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منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!

منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!
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المرصد 57 5٬572 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أكد مصدر مسؤو ل بالهيئة العامة للرياضة أن المدير الفني المقال من نادي الشباب سامي الجابر سينضم ‏للجنة الفنية المشكّلة من هيئة الرياضة والمعنية بتطوير كرة القدم السعودية ، بحسب موقع يورو سبورت.

وكان الجابر قد تمت إقالته من المهمة الفنية لنادي الشباب بسبب تردي نتائج الفريق منذ أن تولى مهمته مطلع الموسم المنصرم .

ويذكر أن لسامي الجابر 4 تجارب تدريبية وكلها انتهت بالإقالة لسوء النتائج حيث سبق له تدريب الهلال والوحدة الإماراتي والعربي القطري وأخيرا الشباب.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

57 - الوطن غالي
2017-09-18 01:45:50
مع الاسف اتحاد كرة يمنع ايقاف سعيد المولد لاعب الرايد بجريمتة بحق جمهورالتعاون لعيون احمدعيد ولجنة الانضباط خايفة وساكتة والسكري بلا محامي والقاسم فاشل يحارب جمهورالتعاون بلقوة قميز مدرب لسكري
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56 - ابو وليد
2017-09-18 01:42:57
يستاهل ابو عبدالله وربي انه انسان ذكي وناجح . بس اتركوا الحسد
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55 - .
2017-09-18 01:37:52
منهو سامي هذا ووش مسوي ووليش فصلوه
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54 - الوطن غالي
2017-09-18 01:36:46
ووووووين صالح النعيمة ياهلال
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53 - dakheel ahmadi
2017-09-18 01:35:08
الله يستر على الرياضة وخاصة كورة القدم.اتحاد كورة القدم ماله صوت.
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52 - الوطن غالي
2017-09-18 01:32:43
مسكين المدرب الوطني خالدالقروني لاهلال ولا نصر غلطة المدرب خالدالقروني مدرب الباطن يفوزالباطن 4 علا العالمي كفوخالدالقروني
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51 - محمد الحمراني
2017-09-18 01:31:16
تعليق مخالف
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50 - صريح جداً
2017-09-18 01:30:21
اقترح ان افضل منصب له ان يكون المتحدث الرسمي للهيئة لأنه يجيد تنميق الكلام
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49 - خلود
2017-09-18 01:30:09
اقتنع انه فشل في التدريب
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48 - عابد سالم
2017-09-18 01:28:48
اللجنة ليس لها مهام محددة بل مهامها عائمة وتشكلت لتطييب خواطر الهلال والاتحاد والأهلي بعد انكشاف الوضع بالقرارات التي تمت مؤخرا في المجال الرياضي
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47 - تعليق 41
2017-09-18 01:28:01
من كلامك ( ولا اطيق الأزرق ) انت فقراوي بين من كلامك . لذلك لا تتلصق بالاهلي لان الأهلي اكبر منك انت وفقرك
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46 - الوطن غالي
2017-09-18 01:26:43
فلم هندي نادي الباطن بطل الدوري
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45 - ابــورؤيـــــــا
2017-09-18 01:25:10
الشباب لو جبت له مورنهم اقسم بالله مايقدر يسوي شي يبغاله اقل شي ثلاث مواسم هذا اذا الادارة عنده فلوس محد يلوم سامي
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44 - كحيلان داعس الفقراويه
2017-09-18 01:24:05
اكيد لاعب خبرة وله مشاركات قياسيةفي كأس العالم .والفيفا هي اللي تقول ذلك.يكفي انه اول لاعب عربي يسجل في جميع مشاركاته في كأس العالم
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43 - معلم
2017-09-18 01:23:41
سامي يذكرني بباك مان ماغير يتنقل من المناصب ***
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42 - ابــورؤيـــــــا
2017-09-18 01:22:37
اذا فشل سامي في اول حياته التدريبيه لايعني انهو فاشل الزياني مسك الهلال موسم ولاقدر يسوي شي مع الهلال لاتحكم ع سامي عشان الشباب اصلن الشباب منتهي من قبل سامي ولافيه لاعبين الي عليهم الكلام
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41 - ابــورؤيـــــــا
2017-09-18 01:16:08
انا اهلاوي ولا اطيق الازرق بكل شي لكن الصحيح بنقوله الي ضد سامي خلوكم من الميول اذا سامي مايصلح من الي يصلح
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40 - الوطن غالي
2017-09-18 01:15:49
تعليق مخالف
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39 - كنكت
2017-09-18 01:14:17
تعليق مخالف
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38 - ابــورؤيـــــــا
2017-09-18 01:09:58
اي لاعب لايستفيد منه ناديه بعد الاعتزال اعرف ان ماعنده شي نبغى رياضيين صغار ف السنه شباب الزياني والجوهر ماقصرولكن كل شي تغير الكوره صارت شي ثاني غير الي هم كان في جيلهم
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37 - ابــورؤيـــــــا
2017-09-18 01:06:32
تعليق 28مستشارك ياخي الجوهر والزياني كم عمرهم الله يشفيهم اي فكر تتكلم عنه عبدالجواد وفواد انور ياخي اذا انديتهم ماستفادة منهم كيف تبغى الاتحاد السعودي يستفيد اي لاعب لايستفيد منه ناديه بعد الاعتزال
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36 - عبدالعزيز الهزاني
2017-09-18 01:04:09
يستاهل ا المدرب العالمي الكابتن سامي الجابر
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35 - راكاااان
2017-09-18 01:03:29
وتشريف وطن وحكومه وشعب وليس رحله مدرسيه الى روسيا .. اتركونا من المجاملات ماخربنا غير المحسوبيه والمحاباه اليس هناك رجل رشيد يوقف هذه المهزله الحديث ليس لاسامي الحديث للجميع اتركونا من العواطف عيب عيب
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34 - عجبي
2017-09-18 01:02:30
من منصب الى منصب وناس بالسنين تطلب الله حقها ما اخذته قولنا ماهو العمل الصالح الذي تعمل ليتودد لك الله بسرعه الاجابه
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33 - راكاااان
2017-09-18 01:00:14
هيئة الرياضه واتحاد الكره .. يذكروني بأيام الرحلات المدرسيه سوا داخل المنطقه او منطقه اخرى !! تكفى ياستاذ نبي فلان معانا والله رهيب ويجيك الثاني تكفى كمان نبغى فلان ..يا اخوان هذا منتخب يعني تمثيل وطن
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32 - مع الخيل
2017-09-18 01:00:03
***هذه من جد قرارات ارتجاليه الا المنتخب لا تتسرعون في القرارات
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31 - تعليق 30
2017-09-18 00:55:11
وخلك من الكابتن سامي الجابر .
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30 - رحم الله فقيدالامه
2017-09-18 00:43:12
نأمل من المعنيين بهذا الامر عٓدم المُحابات بسبيل مصلحة الوطن ويجب ان يعلمو أن هذا الانسان لوكان عنده شيئ يقدمه كان قدمه لفريقه الهلال حينما كان مدرباً له.ويجب ان يعو حدود مقدرته بعيداً عن المجامله
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29 - تركي2
2017-09-18 00:40:10
للامانه مع الهلال كان ممتاز بس كان فية انقسام حوله. والعربي ما دربه. الوحده الإماراتي أساسا استعان فية لأنهم يبون منقذ لانه تعبانين الشباب كان متهالك ما فية لاعبين ولا فية ميزانية انا اتحادي لأكن هذا
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28 - مستشارك
2017-09-18 00:36:56
والله حرام فيه ناس أولى منه عبدالجواد والجوهر والزياني والنعيمه وفؤاد انور وغيرهم سامي نجح بس مع الهلا لكن مع المنتخب سنتر 8 مرات والدعيع لقم 8 أهداف
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27 - مستشارك
2017-09-18 00:34:48
معروف دون ان تتكلمون سامي مدرب المنتخب او مساعده مطبخوه من زمان
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26 - سعودي اوجيه باي
2017-09-18 00:31:20
واحنا تنتهي سعودي اوجيه ونحلس في بيوتنا لا حقوق ولا رواتب بعد الل كريم
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25 - رطب
2017-09-18 00:31:10
بالتوفيق للكابتن ماجد وسامي لما فيه الصالح العام
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24 - سعد
2017-09-18 00:29:28
الله المستعان كفايه تلميع والله عيب يعني مافي البلد الا هذا الولد والله ماتقوم لرياضه السعوديه قايمه والتطبيل ذا مستمر اصحو الناس واعيه وفاهمه
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23 - گُنّ صَدِيقي
2017-09-18 00:25:49
حفظاً لماء الوجهه..
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22 -
2017-09-18 00:22:54
العنيد تبي أسمر عبر ****
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21 -
2017-09-18 00:22:12
تعليق مخالف
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20 -
2017-09-18 00:20:33
من فشل الى فشل الله يستر من تاليها
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19 - برمات
2017-09-18 00:20:22
الله يعينك يا صابر
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18 -
2017-09-18 00:18:04
فيتامين واو قوي عنده
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17 -
2017-09-18 00:17:34
صباح الخير بسمه الدوري أزرق
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( عدد التعليقات 11,020 )
16 - العنيد
2017-09-18 00:14:21
المشكله من فتره خرج علينا بعض الاعلام الازيرق ووضعه ضمن افضل عشره مدربين بالعالم يا حياتي وياقلب لا تحزن {{ ليت الله فكك من اعلام الازيرق كنت انت بخير }}}
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15 - كلوز
2017-09-18 00:13:51
ليته يقتنع بعد كل هالمشوار انه مجرد اسطوره كرتونيه صنيعة اعلام لا اكثر صدقها المسكين وحط نفسه ع المحك وظهر له واقعه الحقيقي
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( عدد التعليقات 8,992 )
14 - بسمه
2017-09-18 00:12:06
سمعونا صياحكم بالله 😇
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
13 - اسرار الكون
2017-09-18 00:10:46
يستاهل ...
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
12 - ولد السعودية
2017-09-18 00:09:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -
2017-09-18 00:07:43
هذا دليل على ان الواسطه هي كل شي بالدوله ، لا كفاءة ولا يحزنون ، الرجال *** وضيع الشباب وطاردينه طرد ، تقومون تعطونه منصب ؟!!!!
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10 - رأي
2017-09-18 00:07:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - راكاااان
2017-09-18 00:06:38
ياهيئة الرياضه كثرة النجارين تخرب الأبواب !!! هذا منتخب يعني ممثل وطن لامجال للمجاملات في شيئ يمس رفعة الوطن والمنتخب ليس حقل تجارب .. كفانا مجاملات لابد ان يستقطب للمنتخب كفاءات عاليه ان اردنا العلوا
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
8 - الامل
2017-09-18 00:05:40
هل يتم إرضاء سامي وغيرة على حساب الكرة في بلادي
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
7 - رحم الله فقيدالامه
2017-09-18 00:04:22
لا بالله كدينا خير ؟ مثل العجوز اللي دواها تشيله تبي الحياة وشرها في جسدها.
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
6 - ابو وسام
2017-09-18 00:03:47
بالتوفيق لبو عبدالله يستاهل كل خير
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
5 - ....
2017-09-18 00:03:45
اللي له ظهر ما ينضرب على ....... أتمنى أن يستفيد المنتخب منه ومن جميع الخبرات السابقة ولا يكون عملهم مجرد بهرجة إعلامية وخسائر مادية .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
4 - محمد الشيخ
2017-09-18 00:02:38
يامعيييييين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - ر س ا م
2017-09-17 23:59:33
من حبته عيني ماضامه الدهر
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
( عدد التعليقات 15,413 )
2 - ابويوسف
2017-09-17 23:57:15
البعض يجهد نفسه ورى الاضواء تقاعد والتفت لمصالح وبيتك واسرتك خلاص ماهى طلابه تبتل
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
1 - د ماجد
2017-09-17 23:56:26
يستاهل اخلاق عاليه رغم اني نصراوي بس قمة في الاخلاق
لا يعجبني(11) اعجبني(1)

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الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

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أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

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