جريمة مروعة.. شاب يقتل أمه دهساً بالسيارة..وهكذا جاء رد فعل أشقائه في موقع الجريمة!

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صحيفة المرصد:تباشر الجهات الامنية بالعاصمة الرياض ، بلاغاً عن جريمة قتل مروعة وقعت صباح اليوم خلف احدى محطات الوقود على طريق رماح.

ووفقاً لموقع”سبق” كشفت معلومات أن شاب يتوقع بأنه يعاني من مرض نفسي أقدم على قتل والدته دهساً بالسيارة ، قبل أن يبلغ أشقائه بجريمته.

وتشير المعلومات إلى أن أشقاء القاتل توجهوا للموقع واشتبكوا معه ما تسبب في مقتله .

والجهات الأمنية باشرت الحادث فيما ينتظر كشف تفاصيلها في وقت لاحق.

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