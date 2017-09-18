بالفيديو ..الشيخ عبدالله آل ثاني: وجدنا ترحيب واستجابة عدد من الأسرة في قطر ولكنهم لا يريدون إعلان أسمائهم الآن

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صحيفة المرصد : قال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني في مقابلة مع “العربية” إن الصمت على الأزمة القطرية خذلان لوطننا وأهلنا.

وأضاف عبدالله آل ثاني أن هناك استجابة وترحيب عدد من الأسرة بالبيان، مؤكدا أن الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني رحب بالبيان بشدة.

وكان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني قد أصدر بيانا الأحد، دعا فيه إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث أزمة قطر وإعادة الأمور لنصابها.

وقال إن “واجبنا عدم الصمت في هذه الأزمة”.

وأضاف “أتألم كثيرا وأنا أرى الوضع يمضي إلى الأسوأ، بلغ حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي، والتدخل في شؤون الآخرين، ويدفع بنا إلى مصير لا نريد الوصول إليه، كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة، وانتهت إلى الفوضى والخراب والشتات وضياع المقدرات”.

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