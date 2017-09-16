لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

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صحيفة المرصد : أكدت اكتشافات علمية التي رصد أحدثها أقدم أثر لاستخدام رمز “الصفر”، وهي نقطة سوداء موجودة في مخطوطة هندية قديمة يعود تاريخها إلى القرنين الثالث أو الرابع ، أن العرب لم يكتشفوا الصفر كما يقال .

وأشارت جامعة “أكسفورد” البريطانية في بيان إلى أن “علماء من مكتبة بودليان في جامعة أكسفورد استخدموا تقنية التأريخ بالكربون 14 لتحديد أصول الرقم الموجود في المخطوطة الهندية القديمة الشهيرة” وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأوضحت أن “النص يعود إلى القرنين الثالث أو الرابع، ما يؤشر إلى أقدم استخدام معروف لهذا الرمز”.

وأضافت المؤسسة أن “هذا الاكتشاف المهم يسمح بتحديد ولادة “الصفر” في مرحلة أبكر بـ500 سنة مما كان يظن الخبراء”.

وتحوي الوثيقة المعروفة بمخطوطة “بخشالي”، “مئات الأصفار” التي يُرمز إليها بنقطة سوداء تمثل أدوات قياس في النظام الهندي القديم، وهذه النقطة هي التي تطورت لتصبح الرمز المستخدم اليوم حول العالم.

وكان أول استخدام للصفر مرتبطًا بتدوين عائد للقرن التاسع موجود على معبد “غواليور” في ولاية “مادهيا براديش” الهندية.

ومخطوطة “بخشالي” التي تعتبر أقدم وثيقة هندية في علم الرياضيات، محفوظة في مكتبة “بودليان” منذ العام 1902، وقد اكتشفت العام 1881 مدفونة داخل حقل قرب بلدة “بخشالي” الواقعة في الهند حينها وفي باكستان حاليًا.

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