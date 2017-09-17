عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه

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صحيفة المرصد: دعا الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث أزمة قطر وإعادة الأمور لنصابها. ومضى قائلاً” أن الوضع يمضي إلى الأسوأ و”يدفعنا إلى مصير لا نريد بلوغه”.

وأكد أن الدعوة تأتي بعد أن وجد حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على سلامة قطر وأهلها.

وتفصيلاً قال آل ثاني في بيان له “اليوم” ” أتألم كثيرا وأنا أرى الوضع يمضي إلى الأسوأ, بلغ حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي والتدخل في شؤون الاّخرين , ويدفع بنا إلى مصير لا نريد الوصول إليه كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة وانتهت إلى الفوضى والخراب والشتات وضياع المقدرات لا قدر الله.

وتابع: نظراً إلى ما اّلت إليه الأوضاع أدعو الحكماء والعقلاء من ابناء الأسرة الكرام وأعيان الشعب القطري إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني نتباحث فيه جول كل ما يخص الأزمة وما نستطيع عمله لنعيد الأمور إلى نصابها ولتقوية اللحمة الخليجية .

وأضاف ” إخواني لا أفعل هذه ادعاء أو استعراضاً لكننى متفائل حين رأيت ما تيسر لي بفضله تعالى من خدمة أهلي وتسهيل أمورهم ووجدت الأبواب مشرعة وفي المرتين اللتين شرفت فيهما بقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجدت حرصه الشديد على سلامة قطر وأهلها كما أن واجبنا ومسؤوليتنا عدم الصمت والسكون في هذه الأزمة.

واختتم البيان قائلاً ” أرجو تفضلكم بالتواصل معي بكل خصوصية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

على أن نحدد مكان وموعد الاجتماع لاحقاً . وفقنا الله لخدمة بلدنا. وحفظ لُحمتنا الخليجية.

