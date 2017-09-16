شاهد.. صور مسربة لـ”غانم الدوسري” وهو في أحضان فتيات ويشرب الخمر تصدم متابعيه

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور للمعارض السعودي “غانم الدوسري” وُصفت بأنها غير لائقة حيث ظهر يجلس في أحضان عدد من الفتيات ويشرب الخمر برفقة فتاة في صورة أخرى مشيرين إلى أنه تم الاستعانة به من قبل الاستخبارات القطرية لتشويه صورة المملكة. ودون أعلى الصور عبارة ” هذا الذي استعانت به حكومة تميم لتنفيذ مشروعها في الدولة السعودية وخسرت عليه الملايين.

غانم الدوسري ( أبو أذاني )

وانتشر مقطع فيديو ظهر خلاله إحدى الصور تحت عنوان” فضيحة غانم الدوسري” ودون أسفل الفيديو عبارة ” كما هو المعروف أن غانم الدوسري ( أبو أذاني ) معارض سعودي و تدعمه الاستخبارات القطرية و خلايا الإسرائيلي عزمي بشارة” .

وأظهر مقطع الفيديو صورة لـ “غانم الدوسري يجلس في أحضان عدد من الفتيات ” وتضمن عبارات تشير إلى سبب نشر الصور وجاءت على النحو التالي ” في بداية أزمة سحب السفراء ظهر غانم في برنامجه وقال أنا لا تدعمني قطر وتهكم على تميم في حسابه الشخصي على تويتر وقال تميم أبن الزلقة ويقصد بها أم تميم “موزة” مما أغضب الاستخبارات القطرية وتم الإتصال عليه من قبل عزمي وقال له أمسح تغريداتك عن تميم وعليك بالدفاع عن قطر”.. رد عليه غانم وقال لو دافعت عن قطر سيعرفون أني تابع لكم ولكن فعلت ذلك لإبعاد الشبهة عني .

بعدها بلحظات أرسل عزمي بشارة بريد الكتروني لغانم

فما كان من عزمي إلا إقفال السماعة بوجهه .. وبعدها بلحظات أرسل بريد الكتروني لبريد غانم وبه عدة صور ومقاطع إباحية له وهو في لندن .. لم يدرك غانم الدوسري أن أفعاله تم تصويرها بالفعل لصالح عزمي بشارة ليكون ذليل لهم ورد عليه غانم برسالة وقال فيها ” رئيسي عزمي بشارة الموقر تم مسح التغريدات وسأقوم الأن بعمل فيديوهات تدعم قطر ورد عزمي بشارة : معك يومين واللي سوف أقوم بفضحك أمام الملاء وبالفعل قام الدوسري بعمل فيديوهات ولكن لم تعجب القيادة القطرية ما تسبب بجنون عزمي فأرسل إميل شديد اللهجة .. “نحن نصرف عليك ودعارتك في لندن يأما تكون معانا قلبا وقالبا .. أو سنوقف الإعانة عليك وننشر فضائحك الجنسية كاملة .. وبالفعل تم نشر صورة واحدة لغانم غير لائقة .. فاتصل بعزمي وقال سأقوم بكل ما تطلبونه مني .. أنا عبدك الذليل المخلص غانم الدوسري.

عملاء دول معادية

وأثار الفيديو والصور حالة من الاستياء بين المغردين والذين هاجموا ” الدوسري” وقال مغرد ” غانمكو هذا يسب السعودية وآل سعود لمصالح دولة أخرى لماذا السعودية فقط ؟؟؟؟؟؟لماذا لايهين دولة أخرى غير السعودية ؟؟؟الان السعودية مستهدفه لأنها بلاد الحرمين مستهدفه من عملاء دول معادية .

خلي الشباب المغرر بهم يعرفون حقيقة الأشكال

وأضاف مغرد اّخر “قطر وكر الخيانة والعمالة ومأوى الإرهابيين والعملاء وكل مجرم في بلده هرب إلى قطر فيا حكماء الخليج لا تنفع توبة العاق بعد وفاة والديه والمؤمن لا يلدغ من حجر مرتين.

وقال مغرد ” خلي الشباب المغرر بهم يعرفون حقيقة الأشكال هذي ومن يكونون ويحافظون على بلدهم, وتابع اَخر “معروف أن سبب نقمته على الدولة قضية خمور! من وجه راعي شراب وخمور الله يكفينا شره ويرد كيده في نحره ” .



