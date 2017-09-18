ناحر ابنه بـ “جازان” يواجه حد الغيلة..وهذا ما ردده الجاني على مسامع طفله قبل تنفيذ الجريمة بلحظات!

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صحيفة المرصد: قررت محكمة الاستئناف إعادة حكم حد الغيلة لقاتل ابنه نحراً بمنطقة جازان، وذلك بسبب عدم إجماع القضاة، حيث وضع أحد القضاة ملاحظة تتعلق باستكمال الاجراءات الطبية للجاني فيما يخص المسؤولية الجنائية؛ حيث يتم إرساله إلى مستشفى شهار.

ووفقاً لـ “سبق”، فإن القضاة صرفوا النظر عن الحق الخاص، وذلك لأن طريقة القتل جرى تكييفها على أنها “غيلة”؛ لعدم حضور والد المدّعى عليه أو مَن ينوب عنه، وإن كان طلب القصاص لدى جهة التحقيق.

وأكدت مصادر مطلعة أن الجاني اعترف بقتل ابنه غيلة بعدما أخرجه من المدرسة قبل عام ونصف العام، وبرّر فعلته أن قيامه بقتل ابنه “كفارة لقيامه بقتل عمه”؛ حيث كان الجاني قد قتل عمه دهساً بسيارة قبل ١٨ عاماً وسُجن على أثرها بعد اعترافه عقب الجريمة بسنوات عدة.

ولفتت مجريات التحقيق إلى أن الجاني كان يردّد على مسمع طفله بعدما أخرجه من مدرسته وهو في طريق نحره: “وجاءت سكرة الموت بالحق”، ويقول في اعترافه: إن الطفل لم يفهم تلك العبارات ودخل للحوش المهجور؛ حيث أخرج السكين التي كان يخفيها في قدمه اليمنى وبدأ طعنه ثم نحره”.

وبينت التحقيقات أن الجاني كان قد تورّط في قضايا سابقة عدة كجرائم اللواط والمخدرات وتعاطي المسكر والقتل والتحرُّش الجنسي.

وأعرب جد المنحور لأمه من مجريات الظروف؛ كون شقيقة الطفل ابنة الجاني نفسه تنتظر مصير شقيقها وفقاً لتهديداته، وأشار الجد إلى أنه أيضاً تعرّض للتهديد بالقتل.

بدورها، عملت الحماية الاجتماعية بمنطقة جازان، على إعادة تهيئة الطفلة “إلهام” -شقيقة القتيل عبدالله -، وحمايتها ومراعاة أوضاعها.

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