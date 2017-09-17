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منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!
صحيفة المرصد : أكد مصدر مسؤو ل بالهيئة العامة للرياضة أن المدير الفني المقال من نادي الشباب سامي الجابر سينضم للجنة الفنية المشكّلة من هيئة الرياضة والمعنية بتطوير كرة القدم السعودية ، بحسب موقع يورو سبورت.
وكان الجابر قد تمت إقالته من المهمة الفنية لنادي الشباب بسبب تردي نتائج الفريق منذ أن تولى مهمته مطلع الموسم المنصرم .
ويذكر أن لسامي الجابر 4 تجارب تدريبية وكلها انتهت بالإقالة لسوء النتائج حيث سبق له تدريب الهلال والوحدة الإماراتي والعربي القطري وأخيرا الشباب.
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التعليقات
57 - الوطن غالي2017-09-18 01:45:50
مع الاسف اتحاد كرة يمنع ايقاف سعيد المولد لاعب الرايد بجريمتة بحق جمهورالتعاون لعيون احمدعيد ولجنة الانضباط خايفة وساكتة والسكري بلا محامي والقاسم فاشل يحارب جمهورالتعاون بلقوة قميز مدرب لسكري
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56 - ابو وليد2017-09-18 01:42:57
يستاهل ابو عبدالله وربي انه انسان ذكي وناجح . بس اتركوا الحسد
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55 - .2017-09-18 01:37:52
منهو سامي هذا ووش مسوي ووليش فصلوه
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54 - الوطن غالي2017-09-18 01:36:46
ووووووين صالح النعيمة ياهلال
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53 - dakheel ahmadi2017-09-18 01:35:08
الله يستر على الرياضة وخاصة كورة القدم.اتحاد كورة القدم ماله صوت.
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52 - الوطن غالي2017-09-18 01:32:43
مسكين المدرب الوطني خالدالقروني لاهلال ولا نصر غلطة المدرب خالدالقروني مدرب الباطن يفوزالباطن 4 علا العالمي كفوخالدالقروني
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51 - محمد الحمراني2017-09-18 01:31:16
تعليق مخالف
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50 - صريح جداً2017-09-18 01:30:21
اقترح ان افضل منصب له ان يكون المتحدث الرسمي للهيئة لأنه يجيد تنميق الكلام
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49 - خلود2017-09-18 01:30:09
اقتنع انه فشل في التدريب
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48 - عابد سالم2017-09-18 01:28:48
اللجنة ليس لها مهام محددة بل مهامها عائمة وتشكلت لتطييب خواطر الهلال والاتحاد والأهلي بعد انكشاف الوضع بالقرارات التي تمت مؤخرا في المجال الرياضي
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47 - تعليق 412017-09-18 01:28:01
من كلامك ( ولا اطيق الأزرق ) انت فقراوي بين من كلامك . لذلك لا تتلصق بالاهلي لان الأهلي اكبر منك انت وفقرك
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46 - الوطن غالي2017-09-18 01:26:43
فلم هندي نادي الباطن بطل الدوري
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45 - ابــورؤيـــــــا2017-09-18 01:25:10
الشباب لو جبت له مورنهم اقسم بالله مايقدر يسوي شي يبغاله اقل شي ثلاث مواسم هذا اذا الادارة عنده فلوس محد يلوم سامي
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44 - كحيلان داعس الفقراويه2017-09-18 01:24:05
اكيد لاعب خبرة وله مشاركات قياسيةفي كأس العالم .والفيفا هي اللي تقول ذلك.يكفي انه اول لاعب عربي يسجل في جميع مشاركاته في كأس العالم
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43 - معلم2017-09-18 01:23:41
سامي يذكرني بباك مان ماغير يتنقل من المناصب ***
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42 - ابــورؤيـــــــا2017-09-18 01:22:37
اذا فشل سامي في اول حياته التدريبيه لايعني انهو فاشل الزياني مسك الهلال موسم ولاقدر يسوي شي مع الهلال لاتحكم ع سامي عشان الشباب اصلن الشباب منتهي من قبل سامي ولافيه لاعبين الي عليهم الكلام
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41 - ابــورؤيـــــــا2017-09-18 01:16:08
انا اهلاوي ولا اطيق الازرق بكل شي لكن الصحيح بنقوله الي ضد سامي خلوكم من الميول اذا سامي مايصلح من الي يصلح
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40 - الوطن غالي2017-09-18 01:15:49
تعليق مخالف
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39 - كنكت2017-09-18 01:14:17
تعليق مخالف
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38 - ابــورؤيـــــــا2017-09-18 01:09:58
اي لاعب لايستفيد منه ناديه بعد الاعتزال اعرف ان ماعنده شي نبغى رياضيين صغار ف السنه شباب الزياني والجوهر ماقصرولكن كل شي تغير الكوره صارت شي ثاني غير الي هم كان في جيلهم
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37 - ابــورؤيـــــــا2017-09-18 01:06:32
تعليق 28مستشارك ياخي الجوهر والزياني كم عمرهم الله يشفيهم اي فكر تتكلم عنه عبدالجواد وفواد انور ياخي اذا انديتهم ماستفادة منهم كيف تبغى الاتحاد السعودي يستفيد اي لاعب لايستفيد منه ناديه بعد الاعتزال
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36 - عبدالعزيز الهزاني2017-09-18 01:04:09
يستاهل ا المدرب العالمي الكابتن سامي الجابر
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35 - راكاااان2017-09-18 01:03:29
وتشريف وطن وحكومه وشعب وليس رحله مدرسيه الى روسيا .. اتركونا من المجاملات ماخربنا غير المحسوبيه والمحاباه اليس هناك رجل رشيد يوقف هذه المهزله الحديث ليس لاسامي الحديث للجميع اتركونا من العواطف عيب عيب
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34 - عجبي2017-09-18 01:02:30
من منصب الى منصب وناس بالسنين تطلب الله حقها ما اخذته قولنا ماهو العمل الصالح الذي تعمل ليتودد لك الله بسرعه الاجابه
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33 - راكاااان2017-09-18 01:00:14
هيئة الرياضه واتحاد الكره .. يذكروني بأيام الرحلات المدرسيه سوا داخل المنطقه او منطقه اخرى !! تكفى ياستاذ نبي فلان معانا والله رهيب ويجيك الثاني تكفى كمان نبغى فلان ..يا اخوان هذا منتخب يعني تمثيل وطن
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32 - مع الخيل2017-09-18 01:00:03
***هذه من جد قرارات ارتجاليه الا المنتخب لا تتسرعون في القرارات
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31 - تعليق 302017-09-18 00:55:11
وخلك من الكابتن سامي الجابر .
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30 - رحم الله فقيدالامه2017-09-18 00:43:12
نأمل من المعنيين بهذا الامر عٓدم المُحابات بسبيل مصلحة الوطن ويجب ان يعلمو أن هذا الانسان لوكان عنده شيئ يقدمه كان قدمه لفريقه الهلال حينما كان مدرباً له.ويجب ان يعو حدود مقدرته بعيداً عن المجامله
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29 - تركي22017-09-18 00:40:10
للامانه مع الهلال كان ممتاز بس كان فية انقسام حوله. والعربي ما دربه. الوحده الإماراتي أساسا استعان فية لأنهم يبون منقذ لانه تعبانين الشباب كان متهالك ما فية لاعبين ولا فية ميزانية انا اتحادي لأكن هذا
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28 - مستشارك2017-09-18 00:36:56
والله حرام فيه ناس أولى منه عبدالجواد والجوهر والزياني والنعيمه وفؤاد انور وغيرهم سامي نجح بس مع الهلا لكن مع المنتخب سنتر 8 مرات والدعيع لقم 8 أهداف
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27 - مستشارك2017-09-18 00:34:48
معروف دون ان تتكلمون سامي مدرب المنتخب او مساعده مطبخوه من زمان
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26 - سعودي اوجيه باي2017-09-18 00:31:20
واحنا تنتهي سعودي اوجيه ونحلس في بيوتنا لا حقوق ولا رواتب بعد الل كريم
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25 - رطب2017-09-18 00:31:10
بالتوفيق للكابتن ماجد وسامي لما فيه الصالح العام
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24 - سعد2017-09-18 00:29:28
الله المستعان كفايه تلميع والله عيب يعني مافي البلد الا هذا الولد والله ماتقوم لرياضه السعوديه قايمه والتطبيل ذا مستمر اصحو الناس واعيه وفاهمه
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23 - گُنّ صَدِيقي2017-09-18 00:25:49
حفظاً لماء الوجهه..
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22 -2017-09-18 00:22:54
العنيد تبي أسمر عبر ****
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21 -2017-09-18 00:22:12
تعليق مخالف
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20 -2017-09-18 00:20:33
من فشل الى فشل الله يستر من تاليها
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19 - برمات2017-09-18 00:20:22
الله يعينك يا صابر
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18 -2017-09-18 00:18:04
فيتامين واو قوي عنده
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17 -2017-09-18 00:17:34
صباح الخير بسمه الدوري أزرق
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( عدد التعليقات 11,020 )16 - العنيد
المشكله من فتره خرج علينا بعض الاعلام الازيرق ووضعه ضمن افضل عشره مدربين بالعالم يا حياتي وياقلب لا تحزن {{ ليت الله فكك من اعلام الازيرق كنت انت بخير }}}
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15 - كلوز2017-09-18 00:13:51
ليته يقتنع بعد كل هالمشوار انه مجرد اسطوره كرتونيه صنيعة اعلام لا اكثر صدقها المسكين وحط نفسه ع المحك وظهر له واقعه الحقيقي
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( عدد التعليقات 8,992 )14 - بسمه
سمعونا صياحكم بالله 😇
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13 - اسرار الكون2017-09-18 00:10:46
يستاهل ...
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12 - ولد السعودية2017-09-18 00:09:09
تعليق مخالف
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11 -2017-09-18 00:07:43
هذا دليل على ان الواسطه هي كل شي بالدوله ، لا كفاءة ولا يحزنون ، الرجال *** وضيع الشباب وطاردينه طرد ، تقومون تعطونه منصب ؟!!!!
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10 - رأي2017-09-18 00:07:36
تعليق مخالف
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9 - راكاااان2017-09-18 00:06:38
ياهيئة الرياضه كثرة النجارين تخرب الأبواب !!! هذا منتخب يعني ممثل وطن لامجال للمجاملات في شيئ يمس رفعة الوطن والمنتخب ليس حقل تجارب .. كفانا مجاملات لابد ان يستقطب للمنتخب كفاءات عاليه ان اردنا العلوا
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8 - الامل2017-09-18 00:05:40
هل يتم إرضاء سامي وغيرة على حساب الكرة في بلادي
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7 - رحم الله فقيدالامه2017-09-18 00:04:22
لا بالله كدينا خير ؟ مثل العجوز اللي دواها تشيله تبي الحياة وشرها في جسدها.
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6 - ابو وسام2017-09-18 00:03:47
بالتوفيق لبو عبدالله يستاهل كل خير
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5 - ....2017-09-18 00:03:45
اللي له ظهر ما ينضرب على ....... أتمنى أن يستفيد المنتخب منه ومن جميع الخبرات السابقة ولا يكون عملهم مجرد بهرجة إعلامية وخسائر مادية .
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4 - محمد الشيخ2017-09-18 00:02:38
يامعيييييين
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3 - ر س ا م2017-09-17 23:59:33
من حبته عيني ماضامه الدهر
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( عدد التعليقات 15,413 )2 - ابويوسف
البعض يجهد نفسه ورى الاضواء تقاعد والتفت لمصالح وبيتك واسرتك خلاص ماهى طلابه تبتل
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1 - د ماجد2017-09-17 23:56:26
يستاهل اخلاق عاليه رغم اني نصراوي بس قمة في الاخلاق
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