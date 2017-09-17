شاهد بالصور: قصة أول كوبري بجدة..رافق بنائه تعليمات غريبة من نوعها.. إليك التفاصيل!
صحيفة المرصد: في منتصف عام 1975م، شُيد جسر (كيلو 2) طريق جدة، والذي يُعد أول وأضخم جسر (كوبري) يتم تشييده في محافظة جدة.
هذا الجسر رافق بنائه تعليمات، وجهتها بلدية جدة حينها للمواطنين، مطالبة بمراعاة هذه التعليمات لمنع عرقلة المرور كان منها “مراعاة تهدئة السرعة أثناء الطلوع على الجسر، وخاصة عند النزول منه للدخول في المرور”، وأن الكوبري صُمم لحركة السيارات وليس لاستعمال المشاة.
وروى الباحث في تاريخ السعودية عبدالله العمراني تاريخ أول كوبري، موضحًا أنه في خريف عام 1974م قررت بلدية جدة إنشاء جسر من أجل تخفيف ازدحام السير في أيام الحج المبارك؛ فصُمم الكوبري للتخفيف من ضغط الازدحام في ميدان (كيلو2) عند التقاء شارع جنوب المطار وشارع المطار، الذي يُعتبر من أكثر تقاطعات مدينة جدة ازدحامًا.
وأضاف: وفي شهر نيسان من عام 1975م وقّعت الشركة المنفذة للمشروع – وهي شركة فرنسية مختصة – اتفاقًا مع وزارة البلديات لإقامة هذا المبنى من الباطون المسلح.
وأردف: ويتكون الجسر من مسارين منفصلين، كل مسار مكون من 26 فتحة، طول كل فتحه 25م، وإجمالي طول كل مسار 650م، بدون حساب الطريق المائل في البداية والنهاية المحدود من الطرفَين بجدار الساند، وفقًا لـ “سبق”.
وأوضح أن طول الجسر يبلغ كيلومترًا واحدًا، وعرضه مكون من سطحَين، كل سطح يبلغ 10م، وبلغت مساحة تلبيس الرخام من تحت الجسر 14000م2، وتبلغ حمولة الجسر نحو 140 طنًّا، فيما بلغت تكاليف الجسر نحو 53 مليون ريال، بمدة بناء استغرقت عامًا كاملاً.
ولفت الباحث في التاريخ السعودي إلى أن من قام بتدشين المشروع الأمير فواز بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ أمير منطقة مكة المكرمة سابقًا، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 20/ 5/ 1396هـ، وحضر حفل الافتتاح عدد من السفراء المعتمدين لدى السعودية وكبار المسؤولين.
وبيّنن “العمراني” أن في مناسبة افتتاحه، تحدث الأمير فواز بن عبدالعزيز لحظة قص شريط الافتتاح قائلاً: “بسم الله، نفتتح هذا الكوبري الضخم العملاق في مدينة جدة، الذي نطلق عليه اسم كوبري جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز”. فيما أطلق الأمير فواز اسمًا لهذا الشارع، الذي يبدأ من ميدان المطار إلى بداية قصر حزام، هو شارع الملك خالد.
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التعليقات
تعليق ١٥تدري ليه الشركات زمان كانت تشتغل بجودة عالية لان المسؤلين والمشرفين عليهم من أهل البلدكانوا مخلصين ويهمهم امر البلد والان يفكرون كم يكسبون من هذا المشروع. يعني امسك لي واقطع لك وضاعت البلد
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اها سار اول كبري هاه لايكون مثل نادي الاتهاد ***
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ماشاء الله كان عمري سنتين الله يحفظني
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54 مليون ريال على طول كيلومتر واحد فقط !!!!!
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تعالو شوفو الحمدانيه والمياه الجوفيه مغرق الدنيا والبلديه والامانه نايمين في العسل
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تكاليف الجسر نحو 53 مليون ريال
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في الطريق الساحلي القديم الذي انشىء قبل 40 سنه حتى الان لاتحس فيه بمطبات ابدا وعند عمل طريق موازي له ليكون مزدوج قبل سنوات يتكسر ظهرك من المطبات وهو جديد.. زمان كانت الشركات الاجنبيه تعمل بجوده عالية
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ابو بسمة كان حاظر الافتتاح بعد الهجرة الى جده 😂😂😂 معقول ماسوو له صيانه وتعديل او ازاله وتاسيس ليت المهندسه بسمة تسأل ابوها وتعلمنا 😆🤣 عمره لا قريب ولا بعيد وسط
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لايزال هذا الكوبري شغال لحد الان لان الشركة فرنسية وليست من شركات الخشاش الباطن
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يا تعليق 7 حتى لو كانت اجنيه هذا***
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يوم الشباب ويوم فايز وفواز نسمع في الرادي صلاة التراويح
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كوبري الى الان شامخ وفِي الخدمة يدل على جودة العمل ومتانتة قبل ان لاتنشر الشركات الخنفشارية والمهندسين العرب ولبضائع الصينية الرديئة التي يجلبهابعض التجار لاجوده ولا انتاج ولا انجاز
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ويبدو من ملامحها انها أجنبية -- وتبدو مهتمة جدا للحدث - وتحمل في يدها الاخرى الصحن الذي يوضع عليه مقص قص الشريط -- هل تعلم من تكون -- ربما مندوبة من الشركة الفرنسية التى نفذة المشروع
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الصوره قديمه بس تظهر فيها حرمه و الا انا غلطان
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عام 1396 و فى ***
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كوبري ضخم وعملاق والتنفيذ في سنه وفي الخبر تو افتتاح نفق في الخبر والتنفيذ استغرق خمس سنوات ، يعني الشركات قبل اربعين سنه افضل من الحاليه بمراحل وأقل تكلفه
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1 ***
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زمان كنا نجيب شركات اوربيه لعمل المشاريع اما الان فشركات وطنيه بادارة مهندسين عرب خريجي مقبول ومزور
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مين البنت اللي لابسه ايشار،،،،،،؟؟ 🤥
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