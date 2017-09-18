رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / مفاجأة “صادمة” في هواتف آيفون الجديدة

مفاجأة “صادمة” في هواتف آيفون الجديدة

مفاجأة “صادمة” في هواتف آيفون الجديدة
حجم الخط A A A
المرصد 23 5٬297 4 ساعات

صحيفة المرصد: عندما طرحت أبل هواتفها الجديدة (آيفون 8 وآيفون 8 بلس وآيفون X) يوم الثلاثاء، كثر الحديث عن ميزة الشحن السريع، ورغم السعر المرتفع لأجهزة أبل فإن هناك “مفاجأة صادمة” بشأن تلك الميزة. تحتاج ميزة الشحن السريع في هواتف آيفون الجديدة إلى منفذ USB-C، ومن خلالها يمكن شحن 50 بالمئة من البطارية خلال نصف ساعة، حسب صفحة المواصفات التقنية للهواتف الثلاثة على موقع أبل الإلكتروني. لكن المشكلة حسب ما ذكرت “سكاي نيوز” نقلاً عن موقع فوربس، أن أبل ستستمر في توزيع كيبل من نوع USB-A مع الهواتف الجديدة، وهذا يعني أن المستخدم لن يستفيد من ميزة الشحن السريع لقاء ما دفعه ثمنا للهاتف. وللاستفادة من ميزة الشحن السريع يجب على المستخدم أن يدفع ثمن محول USB-C تبيعه أبل بمبلغ 49 دولارا، ثم عليه أن يشتري كيبل بطرف USB-C والطرف الآخر Lightning يوصل بالهاتف وهو بسعر 25 دولارا. أي أن على المستخدم أن يدفع على الأقل 71 دولارا إضافية من أجل الحصول على ميزة الشحن السريع المدرجة ضمن مزايا الهاتف على صفحة أبل الرسمية.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

23 - عبدالله
2017-09-18 11:11:16
اعملوامع كل الشركات ومنتجاتهابوصية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمربنالخطاب عندما شكى الناس غلاءاللحوم فقال لهم ارخصوهافقالوا كيف يااميرالمؤمنين فقال اتركوهاعند القصابين حتى يرخصوها رضي الله عنه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - سـواد اللـيل
2017-09-18 11:08:47
االله يرزقهم بعميان القلووب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,178 )
21 - سهم
2017-09-18 10:52:26
الأي فون خايس مافيه زي الهواوي ميت 9
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - خالد
2017-09-18 10:51:24
حتى الشركات الكبيرة بدت ***على الناس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - مشــعل
2017-09-18 10:33:03
اذا كانت مواصفات الجهاز الفعلية لاتتطابق مع مواصفاته المنشورة بالدعاية فهذه مخالفة صريحة في الانظمة التجارية .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - أبو الدحم
2017-09-18 10:27:52
أبل لقت ناس تضحك عليهم وبسهولة. كل الناس حول العالم تطير على أي إصدار جديد للهواتف الذكية، على الرغم أن إستخدامهم الفعلي لإمكانيات الهواتف التي هم يحملونها لم يتجاوز 10%.. فهل من مبرر لذلك غير الجهل؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-09-18 10:04:51
**** ابل تبقى شركة عظيمة .. وكل منتجاتها تتلقفها ايادي العطاشا للتكنولوجيا في كل ارجاء العالم .. فعبقرية الخالد ستيف جوبز ستبقيها في الصدارة عشرات السنين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - سركيس بااااريس
2017-09-18 10:03:48
المشكلة ان العمر الافتراضي للجهاز سنتين ويبدا بالقرقعة //// يعني سنويا اكثر من 1800 ريال  
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-18 09:43:06
معلومات عن كفالة اليتيم منتديات الرحمة والمغفرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - المر
2017-09-18 09:24:55
الايفون هو الجهاز لافيروس ولاييعطل بسهوله لو غالي ماهي خساره فيه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - مزاجي كذا
2017-09-18 09:13:00
التجارة شطارة ولي لارغب الدفع المضاعف فلة خيارات أخرى من الهواتف النقالة يعني لابد ايفون ..انا لم اشتري أو استعمل اي جوال ايفون من اول م نزل للأسواق ابدء
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - العويد
2017-09-18 09:08:48
دجل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - مجرد سؤال
2017-09-18 08:52:39
زباين ابو تفاحة مجعومة زي زباين تايوته يشترون على العلامة وعندهم الاغلى هو الافضل يصفون سرا من الليل ويشترون بالحجز والدعوة تلفون بعد كم يوم تلقاه ينباع على الرصيف ف اي عقول هذه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 1,275 )
10 - الديدحان
2017-09-18 08:47:19
خمستكم فله يالاصيفر الصغير هع .
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
9 - بوصالح
2017-09-18 08:37:30
انسرق جوالي الجالكسي وقلت اجرب الأيفون وبصراحة سلملي على الجالكسي استخدامه أسهل بكثير
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 1,275 )
8 - الديدحان
2017-09-18 08:18:24
الاصيفر الصغير ترتيبه الخامس ونقاطه خمس . الله يعز خمستكم هههههههههههههههه .
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
7 - -
2017-09-18 08:07:09
S8❤ شركة الأيفون أنتهت بعد ستيف
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
6 - كلنا بريك بن هادي
2017-09-18 08:04:53
الى راضي يدفع الالف بتصعب عليه 71 دولار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1,275 )
5 - الديدحان
2017-09-18 08:04:45
احسنت اسمر عبر يازعيم ياملكي . الجالكسي يعتبر اسهل تحكم . جرب ولن تندم باذن الله
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
4 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-18 08:00:47
قررت ان لا اشتري آيفون الجديد والاكتفاء بـ7 والانتظار الى ان ينزل النوت 8 .. سأخوض تجربة الجالكسي اخيراً
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
3 - فكر إمرأه
2017-09-18 07:56:02
استغلال للمستهلك بطريقه مكشوفه بدون خجل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 -
2017-09-18 07:53:08
استغلال للمستهلك! شركة تسويقها عاطفي تجعل سعر جوالها غالي الثمن حتى توهم الناس انها افضل شركة في صناعة الجوالات وهي ما تصنع لا شاشة ولا معالج ولا حتى ذاكرات مجرد تجميع وتكرار في الاصدارات!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
1 - عادل الوحش
2017-09-18 07:47:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ولدالشيوخ

الو📞! هلا صباح الدمعه يا نوني.. عمي محمد، سمي، ماما هاوشتني وتقولي لازم تروحين ل...
بواسطة : ↩ابو شدا↪

الي انصدم هم المستفيدين من الأسواق المذكوره وأولهم المجنسين....
بواسطة : حبيب

٣٤ ايش دخل الشهرة بالطفل...
بواسطة : ابو ريان

اه نادي ليلي ... طيب اللي اوله شرط اخره نور...
كتاب الرأي
mm

كوثر الأربش

معلم، معلمة؟ شكرًا
101 1
mm

محمد الساعد

شريفة بنت القعقاع بنت آية الله جدي السادس عشر !
193 1
mm

فهد الأحمري

شكرا قينان الغامدي هنا رسائل لمعلم/‏‏ة
188 4
mm

قينان الغامدي

ما زالت السرورية تنظيما خطيرا: أمن الوطن مسؤوليتنا جميعا
177 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مشروع أستاذ أكاديمي ناجح….كيف ولماذا ؟
138 4
mm

محمد آل الشيخ

سقوط إخونج المملكة المدوي
693 9
mm

مشعل السديري

إيران من الداخل
341 2
mm

هالة الناصر

قائمة المحرضين ليست مفاجئة!
419 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

كلما ” قلت نسبة الذكاء ” زاد عدد الاصدقاء..!
276 2
mm

سمر المقرن

قطر بين الكوميديا والتراجيديا!
234 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
200 2
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
567 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
432 2
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
506 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
385 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
352 8
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬632 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
635 3
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
261 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
624 20
الاخبار الدولية
داعشي شيشاني نادم: “إنها ليست خلافة وليس هناك دولة إسلامية-فيديو

داعشي شيشاني نادم: “إنها ليست خلافة وليس هناك دولة إسلامية-فيديو

 المرصد 7 364 28 دقيقة
عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه

عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه

 المرصد 89 7٬819 12 ساعة
ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة

ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة

 المرصد 55 11٬266 14 ساعة
مكافحة الفساد في صنعاء تلوح بسجن المخلوع..وثروته تقدر بـ60 بليون دولار

مكافحة الفساد في صنعاء تلوح بسجن المخلوع..وثروته تقدر بـ60 بليون دولار

 المرصد 60 3٬017 يوم واحد
المرصد الرياضي
قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

 المرصد 71 3٬763 9 ساعات
منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!

منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!

 المرصد 97 15٬979 11 ساعة
بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما

بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما

 المرصد 57 3٬291 13 ساعة
كشف تفاصيل حملة سرية أطاحت بمدرب الشباب سامي الجابر !

كشف تفاصيل حملة سرية أطاحت بمدرب الشباب سامي الجابر !

 المرصد 75 9٬509 يوم واحد
اخبار فنية
بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

 المرصد 15 10٬777 15 ساعة
أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

 المرصد 25 4٬151 يومين
تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

 المرصد 24 15٬587 يومين
لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

لن تصدق كم يبلغ عمر الفنان كاظم الساهر؟

 المرصد 41 13٬550 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

 المرصد 56 11٬586 يومين
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

 المرصد 90 26٬558 يومين
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

 المرصد 42 14٬382 3 أيام
جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

جمال طبيعي!.. شاهد الصور الأولى لمتسابقات ملكات جمال مصر

 المرصد 127 17٬806 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار

بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار

 المرصد 38 5٬923 10 ساعات
شاهد .. ترامب يسخر من “هيلاري كلينتون”بكرة جولف !

شاهد .. ترامب يسخر من “هيلاري كلينتون”بكرة جولف !

 المرصد 2 3٬018 4 ساعات
شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك

شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك

 المرصد 60 9٬800 14 ساعة
شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسمي

شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسمي

 المرصد 41 18٬626 15 ساعة
اخبار ثقافية
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 13 1٬097 18 ساعة
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬640 يومين
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬638 أسبوعين
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 4٬639 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬167 5 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬818 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬258 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬511 شهر واحد
اخبار اقتصادية
شاهد.. “تقرير صادم”.. غادرت عائلات المقيمين بعد “الرسوم”.. والأسواق “نامت”!

شاهد.. “تقرير صادم”.. غادرت عائلات المقيمين بعد “الرسوم”.. والأسواق “نامت”!

 المرصد 231 8٬876 3 ساعات
مفاجأة “صادمة” في هواتف آيفون الجديدة

مفاجأة “صادمة” في هواتف آيفون الجديدة

 المرصد 23 5٬297 4 ساعات
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

 المرصد 35 4٬344 3 أيام
تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

تعرف على أكبر صفقتين لبيع الأسهم بسوق السعودية – فيديو

 المرصد 11 9٬445 4 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬654 أسبوع واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬600 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬539 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬776 أسبوعين
الاخيرة
“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

 المرصد 59 7٬675 10 ساعات
شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

 المرصد 20 5٬036 12 ساعة
الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

 المرصد 40 3٬752 يومين
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

 المرصد 19 15٬149 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 31 576 57 دقيقة