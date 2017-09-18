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“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!
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المرصد 20 1٬476 2 ساعتين

صحيفة المرصد: بعد سنوات من التأجيل وطرح الفكرة تعتزم شركة مطاعم البيك الشهيرة افتتاح أول فرع لها في العاصمة الرياض.
ونشرت الشركة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الفرع الجديد سيُفتتح في حي ظهرة لبن في غرب العاصمة الرياض قريبا.
ويأتي الإعلان عن فرع الرياض، بعد أيام من إعلان فرعين خارج العاصمة، يقع الأول على طريق الخرج، والثاني باتجاه المزاحمية،
وكان الرئيس التنفيذي للشركة أعلن في وقت سابق، عن أنه سيتم افتتاح عدة فروع لسلسلة مطاعم البيك في منطقة الرياض .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - معبر
2017-09-18 03:40:08
مسحب حرااااااااااق اوووووف ولا احلى
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19 - اسامه
2017-09-18 03:33:37
والله متنازلين عنها ف جده ياخذوها اهل الرياض بس يفكونا من زحمتهم اول ماينزل المطار يدور البيك وفي الطياره اخذ معاه كرتونين فكه ياشيخ
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18 - راعي البل
2017-09-18 03:04:11
بالرغم عن تحفظي على مطاعم الوجبات (الدهنيه)الا انني اشجع المشاريع الوطنيه في اي مجال ولي كامل الشرف لو غزت مشاريعنا الوطنيه الكره الارضيه فالاسلام وصل لكثير من دول العالم عن طريق التجار .
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17 -
2017-09-18 02:56:35
نتابع التعليق مما يدل على ان الناس تنجر مع اي دعاية جذابه خصوصا في هالاشياء يمدحها داعيه تجد الدعاية ناجحه مئة بالمئة! اقول انا ما علي منه صاحب المطعم يتصدق ام لا هذا بينه وبين ربه انا علي من الاكلات
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16 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-18 02:56:21
البروستد الحراق الصح في مكان غير مشهور وعليه مبيعات خرافية في احد احياء الرياض .. افضل من البيك ١٠٠٠ مرة
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15 -
2017-09-18 02:52:01
كلها اكلات سريعة ودهون وزيوت رديئة يعني جهز نفسك للامراض.. يقال عن لسان كذا داعيه انه امتدح صاحب مطعم البيك يقول عنه كان يضع صدقه عن كل وجبه يبيعها؟ والناس ضجت بالتكبير والتهليل على هذه الدعايه!!يتبع
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14 - راكاااان
2017-09-18 02:48:11
عندنا بالغربيه متنازلين لهم عن الفروع كلها ياليت تنقلوها عندهم وتفكونا عليهم بالعافيه 2000 دجاجه تقلى بزيت واحد
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13 - العابد
2017-09-18 02:45:31
لزوم عدد الكاشير يكون 100 كاشير وإلا بتقع كارثة .. يا حليل القصمان سبقونا
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12 - راكاااان
2017-09-18 02:44:14
المفروض الهلال الأحمر يفتتح مركز بجوار البيك قبل الأفتتاح
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11 -
2017-09-18 02:37:27
ليش مايفتحونه في الشمال ارقى واجمل.
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10 - جنوبية..🌻🌻
2017-09-18 02:26:12
يغزو الرياض من جد انه غزو للصحة كله زيوت ولا في أي فائدة غذائية وحدة
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9 - sasa1974
2017-09-18 02:20:09
وهو في احد بقي يطبخ بالبيت ؟
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8 -
2017-09-18 02:18:02
تم اعلان النفير العام استعدوا للفجعة ياقوم
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7 - هنطش
2017-09-18 02:04:26
أجل (البيك يغزو الرياض ) يعني نعلن الجهاد على البروستد والثوم والاايش ترا بعض العناوين والنصوص تحس انك في أفغانستان
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6 - الناقد
2017-09-18 02:00:33
والله أن طبخ البيت أنظف وما عرفنا أمراض السمنه والكليسترول والضغط والسكرإلا بعد ما ترك الناس أكل البيت الآمن والنظيف وأتجهوا للمطاعم في الشوارع التي يعمل فيها عماله وافده لا تعرف النظافه أبداً !!
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5 - اول 1
2017-09-18 01:58:14
اختاروا موقع زين بوسط الرياض او الشرق اذا انتم ماتبون تفتحون بالشمال علشان الايجار اغلى!
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4 - كويتي وافتخر
2017-09-18 01:52:55
نبي تكفى فرعين في الكويت والجهراء ونكون لك شاكرين
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3 -
2017-09-18 01:52:38
بيتحول أهل الرياض من القعدان ***
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2 - الحقباني
2017-09-18 01:52:32
علم هذا مشهور علم
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1 -
2017-09-18 01:49:26
يااااااا بطل انت تشرفنا وين مارحت ههههههههههههههههههههه
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آخر تعليق
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مسحب حرااااااااااق اوووووف ولا احلى...
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