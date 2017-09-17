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جريمة مروعة.. شاب يقتل أمه دهساً بالسيارة..وهكذا جاء رد فعل أشقائه في موقع الجريمة!
صحيفة المرصد:تباشر الجهات الامنية بالعاصمة الرياض ، بلاغاً عن جريمة قتل مروعة وقعت صباح اليوم خلف احدى محطات الوقود على طريق رماح.
ووفقاً لموقع”سبق” كشفت معلومات أن شاب يتوقع بأنه يعاني من مرض نفسي أقدم على قتل والدته دهساً بالسيارة ، قبل أن يبلغ أشقائه بجريمته.
وتشير المعلومات إلى أن أشقاء القاتل توجهوا للموقع واشتبكوا معه ما تسبب في مقتله .
والجهات الأمنية باشرت الحادث فيما ينتظر كشف تفاصيلها في وقت لاحق.
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التعليقات
( عدد التعليقات 2 )56 - قلم الحقيقه
يالأخونجية سبق هذا قاتل أمه أمثاله كثيرين لقو مصرعهم في بلادنا لارحمهم الله ولاغفر لهم أو تم سجنهم.منهم من قتل أمه وأبوه وأخوه وخاله وأخته وجدته وعمته وزوجته يعني مرو على كل العائلة .
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55 - محب لوطني2017-09-17 14:50:30
حسبنا ااالله ونعم الوكيل وش الناس هاذي لعنه الله ليتهم يربطونه بالسياره وسحبه لين يموت
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54 -2017-09-17 14:47:48
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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53 - ️ااببووححمموودد2017-09-17 14:45:09
🏳لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ⁉️
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( عدد التعليقات 2 )52 - قلم الحقيقه
يالأخونجية ياأتباع دعاة قطب المسجونين بلا لف ولا دوران ولا مرض نفسي ولا جني.المرض النفسي اختار أمه لتكون ضحيته هههههههههههه
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51 - بردقان2017-09-17 14:44:12
اللهم سلم سلم ...
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50 - محب وطني2017-09-17 14:42:23
قلم البهتان الله يبلاك بولد مريض نفسي يدهسك بوايت ماء
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49 -2017-09-17 14:42:04
يالربع ادعوا ان الله يسترنا بستره الضافي ويستر على الجميع .ولا يبلانا الله يرحم القتيله ويدخلها فسيح جناته ويصبر اولادها وذويها
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48 - هاشم2017-09-17 14:40:32
للمعلوميه والحذر والانتباه المريض النفسي يصاب احيان بحالات لايعلم ولايدرك مايقدم عليه فالحذر الحذر منهم شفاهم الله
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47 - هاشم2017-09-17 14:38:22
لاحول ولا قوة الا بالله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اجبر مصابهم وربط على قلوبهم
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46 - ام فهد2017-09-17 14:37:41
اي بطالة واي مرض نفسي هذي نتيجة الدلع والرفاهية وتلبية الطلبات والتسكع والتفحيط ثم تنتهي الى تعاطي المخدرات والخمروكل البلاوي الى ان يضرب دماغة ويجي يدورعلى الفلوس واذا رفضوا يعطونه وانقلبواعليه قتلهم
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45 - ابوعمر2017-09-17 14:37:18
هذا الأمر له عامين ومع الرقيئه بدأت حالته تتحسن ولكن ليس الأبن الذي اعرفه كله حيويه لدرجة انه بعد كل فتره يتحدث مع نفسه او يشخص بنظره في الجدار ويتحدث وكأنه يشاهد ..فا لمخدرات ليست دائمآ سببآ
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44 -2017-09-17 14:34:27
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 2 )43 - قلم الحقيقه
ا**** حسبي الله عليه ولارحمه الله ولاغفرله قتل أمه بسبب رسالة وصلت اليه عاجلة م***خارج الحدود الذي يقودهم البغدادي والمحيسني أن الحورالعين تطلبه على عجل للفوزباحداها ومهرهم قتله لأمه.
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42 - محب لوطنه2017-09-17 14:33:20
إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جنانه الحمد لله الذي عافنا مما ابتلاهم قتل والدته فقتلوه إخوانه احمدوا الله واشكروا له. لاتشمتون نصيحه لاحول ولا قوة الا بالله
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41 - ابوعمر2017-09-17 14:33:09
حضر للمدرسه ووجدت ولدي في حالة هيجان لم يسبق ان رئيته فيها واثنا اصطحابه بداء في التقيئ اكرمكم الله ونفسيته اصبحة في ثوران مستمر واصبح يحدث نفسه ذهبت به للمستشفى لاشيئ واخير اتضح انها عين كلام الرقاه
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40 - ابوعمر2017-09-17 14:30:54
الى 32 - و 33 ليس شرطآ المخدرات السبب ولدي في الثانويه والله ثم والله ثم والله لايعرف حتى السجاره او الكلمه االقبيحه ذهب المدرسه طبيعي ومحبوب بين معلميه واثناء الدوام اتصلوا بي للحضور بسرعه ..يتبع
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39 - فيصل2017-09-17 14:27:17
له 5 سنوات منتشر الكابتجون ابو ملف بعد بداية الحرب السوريه قطعت حزب الشيطان عهدا بتدمير شباب الخليج وذلك باستقدام خبراء من دول بجوار روسياءومن اوكرانيا للتصنيع حبوب بها مواد شديدة السميه للمخ..
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38 - بنت الوطن2017-09-17 14:19:37
طوال السنين الناس تستخدم المخدرات ولا حدث مثل هذي الجرايم وطول السنين وهويوجد معتلين نفسياولاصارة جرايم زي كذاالسبب هوتغلغل الحقد والكراهيه وحب سفك الدماوالتلذذبهاتجري في دمائهم وقلوبهم وانحرافهم
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37 - المر2017-09-17 14:10:07
لاحول ولاقوة الابالله لاشك مريض نفسي ماهو اتصل علي اخوانه يعلمهم لكن اذا خطر مفروض مايطله من المشفي
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36 - حامد2017-09-17 14:10:07
العماله اليمنيه الجميع يعرف انها انطردت عام 1990 بسبب الأعمال التخريبيه وعادوا عام 2003 بعد توقيع اتفاقية جده وليتهم ماعأدوا عاد الشر معهم ارتفعت الأسعار ارتفعت معدلات الجريمه بدأ شغل اللي من تحت لتحت
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35 - مانع القحطاني2017-09-17 14:09:23
تريد ان تكون قاتل محترف؟؟ كل ما عليك هو أن تكون زبون لأحد عيادات الصحه النفسيه وبكذا تكون قاتل محترفا حرا طليقا!! للأسف هذه هي الحقيقه
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34 - الوطن غالي2017-09-17 14:03:48
يجب الحذر ايران لها مصانع حبوب هلوسة ومخدرات في طهران ولبنان واليمن وسوريا والدوحة
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33 - حي السلامة2017-09-17 13:59:21
المخدرات المخدرات المخدرات هبلت بالاوادم
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32 -2017-09-17 13:58:39
الأمراض النفسية سببها الرئيسي استعمال المخدرات
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( عدد التعليقات 2,184 )31 - ابونواف...
الله يرحمها ويغفر لها ... .ابو براطم وأبو قات صحيح بلادكم جنة الارض والدليل إنكم عندنا سياح ياشيخ طيرو تعززون لبعض ياجامعة الاجرام والعالم والمجرمين تلاميذ عندكم
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30 - سلمان2017-09-17 13:51:44
يالله سترك وعفوك الغضب سيطر على الرجال واصبحو اشد من البهائم يابوي احسبها صح تقتل بتنقتل وان ما انقتلت بتخل السجن ولا بتغير في الناس شيء ان قتلتهم او تركتهم لذالك اذا ماتوافقت وجهات النظر اتركها لله
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29 - ابوفيصل2017-09-17 13:49:23
ابويمن حاشرنفسه في كل شي الله يسقي ايام العماله التايلنديه والكوريه والفلبينيه والنيباليه الله يخارجنا من ابويمن المطاعم من اوسخ المطاعم والبوفيات وسخه الله يخلصنا منهم عاجلاغير اجل
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28 - علي العمري2017-09-17 13:49:08
كل غلاط او مصيبه. نقول مريض. نفسي يعني المرض النفسي بس هنا ما سمعنا. في امريكه او ايران او الصين مثل كذا
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27 - كيف معتل نفسي يقود مركبة // ولماذا يعاقب بالقتل وهو مرفوع عنه القلم//2017-09-17 13:47:13
اللهم سلم//
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26 - غييييوووورررر2017-09-17 13:46:31
انا لله وانا اليه راجعون
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25 - جرائم يندى لمسمعها الحجر// وتتبرأ منها الملائكة //وتخر من وقعها الجبال2017-09-17 13:43:27
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30)// الأية البقرة
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24 - محمد الجعيد2017-09-17 13:39:27
يارب سترك وعفوك
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23 - مجرة التبانة2017-09-17 13:39:04
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الارض ويوم العرض لاحول ولا قوة الا بالله.
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22 - عبدالعزيز2017-09-17 13:38:43
يتحمل المسولية ..مستشفى الامل 100% .. كيف مريض نفسي يطلعونه .. المريض النفسي الشبة بالمجنون لايميز الصح من الخطاء .. كم من مريض نفسي خارج المستشفى .. يجب التحقيق مع مستشفى الامل وتحملة كامل المسولية
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21 - مواطن غيور2017-09-17 13:36:19
الله يأخذك انت واليمن المعفنه معك يامريض مضايقينا بارزاقنا ومستشفياتنا وبشوارعنا حتى بالتعليقات اشغلتونا ياهمج
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20 -2017-09-17 13:33:30
ت 15 - 16 يقولك يتوقع مرض نفسي ماقال بطاله ولاشي . الله يصبرهم ويعينهم
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19 - حامد2017-09-17 13:32:17
دنيا ماعاد بها خير الطمع فيها زاد ولا عاد أحد يرحم أحد وكل واحد فيها همه نفسي نفسي اول الناس تتصدق وتساعد وإذا تحصل واحد على الطريق تركبه وتوصله هالحين والله يمشي لين يهلك ماينظرون فيه
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18 - أفريقي2017-09-17 13:31:42
لا حول ولا قوة إلا بالله، عطونا جرايم الأفارقة والأجانب أرحم من هالجرايم بألف مرة.
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17 - أ د صالح بن سبعان2017-09-17 13:28:54
لا حول ولا قوة الا بالله،،،،سمعنا وسلمنا ! لا تعليق
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16 - عبادي الهلالي2017-09-17 13:25:22
البطاله والعطاله وسوء التربيه دافع للجريمه
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15 -2017-09-17 13:25:06
في اليمن رغم الفقر الى انك لاتجد مثل هاذي الجرائم
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14 -2017-09-17 13:22:55
تحتاجون لهيئه ترفيه فعلن للمعلوميه انا يمني
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( عدد التعليقات 8,629 )13 - الرحااال
لا اله الا الله..اللهم لاتبلانا..يارب اصلح ذريتنا واجعلهم ممن يحبون من احببت 💚
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12 - محامي2017-09-17 13:21:30
لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحم المتوفاة ويغفر لها اكيد القاتل مريض نفسي او مخدرات
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11 -2017-09-17 13:21:05
لاحول ولا قوة الا بالله اللهم لاتبلانا وجميع المسلمين ...
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10 - محمد2017-09-17 13:20:09
******* خنبوقة في الأرض وفي السماء ويوم العرض
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9 - العابر العطوف ض2017-09-17 13:19:12
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم هاذي المخدرات
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8 - جداوي غير2017-09-17 13:19:00
عندي احساس ان يوم القيامه قرب كل يومين نسمع عن جريمه من هاذ النوع طيب هو مريض نفسي ليه قتلتوه الله يرحمهم اجمعين
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7 - صوت البلبل2017-09-17 13:18:28
انا لله وانا اليه راجعون وصدق رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال: ((ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)) لذا يجب ان يكون لنا في رسولنا الكريم أسوة حسنه
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6 - الحل2017-09-17 13:18:21
المخدرات السبب
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5 - مهند1112017-09-17 13:17:19
مخدرات الله يكفينا شرها
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4 - همسات2017-09-17 13:16:18
يالطيف الطف بنا واكفنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ماتشاء قدير ،، الطاهر بنصير مثل الغرب لاكبر الولد ووصل ١٨ قلنا له امسك الباب وشيل نفسك ونفتك من شرورهم 😰 الحمد لله كبرتهم وزوجتهم وربي يرزقني بره
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3 - فيصل العتيبي2017-09-17 13:15:16
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم اجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها
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2 - عبدالرحمن2017-09-17 13:12:05
لاحول ولاقوة الابالله ايش اللي صاير بالعالم
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1 - مسمار2017-09-17 13:10:40
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم!!
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آخر تعليق
بواسطة : قلم الحقيقه
يالأخونجية سبق هذا قاتل أمه أمثاله كثيرين لقو مصرعهم في بلادنا لارحمهم الله ولاغ...
بواسطة : كويتي وافتخر
تعليق مخالف...
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