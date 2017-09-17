أول تعليق للمعارضة القطرية على بيان عبدالله آل ثاني
صحيفة المرصد : أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن بيان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، “يسعى إلى توحيد الصفوف” في قطر التي تواجه أزمة بسبب تعنت النظام.
وقال الهيل، في تغريدة على حسابه بتويتر الأحد، “يا أهل قطر سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني يسعى إلى توحيد الصفوف، ففشل نظام الحمدين في الالتزام بتعهداتهم يلزمنا بالتوحد من أجل الوطن”.
والهيل كان يعلق على بيان الشيخ عبدالله، الذي دعا “عقلاء” الأسرة الحاكمة بقطر وأعيان البلد إلى الاجتماع من أجل التباحث لحل الأزمة، التي بلغت حد التحريض المباشر على الخليج العربي.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب، والتعامل مع إيران لضرب استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية.
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التعليقات
19 زي الهوا حتى لو حاربت بلدك امة الاسلام والمسلمين
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الله يحفظ جميع بلادالخليج من الانقلابات والمعارضات
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انا ماشفت فيهم واحد قطري كلهم ليسو قطريين عدا الهيل لأن امه اميره
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أنا عن نفسي ... لا أقبل بأي حال من الأحوال أن يكون هناك معارض لبلدي ولحكومتي ولولاة أمري مهما أشتد بي الكرب او ضنك العيش ..... نقطة على السطر
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تعليق مخالف
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ماقصرتو شدو حيلكم يالمعارضة انتو مغصوبين والمغصوب ماينلام من دولة الفقر
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اعتقد والله أعلم انه حان سقوط الحمدین وان قطر یجب ان یحکمها اناس یحترمون الجوار خصوصا بلاد الحرمین الشریفین لذا یجب علی الکل انسان القیام بواجبه اذا حانت ساعة الصفر
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وآآآآآه ياخوفي ... آآآآه ياخوفي ... من آخر المشوار ..... اول مره اشوف معارضه تتكون من نفرين ؟؟؟؟ والله لو تميم حاسب حسابكم ماتلاقونه مديها زيارات لتركيا لألمانيا لفرنسا لنيويورك
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بدت رؤوس الإخوان تتساقط ولله الحمدمن دول الخليج وعن قريب أن شاءالله سوف تسقط أم الإخونجية موزة والحمدين وسوف تكون دول الخليج نظيفة بعدهم ويعم الأمن والازدهار وتختفي الطائفية وتسلم الخلق من شرورهم
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الله ينصر دولتنا على كل عدو.لم يتعملق حكام قطر الآن الا وهم مغترين بمن يدعمهم ويعطيهم الضوء الأخضر ويلعب على الحبلين ولكن كلهم واهمين بإذن الله(ومن نكد الدنيا على المرء ان يرى..عدوٍ له مامن مدارته بد)
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تعليق 8 روح ارقد انت لاتفقه شي ***
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ت2 ريلااااكس حبيب البي لاتاخذها من منظور تفرقه وانظر لها من منظور الاصلاح من منظور يدك لو عافتك اقطعها فالحمدين اصبحو وبالا ع شعب قطر قبل شعب الخليج والدول العربيه بصفه عامه !!
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الان نعلمكم الحراك صح ياقطرائيل بقلب الدوحه لاينفكم حمير السلطان ولا الشريفه
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أقصد تعليق 5
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فارقو اهل الخليج طردو شعبهم الاصلي بالالاف ومنعو الناس من الحج ودعمو كل شيء يضر بجيرانهم يستاهلون
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تعليق 3 انت مخك مصدي***
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من كان يريد الشر لنا ويدعم كل مشكلة وحراك وطواعين ويستخدم المتردية من سفيه لندن وبهايمه وغنم الجزاء من جنس العمل وسبحان الله ( على الباغي تدور الدوائر )
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اقول يا تعليق 2 ارقد وخل عنك الفلسف هاذول بيضيعو قطر وبيهجارو القابل وبيجنس العاجَم شوية بزوره يلعب في قطر ليه وين عقال قطر مايمنعو حمد وموزه
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قطر في خطر مع تميم والحمدين ولكن الشعب القطري سوف يختار الشيخ عبدالله بن علي لكي يعودالى اللحمه الخليجيه ويبقاء في امن وامان
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ت 2 الي فرق بين الشعب والحكومه هم الحمدين وموزه .
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سبحان الله وبحمده-
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