ناحر ابنه بـ “جازان” يواجه حد الغيلة..وهذا ما ردده الجاني على مسامع طفله قبل تنفيذ الجريمة بلحظات!
صحيفة المرصد: قررت محكمة الاستئناف إعادة حكم حد الغيلة لقاتل ابنه نحراً بمنطقة جازان، وذلك بسبب عدم إجماع القضاة، حيث وضع أحد القضاة ملاحظة تتعلق باستكمال الاجراءات الطبية للجاني فيما يخص المسؤولية الجنائية؛ حيث يتم إرساله إلى مستشفى شهار.
ووفقاً لـ “سبق”، فإن القضاة صرفوا النظر عن الحق الخاص، وذلك لأن طريقة القتل جرى تكييفها على أنها “غيلة”؛ لعدم حضور والد المدّعى عليه أو مَن ينوب عنه، وإن كان طلب القصاص لدى جهة التحقيق.
وأكدت مصادر مطلعة أن الجاني اعترف بقتل ابنه غيلة بعدما أخرجه من المدرسة قبل عام ونصف العام، وبرّر فعلته أن قيامه بقتل ابنه “كفارة لقيامه بقتل عمه”؛ حيث كان الجاني قد قتل عمه دهساً بسيارة قبل ١٨ عاماً وسُجن على أثرها بعد اعترافه عقب الجريمة بسنوات عدة.
ولفتت مجريات التحقيق إلى أن الجاني كان يردّد على مسمع طفله بعدما أخرجه من مدرسته وهو في طريق نحره: “وجاءت سكرة الموت بالحق”، ويقول في اعترافه: إن الطفل لم يفهم تلك العبارات ودخل للحوش المهجور؛ حيث أخرج السكين التي كان يخفيها في قدمه اليمنى وبدأ طعنه ثم نحره”.
وبينت التحقيقات أن الجاني كان قد تورّط في قضايا سابقة عدة كجرائم اللواط والمخدرات وتعاطي المسكر والقتل والتحرُّش الجنسي.
وأعرب جد المنحور لأمه من مجريات الظروف؛ كون شقيقة الطفل ابنة الجاني نفسه تنتظر مصير شقيقها وفقاً لتهديداته، وأشار الجد إلى أنه أيضاً تعرّض للتهديد بالقتل.
بدورها، عملت الحماية الاجتماعية بمنطقة جازان، على إعادة تهيئة الطفلة “إلهام” -شقيقة القتيل عبدالله -، وحمايتها ومراعاة أوضاعها.
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التعليقات
عجبي عليكم ياقضاة الأرض مانقول غير ان قاضي السماء راح يتكفل بالجميع
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ليش مايقام الحد فيه هل دخلت الواسطة عجب على القضاء هذا قاتل وفاعل لواط وشأرب خمر كل هل الجرايم وخرج هذا خطر على المجتمع هذايقتل بحد السيف
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هذا ينتف راسه نتف وجود هذا المجرم سيزيد ويعزز موضوع الاجرام
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كل هذه الجرايم فعلها الجاني وعايش مع الناس حر طليق معناته فيه مشكله عندنا
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قتل عمه وتنازلوا عنه وخرج من السجن وتعاطى مخدرات ومتهم بجرائم تحرش جنسي وفي الأخير قتل ولده ويهدد بنته بالقتل ، وش باقي بعد !!! لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ردنا إليك رداً جميلاً يارب العالمين
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21 - loovivool هل أنت اللي تكتب في الشبكة إياها ؟ نفس المعرف
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والله ماكثرت الجرائم الابسبب تنفيذالقصاص ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب الله يلعن المخدرات واللي يدخلها البلد
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يجب محاسبة من اخرجه من السجن بعد كل هالقضايا فهم السبب في قتل ولده
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سنه ونصف حتى يقرروا يقيمون الحد في مجرم سابق مو بولده بس الا بعمه ؟!؟!!!!!عجبي
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وبينت التحقيقات أن الجاني كان قد تورّط في قضايا سابقة عدة كجرائم اللواط والمخدرات وتعاطي المسكر والقتل والتحرُّش الجنسي. وتصرفون النظر عن القصاص وتنفيد شرع الله في هذا المجرم
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كيف لم يتم قتله الى الآن قصاصآ وهو مجرم ارهابي من الواعش.ماذا يعني أن يعترض أحد القضاة بحجة عدم استكمال تقاريره في شهار وكأن الأمر هذا تمهيدآ لاطلاق سراحه واعطائه حكم البراءة.وضع القضاة في بلادنا؟؟؟؟؟
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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إلى 30 جرائمكم في كل بلاد العالم حتى محاكم شيكاغو وشرطة شارع المنصور وشرطة البلد والنزلتين والاثيوبيون وما فعلوه في منفوحة وشارع الستين بجدة مجرمين دوليين انتم إلا من رحم ربي وقليل ماهم
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ناحر أبنه، داعس والدته، الله لا يبلانا. أرجو من الله أن يحفظ الأفارقة وألا يتطبعوا بمثل هذه الطبائع المغالية في الإجرام.
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هذا مفروض قصوه من زمان لان وجوده خطر على البشرية.
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ماشاء الله قاتل لعمه وسوابق الله لا يبلانا يُندى لها الجبين وتقولون المرأه ناقصه والله مايقولها الا ناقص عقل ودين يالناقصين
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وقعت بعده جرائم كثيره ولازالت حبيسة درج القاضي...لماذا؟؟ لأن تطبيق الحد الشرعي أصبح متهاونا فيه .القاضي اجازه.والجاني مريض نفسي والضحية تحت التراب والغبن مثل الجبال...هذا حكمه تعزير وقص راس ولانقاش
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نسأل الله العفو حسبي الله عليك يالمجرم
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سنه ونص ويتم ارساله لشهار اكيد فالمده المسجون فيها بيتجنن ***
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ما قتل نفسه كفاره لعمه بس قتل ولده ـ عجيب
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نسأل الله العفو والعافية لاحول ولا قوة إلا بالله نسأل الله السلامة من زمن الفتن
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البشر فيهم مافيهم لكنها حاله واحده حصلت بين اكثر من ٣٠ مليون شخص اموركم طيبه والحمدلله
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لو أن احد القضاة في المحكمة قريب للطفل المقتول لكان تدحرج رأس الجاني من زمان.
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اتق الله في نفسك واحمد الله الذي حفظك وحفظ عقلك وأولادك اما الجرائم فلا تعرف دين او عرق او جنسية معينة كل دولة فيها مصايبها انظر ايها العلماني الى اسيادك في امريكا والى حجم الجرائم وشناعتها كفى كذبا
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هاذ من المفسدين في الأرض والمفروض يقام عليه حد الحرابة بدون حق خاص
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وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير عودوا إلى الله
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الله المستعان والله يصلح الحال
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أن الجاني كان قد تورّط في قضايا سابقة عدة كجرائم اللواط والمخدرات وتعاطي المسكر والقتل والتحرُّش الجنسي..وفيه مداولات بالحكم وش تتحرون منه بعد . قصوه وخلصو الناس من شره .
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البعد عن منهج الله في كثير من الأمور وتمييع الخطاب الديني وعدم وجود الوعاظ المخلصين المصلحين كالسابق وتضييع الأمانه والفساد الأخلاقي والإداري وغيرها كلها أسباب نزول العقوبات الإلهية من عام1426 إلىالآن
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بالله باسأل الجميع هنا عندما كان المجتمع محافظ على ثوابته ودينه هل كان هناك مثل هذه الجرائم قبل 15 سنة تقريبا لم نكن نسمع بقصاص إلا كل 3 أشهر ملكن عندما ابتعدنا عن الله ولم يعد هناك مواعظ للمصلحين
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القاضي اللي متردد .اش ينتظر.. ***ش .وبيع وتعاطي مسكرات وتحرش.. عطوه فرصه وخلو لغرفه مع القاضي الحنون اللي رجع القضيه وخلو يتأكد بنفسه من شهار بعد شهرين فالغرفه سوا .لو مافيه شرع .امان
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كل تلك الجرائم عرفت عنه ومتروك يسرح ويمرح هناك خلل كبير .....
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كل هذا سواه..مسكين ماسوى شي..!!!!💚
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حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله لعن الله المخدرات ... الله يكفينا ولا يبتلينا
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لاحول ولاقوة إلا بالله ، إنه والله عصر الفتن والعجائب ، اللهم إنا نسألك أن تبت علينا العقل والدين .
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وشفيكم .. ؟؟ اللي قتل امه .. واللي ذابح ابوه .. واللي نحر ولده .. ؟؟ ماسمعنا ان فيه علماني او ليبرالي قتل احد من عائلته .. ههههههه
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سنه ونص يأكل ويشرب ويلبس والى الان لم يتم اعدامه اقترح اعدامه بالاسيد واذا لم يتم اعدامه فأقترح على جد الطفل اعدامه رميا بالرصاص لأن هذا خطرعلى المجتمع وخطر على ابنته الثانيه
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ماذا تريدون أن يعمل بعد أيها القضاة . جريمة قتل سابقة وشرب المسكر والواط وتهديد حياة الآخرين بما فيهم ابنته . ثم قام بقتل ابنه بطريقة بشعة . هذا يستحق القتل جزاء له وحفاظا على حياة الآخرين .
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الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم
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المخدرات تعطل منطقة الوعي في الدماغ مما ينتج عنه تصرفات خطيرة لدرجة القتل بدم بارد مع الهلوسة و الأوهام.
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لاحول ولاقوة الابالله تفشت الامراض النفسيه وقلة الوازع الديني من يأتي النصر وتأتي السعاده ونحن على هذا الحال
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لاحول ولا قوة (الأ) بالله
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يارب يارب الطف بنا وبمسامعنا وشوفنا ولا تبلانا . قيام القيامه رحمه
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