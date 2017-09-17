منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!

حجم الخط A A A المرصد 57 5٬572 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أكد مصدر مسؤو ل بالهيئة العامة للرياضة أن المدير الفني المقال من نادي الشباب سامي الجابر سينضم ‏للجنة الفنية المشكّلة من هيئة الرياضة والمعنية بتطوير كرة القدم السعودية ، بحسب موقع يورو سبورت.

وكان الجابر قد تمت إقالته من المهمة الفنية لنادي الشباب بسبب تردي نتائج الفريق منذ أن تولى مهمته مطلع الموسم المنصرم .

ويذكر أن لسامي الجابر 4 تجارب تدريبية وكلها انتهت بالإقالة لسوء النتائج حيث سبق له تدريب الهلال والوحدة الإماراتي والعربي القطري وأخيرا الشباب.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )