدفه لأنها بلاد الحرمين مستهدفه من عملاء دول معادية .
خلي الشباب المغرر بهم يعرفون حقيقة الأشكال
وأضاف مغرد اّخر “قطر وكر الخيانة والعمالة ومأوى الإرهابيين والعملاء وكل مجرم في بلده هرب إلى قطر فيا حكماء الخليج لا تنفع توبة العاق بعد وفاة والديه والمؤمن لا يلدغ من حجر مرتين.
وقال مغرد ” خلي الشباب المغرر بهم يعرفون حقيقة الأشكال هذي ومن يكونون ويحافظون على بلدهم, وتابع اَخر “معروف أن سبب نقمته على الدولة قضية خمور! من وجه راعي شراب وخمور الله يكفينا شره ويرد كيده في نحره ” .
التعليقات
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لقيط اولا وثانيا يدير شقته للقمار والدعارة وشرب الخمر والصور واضحه
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خائن عرضه عرض الخونة وكل يلبس العباءة التي تناسبه !
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هالخائن مع الاخونجية في الخلية الاستخبارتية المقبوض عليهم هدفهم واحد البحث عن حاكمية كل بأسلوبه
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للااسف اعطيتوه اكبر من حجمه القرد وصلااذا له متابعين
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لا فرق بينه وبين خونة الدين والأوطان كل له خيانة تناسبه
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اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
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تضخمونه اذا قلتم معارض .. هذا تافه حثالة لا قيمة له .. لا منطق ولا ثقافة ولا حضور ..
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غانم خائن لوطنه ولدينه ولا استبعد لوالديه ولاهله.. فماذا ترجو منه.. من خان وطنه فلاتثق به فالخيانة تجري في دمه.. سحقا له ولمن صدقه او ضيع وقته في رؤية وجهه القبيح.هو عميل لايران قبحه الله واخزاه.
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ما أحد درى عنه ولا دور عليه .من وجهه تعرف إنه خاين ومريض .
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مسوي فيها معارض مطية الخونة انكشف وانكشف من يدعمه بالصور عاشت السعودية وقيادتها رغم انف الحاقدين
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غانم الدوسري وأشكاله خيره لنا ولوطنا علشان نلتف على بعضنا أكثر ونعرف من خلالهم الخونة الحقيقين
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يكفي انو ذليل وراح يكون عبره لكل من يعبد الدينار ع حساب دينه
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ماعلى الذيب من طقاع النعاجي قذر وحشره اصلا نكره مو رجال وغد النذل لعنة لله عليه يشبه شغالتنا الله يكرمها عنه
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ولماذا ينصدموا ؟! هذه حقيقته .. من يكذب ويقذف الآخرين بما يغضب الله ، سهل عليه هذه الأعمال القذرة .
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وانا اقول من ابو اذاني ههههههههههه يا حشرة غريبة ماطار من الاعصار بسبب اذانيه الكبيرة
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ويطلع مين هاظ غانم ؟؟ سيتم الدعس عليه قريباً ..وبيد قطر لا بيد عمرو :)
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مثل هذا الخائن وغيره من الخونه بلندن الايمكن تصفيتهم والله حرام جالسين على قيد الحياه
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مجرد حقير وضيع سافل فلا تعطوه اكثر من حجمه بالحديث عنه .. أساسا لا لغة سليمة لديه ولا ثقافة ولا علم ولا معرفة بعلوم الرجال ومن المدهش انه لا يعرف الشعب السعودي الأصيل .. وفي النهاية طلع زبالة
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العب بفلوس الشعب القطري والبهم الأغبياء الخرتيت حمد والمضيفه السرلنكيه موزه المسند شي بلاش ربحه بين 🌴🌴
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هذا مهرج وعميل خسيس .. لا يشرف أن يقال عنه معارض .. هذا جزمة لأسيادة وأداة قذرة
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هالاشكال معروفه فغانم الزيدي وسعد السفيه كالمنديل الفاين بمجرد الانتهاء من استخدامه يتم رميه في اقرب زباله هذا شي طبيعي لكل عميل خائن مهما طال به المقام في الخارج فعاقبته وخيمه ويدفن في بلاد الكفر!!
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اللهم لا شماته باع وطنه من اجل حفنه من المال ليصرفها على المومسات في البارات .. عن اي كرامةٍ يبحث هو ومن على شاكلته .... !!!؟
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يوجد الكثير من الأعداء من يريد إسقاط الحكومة السعوديه وأكثر واحد قاهرهم هو الامير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين رجل المستقبل والمرحلة للدولة السعوديه ولكن القافله تسير
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واين السعاده في الحرام والله لو يلم فتيات ويلهو ويشرب ويعصي الله لن يسعد ولو قال انا سعيد لان السعاده في رضا الله اللهم اغنني بحلالك عن حرامك الحمدلله ان ربي اوصلني لهذا العمر وانا باذن الله في رضى
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نعم سفاح للعرف والرجولة والدماثة // وقطر لسانه فتك بالشرف والعار والعرض // هذا لايستحق أن تسمع له بل أن تلعنه على كل كريم وكل سامي حاول تدنيسه // هذا ليس غانم هذا غائط إن صح التعبير// والسلام ختام
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الاشكال هذه ماتتزوج ولو تزوج مجرد شكل عشان الناس يغطي ومستحيل الله يوفقه ويرتاح راح يستمر لانه خاين لله قبل كل شي والله لايحب الخائنين يكفي ان الله لايحبك يا خائن الله لايبلانا
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يامن تتكلم عماترى الكاس اللى بيدة ايش وضعه فيمتو برغوة مثلا!!!!!!!
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والله لاهمنا غنم الدوسري ولا فقيه الدواجن ولاكل خاين نابحوا والقافله تسير
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هذا السعودي يظهر الايمان وهو منافق يدعي العفاف لكن الله سبحانه مطلع ويظن انه لن يرجع الى الله سوف يرى نتاج اعماله في دنياه وحياته قبل اخرته لان الله لايظلم مثقال ذره والله يعلم واعمل يبن ادم ماشئت
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اللهم العنه في الدنيا والآخرة والعن حكومة قطر الحمدين وتميم وفشاره والغرضاوي
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نعم سفاح للعراف والرجولة والدماثة // وقطر لسانه فتك بالشرف والعار والعرض // هذا لايستحق تستمع له بل ان تلعنه على كل كريم وكل سامي حاول تدنيسه // هذا ليس غانم هذا غائط إن صح التعبير// والسلام ختام
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الحمد لله الذي أظهر خبيئته وفضائحة يعيش في لندن في ثراء ويريد لبلاد الحرمين أن تعيش في خراب ودماء؛ اللهم سلط عليه من لا يخافك فيه ولا يرحمه هو سعد الخبيث واحفظ حكومتنا الرشيدة وافتح لهم باب الخيرات
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الخائن حقيقه هو المتسعود خانم الدوسري الخاتم النساء وهم شبيه لنساء بالمكياج هو لا يساوي جزمه لسيده جزمي بشارة او عمه ذميم خان وطنه لاجل المال فالساقط ساقط لفائدة من تربيه القيط ابن الشوارع فسوف يخون
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من نعم الله على السعودية ان المعارضين لحكمها هم الفقيه والمسعري وغانم الدوسري
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تلاقيهم ماسكين عليه صور وهو على بطنه عشان كذا مايرد لهم طلب
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على حساب قطر ضعيف ومشرد لازوجه ولاولد ولاتلد اللهم لاشماته
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فضيحة من العيار الثقيل الخونه دائمآ يتظاهرون بالعفاف واهم اقدر ناس بمثل الجياف العتنه لنهم اصحاب فتنه و غدر و خيانه الفطيسه اطهر من الكلب النابح غانم الدوسري اتحدا اذا له اصل هو لقيط ولم تتم تربيه
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الصورة الاولى انا اشوف بنت صغيرة والثانية مجموعة طلاب بالجامعة وسدحته غلط انا لا احابيه ولكن هذا مارايته
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ولا درينا عنه ولا همنا ولا فكرنا فيمن يدعمه وكلهم تحت اقدامنا هذا مكانهم بالنسبة لنا نحن السعوديين.
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هههههههه ليش صور صادمه لا صادمه ولا شيء لانه اصلا ساقط فماذا تمتظرون من واحد ساقط وسيء الخلق وهو اللي استعانوا فيه كلهم اطفع من بعضهم والتم المتعوس على خايب الرجا
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سبحان الله كل من له علاقة بالنفاق وأهله تلقاه من حزب الشيطان والحوثي وتحت تدريب الروافض ومن هم على شاكلتهم... خمور و فتيات ودعاره لأدنى مستوى الحمدلله الذي عافنا مما ابتﻻهم به.
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عربيد خائن لوطنة ويدعمونة عربيدة قطر ونهايتهم قريبة إن شاءالله ومعهم الكلب إللي ينبح المدعو الفقية .... حفظ الله المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله 🇸🇦
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ثم تكرر البصق عدة مرات حتى تتأكد ان التحية قد وصلت//
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هذا كلب باع دينه وطنه وخبيث قلبه أسود وحاقد والله إني أكرهه كره لو يوزع كرهي له على العالم كلهم لكفاهم
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اللهم ارنا به عجايب قدرتك
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فعلا يخلق من الشبه اربعين لذا يشبه الخنزير
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لقيط متعة شيعي مجوسي بكرامتك//
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سويته دعايه له
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والصور المنشورة الطف بكثير من واقع هذا الصعلوك//
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"تصدم متابعيه" اصلاً متابعيه حشرات زيه فما تفرق معاهم بالعكس تلاقيهم معتزين بذلك زي بعض المعلقين يعتزون بالعارضات والعاريات ويُمجدهن خُرق
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ههههههههه يفكر حاله مع الحور العين الله يأخدك للجهنم
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انتم تعطون هالاشكال اكبر من حجمها.من هو غنوم وما ثقافتة هذا انسان ساقط ومأجور.مستواة الثقافى زيرو.فلا تكبرونة وهو صغير. الرجاء عدم ترديد اسمة لأنة مايستاهل ان يذكر.مستواة معتوهين السبيكر كورنر
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يطلع من هذا غانم الدوسري سعودي ولا قطري ولا اماراتي .. ؟؟
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غانم الخسيسي
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الله يوقعه في شر اعماله وحسبي الله عليه
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سيندم على كل افعاله هالمارق
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من شكله سربوت وعربدي
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لا أعلم من يتابع ذي الزبالة
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خطر تويتر وأفعال تويتر على الشباب والتغرير بالسعوديين بالذات الصغار بالسن ...
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الخبث يتحدث عن نفسه// كل ما نحتاج له الطريقة الانجع للتخلص من هذا الخبث//
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والله ما عطينه اكبر من حجمه وجه القرد شكله حشاش مو خمار بس
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كلب من كلاب وقطيع الروافض الفاسدين المارقين . ومايقوم به دعاتهم في إيران ولبنان والعراق مثل مايفعله جروهم وأشد منه قبحآ وسوادآ. جميع من انتسب لعصابة الروافض المجوس هذه أخلاقهم وهذا فعلهم مجردتجاررذيلة
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خسيس هالغنمه سيأتي اليوم الذي سيندم فيه على أفعاله المارقه
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الله يعزه الأعداء كثيرون.
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هذا شيعي مجوسي يحقد على كل كريم
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بلدة خطر استعانت بالعاهرات في قناة الخنزيره فلا غرابه أن تستعين بواحد سكير وغير سوي والمثل يقول الطيور على اشباهها تقع مبروك لقطر أن تتعامل مع هذه الشواذ
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لو كل شاب اشكل عليه شيء ذهب لهيئة كبار العلماء وعلى رأسهم سماحة المفتي والشيخ المطلق والشيخ صالح الفوزان حفظهم الله جميعا وستشارهم وأخذ برأيهم لما وقع الشباب في كثير من المشاكل الفكرية والسياسية
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أي كانت الصور فهذا الغانم و من خلال اسلوبه فهو حثاله اعلاميه احتظنتها مزبله اعلاميه أسمها عزام تحت حماية حاويه بدأت تفيض منها الروائح
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"وننشر فضائحك الجنسية كاملة .. وبالفعل تم نشر صورة واحدة لغانم غير لائقة" الفضحية الجنسية ليست أهم من خيانة الوطن
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اخباره وافعاله لا تصدم أحد. غانم مجرد إعلامي يقرأ نشرة اخبار هابطة.
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مين الدوسري شعرها يشبه شعره يمكن بنتا احسنو الظن بيرا استغفرالله ناس تصوم وتصلي اللهم جنبنا الحرام وهل الحرام واذا الصور حقيقه الله يهدي شبابنا
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والله وتالله لو اتبعنا ديننا ومنهج السلف الصالح في التعامل مع ولاة الأمر وهو ما أمرنا الله به ماتقع هذه المشاكل والثورات والقتل والخراب لكننا حدنا عن المنهج وكانت هذه النتائج المدمرة والجحيم العربي
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ما يعارض هذه الدولة الا شهواني أو مبتدع أو على غير الاسلام
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الواحد لايستطيع الاستماع لهذا الشخص أكثر من 15 ثانية ليكتشف ان هذا المخلوق برميل من القاذورات// لاتوجد خصلة دنيئة الاموجودة في هذا الحثالة//
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ياوطنا والله انحن على صدق النوايا من تقوت لك ذراعه كسرنا لك ذراعه والبشر ماتجهل انا اذا جينا حمايا نقلب الدنيا على راسها في نصف ساعه قالوا انا بدو قلنا على روس البرايا بدو نعرف نقطع الراس لاحان نقطاع
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لاخير فيمن يستعدي الغرب والشرق ويهيج الناس لخراب بلاده وماهي بلاده بلاد الحرمين الشريفين حيث الدفاع عنها عبادة لو فيه خير مارضي الغرب عنه وهو يعادي الاسلام والمسلمين أسأل الله أن يخذله ويحبط مخططه
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لاخير فيمن يستعدي الغرب والشرق ويهيج الناس لخراب بلاده وماهي بلاده بلاد الحرمين الشريفين حيث الدفاع عنها عبادة لو فيه خير مارضي الغرب عنه وهو يعادي الاسلام والمسلمين أسأل الله أن يخذله ويحبط مخططه
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غانم الدوسري الفاظه بذيئه ومنحطه ولا ينطبق عليه انه معارض هو عميل يشترى بالمال قرأت إحدى تغريداته يقول فيها السعوديه تحترق اتمنى ان يفسرها الذين يتابعونه.فشل هو ومن معه وطارت فلوسهم هههه
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هذا الحثالة ما يمثل إلا نفسه نسأل الله أن يرينا فيه ومن على شاكلته عجائب قدرته وأن يرد كيدهم في نحورهم وان يشتت شملهم وان يشغلهم في صحتهم انه على ذلك قدير اللهم آمين
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واضح من نزول الراس مفبركه
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إللي يتابعونه يضحكون على سوالفه لا أقل ولا أكثر وكم تمنيت ان الصحافه السعوديه تطنشه وما تهتم فيه نهائياً لأنه مجرد مهرج أهبل لا ثقافه ولا درايه ولا فهم وكأنه مصقوع في راسه بقدر ضغط وهو صغير .
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يعم اللي بيقول ماعرفش غانم الدوسري والله كداب وستين كداب ههههههههه لبرالي الكدب يجري بعروقكم والله بتحصلهم اكتر ناس بيتبعوه انتم بطل كدب ياجبان ياخسيس ماعرفش الواحد بيكدب ليه؟ ؟؟
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هذا عميل رافضي من يسب بهذه الطريقة اللي يستخدمها ليست ببعيدة عن اسلوب الروافض عليه من الله مايستحق
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هذا أداة قذره ,,,أستخدمتها قطر ,,,,لمحاولة الإساءه للسعوديه,,,,لكن لاعجب ,,,القذر لا يستخدم إلا قذر
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ايهيب ياوجهه
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ماهو بدوسري هذا شيعي رافصي نسب نفسه الدواسر يخسي والله ان الدواسر برين منك واشرف واطهر منك واشكالك ان تجيب طاريهم على لسانك ماتسوى نعله مداس واحد منهم يارافضي
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بلدنا ولله الحمد,,,,الكل مبايع خادم الحرمين ,,,,وولي عهده الأمين على السمع والطاعه,,,,أما هذا الكلب النباح ,,,,فمثله مثل الحشره الطنانه ,,,,فليت بعشر ريالات ,,,تكفينا شرها
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إذا كان لديك رسالة فحترم تلك الرسالة// أراد بكل السبل تشويه صورة المملكة // وفي الحقيقة لم يكشف الا عن شخصية مقيته شكلا وحجما وأخلاقا // حتى الطرح لم ينجوا من سفالة هذا المخلوق// أمل ان يحيد بأي طريقة
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ايش تنتظرون من عربيد سكير لَقيط عميل للمجوسي خاميئني الكافر الفاسق العربيد الخنزير الملعون اللقيط عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين
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”غنم الدوسري”
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كلب من كلاب وقطيع الأخونجية الأخوان الفاسدين المارقين . ومايقوم به دعاتهم في تركيا وقطر مثل مايفعله جروهم وأشد منه قبحآ وسوادآ. جميع من انتسب لعصابة الأخوان هذه أخلاقهم وهذا فعلهم مجرد تجار دين.
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بكل تاكيد انه منحرف وعربيد ولاجديد واعطيتوه اكبر بكثير من حجمه هذا الذبابه
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وع وع وع حتى وهو يرتكب معاصي ويعصي الله شيفه أبو أذاني الحمدلله رب العالمين اللهم إننا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات
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خم خم خم الله وجهك ياسافل ياخبيث والله قدرك تحت الجزمه والله ماعندك ذرة حيا ولاذرة رجوله ياخاين يابو االسهرات والمسكرات لعنه تلعن ذا الوجه القبيح
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أصلاً واضح انه شخص غير سوي من الفاظة القذرة وتحركاتة غير المتزنة وطريقة فضحة نفس اُسلوب المخابرات الاسرائيلة بالظغط على عملائها وابتزازهم ويبدو ان عزمي بشاره يطبق حرفياً ماتعلمة على هذا المطي الخائن
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الدواسر قبيله عريقه وشريفه وهذا المارق لايمثلها فقد اخرجت رجال محبين لوطنهم في جميع المحالات العسكريه والمدنيه،،الحمدلله اليوم اصبح الشعب واعي وليس امثال غانم من يطبق اجندته القطريه على حساب شعبنا.
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الدواسر بريئين منك ومن ماعملت ياساقط
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والتبن في ذالوجه ماتسوى جزمة أصغر سعودي ياحقير
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أبو أذانين على نفس نمط أبو سروالين هههههههههههه
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ياساقط
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يا غانمكو
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ت13 بيرقعها 😂😂😂 واللي حوله وشو ؟؟
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مافيه داعي للأسماء..
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التوبه تمحي الخطاي و انصحك يا غانم تصلي ركعتين و تقلل من شرب الخمر و تستبدله ببيره
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عامر ليش تحظحظه رح للبحرين وتنقى اللهم لاتؤاخذنا
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استغرب من الشباب مايخافون من الامراض اللي تنقلها المومسات حتى القبله فيها فيروسات مميته وجلدها مليان بكتريا ياربي تحفظنا واسال الله العفو والسلامه لي ولأحبابي
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يا حظه الشقروات من يمينه و يساره
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هذا ليس غانم الدوسري، وإنما غانم السرسري
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لا اعرف غانم .. ولكن مامعه ليس خمر بما هو متعارف عليه عندنا .. إنما هي بيرة (جعه) درافت وهو مشروب شعبي لذيذ مشهور في المانيا وبريطانيا ..
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بيجيك واحد اهبل او عميل ويقول فوتوشوب
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كلن يمثل نفسه دوسري ولا غير
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معارض ***
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مافي منكم رجل شجاع ***مع صدره وهو يتمشى في بلاد الكفر
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وهل بعد 《الفسق》 عااااار يا غوينم⁉️
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هذا الشخص ,,,,علاجه ,,,السيف الأجرب
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امحق من معارض. يخسأ عند الوطن
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وجهه الأكلح ,,,,ولسانه القذر,,,,لا يمكن يكون ,,,,من سوي,,,,,بل (( الحبوووووب)),,,,والمسكر,,,,والعاهرات,,,,جعلته ,,,يغير ملته
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تسكر و تعربد و احنا نفطر على تمر
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هؤلاء ,,,أمثال ,,(( خاسر )),,,,حراكهم ,,,,خراب ,,,,لايريدجون ,,,الإصلاح ,,,,,بل هم فاسدين ,,,,أخلاقيا ,,,,ودينيا
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هذا الخبيث ,,,,لعنة الله عليه ,,,,نجس مارق من الدين,,,,,ليس دوسريا ,,,,بل (( لقيط ))
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