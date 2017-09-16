رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد.. صور مسربة لـ”غانم الدوسري” وهو في أحضان فتيات ويشرب الخمر تصدم متابعيه

شاهد.. صور مسربة لـ”غانم الدوسري” وهو في أحضان فتيات ويشرب الخمر تصدم متابعيه

شاهد.. صور مسربة لـ”غانم الدوسري” وهو في أحضان فتيات ويشرب الخمر تصدم متابعيه
حجم الخط A A A
المرصد 132 10٬783 3 ساعات

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صور للمعارض السعودي “غانم الدوسري” وُصفت بأنها غير لائقة حيث ظهر يجلس في أحضان عدد من الفتيات ويشرب الخمر برفقة فتاة في صورة أخرى مشيرين إلى أنه تم الاستعانة به من قبل الاستخبارات القطرية لتشويه صورة المملكة. ودون أعلى الصور عبارة ” هذا الذي استعانت به حكومة تميم لتنفيذ مشروعها في الدولة السعودية وخسرت عليه الملايين.

غانم الدوسري ( أبو أذاني )

وانتشر مقطع فيديو ظهر خلاله إحدى الصور تحت عنوان” فضيحة غانم الدوسري” ودون أسفل الفيديو عبارة ” كما هو المعروف أن غانم الدوسري ( أبو أذاني ) معارض سعودي و تدعمه الاستخبارات القطرية و خلايا الإسرائيلي عزمي بشارة” .
وأظهر مقطع الفيديو صورة لـ “غانم الدوسري يجلس في أحضان عدد من الفتيات ” وتضمن عبارات تشير إلى سبب نشر الصور وجاءت على النحو التالي ” في بداية أزمة سحب السفراء ظهر غانم في برنامجه وقال أنا لا تدعمني قطر وتهكم على تميم في حسابه الشخصي على تويتر وقال تميم أبن الزلقة ويقصد بها أم تميم “موزة” مما أغضب الاستخبارات القطرية وتم الإتصال عليه من قبل عزمي وقال له أمسح تغريداتك عن تميم وعليك بالدفاع عن قطر”.. رد عليه غانم وقال لو دافعت عن قطر سيعرفون أني تابع لكم ولكن فعلت ذلك لإبعاد الشبهة عني .

بعدها بلحظات أرسل عزمي بشارة  بريد الكتروني لغانم

فما كان من عزمي إلا إقفال السماعة بوجهه .. وبعدها بلحظات أرسل بريد الكتروني لبريد غانم وبه عدة صور ومقاطع إباحية له وهو في لندن .. لم يدرك غانم الدوسري أن أفعاله تم تصويرها بالفعل لصالح عزمي بشارة ليكون ذليل لهم ورد عليه غانم برسالة وقال فيها ” رئيسي عزمي بشارة الموقر تم مسح التغريدات وسأقوم الأن بعمل فيديوهات تدعم قطر ورد عزمي بشارة : معك يومين واللي سوف أقوم بفضحك أمام الملاء وبالفعل قام الدوسري بعمل فيديوهات ولكن لم تعجب القيادة القطرية ما تسبب بجنون عزمي فأرسل إميل شديد اللهجة .. “نحن نصرف عليك ودعارتك في لندن يأما تكون معانا قلبا وقالبا .. أو سنوقف الإعانة عليك وننشر فضائحك الجنسية كاملة .. وبالفعل تم نشر صورة واحدة لغانم غير لائقة .. فاتصل بعزمي وقال سأقوم بكل ما تطلبونه مني .. أنا عبدك الذليل المخلص غانم الدوسري.

عملاء دول معادية
وأثار الفيديو والصور حالة من الاستياء بين المغردين والذين هاجموا ” الدوسري” وقال مغرد ” غانمكو هذا يسب السعودية وآل سعود لمصالح دولة أخرى لماذا السعودية فقط ؟؟؟؟؟؟لماذا لايهين دولة أخرى غير السعودية ؟؟؟الان السعودية مستهدفه لأنها بلاد الحرمين مستهدفه من عملاء دول معادية .

خلي الشباب المغرر بهم يعرفون حقيقة الأشكال
وأضاف مغرد اّخر “قطر وكر الخيانة والعمالة ومأوى الإرهابيين والعملاء وكل مجرم في بلده هرب إلى قطر فيا حكماء الخليج لا تنفع توبة العاق بعد وفاة والديه والمؤمن لا يلدغ من حجر مرتين.
وقال مغرد ” خلي الشباب المغرر بهم يعرفون حقيقة الأشكال هذي ومن يكونون ويحافظون على بلدهم, وتابع اَخر “معروف أن سبب نقمته على الدولة قضية خمور! من وجه راعي شراب وخمور الله يكفينا شره ويرد كيده في نحره ” .


التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

132 - غانم جيفارا
2017-09-16 22:51:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
131 -
2017-09-16 22:49:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
130 - الصامت
2017-09-16 22:49:21
لقيط اولا وثانيا يدير شقته للقمار والدعارة وشرب الخمر والصور واضحه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
129 -
2017-09-16 22:48:37
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
128 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 22:44:23
خائن عرضه عرض الخونة وكل يلبس العباءة التي تناسبه !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
127 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 22:43:19
هالخائن مع الاخونجية في الخلية الاستخبارتية المقبوض عليهم هدفهم واحد البحث عن حاكمية كل بأسلوبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
126 - شوصان
2017-09-16 22:41:50
للااسف اعطيتوه اكبر من حجمه القرد وصلااذا له متابعين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
125 - التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!
2017-09-16 22:41:45
لا فرق بينه وبين خونة الدين والأوطان كل له خيانة تناسبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
124 - ↩ابو شدا↪
2017-09-16 22:40:30
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.جزاك الله خير الجزاء ذكرتنا الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
123 - منصف
2017-09-16 22:37:48
تضخمونه اذا قلتم معارض .. هذا تافه حثالة لا قيمة له .. لا منطق ولا ثقافة ولا حضور ..
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
122 - وطني الحبيب
2017-09-16 22:34:16
غانم خائن لوطنه ولدينه ولا استبعد لوالديه ولاهله.. فماذا ترجو منه.. من خان وطنه فلاتثق به فالخيانة تجري في دمه.. سحقا له ولمن صدقه او ضيع وقته في رؤية وجهه القبيح.هو عميل لايران قبحه الله واخزاه.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
121 - العسيري
2017-09-16 22:31:58
ما أحد درى عنه ولا دور عليه .من وجهه تعرف إنه خاين ومريض .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
120 - أبو معاذ
2017-09-16 22:31:10
مسوي فيها معارض مطية الخونة انكشف وانكشف من يدعمه بالصور عاشت السعودية وقيادتها رغم انف الحاقدين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
119 - وازماناااااه
2017-09-16 22:28:28
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
118 - ياسمين🌸
2017-09-16 22:25:20
غانم الدوسري وأشكاله خيره لنا ولوطنا علشان نلتف على بعضنا أكثر ونعرف من خلالهم الخونة الحقيقين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
117 - essa
2017-09-16 22:22:50
يكفي انو ذليل وراح يكون عبره لكل من يعبد الدينار ع حساب دينه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
116 -
2017-09-16 22:21:36
ماعلى الذيب من طقاع النعاجي قذر وحشره اصلا نكره مو رجال وغد النذل لعنة لله عليه يشبه شغالتنا الله يكرمها عنه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
115 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-16 22:19:14
ولماذا ينصدموا ؟! هذه حقيقته .. من يكذب ويقذف الآخرين بما يغضب الله ، سهل عليه هذه الأعمال القذرة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
114 - ابو اذاني
2017-09-16 22:16:34
وانا اقول من ابو اذاني ههههههههههه يا حشرة غريبة ماطار من الاعصار بسبب اذانيه الكبيرة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
113 - بردقان (نايت شفت)
2017-09-16 22:09:28
ويطلع مين هاظ غانم ؟؟ سيتم الدعس عليه قريباً ..وبيد قطر لا بيد عمرو :)
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
112 - محمدين
2017-09-16 22:03:50
مثل هذا الخائن وغيره من الخونه بلندن الايمكن تصفيتهم والله حرام جالسين على قيد الحياه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
111 - منقاش
2017-09-16 22:03:45
مجرد حقير وضيع سافل فلا تعطوه اكثر من حجمه بالحديث عنه .. أساسا لا لغة سليمة لديه ولا ثقافة ولا علم ولا معرفة بعلوم الرجال ومن المدهش انه لا يعرف الشعب السعودي الأصيل .. وفي النهاية طلع زبالة
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
110 - ام شوشه منفوشه
2017-09-16 22:03:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
109 - المدرعه
2017-09-16 22:01:09
العب بفلوس الشعب القطري والبهم الأغبياء الخرتيت حمد والمضيفه السرلنكيه موزه المسند شي بلاش ربحه بين 🌴🌴
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
108 - متأمل
2017-09-16 22:00:39
هذا مهرج وعميل خسيس .. لا يشرف أن يقال عنه معارض .. هذا جزمة لأسيادة وأداة قذرة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
107 - مسمار
2017-09-16 22:00:15
هالاشكال معروفه فغانم الزيدي وسعد السفيه كالمنديل الفاين بمجرد الانتهاء من استخدامه يتم رميه في اقرب زباله هذا شي طبيعي لكل عميل خائن مهما طال به المقام في الخارج فعاقبته وخيمه ويدفن في بلاد الكفر!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
106 - ابن الخليج
2017-09-16 21:58:45
اللهم لا شماته باع وطنه من اجل حفنه من المال ليصرفها على المومسات في البارات .. عن اي كرامةٍ يبحث هو ومن على شاكلته .... !!!؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
105 - ابو خالد العنزي
2017-09-16 21:56:36
يوجد الكثير من الأعداء من يريد إسقاط الحكومة السعوديه وأكثر واحد قاهرهم هو الامير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين رجل المستقبل والمرحلة للدولة السعوديه ولكن القافله تسير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
104 -
2017-09-16 21:54:32
واين السعاده في الحرام والله لو يلم فتيات ويلهو ويشرب ويعصي الله لن يسعد ولو قال انا سعيد لان السعاده في رضا الله اللهم اغنني بحلالك عن حرامك الحمدلله ان ربي اوصلني لهذا العمر وانا باذن الله في رضى
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
103 - يُظهره المقال كأنه قام بإنجاز وفي الحقيقة ظهر في الفديوهات كسفاح للقيم
2017-09-16 21:53:44
نعم سفاح للعرف والرجولة والدماثة // وقطر لسانه فتك بالشرف والعار والعرض // هذا لايستحق أن تسمع له بل أن تلعنه على كل كريم وكل سامي حاول تدنيسه // هذا ليس غانم هذا غائط إن صح التعبير// والسلام ختام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
102 -
2017-09-16 21:52:15
الاشكال هذه ماتتزوج ولو تزوج مجرد شكل عشان الناس يغطي ومستحيل الله يوفقه ويرتاح راح يستمر لانه خاين لله قبل كل شي والله لايحب الخائنين يكفي ان الله لايحبك يا خائن الله لايبلانا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
101 - الراصد
2017-09-16 21:51:21
يامن تتكلم عماترى الكاس اللى بيدة ايش وضعه فيمتو برغوة مثلا!!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
100 - مسفر
2017-09-16 21:51:15
والله لاهمنا غنم الدوسري ولا فقيه الدواجن ولاكل خاين نابحوا والقافله تسير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
99 -
2017-09-16 21:50:09
هذا السعودي يظهر الايمان وهو منافق يدعي العفاف لكن الله سبحانه مطلع ويظن انه لن يرجع الى الله سوف يرى نتاج اعماله في دنياه وحياته قبل اخرته لان الله لايظلم مثقال ذره والله يعلم واعمل يبن ادم ماشئت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
98 - مفسر أحلام
2017-09-16 21:48:48
اللهم العنه في الدنيا والآخرة والعن حكومة قطر الحمدين وتميم وفشاره والغرضاوي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
97 - يُظهره المقال كأنه قام بإنجاز وفي الحقيقة ظهر في الفديوهات كسفاح للقيم
2017-09-16 21:47:45
نعم سفاح للعراف والرجولة والدماثة // وقطر لسانه فتك بالشرف والعار والعرض // هذا لايستحق تستمع له بل ان تلعنه على كل كريم وكل سامي حاول تدنيسه // هذا ليس غانم هذا غائط إن صح التعبير// والسلام ختام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
96 - القحطاني
2017-09-16 21:46:12
الحمد لله الذي أظهر خبيئته وفضائحة يعيش في لندن في ثراء ويريد لبلاد الحرمين أن تعيش في خراب ودماء؛ اللهم سلط عليه من لا يخافك فيه ولا يرحمه هو سعد الخبيث واحفظ حكومتنا الرشيدة وافتح لهم باب الخيرات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
95 -
2017-09-16 21:46:06
الخائن حقيقه هو المتسعود خانم الدوسري الخاتم النساء وهم شبيه لنساء بالمكياج هو لا يساوي جزمه لسيده جزمي بشارة او عمه ذميم خان وطنه لاجل المال فالساقط ساقط لفائدة من تربيه القيط ابن الشوارع فسوف يخون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
94 - ع الشمري
2017-09-16 21:43:29
من نعم الله على السعودية ان المعارضين لحكمها هم الفقيه والمسعري وغانم الدوسري
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
93 - مياده
2017-09-16 21:42:16
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
92 - محب الوطن بجنون
2017-09-16 21:41:54
تلاقيهم ماسكين عليه صور وهو على بطنه عشان كذا مايرد لهم طلب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
91 - الساري
2017-09-16 21:41:43
على حساب قطر ضعيف ومشرد لازوجه ولاولد ولاتلد اللهم لاشماته
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
90 -
2017-09-16 21:37:50
فضيحة من العيار الثقيل الخونه دائمآ يتظاهرون بالعفاف واهم اقدر ناس بمثل الجياف العتنه لنهم اصحاب فتنه و غدر و خيانه الفطيسه اطهر من الكلب النابح غانم الدوسري اتحدا اذا له اصل هو لقيط ولم تتم تربيه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
89 - اتكلم عما ارى
2017-09-16 21:31:50
الصورة الاولى انا اشوف بنت صغيرة والثانية مجموعة طلاب بالجامعة وسدحته غلط انا لا احابيه ولكن هذا مارايته
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
88 - مجرة التبانة
2017-09-16 21:28:57
ولا درينا عنه ولا همنا ولا فكرنا فيمن يدعمه وكلهم تحت اقدامنا هذا مكانهم بالنسبة لنا نحن السعوديين.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
87 - بدر
2017-09-16 21:28:39
هههههههه ليش صور صادمه لا صادمه ولا شيء لانه اصلا ساقط فماذا تمتظرون من واحد ساقط وسيء الخلق وهو اللي استعانوا فيه كلهم اطفع من بعضهم والتم المتعوس على خايب الرجا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
86 - نوااااااف
2017-09-16 21:27:12
سبحان الله كل من له علاقة بالنفاق وأهله تلقاه من حزب الشيطان والحوثي وتحت تدريب الروافض ومن هم على شاكلتهم... خمور و فتيات ودعاره لأدنى مستوى الحمدلله الذي عافنا مما ابتﻻهم به.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
85 - ناصر
2017-09-16 21:26:09
عربيد خائن لوطنة ويدعمونة عربيدة قطر ونهايتهم قريبة إن شاءالله ومعهم الكلب إللي ينبح المدعو الفقية .... حفظ الله المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله 🇸🇦
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
84 - الطريقة الأمثل لتحية هذا السفيه // هو ان تبصق على وجهه
2017-09-16 21:25:21
ثم تكرر البصق عدة مرات حتى تتأكد ان التحية قد وصلت//
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
83 - نايف
2017-09-16 21:21:58
هذا كلب باع دينه وطنه وخبيث قلبه أسود وحاقد والله إني أكرهه كره لو يوزع كرهي له على العالم كلهم لكفاهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
82 -
2017-09-16 21:17:37
اللهم ارنا به عجايب قدرتك
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
81 - حضرتي
2017-09-16 21:17:01
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
80 -
2017-09-16 21:15:34
فعلا يخلق من الشبه اربعين لذا يشبه الخنزير
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
79 - ت - 73 "يطلع من هذا غانم الدوسري سعودي ولا قطري ولا اماراتي "
2017-09-16 21:13:19
لقيط متعة شيعي مجوسي بكرامتك//
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
78 - تصدق عاد
2017-09-16 21:09:55
سويته دعايه له
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
77 - هذا لايستحق لقب مناضل هذا يستحق لقب ***
2017-09-16 21:09:50
والصور المنشورة الطف بكثير من واقع هذا الصعلوك//
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
76 - مانع القحطاني
2017-09-16 21:08:49
"تصدم متابعيه" اصلاً متابعيه حشرات زيه فما تفرق معاهم بالعكس تلاقيهم معتزين بذلك زي بعض المعلقين يعتزون بالعارضات والعاريات ويُمجدهن خُرق
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
75 - عابر سبيل
2017-09-16 21:07:43
ههههههههه يفكر حاله مع الحور العين الله يأخدك للجهنم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
74 - زائد واحد
2017-09-16 21:05:17
انتم تعطون هالاشكال اكبر من حجمها.من هو غنوم وما ثقافتة هذا انسان ساقط ومأجور.مستواة الثقافى زيرو.فلا تكبرونة وهو صغير. الرجاء عدم ترديد اسمة لأنة مايستاهل ان يذكر.مستواة معتوهين السبيكر كورنر
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
73 - احمد
2017-09-16 21:05:11
يطلع من هذا غانم الدوسري سعودي ولا قطري ولا اماراتي .. ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
72 - تحليل منطقي
2017-09-16 21:04:47
غانم الخسيسي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
71 -
2017-09-16 21:03:56
الله يوقعه في شر اعماله وحسبي الله عليه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
70 - حمودي
2017-09-16 21:03:21
سيندم على كل افعاله هالمارق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
69 - مع الخيل
2017-09-16 21:03:10
من شكله سربوت وعربدي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
68 - "وهو في أحضان فتيات ويشرب الخمر تصدم متابعيه"
2017-09-16 21:01:41
لا أعلم من يتابع ذي الزبالة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
67 - معزوفة الأمل الجديد 🍇🍇🍇🍇🍇🍇
2017-09-16 21:01:09
خطر تويتر وأفعال تويتر على الشباب والتغرير بالسعوديين بالذات الصغار بالسن ...
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
66 - لا نحتاج عزمي ولاقطر ولانحتاج احد لنعلم حقيقة هذه الحثالة
2017-09-16 21:00:15
الخبث يتحدث عن نفسه// كل ما نحتاج له الطريقة الانجع للتخلص من هذا الخبث//
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
65 - انتا وظميرك وبرحتك
2017-09-16 20:57:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 - المتيم
2017-09-16 20:56:39
والله ما عطينه اكبر من حجمه وجه القرد شكله حشاش مو خمار بس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
63 - منصور
2017-09-16 20:54:44
كلب من كلاب وقطيع الروافض الفاسدين المارقين . ومايقوم به دعاتهم في إيران ولبنان والعراق مثل مايفعله جروهم وأشد منه قبحآ وسوادآ. جميع من انتسب لعصابة الروافض المجوس هذه أخلاقهم وهذا فعلهم مجردتجاررذيلة
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
62 - مواطن
2017-09-16 20:54:09
خسيس هالغنمه سيأتي اليوم الذي سيندم فيه على أفعاله المارقه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
61 - 👍🏻
2017-09-16 20:54:00
الله يعزه الأعداء كثيرون.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
60 - هذا الشخص ليس دوسري ولا يقرب للدواسر من بعيد او قريب
2017-09-16 20:53:56
هذا شيعي مجوسي يحقد على كل كريم
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
59 - مواطن
2017-09-16 20:52:57
بلدة خطر استعانت بالعاهرات في قناة الخنزيره فلا غرابه أن تستعين بواحد سكير وغير سوي والمثل يقول الطيور على اشباهها تقع مبروك لقطر أن تتعامل مع هذه الشواذ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-16 20:51:02
لو كل شاب اشكل عليه شيء ذهب لهيئة كبار العلماء وعلى رأسهم سماحة المفتي والشيخ المطلق والشيخ صالح الفوزان حفظهم الله جميعا وستشارهم وأخذ برأيهم لما وقع الشباب في كثير من المشاكل الفكرية والسياسية
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
57 - والد ابراهيم
2017-09-16 20:49:47
أي كانت الصور فهذا الغانم و من خلال اسلوبه فهو حثاله اعلاميه احتظنتها مزبله اعلاميه أسمها عزام تحت حماية حاويه بدأت تفيض منها الروائح
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
56 -
2017-09-16 20:49:34
"وننشر فضائحك الجنسية كاملة .. وبالفعل تم نشر صورة واحدة لغانم غير لائقة" الفضحية الجنسية ليست أهم من خيانة الوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
55 - ↩ابو شدا↪
2017-09-16 20:49:22
اخباره وافعاله لا تصدم أحد. غانم مجرد إعلامي يقرأ نشرة اخبار هابطة.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
54 -
2017-09-16 20:48:59
مين الدوسري شعرها يشبه شعره يمكن بنتا احسنو الظن بيرا استغفرالله ناس تصوم وتصلي اللهم جنبنا الحرام وهل الحرام واذا الصور حقيقه الله يهدي شبابنا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
53 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-16 20:48:53
والله وتالله لو اتبعنا ديننا ومنهج السلف الصالح في التعامل مع ولاة الأمر وهو ما أمرنا الله به ماتقع هذه المشاكل والثورات والقتل والخراب لكننا حدنا عن المنهج وكانت هذه النتائج المدمرة والجحيم العربي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - زائر
2017-09-16 20:48:45
ما يعارض هذه الدولة الا شهواني أو مبتدع أو على غير الاسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - شخص قذر لا ينم الا عن حقد مفرط وتجاوز كل الحدود في السفالة والإنحطاط
2017-09-16 20:48:39
الواحد لايستطيع الاستماع لهذا الشخص أكثر من 15 ثانية ليكتشف ان هذا المخلوق برميل من القاذورات// لاتوجد خصلة دنيئة الاموجودة في هذا الحثالة//
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
50 - محمد اليامي
2017-09-16 20:47:18
ياوطنا والله انحن على صدق النوايا من تقوت لك ذراعه كسرنا لك ذراعه والبشر ماتجهل انا اذا جينا حمايا نقلب الدنيا على راسها في نصف ساعه قالوا انا بدو قلنا على روس البرايا بدو نعرف نقطع الراس لاحان نقطاع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-16 20:46:24
لاخير فيمن يستعدي الغرب والشرق ويهيج الناس لخراب بلاده وماهي بلاده بلاد الحرمين الشريفين حيث الدفاع عنها عبادة لو فيه خير مارضي الغرب عنه وهو يعادي الاسلام والمسلمين أسأل الله أن يخذله ويحبط مخططه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
48 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-16 20:43:47
لاخير فيمن يستعدي الغرب والشرق ويهيج الناس لخراب بلاده وماهي بلاده بلاد الحرمين الشريفين حيث الدفاع عنها عبادة لو فيه خير مارضي الغرب عنه وهو يعادي الاسلام والمسلمين أسأل الله أن يخذله ويحبط مخططه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
47 - محمد اليامي
2017-09-16 20:43:45
غانم الدوسري الفاظه بذيئه ومنحطه ولا ينطبق عليه انه معارض هو عميل يشترى بالمال قرأت إحدى تغريداته يقول فيها السعوديه تحترق اتمنى ان يفسرها الذين يتابعونه.فشل هو ومن معه وطارت فلوسهم هههه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
46 - اللهم احفظ جنودنا البواسل
2017-09-16 20:40:03
هذا الحثالة ما يمثل إلا نفسه نسأل الله أن يرينا فيه ومن على شاكلته عجائب قدرته وأن يرد كيدهم في نحورهم وان يشتت شملهم وان يشغلهم في صحتهم انه على ذلك قدير اللهم آمين
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
45 - حر
2017-09-16 20:39:27
واضح من نزول الراس مفبركه
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
44 - كنكت
2017-09-16 20:39:23
إللي يتابعونه يضحكون على سوالفه لا أقل ولا أكثر وكم تمنيت ان الصحافه السعوديه تطنشه وما تهتم فيه نهائياً لأنه مجرد مهرج أهبل لا ثقافه ولا درايه ولا فهم وكأنه مصقوع في راسه بقدر ضغط وهو صغير .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
43 - مقيم بالسعودية
2017-09-16 20:38:23
يعم اللي بيقول ماعرفش غانم الدوسري والله كداب وستين كداب ههههههههه لبرالي الكدب يجري بعروقكم والله بتحصلهم اكتر ناس بيتبعوه انتم بطل كدب ياجبان ياخسيس ماعرفش الواحد بيكدب ليه؟ ؟؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
42 - سمبتيك
2017-09-16 20:37:58
هذا عميل رافضي من يسب بهذه الطريقة اللي يستخدمها ليست ببعيدة عن اسلوب الروافض عليه من الله مايستحق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 22,154 )
41 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-16 20:37:48
هذا أداة قذره ,,,أستخدمتها قطر ,,,,لمحاولة الإساءه للسعوديه,,,,لكن لاعجب ,,,القذر لا يستخدم إلا قذر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - غانم الدوسري ( أبو أذاني )
2017-09-16 20:37:33
ايهيب ياوجهه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - ابو فلان
2017-09-16 20:36:43
ماهو بدوسري هذا شيعي رافصي نسب نفسه الدواسر يخسي والله ان الدواسر برين منك واشرف واطهر منك واشكالك ان تجيب طاريهم على لسانك ماتسوى نعله مداس واحد منهم يارافضي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 22,154 )
38 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-16 20:36:00
بلدنا ولله الحمد,,,,الكل مبايع خادم الحرمين ,,,,وولي عهده الأمين على السمع والطاعه,,,,أما هذا الكلب النباح ,,,,فمثله مثل الحشره الطنانه ,,,,فليت بعشر ريالات ,,,تكفينا شرها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
37 - شخص قذر لا ينم الا عن حقد مفرط وتجاوز كل الحدود في السفالة والإنحطاط
2017-09-16 20:33:47
إذا كان لديك رسالة فحترم تلك الرسالة// أراد بكل السبل تشويه صورة المملكة // وفي الحقيقة لم يكشف الا عن شخصية مقيته شكلا وحجما وأخلاقا // حتى الطرح لم ينجوا من سفالة هذا المخلوق// أمل ان يحيد بأي طريقة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
36 - عموري
2017-09-16 20:32:46
ايش تنتظرون من عربيد سكير لَقيط عميل للمجوسي خاميئني الكافر الفاسق العربيد الخنزير الملعون اللقيط عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
35 - مانع القحطاني
2017-09-16 20:32:39
”غنم الدوسري”
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
34 - قلم الحقيقه
2017-09-16 20:32:24
كلب من كلاب وقطيع الأخونجية الأخوان الفاسدين المارقين . ومايقوم به دعاتهم في تركيا وقطر مثل مايفعله جروهم وأشد منه قبحآ وسوادآ. جميع من انتسب لعصابة الأخوان هذه أخلاقهم وهذا فعلهم مجرد تجار دين.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
33 - مانع القحطاني
2017-09-16 20:32:06
بكل تاكيد انه منحرف وعربيد ولاجديد واعطيتوه اكبر بكثير من حجمه هذا الذبابه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
32 - الدوسسسسري
2017-09-16 20:31:07
وع وع وع حتى وهو يرتكب معاصي ويعصي الله شيفه أبو أذاني الحمدلله رب العالمين اللهم إننا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
31 - ابوعبدالله
2017-09-16 20:31:00
خم خم خم الله وجهك ياسافل ياخبيث والله قدرك تحت الجزمه والله ماعندك ذرة حيا ولاذرة رجوله ياخاين يابو االسهرات والمسكرات لعنه تلعن ذا الوجه القبيح
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
30 - سعد
2017-09-16 20:28:24
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2,178 )
29 - ابونواف...
2017-09-16 20:28:09
أصلاً واضح انه شخص غير سوي من الفاظة القذرة وتحركاتة غير المتزنة وطريقة فضحة نفس اُسلوب المخابرات الاسرائيلة بالظغط على عملائها وابتزازهم ويبدو ان عزمي بشاره يطبق حرفياً ماتعلمة على هذا المطي الخائن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 1,971 )
28 - نبرااس
2017-09-16 20:26:16
الدواسر قبيله عريقه وشريفه وهذا المارق لايمثلها فقد اخرجت رجال محبين لوطنهم في جميع المحالات العسكريه والمدنيه،،الحمدلله اليوم اصبح الشعب واعي وليس امثال غانم من يطبق اجندته القطريه على حساب شعبنا.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
27 - كفو يالي جاب خبره
2017-09-16 20:26:06
الدواسر بريئين منك ومن ماعملت ياساقط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 903 )
26 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-16 20:25:56
والتبن في ذالوجه ماتسوى جزمة أصغر سعودي ياحقير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - فايز
2017-09-16 20:24:50
أبو أذانين على نفس نمط أبو سروالين هههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
24 - لعنة الله عليك
2017-09-16 20:23:59
ياساقط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - خالدكو
2017-09-16 20:23:42
يا غانمكو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - عمران
2017-09-16 20:22:28
ت13 بيرقعها 😂😂😂 واللي حوله وشو ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - زائر من الكواكب
2017-09-16 20:22:22
مافيه داعي للأسماء..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - معليق
2017-09-16 20:21:28
التوبه تمحي الخطاي و انصحك يا غانم تصلي ركعتين و تقلل من شرب الخمر و تستبدله ببيره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - عمران
2017-09-16 20:21:04
عامر ليش تحظحظه رح للبحرين وتنقى اللهم لاتؤاخذنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - منصور
2017-09-16 20:19:51
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - احمد
2017-09-16 20:19:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - فاطمه
2017-09-16 20:19:08
استغرب من الشباب مايخافون من الامراض اللي تنقلها المومسات حتى القبله فيها فيروسات مميته وجلدها مليان بكتريا ياربي تحفظنا واسال الله العفو والسلامه لي ولأحبابي
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
15 - عامر
2017-09-16 20:18:10
يا حظه الشقروات من يمينه و يساره
لا يعجبني(11) اعجبني(4)
14 - خالدي
2017-09-16 20:17:59
هذا ليس غانم الدوسري، وإنما غانم السرسري
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
13 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-16 20:17:08
لا اعرف غانم .. ولكن مامعه ليس خمر بما هو متعارف عليه عندنا .. إنما هي بيرة (جعه) درافت وهو مشروب شعبي لذيذ مشهور في المانيا وبريطانيا ..
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
12 - 7
2017-09-16 20:17:01
بيجيك واحد اهبل او عميل ويقول فوتوشوب
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
11 - حساوي حر
2017-09-16 20:16:14
كلن يمثل نفسه دوسري ولا غير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - مسمار
2017-09-16 20:16:09
معارض ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - نوره
2017-09-16 20:16:07
مافي منكم رجل شجاع ***مع صدره وهو يتمشى في بلاد الكفر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-16 20:15:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-16 20:15:24
وهل بعد 《الفسق》 عااااار يا غوينم⁉️
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 22,154 )
6 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-16 20:14:59
هذا الشخص ,,,,علاجه ,,,السيف الأجرب
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
5 - الشمري
2017-09-16 20:13:14
امحق من معارض. يخسأ عند الوطن
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 22,154 )
4 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-16 20:12:58
وجهه الأكلح ,,,,ولسانه القذر,,,,لا يمكن يكون ,,,,من سوي,,,,,بل (( الحبوووووب)),,,,والمسكر,,,,والعاهرات,,,,جعلته ,,,يغير ملته
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
3 - ابو سروال ين
2017-09-16 20:12:26
تسكر و تعربد و احنا نفطر على تمر
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 22,154 )
2 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-16 20:11:41
هؤلاء ,,,أمثال ,,(( خاسر )),,,,حراكهم ,,,,خراب ,,,,لايريدجون ,,,الإصلاح ,,,,,بل هم فاسدين ,,,,أخلاقيا ,,,,ودينيا
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 22,154 )
1 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-16 20:10:07
هذا الخبيث ,,,,لعنة الله عليه ,,,,نجس مارق من الدين,,,,,ليس دوسريا ,,,,بل (( لقيط ))
لا يعجبني(4) اعجبني(3)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : العمري

المدرسين والمدرسات نوووووم اربع شهور وبعدها يشتغل الانتقادات سفريات برى ويجيك يش...
بواسطة : محمد ابو ابعز

هياط . فعل الخير لا يلعن للناس ....**...
بواسطة : wad

ولايهمك مو اول مدرب يقال..الحقيقه انت نجحت بتدريب الهلال وفشلت في تدريب البروستد...
بواسطة : التخابر خيانة وطن يا أخونجية ؟!

37 - هاشم .. العدو الحقيقي // اسرائيل وايران وو ,,,,, عدو شاهر ظاهر أمامك !! الت...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

كلما ” قلت نسبة الذكاء ” زاد عدد الاصدقاء..!
0 0
mm

سمر المقرن

قطر بين الكوميديا والتراجيديا!
132 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

هم نبت هذه الأرض لكنهم خونة لا يعبرون عنها !؟
218 6
mm

مشعل السديري

الحب أقوى من الموت
151 0
mm

محمد آل الشيخ

عندما يصبح المواطن جاسوساً
347 6
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الاصلاح والتحديث منهجاً ثابتاً في حياتنا !
149 1
mm

مشعل السديري

وما أدراك ما الوظيفة!
365 1
mm

محمد الساعد

عبدالله الفيصل: ست الكل أم كلثوم !
291 0
mm

قينان الغامدي

المستقلون الجدد وخدمة تنظيم الحمدين: قبل فوات الأوان
359 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

اخيراً سقطت…أقنعـة الحيادية المزيفـة !
361 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
293 1
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
368 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
294 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
290 8
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬498 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
570 3
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
241 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
594 20
mm

أحمد الشمراني

الفرق كبير.. يا وطن
327 9
mm

أحمد الشمراني

قطر تسجن حجاجها!
344 3
الاخبار الدولية
بالفيديو .. باحث عراقي: “الإخوان المسلمين” ساهموا بقيام دولة إسرائيل.. وهذا ما فعلوه

بالفيديو .. باحث عراقي: “الإخوان المسلمين” ساهموا بقيام دولة إسرائيل.. وهذا ما فعلوه

 المرصد 47 1٬061 2 ساعتين
قطر تغازل ترامب بـ45 مليار دولار

قطر تغازل ترامب بـ45 مليار دولار

 المرصد 38 5٬653 3 ساعات
شاهد تغطية مؤتمر «التواصل الحضاري بين أمريكا والعالم الإسلامي» في نيويورك – فيديو وصور

شاهد تغطية مؤتمر «التواصل الحضاري بين أمريكا والعالم الإسلامي» في نيويورك – فيديو وصور

 المرصد 5 401 2 ساعتين
هايلي تكشف قائمة الدول الأعداء التي سيهاجمها ترامب الثلاثاء

هايلي تكشف قائمة الدول الأعداء التي سيهاجمها ترامب الثلاثاء

 وكالات 22 6٬751 7 ساعات
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يتجاوز عقبة أحد بهدف وحيد

بالفيديو : الهلال يتجاوز عقبة أحد بهدف وحيد

 المرصد 6 439 27 دقيقة
النصر معرّض للهبوط بعد ٢٨ سبتمبر .. وهكذا علق فيصل بن تركي

النصر معرّض للهبوط بعد ٢٨ سبتمبر .. وهكذا علق فيصل بن تركي

 المرصد 12 1٬360 39 دقيقة
زكي الصالح يثير الجدل بتغريدة “حسبي الله ونعم الوكيل”

زكي الصالح يثير الجدل بتغريدة “حسبي الله ونعم الوكيل”

 المرصد 13 2٬256 58 دقيقة
أول تعليق لسامي الجابر بعد قرار إقالته من نادي الشباب

أول تعليق لسامي الجابر بعد قرار إقالته من نادي الشباب

 المرصد 35 4٬481 3 ساعات
اخبار فنية
أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

 المرصد 13 1٬908 4 ساعات
تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

 المرصد 24 11٬720 14 ساعة
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

 المرصد 41 13٬093 يومين
شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

شاهد بالصور: ملكات جمال مصر للسياحة والبيئة لعام 2018

 المرصد 178 15٬105 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. الفنانة أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

بالفيديو.. الفنانة أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

 المرصد 10 1٬107 25 دقيقة
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

 المرصد 86 20٬672 21 ساعة
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

 المرصد 37 13٬283 يوم واحد
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

 المرصد 121 15٬281 يومين
يوتيوب المرصد
فيديو: شاهد .. حادث شنيع على طريق الجبيل

فيديو: شاهد .. حادث شنيع على طريق الجبيل

 المرصد 25 1٬783 1 ساعة
شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائه

شاهد .. وفود القبائل تتضامن مع ابن شريم في مقر إقامته بالأحساء بعد سحب قطر جنسيته هو وابنائه

 المرصد 36 12٬299 24 ساعة
بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

بالفيديو: شاهد لحظة بيع ناقة بـ مليون و300 ألف ريال

 المرصد 80 6٬410 يوم واحد
بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراس

بالفيديو .. شاهد مراهقون يخربون مجمع تجاري بمحافظة العرضيات ويحاولون دهس الحراس

 المرصد 47 6٬127 يوم واحد
اخبار ثقافية
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 6 994 2 ساعتين
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬551 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬600 أسبوعين
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬875 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 22٬702 4 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬676 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬166 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬444 4 أسابيع
اخبار اقتصادية
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

 المرصد 35 4٬173 يوم واحد
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

 المرصد 11 9٬339 3 أيام
“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

 المرصد 23 2٬938 4 أيام
عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 58 5٬873 5 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬549 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬572 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬520 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬739 أسبوعين
الاخيرة
الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

 المرصد 35 3٬254 17 ساعة
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

 المرصد 18 14٬440 يوم واحد
أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”

أخيراً.. التوصل لحقيقة “مخلوق البحر الغامض”

 المرصد 20 16٬366 يوم واحد
محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

محرر بإحدى أهم صحف العالم سحبه تمساح إلى الماء وافترسه – فيديو صور

 المرصد 28 10٬656 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 459 3٬743 13 ساعة