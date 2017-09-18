مفاجأة “صادمة” في هواتف آيفون الجديدة
صحيفة المرصد: عندما طرحت أبل هواتفها الجديدة (آيفون 8 وآيفون 8 بلس وآيفون X) يوم الثلاثاء، كثر الحديث عن ميزة الشحن السريع، ورغم السعر المرتفع لأجهزة أبل فإن هناك “مفاجأة صادمة” بشأن تلك الميزة. تحتاج ميزة الشحن السريع في هواتف آيفون الجديدة إلى منفذ USB-C، ومن خلالها يمكن شحن 50 بالمئة من البطارية خلال نصف ساعة، حسب صفحة المواصفات التقنية للهواتف الثلاثة على موقع أبل الإلكتروني. لكن المشكلة حسب ما ذكرت “سكاي نيوز” نقلاً عن موقع فوربس، أن أبل ستستمر في توزيع كيبل من نوع USB-A مع الهواتف الجديدة، وهذا يعني أن المستخدم لن يستفيد من ميزة الشحن السريع لقاء ما دفعه ثمنا للهاتف. وللاستفادة من ميزة الشحن السريع يجب على المستخدم أن يدفع ثمن محول USB-C تبيعه أبل بمبلغ 49 دولارا، ثم عليه أن يشتري كيبل بطرف USB-C والطرف الآخر Lightning يوصل بالهاتف وهو بسعر 25 دولارا. أي أن على المستخدم أن يدفع على الأقل 71 دولارا إضافية من أجل الحصول على ميزة الشحن السريع المدرجة ضمن مزايا الهاتف على صفحة أبل الرسمية.
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التعليقات
اعملوامع كل الشركات ومنتجاتهابوصية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمربنالخطاب عندما شكى الناس غلاءاللحوم فقال لهم ارخصوهافقالوا كيف يااميرالمؤمنين فقال اتركوهاعند القصابين حتى يرخصوها رضي الله عنه
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االله يرزقهم بعميان القلووب
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الأي فون خايس مافيه زي الهواوي ميت 9
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حتى الشركات الكبيرة بدت ***على الناس
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اذا كانت مواصفات الجهاز الفعلية لاتتطابق مع مواصفاته المنشورة بالدعاية فهذه مخالفة صريحة في الانظمة التجارية .
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أبل لقت ناس تضحك عليهم وبسهولة. كل الناس حول العالم تطير على أي إصدار جديد للهواتف الذكية، على الرغم أن إستخدامهم الفعلي لإمكانيات الهواتف التي هم يحملونها لم يتجاوز 10%.. فهل من مبرر لذلك غير الجهل؟
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**** ابل تبقى شركة عظيمة .. وكل منتجاتها تتلقفها ايادي العطاشا للتكنولوجيا في كل ارجاء العالم .. فعبقرية الخالد ستيف جوبز ستبقيها في الصدارة عشرات السنين
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المشكلة ان العمر الافتراضي للجهاز سنتين ويبدا بالقرقعة //// يعني سنويا اكثر من 1800 ريال
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معلومات عن كفالة اليتيم منتديات الرحمة والمغفرة
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الايفون هو الجهاز لافيروس ولاييعطل بسهوله لو غالي ماهي خساره فيه
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التجارة شطارة ولي لارغب الدفع المضاعف فلة خيارات أخرى من الهواتف النقالة يعني لابد ايفون ..انا لم اشتري أو استعمل اي جوال ايفون من اول م نزل للأسواق ابدء
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دجل
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زباين ابو تفاحة مجعومة زي زباين تايوته يشترون على العلامة وعندهم الاغلى هو الافضل يصفون سرا من الليل ويشترون بالحجز والدعوة تلفون بعد كم يوم تلقاه ينباع على الرصيف ف اي عقول هذه
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خمستكم فله يالاصيفر الصغير هع .
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انسرق جوالي الجالكسي وقلت اجرب الأيفون وبصراحة سلملي على الجالكسي استخدامه أسهل بكثير
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الاصيفر الصغير ترتيبه الخامس ونقاطه خمس . الله يعز خمستكم هههههههههههههههه .
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S8❤ شركة الأيفون أنتهت بعد ستيف
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الى راضي يدفع الالف بتصعب عليه 71 دولار
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احسنت اسمر عبر يازعيم ياملكي . الجالكسي يعتبر اسهل تحكم . جرب ولن تندم باذن الله
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قررت ان لا اشتري آيفون الجديد والاكتفاء بـ7 والانتظار الى ان ينزل النوت 8 .. سأخوض تجربة الجالكسي اخيراً
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استغلال للمستهلك بطريقه مكشوفه بدون خجل
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استغلال للمستهلك! شركة تسويقها عاطفي تجعل سعر جوالها غالي الثمن حتى توهم الناس انها افضل شركة في صناعة الجوالات وهي ما تصنع لا شاشة ولا معالج ولا حتى ذاكرات مجرد تجميع وتكرار في الاصدارات!!!
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