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عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه

عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه
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المرصد 80 5٬075 3 ساعات

صحيفة المرصد: دعا الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث أزمة قطر وإعادة الأمور لنصابها. ومضى قائلاً” أن الوضع يمضي إلى الأسوأ و”يدفعنا إلى مصير لا نريد بلوغه”.
وأكد أن الدعوة تأتي بعد أن وجد حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على سلامة قطر وأهلها.
وتفصيلاً قال آل ثاني في بيان له “اليوم” ” أتألم كثيرا وأنا أرى الوضع يمضي إلى الأسوأ, بلغ حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي والتدخل في شؤون الاّخرين , ويدفع بنا إلى مصير لا نريد الوصول إليه كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة وانتهت إلى الفوضى والخراب والشتات وضياع المقدرات لا قدر الله.
وتابع: نظراً إلى ما اّلت إليه الأوضاع أدعو الحكماء والعقلاء من ابناء الأسرة الكرام وأعيان الشعب القطري إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني نتباحث فيه جول كل ما يخص الأزمة وما نستطيع عمله لنعيد الأمور إلى نصابها ولتقوية اللحمة الخليجية .
وأضاف ” إخواني لا أفعل هذه ادعاء أو استعراضاً لكننى متفائل حين رأيت ما تيسر لي بفضله تعالى من خدمة أهلي وتسهيل أمورهم ووجدت الأبواب مشرعة وفي المرتين اللتين شرفت فيهما بقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجدت حرصه الشديد على سلامة قطر وأهلها كما أن واجبنا ومسؤوليتنا عدم الصمت والسكون في هذه الأزمة.
واختتم البيان قائلاً ” أرجو تفضلكم بالتواصل معي بكل خصوصية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
على أن نحدد مكان وموعد الاجتماع لاحقاً . وفقنا الله لخدمة بلدنا. وحفظ لُحمتنا الخليجية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

80 -
2017-09-18 01:45:28
تعليق مخالف
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79 - ابوفهد
2017-09-18 01:37:42
على العموم قلم الحقيقة يقول الصراحة الى مايعجبة يضر ب راسة في الجدار انا بالتسبة لي قلم الحقيقة استاذ نستفيد في ما يكتب
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78 - ابوفهد
2017-09-18 01:09:17
52 العنيد رحت للطوارء ولا مالقيت احديودك شكلك ماتعرف دربك كلش انك لاتحترم قلم الحقيقة لانة استاذ الجميع
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77 - ابوفهد
2017-09-18 01:04:12
سبحان معطي العقول اللة هم ابعدنا عن الجهل فية ناس لديهم نقص في العقل
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76 - ابوفهد
2017-09-18 00:56:27
قسم باللة بان قلم الحقيقة رجل مثقف ويقول الحقبقة علما باني لايوجود معرفة بيني وبنة لاكن اعجب في ما يكتب
لا يعجبني(8) اعجبني(1)
75 - ابوفهد
2017-09-18 00:52:56
52 العنيد ***
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74 - ضايع
2017-09-18 00:49:45
نتمنى كما تتمنا ياخ عبدالله ان يعودو اهلنا في قطر الى اهلهم في الخليج فالقطريون عرب اقحاح ولايمكن ان يفصل الكف من اليد مهما يكون اهل قطر سوف يرجعون لاهلهم رغما عن من لا يرغب ونحن في انتظاركم
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73 - ابوفهد
2017-09-18 00:47:14
ف71 اخي مانع القحطاني لاتخاف ماعاد فية تميم اوغيرة الحكومة الجديدة في قطر غير
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72 - ابوفهد
2017-09-18 00:43:26
اتشرف بان استاذي قلم الحقية لانة يقول الحقيقة
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71 - مانع القحطاني
2017-09-18 00:40:30
تعرفون ايش انا خايف منه؟؟ الزعماء راح يصلحون بينهم والخايب تميم راح ينتقل لمزبلة التاريخ ولكن المشكله انها راح تستمر بين المواطنيين السعوديين القطريين كما صار بين السعوديين والكويتيين هذا الي مخوفني
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70 - ابوفهد
2017-09-18 00:38:22
52 العنيد اللة يشفيك ***
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69 - ابوفهد
2017-09-18 00:32:47
اللة يعز حكومتنا وهيا السعودية في الصبر والحكمة فعلا دولة حكيمة
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68 - ابوفهد
2017-09-18 00:28:58
اعتقد بان حاكم قطر الجديد هو عبداللة بن علي الثاني لانة رجل حكيم وليس لة صلة في ايران
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67 - سالم
2017-09-18 00:27:07
كاني *** العالمي الله يرزقكم بركتهم
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66 - ابوفهد
2017-09-18 00:25:07
قناة العربية تفضح حكام قطر الحاليين وسوف يتم تغيرهم باذن اللة
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65 - مانع القحطاني
2017-09-18 00:24:14
مرحباً بصوت العقل والحكمه الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني مرحباً بأمير قطر القادم
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64 - ابوفهد
2017-09-18 00:22:09
استاذي قلم الحقيقة تابع قناة العربية الان يفظحون قطر
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63 - ابوفهد
2017-09-18 00:20:06
خليفة بن سعود الثاني مع الشيخ عبداللة بن ثاني خل موزة تنفعك ياتميم
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62 -
2017-09-18 00:18:33
تعليق مخالف
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61 - ابوفهد
2017-09-18 00:16:35
اية القطريين هل لديكم عقل اتبعو الشيخ عبداللة بن علي الثاني الانققاذ في يدة
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60 - الصحيح
2017-09-18 00:12:11
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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59 - ابوفهد
2017-09-18 00:11:59
رحب مبارك الثاني في رسالة عبداللة بن علي حاكم قطر الجديد
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58 - ابوفهد
2017-09-18 00:09:41
اشجع قطري هو خالد الهيل معارض قطري يفضح نظام الحمدين
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( عدد التعليقات 28,594 )
57 - قلم الحقيقه
2017-09-18 00:05:36
لذلك ياحكومتنا الرشيدة أعزك الله الحذر الحذر من الموقف الأمريكي ولايجب أن نطمأن له على الاطلاق طالما لم يتضح منهم موقف صريح وقوي تجاه النظام القطري.فالأمريكيين لو أرادو من نظام قطر يركع لركع لهم حالآ.
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( عدد التعليقات 28,594 )
56 - قلم الحقيقه
2017-09-18 00:00:49
الموقف الأمريكي موقف مريب جدآ ويدعو للشك الكبير في مقاصد الادارة الأمريكية وغاياتها من اتخاذه مع النظام القطري.واضح أن حمد بن خليفه وحمد بن جاسم مرتاحين جدآ لموقف الأمريكان وهو مايفسر تصلب مواقفهم.
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55 - ابوفهد
2017-09-18 00:00:07
شوف حقد الحمدين ومعهم موزة فيهم حقد على السعودية لانهم صغار في نضر السعودية وهذا من ايران لعبت في عقولهم لان موزة امها ايرانية شيعية
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( عدد التعليقات 28,594 )
54 - قلم الحقيقه
2017-09-17 23:58:02
يجب أن نعرف من الأمريكيين موقفهم الحقيقي من الأزمة مع النظام القطري وأن لايكتفى من قبلهم باسطوانة تصالحو دون ضغط من جانبهم وموقف رسمي كامل من ادارة ترامب تؤيد مواقفنا السياسية مع قطر وهو لم نشاهده.
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53 - المهااااا
2017-09-17 23:57:23
رجل وقور حكيم وخطابه يتسم بالبلاغة والحكمة والعقل...
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( عدد التعليقات 11,020 )
52 - العنيد
2017-09-17 23:56:10
24 - ابوفهد // أجل قلم الحقد أستاذك ههههههههه الله يخلف عليك ممكن انت قلم الحقد وترد ع نفسك ،،، لاوالله الي ضاع مستقبلك ،،، ابك ابك ابك ،،، من الانسان الي معه عقل ويصير قلم الحقد استاذه ،، هههههههههه
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51 - ابوفهد
2017-09-17 23:55:42
اخي 44 سعد دويلة قطر هي المحرك لدولة ايرن يعني حكام قطر خونة يميلون الى الشيعة
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50 - ابوفهد
2017-09-17 23:52:06
استاذي قلم الحقيقة الامركان يدورون مصالحهم ماهم عندهم قطر اوغيرها
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( عدد التعليقات 28,594 )
49 - قلم الحقيقه
2017-09-17 23:51:57
كل خوفي الشديد أن يكون هناك مخطط خطير تحت الطاولة جاهز ليرفع فوقها بين الأمريكيين والقطريين والأتراك ضد بلادنا لانعلم عنه.ربما يعتقد البعض أنني أبالغ في هذا الأمر لكن لاينبغي أن نتفاجأ به ويغدر بنا.
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48 - Saad
2017-09-17 23:50:54
قطر ليست بذاك القوة حينما أقدمت على خراب الدول العربية ولكن باتفاقية وضمانات مع دول عظمى واعلامنا يتغاضى عنهم وهي تذكرنا بمملكة هرمز العربية قبل اربع قرون في قلب الخليج العربي وانتهت نهاية مأساوية
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47 - ابوفهد
2017-09-17 23:48:56
41 انقذو قطر اقولك مافية شعب قطر اكثر شعب قطر في السعودية الباقي في قطر هنود وبنقال جميع الشرفاء من شعب قطر في مدينة الاحساء
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46 - الوطن في قلوبنا
2017-09-17 23:47:28
وفق الله الشيخ عبدالله الثاني في قيادة قطر وشعبها الأصيل وعن قريب أن شاءالله سوف تتساقط رؤوس الإخونجية في قطر وخارج قطر وبعدهم سوف تنعم دول الخليج بالأمن والازدهاروتختفي الطائفية والحزبية والغلو
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45 - عطارد
2017-09-17 23:47:08
خنبوقه واسمر غبر خلوكم****خلوا السياسة للرجال اي والله واحد يسمي نفسه فوفو وواحد سوسو ويحللون في السياسه والله آخر زمن
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44 - أنقذوا قطر !!
2017-09-17 23:46:25
نسأل الله التوفيق لأبناء شعب قطر الشقيق أن يجد له مخرجاً من هذه الازمة التي افتعلها الحمدين بحقدهم
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( عدد التعليقات 28,594 )
43 - قلم الحقيقه
2017-09-17 23:45:38
ونعرف منهم أي الأمريكيين لماذا الى الآن صمتهم المطبق تجاه النظام القطري دون أن نشاهد منهم موقف قوي تجاههم يحد من عجرفتهم وتصلب مواقفهم خصوصآ أن وزير خارجيتهم موقفه كان الأقرب لقطر.نخاف من مخطط ما .
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42 - ابوفهد
2017-09-17 23:45:19
اذا فية مواطن قطري شريف ممكن يرد
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41 - أنقذوا قطر !!
2017-09-17 23:44:32
الشرفاء القطريين سيكون لهم كلمة لن يتوقعها الخونة ولم تدر في خلدهم !!
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40 - أنقذوا قطر !!
2017-09-17 23:43:29
الحمدين وتميم وقعوا في فخ الأخونجية والتركية والايرانية
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39 - wad
2017-09-17 23:42:38
تباحث وادعو هههههههههههههاي
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38 - أنقذوا قطر !!
2017-09-17 23:41:57
حفظ الله قطر وشعبها واهلها المخلصين من كل ماكر خائن
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37 - ابوفهد
2017-09-17 23:41:50
اللة يعين الشعب القطري ليس لهم راي في هذة الاحداث اتمنى اي اخ قطري يبدي راية
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( عدد التعليقات 28,594 )
36 - قلم الحقيقه
2017-09-17 23:39:23
اذآ ماذا على بلادنا وحكومتنا رعاها الله اليوم فعله اليوم تجاه هذه الأزمة. لايجب أن نشاهد الكتكوت الصغير لدويلة قطر وديكها ودجاجتها الأتراك والايرانيين فقط. وانما علينا أن تتجه أنظارنا نحو الأمريكيين.
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35 - ابوفهد
2017-09-17 23:38:25
اخي 29 ابونواف واللة لو يرحون جميع دول العالم معروفين في خساسة سياسة دويلة قط لابارك اللة في قوم تحكمهم امراة قصدي موزة ولا اقصد جميع النساء
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34 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-17 23:37:39
خطاب العقل خطاب الشيخ عبدالله الذي يمثل كل خليجي مهتم باللحمة الخليجية والسعي على وحدة شعبها واتمنى من الشعب القطري الاستماع إلى خطاب الحكمة والسعي لتدارك الوضع بأسرع وقت
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( عدد التعليقات 28,594 )
33 - قلم الحقيقه
2017-09-17 23:33:17
ونحن سبقنا وذكرنا هذا المخطط ***الذي نسجه حمد بن خليفة ضد المملكة ليس وليد اليوم ولا الأمس وانما من سنين طويلة عندما دفن بنفسه الحبابي القحطاني الذي قتل من أفراد جيشه على حدود مملكتنا مع بلاده.
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32 - ابوفهد
2017-09-17 23:32:00
بعد فتوى شيخ من الازهر يجوز مجامعة الزوجة المتوفية اللة يخلف هذي فتوا القرضاوي المتخلف عقليا اللة هم احم شعب قطر المساكين
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( عدد التعليقات 28,594 )
31 - قلم الحقيقه
2017-09-17 23:31:06
وهؤلاء تم تحييدهم تمامآ داخل المملكة بفعل ولاء الشعب السعودي العظيم لحكومته السعودية والوقوف خلفها ومن يعتقد أن حمد بن خليفة بالذات وهو عراب هذه السياسات الفرعونية في الخليج لم يقتل منها فهو واهم .
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30 - ابوفهد
2017-09-17 23:27:03
مشكلة حكام قطر زي الغراب يبي يمشي مثل الحمامة حكام قطر الحاليين فيم قمة غباء رهيب لانهم لعبة في ايادي ايران واسرئايل
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( عدد التعليقات 2,186 )
29 - ابونواف...
2017-09-17 23:26:38
تميم ووزير خارجيته طافو العالم وهم يعلمون ان يكمن الحل العهود والمواثيق والاتفاقيات لا يتلاعب بها وحكومة قطر فاقده الثقة
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( عدد التعليقات 28,594 )
28 - قلم الحقيقه
2017-09-17 23:26:11
اضافة لقطيع الأخونجية من الأخوان الخونة المتآمرين ضد وطنهم وحكومتهم السعودية والذين تم اعتقالهم مؤخرآ وايداعهم السجون.الحمدين وتميم أصابتهم ضربتين قاتلتين وهما وأد مخطط الايرانيين في الشرقية والأخوان.
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( عدد التعليقات 28,594 )
27 - قلم الحقيقه
2017-09-17 23:23:43
النظام القطري عند تحركه في خلق هذه الأزمة والفتنة في الخليج العربي كان يعرف جيدآ أنه لن يجد مثل هذه المناسبة للتحرك ضد المملكة وقيادتها وجيرانها الذين معها هناك حرب في الجنوب وعلاقات مقطوعة مع ايران.
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26 - ابوفهد
2017-09-17 23:22:32
سوف يكون ردة فعل من قبل مذيعي الجزيرة المرتزقة من الجنسية الفلسطينينة لان اغلب الفلسطنيين فيهم حقد على دول الخليج لانهم خونة
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( عدد التعليقات 28,594 )
25 - قلم الحقيقه
2017-09-17 23:20:45
لماذا هذه المواقف الهلامية الغير صادقة والواضحة مع دول المقاطعة من الأمريكيين والروس والبريطانيين تجاه نظام تميم والحمدين وعدم ممارستهم دور فعال وقوي يضع حدآ لسياساتهم في منطقة الخليج العربي وايقافها.
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24 - ابوفهد
2017-09-17 23:18:48
اشكرك اخي واستاذي قلم الحقيقة مداخلتك في الشان القطري لان الوضع اختلف في هذا الوقت
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( عدد التعليقات 28,594 )
23 - قلم الحقيقه
2017-09-17 23:17:18
والحقيقة التي لم نعد نفهمها الى الآن هي مواقف الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين والروس مجتمعين من هذه الأزمة تلك المواقف الباردة جدآ تجاه النظام القطري والتنظيم الدولي للأخوان الذي يدعمه ويقف خلفه.
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22 - ابوفهد
2017-09-17 23:15:49
ياخي من صورتة تحس بانة رجل حكيم ومتزن اللة يوفقة في حكم دويلة قطر
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( عدد التعليقات 28,594 )
21 - قلم الحقيقه
2017-09-17 23:14:12
النظام القطري يدرك جيدآ وعنده استعداد تام لأن يذهب الى أبعد نقطة يصل بها في هذه الأزمة التي نسجها وخطط لها مع دول الخليج العربي وهو يرتكز على ثلاث دعائم له رئيسية وهي تركيا ايران الأخونجية الأخوان.
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20 - ابوفهد
2017-09-17 23:14:02
فعلا عبداللة بن ثاني هو الحاكم القادم لقطر ودي اشوف ولد موزة وش يبي يسوي
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19 -
2017-09-17 23:13:19
الله يكفينا شر الفتن .......
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18 -
2017-09-17 23:12:25
ومؤتمر المعارضه في لندن وش صار فيه ؟؟؟؟؟؟
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( عدد التعليقات 11,020 )
17 - العنيد
2017-09-17 23:12:16
13 // هذااا حلم ولا علم ...
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16 - ابوفهد
2017-09-17 23:11:47
انشاء اللة سوف يتغير الحكم في قطر وسوف يطرد عزمي زفت والاخوان جميعهم
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 11,020 )
15 - العنيد
2017-09-17 23:11:25
اللهم اكتب الخير للجميع وابعد الشر عن بلاد المسلمين واحفظ يالله بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء واحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من كل سوء يارب العالمين
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14 - نظارة شمسية
2017-09-17 23:10:59
الله يدمر الظالم تميم عاجلاً ........... يارب يارب آمييييييييييييييين
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13 - أم بسام
2017-09-17 23:09:51
نهني الشعب القطري في حاكم بلادهم الجديد سمو الشيخ عبد الله بن علي أل ثاني . ونعم الأختيار رجل وافي لا يغدر ولا يخون جيرانه
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12 - ابوفهد
2017-09-17 23:09:11
شكل موزة مع الحمدين سوف يكونو لاجين في ايران على حسب قول مندوبهم في الجامعة العربية ان ايران دولة شريفة
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11 - رطب
2017-09-17 23:08:52
من المفرح أن نجد قنوات جديدة تنمي روح التاالف والتكاتف لا تمني روح التباهي والتجني
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10 - ال مره على ابواب قطرائيل
2017-09-17 23:08:42
ويأتي واحد سبك ويمدح في تميم ههههههههههههههههههههههههه
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9 - ال مره على ابواب قطرائيل
2017-09-17 23:08:10
راح تندم ياعزمي الاسرائيلي
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8 -
2017-09-17 23:05:14
عبدالله_ المجد
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7 - ابوفهد
2017-09-17 23:04:46
4 كلامك صحيح اعجبتني
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6 - ابوفهد
2017-09-17 23:03:27
اين انت استاذي قلم الحقيقة ابدا بتعليقك
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5 - ابوفهد
2017-09-17 23:01:10
اين اذناب الجزيرة والحمدين ومعهم موزة سوف يتم تغير الحكم في قطر الى الاصلح
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4 - ...
2017-09-17 23:01:01
ما يحتاج اجتماع سوي قروب واتس وجمعهم
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3 - س 1
2017-09-17 22:59:25
كفو والله وعقبال تحرير دويلة قطر من الحمدين ومرتزقتهم
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2 - ابوفهد
2017-09-17 22:59:06
فعلا هذا حاكم قطر القادم
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1 -
2017-09-17 22:56:34
اللهم ارد قطر إلى الطريق الصحيح واصلح حكامها
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عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه

عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه

 المرصد 80 5٬075 3 ساعات
ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة

ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة

 المرصد 43 7٬540 5 ساعات
مكافحة الفساد في صنعاء تلوح بسجن المخلوع..وثروته تقدر بـ60 بليون دولار

مكافحة الفساد في صنعاء تلوح بسجن المخلوع..وثروته تقدر بـ60 بليون دولار

 المرصد 58 2٬865 15 ساعة
حماس تحل حكومتها وتوافق على إجراء انتخابات

حماس تحل حكومتها وتوافق على إجراء انتخابات

 وكالات 38 1٬902 17 ساعة
المرصد الرياضي
منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!

منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!

 المرصد 57 5٬571 2 ساعتين
بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما

بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما

 المرصد 43 2٬082 3 ساعات
كشف تفاصيل حملة سرية أطاحت بمدرب الشباب سامي الجابر !

كشف تفاصيل حملة سرية أطاحت بمدرب الشباب سامي الجابر !

 المرصد 72 9٬000 18 ساعة
4 أسباب وراء إقالة سامي الجابر من قيادة الشباب

4 أسباب وراء إقالة سامي الجابر من قيادة الشباب

 المرصد 50 7٬120 23 ساعة
اخبار فنية
بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

 المرصد 15 7٬092 6 ساعات
أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

 المرصد 25 4٬089 يوم واحد
تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

 المرصد 24 15٬139 يومين
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

 المرصد 41 13٬444 3 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

 المرصد 56 11٬116 يوم واحد
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

 المرصد 90 25٬960 يومين
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

 المرصد 42 14٬148 يومين
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

 المرصد 127 17٬693 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار

بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار

 المرصد 4 346 17 دقيقة
شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك

شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك

 المرصد 51 6٬657 4 ساعات
شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسمي

شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسمي

 المرصد 30 12٬745 5 ساعات
وجده بالقرب من أغنامه .. فيديو : مزارع يقتل ثعبان ضخم ويشق بطنه بمشرط .. شاهد ماذا وجد! .. مفاجأة!

وجده بالقرب من أغنامه .. فيديو : مزارع يقتل ثعبان ضخم ويشق بطنه بمشرط .. شاهد ماذا وجد! .. مفاجأة!

 المرصد 15 11٬709 7 ساعات
اخبار ثقافية
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 11 913 8 ساعات
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬616 يوم واحد
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬616 أسبوع واحد
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬634 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬050 5 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬783 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬227 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬497 شهر واحد
اخبار اقتصادية
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

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تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

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“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

“البلدية والقروية”: 10 أيام حد أقصى لترخيص بناء فيلا سكنية

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عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

عبدالحميد العمري يضع 4 شروط لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي في المملكة

 المرصد 58 5٬928 6 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

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شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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الاخيرة
“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع غرب العاصمة

“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع غرب العاصمة

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شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

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الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

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أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

 المرصد 19 15٬043 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

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