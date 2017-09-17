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شاهد كيف استقبل “سقف” مبنى كلية الطب بجامعة جازان الطالبات في أول يوم دارسي!
صحيفة المرصد: شهدت كلية الطب بجامعة جازان ” اليوم” أول أيام بداية الفصل الدراسي الأول، انهيار سقف أحد مباني الكلية، وتسرب المياه من إضاءاته. ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بين الطالبات.
وسادت حالة من الغضب والاستياء بين الطالبات وطالبن بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة وإجراء الإصلاحات اللازمة لتفادي وقوع أي كوارث وحفاظاً على أرواحهن .
وعلقت جامعة جازان،على الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة ” أن ما حدث خطأ بشري” في تشغيل مضخات الحريق، ما أدى إلى تحمل الأسقف المستعارة بالمياه وسقوطها.وأضافت، أنه لا يوجد إصابات بشرية جراء ما حدث.
ومن جانبه أمر مدير الجامعة الدكتور مرعي القحطاني ، بسرعة صيانة الموقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في الواقعة.
التعليقات
8 - ↩ابو شدا↪2017-09-17 21:07:36
أكبر فساد في جازان.
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7 - جنوبية..🌻🌻2017-09-17 21:02:20
كل سنة نفس الاستقبال وماتغير شيء
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6 - مقلب الحصى2017-09-17 20:31:55
ابحثوا عن المهندس الممثل للوزارة الذي استلم المبنى وحاسبوه كفانا عبثا وتلاعبا
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( عدد التعليقات 26 )5 - violety
اربعة اشهر اجازة ماذا فعل المسؤول فيها من صيانة او تجهيز المدارس للدراسة ,, ولاشئ لان الضمير ميت في بعضهم والثقة والامانة وضعت في غير محلها ,, من اراد خدمة وطنة باخلاص اي يعمل بكل امانة او يترك منصبه
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4 - 72017-09-17 19:44:33
هههههههه زيادة ساعة في الدوام
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3 - نيدو2017-09-17 19:33:52
اغلب المباني الحكوميه كرتونيه .. طبعا لاتسألني عن الفساد ولا عن الرقابه
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2 - مطبق مالح2017-09-17 19:22:47
هيا أستلموا وشوفوا حجم الفساد في بلدنا وهذا مبنى كلية الطب وليس مدرسة إبتدائيه مستأجره . لا وناشبين لنا في الرؤى والتحولات وأدوخونا فيها ؟ تنشد عن الحال ؟ هذا هو الحال لن يصلح حال بلدنا والفساد ينخره
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1 -2017-09-17 19:22:34
هههههههههه لا والله بداية الدراسة تبشر بخير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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