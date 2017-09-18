رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالصور .. اختتام أعمال مؤتمر «التواصل الحضاري بين أمريكا والعالم الإسلامي» وهذه أبرز توصياته

بالصور .. اختتام أعمال مؤتمر «التواصل الحضاري بين أمريكا والعالم الإسلامي» وهذه أبرز توصياته

بالصور .. اختتام أعمال مؤتمر «التواصل الحضاري بين أمريكا والعالم الإسلامي» وهذه أبرز توصياته
حجم الخط A A A
المرصد 5 380 35 دقيقة

صحيفة المرصد – نيويورك : اختتمت أعمال المؤتمر الدولي (التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي) الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في مدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة من 16-17سبتمبر 2017م، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين وقادة العمل الديني والسياسي والاجتماعي، وذوي العلم والفكر والرأي من مختلف دول العالم.

المركز العالمي لمكافحة التطرف “اعتدال”

وأثنى المشاركون في المؤتمر على خطط التعاون الحضاري بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية، مؤيدين إنشاء المركز العالمي لمكافحة التطرف “اعتدال” الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بحضور فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من القادة العرب والمسلمين خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض.

وأعربوا عن تقديرهم للمركز وما يحتويه من كفاءات عالية وتقنيات متطورة سيتم توظيفها في مكافحة التطرف بأحدث الطرق والوسائل فكرياً وإعلامياً ورقمياً.

انفتاح المسلمين الواعي على الحضارات الأخرى

وأكد المؤتمرون أن حضارة الإسلام وتجربته التاريخية الرائدة تؤكد انفتاح المسلمين الواعي على الحضارات الأخرى، وحرصهم على التواصل مع شعوب العالم، ودعم مبادرات السلام العالمية، وتعزيزها، وأن المسلمين اليوم معنيون بالإسهام في العطاء الإنساني في المجالات الاقتصادية والفكرية والثقافية والاجتماعية والعلمية وغيرها، مما يخدم الإنسانية ويحقق سعادتها.

كما أكدوا أن الإسلام دين الرحمة بالناس جميعاً، ويتضمن مبادئ إنسانية عالمية قادرة على إسعاد الإنسان وتحقيق آماله وحلّ مشكلاته، والمسلمون اليوم مدعوون إلى إنفاذ هذه المبادئ وتحقيقها على أرض الواقع بالتواصل مع الآخرين، لتأسيس عالم تسوده العدالة والسلم والتراحم، وفتح صفحة إيجابية في العلاقة الحضارية بين الأمم والشعوب على أسس من الاحترام المتبادل، والتعاون في إعمار الأرض، وتحقيق أمن الإنسان وكرامته.

وأشاروا إلى أن التنوع الديني والثقافي في المجتمعات البشرية يستدعي إقامة شراكة عادلة وتواصل إيجابي ضمن عقد اجتماعي يتوافق عليه الجميع، يستثمر تعدد الرؤى في إثراء الحياة المدنية والحضارية، وتحقيق تنمية شاملة.

التصدي لدعوات الكراهية والإقصاء والاستعلاء

ولفتوا النظر إلى أن الحوار الهادف والجاد بين العالم الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية ضروري لتفهم الرسالة الحقيقية للإسلام التي حاول التطرف اختطافها وتزوير معاني نصوصها، مع التصدي لدعوات الكراهية والإقصاء والاستعلاء، وتخليص العالم من العنف والتطرف المضاد، وإقامة تحالفات مخلصة تعزز الفهم الصحيح للآخر، وتستثمر الشراكة معه في خير الإنسان.

ودعوا إلى التواصل الحضاري والحوار المباشر بين المكونات المختلفة كفيل بالتعرف على الآخر من خلال أصوله المعتمدة بعيداً عن الدعايات المضللة والتصورات المغلوطة التي تزرع الشقاق والكراهية.

وبين المؤتمرون أن التحديات التي تواجهها البشرية تهدد مستقبل الإنسانية وجوداً وحضارة وقيماً، وعلى القادة الدينيين والسياسيين تلمس المشتركات الإنسانية والتعاون من خلالها في تحقيق المقاصد السامية ومواجهة هذه التحديات عبر مفهوم الشراكة العادلة في استثمار منجزات الحضارة الإنسانية.

ودعوا رابطة العالم الإسلامي إلى التعاون مع الجمعيات والمنظمات والجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، لتنفيذ برامج مشتركة هدفها تحقيق التواصل الإيجابي بين الحضارة الإسلامية والحضارة الأمريكية، وتطوير الحوار البيني بما يراعي المصالح المشتركة، ويعالج مشكلات المجتمعات المعاصرة.

وضع عدد من التوصيات

وخرج المؤتمر بتوصيات أكدت أهمية وضع استراتيجية بعيدة المدى لتفعيل التواصل الحضاري والثقافي، وإشاعة روح التسامح والمساواة بين الشعوب، والتعاون في تعزيز برامج التنمية المستدامة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة تحصن الشباب من الأفكار المتطرفة، وتكثيف اللقاءات الإسلامية مع الحضارات الأخرى لدراسة المسائل العالقة وتشكيل مفاهيم مشتركة حولها، والتحرر من مؤثرات الصراع التاريخي.

وشددت التوصيات على أهمية توثيق الصلات والتعاون بين المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية والهيئات الرسميــة والشعبيــة في العالم الإسلامي في كافة المجالات إفادة واستفادة، مع بذل الجهود الدولية الفاعلة لتحقيق كرامة الإنسان وحفظ حقوقه، وإقامة العدل الناجز، وتحقيق التعايش الآمن بين المجتمعات البشرية.

ودعت التوصيات إلى إنشاء منتدى للتواصل الحضاري الإسلامي الأمريكي لتعزيز التواصل الفكري والثقافي والعلمي بين الشعوب الإسلامية والشعب الأمريكي، وتعميق الروابط الحضارية بين الجانبين، إلى جانب وضع خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة للتنسيق بين المنظمات والمراكز والجامعات والمؤسسات الإعلامية لمواجهة الفكر المتطرف وحماية المجتمعات من آثاره ونتائجه وارتداداته على الطرف الآخر.

وبينت التوصيات أهمية إشاعة ثقافة التعايش الإسلامية والغربية، وتشجيع البحوث والدراسات التي تؤصل لمبدأ التواصل الفاعل وتبرز أهميته للجانبين، ونشر كتبه وترجمتها، والنأي عن دعوات صراع الحضارات، والتحذير من ظاهرة التخويف من الإسلام، واستعداء المسلمين وتوتير علاقاتهم بمجتمعاتهم.
وأهابت بوسائل الإعلام الإسهام في نشر ثقافة السلام والتفاهم، والتحلي بالمصداقية والموضوعية، وعدم الترويج لثقافة العنف والكراهية، والتوقف عن إنتاج مواد إعلامية تؤجج الصراعات الدينية والطائفية والفكرية.

تعزيز قيم التعايش

وكان معالي الأمينُ العامُ لرابطةِ العالمِ الإسلامي الشيخ الدكتور محـمد بن عبد الكريم العيسى قد ألقى كلمة خلال افتتاح المؤتمر أكد فيها على أصالة معاني السلام والرحمة في وجدان المسلمين انطلاقاً من المفهوم الصحيح والنقي للإسلام في بعده الوسطي المعتدل.

وعبَّر معاليه عن اهتمام رابطة العالم الإسلامي – بما تمثله من ثقل وعلاقات واسعة مع المؤسسات والشعوب الإسلامية – بالتواصل العالمي، وتعزيز قيم التعايش ولاسيما في سياق تبادله الحضاري والتصدي لكل محاولات افتعال الصراع التي تسعى لها مفاهيم التطرف ونظريات الكراهية.

وأشار معاليه في سياق كلمته إلى عراقة التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي وإثرائه في عموم المجالات الإنسانية التبادلية ، منوهًا بأبعاد القمة الإسلامية الأمريكية المنعقدة في الرياض في شعبان/يوليو الفائت وما عكست من أثر أسهم وبدون شك في تعزيز مفاهيم التواصل الحضاري بين الجانبين.

الاتجاهات الفكرية في توظيف الحريات الدينية

وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين موضوعات: الإسهام الحضاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي .. الواقع والتطلعات، والإسهام الإسلامي في تعزيز السلام العالمي، والمسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية .. الاندماج والمواطنة، الاتجاهات الفكرية في توظيف الحريات الدينية، والتواصل المعرفي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي، والمشتركات الحضارية والإنسانية، والتبادل المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي، وتحالف القيم الإنسانية والبناء الحضاري المشترك، وقراءة تحليلية للعلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي نحو علاقات (استراتيجية ـــ حضارية) بين أمريكا والعالم الإسلامي.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

5 - عبدالله
2017-09-18 19:23:59
اهم شيء ينتبه المسلمين من السوس المنتشر بين المجتمعين لان السوسة الواحدة تدمر محصول سنين واللبيب يفهم حفظ الله المسلمين والعرب من مكر الماكرين وغدر الغادرين وتربص المتربصين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-09-18 19:18:45
الحصاد 📺
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - .....
2017-09-18 19:15:14
لو فيه مشروبات روحيه ويشاركون الشيوخ معاهم حتى يصدقون أنا نحب السلام والتعايش مع الآخرين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - خالد
2017-09-18 19:03:57
الجدران غير مليسه شكلهم ممداهم يليسونها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - نأمل في المرة القادمة إستأجار قاعة أكبر// وهذه في نظري أهم توصية >>
2017-09-18 19:01:37
شددت التوصيات على أهمية توثيق الصلات والتعاون بين المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية والهيئات الرسميــة والشعبيــة في العالم الإسلامي ..وبذل الجهود الدولية الفاعلة لتحقيق كرامة الإنسان//
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

مؤلمة عندمآ تحآدث شخص وتريد حديثٌ طويل معہ . فُ ترى آنه ليس مهتم💔...
بواسطة : القناص2

مساكم الله بالخير جمعاً الصباح كان المعلقين بمعرفات الآن اختفت المعرفات يهمنا فر...
بواسطة : أبو سحاااب

هناك سرقات أكبر عندما تأتي للحارس الأمين حارس البنك وتذهب للمدير وتقول له هذا ال...
بواسطة :

الشماته بطاله ... وتضر بالصحه ......
كتاب الرأي
mm

كوثر الأربش

معلم، معلمة؟ شكرًا
154 1
mm

محمد الساعد

شريفة بنت القعقاع بنت آية الله جدي السادس عشر !
269 1
mm

فهد الأحمري

شكرا قينان الغامدي هنا رسائل لمعلم/‏‏ة
307 10
mm

قينان الغامدي

ما زالت السرورية تنظيما خطيرا: أمن الوطن مسؤوليتنا جميعا
234 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مشروع أستاذ أكاديمي ناجح….كيف ولماذا ؟
159 4
mm

محمد آل الشيخ

سقوط إخونج المملكة المدوي
768 12
mm

مشعل السديري

إيران من الداخل
368 3
mm

هالة الناصر

قائمة المحرضين ليست مفاجئة!
482 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

كلما ” قلت نسبة الذكاء ” زاد عدد الاصدقاء..!
288 2
mm

سمر المقرن

قطر بين الكوميديا والتراجيديا!
246 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
323 4
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
611 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
453 2
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
524 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
402 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
361 8
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬661 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
644 3
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
269 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
628 20
الاخبار الدولية
خدعة حوثية ماكرة تجرد المخلوع صالح من حرسه.. تعرف على التفاصيل!

خدعة حوثية ماكرة تجرد المخلوع صالح من حرسه.. تعرف على التفاصيل!

 المرصد 27 5٬902 5 ساعات
داعشي شيشاني نادم: “إنها ليست خلافة وليس هناك دولة إسلامية-فيديو

داعشي شيشاني نادم: “إنها ليست خلافة وليس هناك دولة إسلامية-فيديو

 المرصد 59 2٬732 9 ساعات
عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه

عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه

 المرصد 89 8٬622 21 ساعة
ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة

ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة

 المرصد 58 13٬057 23 ساعة
المرصد الرياضي
حقيقة منع تداول لقب “جحفلي” واستخدام لفظ هدف قاتل!

حقيقة منع تداول لقب “جحفلي” واستخدام لفظ هدف قاتل!

 المرصد 32 2٬855 3 ساعات
قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

 المرصد 87 4٬876 17 ساعة
منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!

منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!

 المرصد 117 20٬412 20 ساعة
بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما

بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما

 المرصد 59 3٬687 21 ساعة
اخبار فنية
إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

 المرصد 18 2٬718 2 ساعتين
بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

 المرصد 15 12٬347 23 ساعة
أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

 المرصد 25 4٬216 يومين
تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

تفاصيل سرقة 70 ألف جنيه من منزل الفنانة أصالة وزوجها.. والسارق مفاجأة!-صور

 المرصد 24 15٬950 يومين
اخبار منوعة
في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!

في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!

 المرصد 95 11٬752 10 ساعات
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

 المرصد 56 11٬733 يومين
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

 المرصد 90 27٬138 3 أيام
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

 المرصد 42 14٬533 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار

بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار

 المرصد 44 7٬767 18 ساعة
شاهد .. ترامب يسخر من “هيلاري كلينتون”بكرة جولف !

شاهد .. ترامب يسخر من “هيلاري كلينتون”بكرة جولف !

 المرصد 3 4٬706 12 ساعة
شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك

شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك

 المرصد 61 10٬954 22 ساعة
شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسمي

شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسمي

 المرصد 45 21٬346 23 ساعة
اخبار ثقافية
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

 المرصد 6 609 37 دقيقة
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 13 1٬164 يوم واحد
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬660 يومين
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬651 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬286 6 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬853 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬281 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬526 شهر واحد
اخبار اقتصادية
“التايمز”: أشهر بنوك عائلة ” أمير” يغلق أبوابه في لندن

“التايمز”: أشهر بنوك عائلة ” أمير” يغلق أبوابه في لندن

 المرصد 13 3٬347 3 ساعات
شاهد.. “تقرير صادم”.. غادرت عائلات المقيمين بعد “الرسوم”.. والأسواق “نامت”!

شاهد.. “تقرير صادم”.. غادرت عائلات المقيمين بعد “الرسوم”.. والأسواق “نامت”!

 المرصد 369 18٬701 11 ساعة
مفاجأة “صادمة” في هواتف آيفون الجديدة

مفاجأة “صادمة” في هواتف آيفون الجديدة

 المرصد 31 9٬080 12 ساعة
قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

قطر تضحي بمليارات الدولارات من احتياطات الدوحة من أجل قضية “تحدي وعناد”

 المرصد 35 4٬357 3 أيام
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬674 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬606 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬540 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬786 أسبوعين
الاخيرة
“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

 المرصد 76 10٬295 18 ساعة
شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

 المرصد 22 5٬997 20 ساعة
الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

 المرصد 40 3٬761 3 أيام
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

 المرصد 19 15٬275 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 255 2٬775 9 ساعات