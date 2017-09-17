شاهد كيف استقبل “سقف” مبنى كلية الطب بجامعة جازان الطالبات في أول يوم دارسي!

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صحيفة المرصد: شهدت كلية الطب بجامعة جازان ” اليوم” أول أيام بداية الفصل الدراسي الأول، انهيار سقف أحد مباني الكلية، وتسرب المياه من إضاءاته. ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بين الطالبات.

وسادت حالة من الغضب والاستياء بين الطالبات وطالبن بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة وإجراء الإصلاحات اللازمة لتفادي وقوع أي كوارث وحفاظاً على أرواحهن .

وعلقت جامعة جازان،على الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة ” أن ما حدث خطأ ‏بشري” في تشغيل مضخات الحريق، ما أدى إلى تحمل الأسقف المستعارة بالمياه وسقوطها.وأضافت، أنه لا يوجد إصابات بشرية جراء ما حدث.

ومن جانبه أمر مدير الجامعة الدكتور مرعي القحطاني ، بسرعة صيانة الموقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في الواقعة.