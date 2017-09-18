“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

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صحيفة المرصد: بعد سنوات من التأجيل وطرح الفكرة تعتزم شركة مطاعم البيك الشهيرة افتتاح أول فرع لها في العاصمة الرياض.

ونشرت الشركة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الفرع الجديد سيُفتتح في حي ظهرة لبن في غرب العاصمة الرياض قريبا.

ويأتي الإعلان عن فرع الرياض، بعد أيام من إعلان فرعين خارج العاصمة، يقع الأول على طريق الخرج، والثاني باتجاه المزاحمية،

وكان الرئيس التنفيذي للشركة أعلن في وقت سابق، عن أنه سيتم افتتاح عدة فروع لسلسلة مطاعم البيك في منطقة الرياض .