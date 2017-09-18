بالفيديو ..الشيخ عبدالله آل ثاني: وجدنا ترحيب واستجابة عدد من الأسرة في قطر ولكنهم لا يريدون إعلان أسمائهم الآن
صحيفة المرصد : قال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني في مقابلة مع “العربية” إن الصمت على الأزمة القطرية خذلان لوطننا وأهلنا.
وأضاف عبدالله آل ثاني أن هناك استجابة وترحيب عدد من الأسرة بالبيان، مؤكدا أن الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني رحب بالبيان بشدة.
وكان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني قد أصدر بيانا الأحد، دعا فيه إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث أزمة قطر وإعادة الأمور لنصابها.
وقال إن “واجبنا عدم الصمت في هذه الأزمة”.
وأضاف “أتألم كثيرا وأنا أرى الوضع يمضي إلى الأسوأ، بلغ حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي، والتدخل في شؤون الآخرين، ويدفع بنا إلى مصير لا نريد الوصول إليه، كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة، وانتهت إلى الفوضى والخراب والشتات وضياع المقدرات”.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
نهاية قشر الموز زحلقه ودتهم في خرايطها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
دعوة صادقة من رجل الصدق وندعوا اشقاءنا في قطر الاستجابة للمصلحة العامة القطرية والخليجية .. وندعو الله اولا واخيرا ان يوفق الجميع لما فيه الصلاح للعباد والبلاد والله الموفق
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
عين العقل والفكر ياشيخ عبدالله طول الله في عمرك وإلا التخبط اللي حاصل من الحمدين وتميم لم ولن يجلب الى قطر الا العار والذل لشعب القطري الشقيق وآخرها سحب الجنسيه عن ال مره وهذا بحد ذاتها تسبب انقلاب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذ الشيخ ي***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المفروض نكون يد وحده ومانسمح لاي كان التدخل في شؤون الخايج ونتعاون لما فيه مصلحة شعوبنا ومقدساتنا ولانترك فرصه للأعداء يستغلونها كما فعل بصدام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق