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“التايمز”: أشهر بنوك عائلة “تميم” يغلق أبوابه.. وتكشف السبب!

“التايمز”: أشهر بنوك عائلة “تميم” يغلق أبوابه.. وتكشف السبب!
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المرصد 4 1٬751 1 ساعة

صحيفة المرصد: اضطر بنك “هارودز” في بريطانيا، المملوك لشركة “قطر القابضة” التابعة للعائلة الحاكمة في الدوحة، للإعلان عن إغلاق أبوابه، وذلك بعد سنوات من الخسائر الفادحة.
وفي التفاصيل، أرسل البنك ( أسس قبل 124 عامًا، ويعد واحدًا من سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة تابعة للشركة المالكة) رسائل إلى العملاء من الأفراد والشركات يطلب منهم نقل حساباتهم.
وقال البنك، إنه سيغلق فرعه في الطابق الثاني في مقره بمتاجر هارودز في العاصمة البريطانية لندن، وسيوقف تقديم خدماته بعد مراجعة استراتيجية لعملياته، بحسب ما ذكرته صحيفة “التايمز” البريطانية، اليوم الإثنين.
الجدير بالإشارة أن شركة “قطر القابضة” قد اشترت سلسلة متاجر هارودز، بما فيها بنكها الوحيد، عام 2010 من رجل الأعمال المصري المولد، محمد الفايد، في صفقة بلغت قيمتها 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.3 مليار دولار أمريكي).
وفقد البنك 6.3 مليون جنيه إسترليني (8.5 مليون دولار أمريكي) في السنة المالية الأخيرة حتى نهاية يناير 2016، مقارنة مع 3.9 مليون جنيه إسترليني (5.3 مليون دولار أمريكي) في العام الذي سبقه، كما بلغ حجم الإقراض لدى البنك 3 أضعاف الإيرادات، لتبلغ الخسائر في هذا الجانب 1.7 مليون جنيه إسترليني (2.3 مليون دولار أمريكي) في السنة المالية الأخيرة.
وارتفعت تكاليف الموظفين خلال الفترة نفسها من 6.3 مليون جنيه إسترليني (8.5 مليون دولار أمريكي) إلى 10.8 مليون جنيه إسترليي (14.6 مليون دولار أمريكي)، حيث زاد عدد الموظفين من 46 إلى 81 موظفًا
وعانى البنك، في الآونة الأخيرة، من خسائر كبيرة دفعته إلى إطلاق منتجات إدخارية جديدة، وخدمة تحويل الأموال؛ لتعويض خسائره المتراكمة؛ لكن بدون فائدة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

4 - رفيق الدرب
2017-09-18 17:34:30
بدايه النهايه لمن طغى وتجبر ودفع الاموال لقتل الابرياء وهتك اعراض المسلمين اسال الله ان تكون نهايه الزمره الفاسده بنفس الطريقه التي انخذوها ضدخلق الله
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3 - sar-al-sa
2017-09-18 17:22:22
قديما قيل : ان اقبلت باض الحمام على الرتد ، وان ادبرت لكب الحمار على الاسد
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2 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-18 16:32:51
خلص البنزين:
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1 - سعودي أيام زماااان 🤕🤕🤕
2017-09-18 16:20:39
ضرب البنوك
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آخر تعليق
بواسطة : ام شوشه منفوشه

من زين الشياره قديمه مهربده والسي الثاني الف مره نقول صداقه الرجل والمراه دخيله...
بواسطة : مع الأسف 80 تعليق ولا نجد من يتحدث عن تبعات هذه الزيادة في الوقود

توقع زيادة في اسعار خدمات التوصيل للمدارس والجامعات// توقع زيادة في خدات سيارات...
بواسطة : رفيق الدرب

بدايه النهايه لمن طغى وتجبر ودفع الاموال لقتل الابرياء وهتك اعراض المسلمين اسال...
بواسطة : ღ

ولا متخذات اخدان الاية . يعني صديق تتبعها خطوات الشيطان ماهو بس بالكويت السايق ص...
كتاب الرأي
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كوثر الأربش

معلم، معلمة؟ شكرًا
149 1
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محمد الساعد

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فهد الأحمري

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