عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه
صحيفة المرصد: دعا الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث أزمة قطر وإعادة الأمور لنصابها. ومضى قائلاً” أن الوضع يمضي إلى الأسوأ و”يدفعنا إلى مصير لا نريد بلوغه”.
وأكد أن الدعوة تأتي بعد أن وجد حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على سلامة قطر وأهلها.
وتفصيلاً قال آل ثاني في بيان له “اليوم” ” أتألم كثيرا وأنا أرى الوضع يمضي إلى الأسوأ, بلغ حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي والتدخل في شؤون الاّخرين , ويدفع بنا إلى مصير لا نريد الوصول إليه كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة وانتهت إلى الفوضى والخراب والشتات وضياع المقدرات لا قدر الله.
وتابع: نظراً إلى ما اّلت إليه الأوضاع أدعو الحكماء والعقلاء من ابناء الأسرة الكرام وأعيان الشعب القطري إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني نتباحث فيه جول كل ما يخص الأزمة وما نستطيع عمله لنعيد الأمور إلى نصابها ولتقوية اللحمة الخليجية .
وأضاف ” إخواني لا أفعل هذه ادعاء أو استعراضاً لكننى متفائل حين رأيت ما تيسر لي بفضله تعالى من خدمة أهلي وتسهيل أمورهم ووجدت الأبواب مشرعة وفي المرتين اللتين شرفت فيهما بقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجدت حرصه الشديد على سلامة قطر وأهلها كما أن واجبنا ومسؤوليتنا عدم الصمت والسكون في هذه الأزمة.
واختتم البيان قائلاً ” أرجو تفضلكم بالتواصل معي بكل خصوصية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
على أن نحدد مكان وموعد الاجتماع لاحقاً . وفقنا الله لخدمة بلدنا. وحفظ لُحمتنا الخليجية.
التعليقات
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على العموم قلم الحقيقة يقول الصراحة الى مايعجبة يضر ب راسة في الجدار انا بالتسبة لي قلم الحقيقة استاذ نستفيد في ما يكتب
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52 العنيد رحت للطوارء ولا مالقيت احديودك شكلك ماتعرف دربك كلش انك لاتحترم قلم الحقيقة لانة استاذ الجميع
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سبحان معطي العقول اللة هم ابعدنا عن الجهل فية ناس لديهم نقص في العقل
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قسم باللة بان قلم الحقيقة رجل مثقف ويقول الحقبقة علما باني لايوجود معرفة بيني وبنة لاكن اعجب في ما يكتب
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52 العنيد ***
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نتمنى كما تتمنا ياخ عبدالله ان يعودو اهلنا في قطر الى اهلهم في الخليج فالقطريون عرب اقحاح ولايمكن ان يفصل الكف من اليد مهما يكون اهل قطر سوف يرجعون لاهلهم رغما عن من لا يرغب ونحن في انتظاركم
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ف71 اخي مانع القحطاني لاتخاف ماعاد فية تميم اوغيرة الحكومة الجديدة في قطر غير
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اتشرف بان استاذي قلم الحقية لانة يقول الحقيقة
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تعرفون ايش انا خايف منه؟؟ الزعماء راح يصلحون بينهم والخايب تميم راح ينتقل لمزبلة التاريخ ولكن المشكله انها راح تستمر بين المواطنيين السعوديين القطريين كما صار بين السعوديين والكويتيين هذا الي مخوفني
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52 العنيد اللة يشفيك ***
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اللة يعز حكومتنا وهيا السعودية في الصبر والحكمة فعلا دولة حكيمة
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اعتقد بان حاكم قطر الجديد هو عبداللة بن علي الثاني لانة رجل حكيم وليس لة صلة في ايران
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كاني *** العالمي الله يرزقكم بركتهم
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قناة العربية تفضح حكام قطر الحاليين وسوف يتم تغيرهم باذن اللة
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مرحباً بصوت العقل والحكمه الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني مرحباً بأمير قطر القادم
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استاذي قلم الحقيقة تابع قناة العربية الان يفظحون قطر
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خليفة بن سعود الثاني مع الشيخ عبداللة بن ثاني خل موزة تنفعك ياتميم
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اية القطريين هل لديكم عقل اتبعو الشيخ عبداللة بن علي الثاني الانققاذ في يدة
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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رحب مبارك الثاني في رسالة عبداللة بن علي حاكم قطر الجديد
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اشجع قطري هو خالد الهيل معارض قطري يفضح نظام الحمدين
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لذلك ياحكومتنا الرشيدة أعزك الله الحذر الحذر من الموقف الأمريكي ولايجب أن نطمأن له على الاطلاق طالما لم يتضح منهم موقف صريح وقوي تجاه النظام القطري.فالأمريكيين لو أرادو من نظام قطر يركع لركع لهم حالآ.
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الموقف الأمريكي موقف مريب جدآ ويدعو للشك الكبير في مقاصد الادارة الأمريكية وغاياتها من اتخاذه مع النظام القطري.واضح أن حمد بن خليفه وحمد بن جاسم مرتاحين جدآ لموقف الأمريكان وهو مايفسر تصلب مواقفهم.
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شوف حقد الحمدين ومعهم موزة فيهم حقد على السعودية لانهم صغار في نضر السعودية وهذا من ايران لعبت في عقولهم لان موزة امها ايرانية شيعية
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يجب أن نعرف من الأمريكيين موقفهم الحقيقي من الأزمة مع النظام القطري وأن لايكتفى من قبلهم باسطوانة تصالحو دون ضغط من جانبهم وموقف رسمي كامل من ادارة ترامب تؤيد مواقفنا السياسية مع قطر وهو لم نشاهده.
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رجل وقور حكيم وخطابه يتسم بالبلاغة والحكمة والعقل...
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24 - ابوفهد // أجل قلم الحقد أستاذك ههههههههه الله يخلف عليك ممكن انت قلم الحقد وترد ع نفسك ،،، لاوالله الي ضاع مستقبلك ،،، ابك ابك ابك ،،، من الانسان الي معه عقل ويصير قلم الحقد استاذه ،، هههههههههه
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اخي 44 سعد دويلة قطر هي المحرك لدولة ايرن يعني حكام قطر خونة يميلون الى الشيعة
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استاذي قلم الحقيقة الامركان يدورون مصالحهم ماهم عندهم قطر اوغيرها
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كل خوفي الشديد أن يكون هناك مخطط خطير تحت الطاولة جاهز ليرفع فوقها بين الأمريكيين والقطريين والأتراك ضد بلادنا لانعلم عنه.ربما يعتقد البعض أنني أبالغ في هذا الأمر لكن لاينبغي أن نتفاجأ به ويغدر بنا.
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قطر ليست بذاك القوة حينما أقدمت على خراب الدول العربية ولكن باتفاقية وضمانات مع دول عظمى واعلامنا يتغاضى عنهم وهي تذكرنا بمملكة هرمز العربية قبل اربع قرون في قلب الخليج العربي وانتهت نهاية مأساوية
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41 انقذو قطر اقولك مافية شعب قطر اكثر شعب قطر في السعودية الباقي في قطر هنود وبنقال جميع الشرفاء من شعب قطر في مدينة الاحساء
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وفق الله الشيخ عبدالله الثاني في قيادة قطر وشعبها الأصيل وعن قريب أن شاءالله سوف تتساقط رؤوس الإخونجية في قطر وخارج قطر وبعدهم سوف تنعم دول الخليج بالأمن والازدهاروتختفي الطائفية والحزبية والغلو
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خنبوقه واسمر غبر خلوكم****خلوا السياسة للرجال اي والله واحد يسمي نفسه فوفو وواحد سوسو ويحللون في السياسه والله آخر زمن
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نسأل الله التوفيق لأبناء شعب قطر الشقيق أن يجد له مخرجاً من هذه الازمة التي افتعلها الحمدين بحقدهم
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ونعرف منهم أي الأمريكيين لماذا الى الآن صمتهم المطبق تجاه النظام القطري دون أن نشاهد منهم موقف قوي تجاههم يحد من عجرفتهم وتصلب مواقفهم خصوصآ أن وزير خارجيتهم موقفه كان الأقرب لقطر.نخاف من مخطط ما .
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اذا فية مواطن قطري شريف ممكن يرد
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الشرفاء القطريين سيكون لهم كلمة لن يتوقعها الخونة ولم تدر في خلدهم !!
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الحمدين وتميم وقعوا في فخ الأخونجية والتركية والايرانية
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تباحث وادعو هههههههههههههاي
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حفظ الله قطر وشعبها واهلها المخلصين من كل ماكر خائن
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اللة يعين الشعب القطري ليس لهم راي في هذة الاحداث اتمنى اي اخ قطري يبدي راية
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اذآ ماذا على بلادنا وحكومتنا رعاها الله اليوم فعله اليوم تجاه هذه الأزمة. لايجب أن نشاهد الكتكوت الصغير لدويلة قطر وديكها ودجاجتها الأتراك والايرانيين فقط. وانما علينا أن تتجه أنظارنا نحو الأمريكيين.
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اخي 29 ابونواف واللة لو يرحون جميع دول العالم معروفين في خساسة سياسة دويلة قط لابارك اللة في قوم تحكمهم امراة قصدي موزة ولا اقصد جميع النساء
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خطاب العقل خطاب الشيخ عبدالله الذي يمثل كل خليجي مهتم باللحمة الخليجية والسعي على وحدة شعبها واتمنى من الشعب القطري الاستماع إلى خطاب الحكمة والسعي لتدارك الوضع بأسرع وقت
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ونحن سبقنا وذكرنا هذا المخطط ***الذي نسجه حمد بن خليفة ضد المملكة ليس وليد اليوم ولا الأمس وانما من سنين طويلة عندما دفن بنفسه الحبابي القحطاني الذي قتل من أفراد جيشه على حدود مملكتنا مع بلاده.
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بعد فتوى شيخ من الازهر يجوز مجامعة الزوجة المتوفية اللة يخلف هذي فتوا القرضاوي المتخلف عقليا اللة هم احم شعب قطر المساكين
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وهؤلاء تم تحييدهم تمامآ داخل المملكة بفعل ولاء الشعب السعودي العظيم لحكومته السعودية والوقوف خلفها ومن يعتقد أن حمد بن خليفة بالذات وهو عراب هذه السياسات الفرعونية في الخليج لم يقتل منها فهو واهم .
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مشكلة حكام قطر زي الغراب يبي يمشي مثل الحمامة حكام قطر الحاليين فيم قمة غباء رهيب لانهم لعبة في ايادي ايران واسرئايل
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تميم ووزير خارجيته طافو العالم وهم يعلمون ان يكمن الحل العهود والمواثيق والاتفاقيات لا يتلاعب بها وحكومة قطر فاقده الثقة
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اضافة لقطيع الأخونجية من الأخوان الخونة المتآمرين ضد وطنهم وحكومتهم السعودية والذين تم اعتقالهم مؤخرآ وايداعهم السجون.الحمدين وتميم أصابتهم ضربتين قاتلتين وهما وأد مخطط الايرانيين في الشرقية والأخوان.
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النظام القطري عند تحركه في خلق هذه الأزمة والفتنة في الخليج العربي كان يعرف جيدآ أنه لن يجد مثل هذه المناسبة للتحرك ضد المملكة وقيادتها وجيرانها الذين معها هناك حرب في الجنوب وعلاقات مقطوعة مع ايران.
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سوف يكون ردة فعل من قبل مذيعي الجزيرة المرتزقة من الجنسية الفلسطينينة لان اغلب الفلسطنيين فيهم حقد على دول الخليج لانهم خونة
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
لماذا هذه المواقف الهلامية الغير صادقة والواضحة مع دول المقاطعة من الأمريكيين والروس والبريطانيين تجاه نظام تميم والحمدين وعدم ممارستهم دور فعال وقوي يضع حدآ لسياساتهم في منطقة الخليج العربي وايقافها.
لا يعجبني(25) اعجبني(2)
اشكرك اخي واستاذي قلم الحقيقة مداخلتك في الشان القطري لان الوضع اختلف في هذا الوقت
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
والحقيقة التي لم نعد نفهمها الى الآن هي مواقف الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين والروس مجتمعين من هذه الأزمة تلك المواقف الباردة جدآ تجاه النظام القطري والتنظيم الدولي للأخوان الذي يدعمه ويقف خلفه.
لا يعجبني(26) اعجبني(4)
ياخي من صورتة تحس بانة رجل حكيم ومتزن اللة يوفقة في حكم دويلة قطر
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
النظام القطري يدرك جيدآ وعنده استعداد تام لأن يذهب الى أبعد نقطة يصل بها في هذه الأزمة التي نسجها وخطط لها مع دول الخليج العربي وهو يرتكز على ثلاث دعائم له رئيسية وهي تركيا ايران الأخونجية الأخوان.
لا يعجبني(11) اعجبني(2)
فعلا عبداللة بن ثاني هو الحاكم القادم لقطر ودي اشوف ولد موزة وش يبي يسوي
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
الله يكفينا شر الفتن .......
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ومؤتمر المعارضه في لندن وش صار فيه ؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 // هذااا حلم ولا علم ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انشاء اللة سوف يتغير الحكم في قطر وسوف يطرد عزمي زفت والاخوان جميعهم
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
اللهم اكتب الخير للجميع وابعد الشر عن بلاد المسلمين واحفظ يالله بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء واحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من كل سوء يارب العالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
الله يدمر الظالم تميم عاجلاً ........... يارب يارب آمييييييييييييييين
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
نهني الشعب القطري في حاكم بلادهم الجديد سمو الشيخ عبد الله بن علي أل ثاني . ونعم الأختيار رجل وافي لا يغدر ولا يخون جيرانه
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شكل موزة مع الحمدين سوف يكونو لاجين في ايران على حسب قول مندوبهم في الجامعة العربية ان ايران دولة شريفة
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من المفرح أن نجد قنوات جديدة تنمي روح التاالف والتكاتف لا تمني روح التباهي والتجني
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ويأتي واحد سبك ويمدح في تميم ههههههههههههههههههههههههه
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راح تندم ياعزمي الاسرائيلي
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عبدالله_ المجد
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4 كلامك صحيح اعجبتني
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اين انت استاذي قلم الحقيقة ابدا بتعليقك
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
اين اذناب الجزيرة والحمدين ومعهم موزة سوف يتم تغير الحكم في قطر الى الاصلح
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ما يحتاج اجتماع سوي قروب واتس وجمعهم
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كفو والله وعقبال تحرير دويلة قطر من الحمدين ومرتزقتهم
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فعلا هذا حاكم قطر القادم
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اللهم ارد قطر إلى الطريق الصحيح واصلح حكامها
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