رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / جنيف : آل مرة تراهن على تدخل الأمم المتحدة في قضيتهم .. وتضع 5 مطالبات على الطاولة

جنيف : آل مرة تراهن على تدخل الأمم المتحدة في قضيتهم .. وتضع 5 مطالبات على الطاولة

جنيف : آل مرة تراهن على تدخل الأمم المتحدة في قضيتهم .. وتضع 5 مطالبات على الطاولة
حجم الخط A A A
المرصد لا يوجد تعليقات 395 20 دقيقة

صحيفة المرصد : نجحت ندوة حقوقية شهدها مبنى الأمم المتحدة في جنيف اليوم، في تحويل الأضواء على واحدة من أهم القضايا الإنسانية قساوة والمتمثلة بتهجير قطر للآلاف من أبناء عشيرة آل غفران من قبيلة آل مرة، حيث تمت إثارة هذه القضية على خلفية خطوة سلطات الدوحة الجديدة بسحب جنسية الشيخ طالب بن شريم و55 من أفراد عائلته من أبناء القبيلة ذاتها، فيما راهن اثنين من أبناء القبيلة خلال مشاركتهم في الندوة على دور الأمم المتحدة المحوري في هذه القضية، واضعين 5 مطالبات يجب تحقيقها لأفراد القبيلة.

“جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة الغفران

وتطرقت ندوة “جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة الغفران” التي نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في القاعة 24 في مبنى الأمم المتحدة اليوم الاثنين، وأدارها عبد العزيز الخميس وشارك فيها عدد من الحقوقيين العرب والأجانب، لتهجير أبناء عشيرة آل غفران من قبيلة آل مرة في العام 1996 وحتى الوقت الراهن بشكل تدريجي من قبل سلطات الدوحة، ومنع أفراد تلك القبيلة من امتيازات المواطنة القطرية.

ولم تغفل النقاشات التي دارت في الندوة الحقوقية، آخر خطوات النظام القطري رعونة والمتمثلة في سحب الجنسيات من 56 من مواطنيها لمجرد انتماءهم لقبيلة آل مرة، وهو ما عده المشاركون مؤشرا خطيرا يدل على أن السلطات القطرية غير مهتمة البتة بحق مواطنيها الأصليين وتعسفها في استخدام الأنظمة بل وانتهاكها إذا تطلب الأمر ذلك لصالحها.

ولأن الندوة مخصصة لطرح معاناة قضية قبيلة آل مرة، فقد حرص منظموها على استضافة عدد من أبناء القبيلة للحديث عن تجاربهم الشخصية ومعاناتهم التي تكبدوها نتيجة تهجيرهم وسحب جنسياتهم.

تجاهل قضية القبيلة

وتحدث المواطن محمد المري بحرقة عن الأسباب التي تدفع سلطات الدوحة إلى منح الجنسية القطرية لشذاذ الآفاق بينما يتم سحبها من أبناء البلد الأصليين الذين شاركوا في عمليات البناء والتنمية.

ووجه المواطن انتقادات لاذعة بحق أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي صميخ المري، وذلك لتجاهله قضية أبناء قبيلته وعشيرته، فيما امتدت الانتقادات للنائب العام في قطر علي فطيس المري، والذي استهجن عدد من المشاركين سكوته حيال هذه القضية الإنسانية التي تهم أفراد قبيلته وعدم اتخاذه خطوات قانونية تجاهها.

أم صالح الغفراني المري، أحد أبناء القبيلة، فقد قال في مشاركة له بأنه جاء إلى جنيف “سعيا لإنهاء معاناة أفراد عائلتي وغيرهم في قطر”، مضيفا “لقد صبرنا 21 عاما، ولن نصبر أكثر.. الآن أصبحت هناك حالات إعدام ومقابر بسبب المطالبة باستعادة الحقوق.”

وشرح أبعاد وتفاصيل القضية، بقوله “في عام 1995 سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبي بين عشية وضحايا دون أي سبب. وكان عمري حينها 11 عاما، أنا الآن لدي 3 أولاد ولا نحمل جنسية بلدنا التي ولدنا وتربينا فيها وحارب أجدادنا من أجل الدفاع عن ترابها”، مبينا أنه “لم يعد للكثير من أبناء قبيلتنا حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب.”

وأوضح المري أن أبناء عمومته يعيشون في قطر بدون جنسية الآن، مبينا أنه “لا يمكن لأبيهم الذي يعيش في الخارج أن يدخل قطر لزيارتهم.”

ضريبة رفض الانقلاب

وكانت عشيرة “آل مرة” قد رفضت انقلاب الشيخ حمد، أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي، على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1996، ما عرض أفراد ووجهاء القبيلة ، كما يقولون، للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم من البلاد إلى دول أخرى مثل السعودية، وينتشر أفراد قبيل الغفران في المناطق الواقعة على طول الحدود القطرية السعودية.

وتزعم سلطات الدوحة أن سحب الجنسيات القطرية من أبناء قبلية آل مرة هو بسبب اكتسابهم لجنسيات أخرى، وهو ما كذبه صالح الغفراني المري بقوله “هذا لم يحدث”.

وتطرق صالح الغفراني المري إلى حادثة سحب الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و55 من أفراد عائلته وما تلى ذلك من مصادرة أموالهم وطرد العديد منهم من وظائفهم في مسيرة ظلم للقبيلة لن تتوقف، متبعا ذلك بالقول “من السهل أن تكون مواطنا ثم تُنزع عنك جنسيتك في أي وقت في قطر”، ونبه في الوقت ذاته إلى أن وسائل الإعلام القطرية “تُستخدم لإلقاء اللوم على السعودية وتحميلها مسؤولية مآساتنا.”

وحذر محمد الغفراني المري من أنه “بمجرد أن شرعت جماعات حقوق الإنسان في إثارة قضية قبيلته وعشيرته، اتسع نطاق الاضطهاد من جانب السلطات القطرية لأبنائهما”، معبرا عن “حزنه البالغ ” لأن السلطات القطرية “تجمع شذاذ الافاق من كل مكان وتقدم لأمثالهم الدعم المالي في سوريا وغيرها بدلا من مراعاة حقوق أبناء قطر الأصليين”.

اعتقالات

وقال إن أحدث مظاهر الاضطهاد هي اعتقال الشاعر القطري بريك هادي المري لمجرد أنه قال شعرا يشكر فيه العاهل السعودي الملك سلمان لأنه أكرم حجاج بيت الله الحرام”.

ودعا صالح ومحمد المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة إلى مساعدتهم في تلبية مطالبهم المتمثلة في استعادة الجنسية، وتصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران، وإعادة المطرودين إلى عملهم، ولم شمل العائلات، واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي.

وعبر ابني قبيلة آل مرة الذين شاركا في الندوة عن ثقتهما في أن “السلطات القطرية لن تتمكن من شراء ذمم شرفاء الحقوقيين في العالم”، مبينان أنهما “يراهنون على الأمم المتحدة لنصرة قضية قبيلة الغفران”، فيما أبديا استعدادهما لتقديم كل الأدلة التي تثبت حقوق إخوانهم إلى الأمم المتحدة، مطالبين إياها بأن تنصر قضيتهم.

وظلت قضية تهجير الآلاف من أبناء الغفران من قبيلة آل مرة، معلقة لسنوات طويلة، وهو ما دفع بمدير الجلسة عبد العزيز الخميس لطرح تساؤل على المنظمات الحقوقية عن الأسباب التي دفعتها لتجاهل هذه القضية طوال العقدين الماضيين، مستنكرا تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان بينما لا تحفظ هي حقوق أبنائها”، فيما أشار الحضور إلى أن سلطات الدوحة تعطي أولوية لدعم المجموعات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن وليبيا بينما تتجاهل قضية إنسانية متعددة الأبعاد كهذه القضية.

الجرائم ضد الإنسانية القطرية

من جهته، أعلن الدكتور حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تبني منظمته والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان قضية الغفران، مشددا على ضرورة أن يتم العمل وفقا لإستراتيجية واضحة تشرح تفاصيل هذه القضية للمنظمات الدولية، ووجوب أن يرفع أبناء الغفران أصواتهم عالية في كل المحافل الحقوقية الدولية.

إلى ذلك، طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن يدرج فورا قضية قبيلة “الغفران” القطرية على أجندته، والتدخل بأسرع ما يمكن لوقف “الجرائم ضد الإنسانية القطرية” ضد أبناء القبيلة، حيث جاء هذا النداء على هامش الندوة المنظمة.

وقال الدكتور أحمد الهاملي، مؤسس ورئيس الفيدرالية “لن نتخلى عن قضية قبيلة الغفران الذين يعانون اضطهادا لم يعد يمكن السكوت عليه”، مستنكرا السياسات القطرية تجاه أبناء القبيلة. وأضاف أنه “من الغريب أن تدعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة ، ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين”.

ولفت الهاملي إلى أنه من غير المقبول على الإطلاق أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات وتسحبها من أبنائها ، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، موضحا أن تلك قضية تتعلق بحقوق إنسان وتتعهد الفيدرالية بعدم التخلي عنها وبدعم أبناء قبيلة الغفران كي يوصلوا صوتهم وقضيتهم للمحافل الحقوقية الدولية لاستعادة حقوقهم المشروعة”.

من ناحيته، أيد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي شاركت في تنظيم الندوة، دعوة الهاملي إلى ضرورة إثارة القضية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مطالبا أصحاب القضية للمبادرة بإعداد تقارير موثقة تعرض القضية بالمعلومات والأدلة وتتواصل مع المنظمات الحقوقية.”

وتعهد أبو سعدة بأن تتبنى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كعضو في الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، قضية أبناء قبيلة “الغفران”، وقال أنه “يجب أن تصحح قطر أوضاع أبناء هذه القبيلة لأن ما يحدث ضدهما هو تمييز عنصري على أساس القبيلة، الأمر الذي يحرمه القانون الدولي”، مستنكرا “صمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لقضية أبناء قبيلة الغفران.”

ممارسة سلسلة من “الجرائم”

وخلال الندوة، اتهم اثنان من أبناء قبيلة “الغفران” السلطات القطرية بممارسة سلسلة من “الجرائم” بحقهم تشمل تجريدهم من جنسيتهم وطردهم من ديارهم. وطالبا بتدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة لمساعدتهم على استعادة حقوقهم المشروعة.

وعرضا على العالم والمنظمات الحقوقية تجربة قبيلتهم التي وصفاها بـ “القاسية المؤلمة والمحزنة التي تشمل مختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي يتعرضون لها من جانب قطر. ”

وقبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة “آل مرة” التي تشكل ، حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و 60 في المائة من الشعب القطري.

من جهته، قال محمد عثمان، منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن المنظمات الحقوقية الدولية “عليها واجب الضغط على الحكومة القطرية لإعادة الحقوق إلى أبناء قبيلة الغفران.”، مستغربا أن تقدم قطر على سحب الجنسية من أبناء القبيلة واصفا ذلك “بالمخالفة الصارخة للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني الذي يؤكد حق كل شخص في أن يكون له جنسية ولا تسحب منه”.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف


أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابو محمد

هذا الشاب معروف بالحي الذي يسكنه بتحريمه كل شي ومعترض على كل شي يعني فلسفه بشكل...
بواسطة : عمر السميري

اللهم ادم نعمة الامن والامان ع بلادنا...
بواسطة : العنيد

الماضي //// اجل انت من النواعم ي كوكو ؟😀...
بواسطة : عمر السميري

اطال الله عمرك ي ملكنا ع طاعته ورضاه...
كتاب الرأي
mm

كوثر الأربش

معلم، معلمة؟ شكرًا
156 1
mm

محمد الساعد

شريفة بنت القعقاع بنت آية الله جدي السادس عشر !
275 1
mm

فهد الأحمري

شكرا قينان الغامدي هنا رسائل لمعلم/‏‏ة
313 11
mm

قينان الغامدي

ما زالت السرورية تنظيما خطيرا: أمن الوطن مسؤوليتنا جميعا
240 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مشروع أستاذ أكاديمي ناجح….كيف ولماذا ؟
164 4
mm

محمد آل الشيخ

سقوط إخونج المملكة المدوي
779 12
mm

مشعل السديري

إيران من الداخل
373 3
mm

هالة الناصر

قائمة المحرضين ليست مفاجئة!
489 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

كلما ” قلت نسبة الذكاء ” زاد عدد الاصدقاء..!
290 2
mm

سمر المقرن

قطر بين الكوميديا والتراجيديا!
252 2
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

الحي يحييك يا رياضة
337 4
mm

أحمد الشمراني

احذروا العالمية صعبة قوية
621 10
mm

أحمد الشمراني

باوزا وماجد قراران مفصليان!
454 2
mm

صالح الهويريني

دائي يتحدى نجوم الهلال
533 3
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال كملها والأهلي خربها
402 0
mm

أحمد الشمراني

معك يا تركي ضد المتعصبين!
363 8
mm

أحمد الشمراني

هذا الرجل خان الأهلي
1٬665 24
mm

أحمد الشمراني

الخونة يتساقطون
647 3
mm

أحمد الشمراني

كلمة السعودية واحدة يا قطر!
269 1
mm

أحمد الشمراني

يهمني الأهلي قبل الهلال
629 20
الاخبار الدولية
خدعة حوثية ماكرة تجرد المخلوع صالح من حرسه.. تعرف على التفاصيل!

خدعة حوثية ماكرة تجرد المخلوع صالح من حرسه.. تعرف على التفاصيل!

 المرصد 28 6٬648 7 ساعات
داعشي شيشاني نادم: “إنها ليست خلافة وليس هناك دولة إسلامية-فيديو

داعشي شيشاني نادم: “إنها ليست خلافة وليس هناك دولة إسلامية-فيديو

 المرصد 59 2٬854 10 ساعات
عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه

عبد الله آل ثاني يصدر بيانا ويدعو أعيان الشعب القطري لاجتماع .. ويكشف طريقة التواصل معه

 المرصد 89 8٬685 22 ساعة
ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة

ظهر كشخصية محترمة.. هكذا استدرج طيار عربي امرأة إلى منزله واغتصبها في الشارقة

 المرصد 58 13٬225 يوم واحد
المرصد الرياضي
حقيقة منع تداول لقب “جحفلي” واستخدام لفظ هدف قاتل!

حقيقة منع تداول لقب “جحفلي” واستخدام لفظ هدف قاتل!

 المرصد 43 3٬865 4 ساعات
قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

قرار إلغاء لجنة توثيق البطولات يثير الجدل في الوسط الرياضي السعودي

 المرصد 87 4٬943 19 ساعة
منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!

منصب جديد لسامي الجابر بعد إقالته من الشباب!

 المرصد 118 20٬811 21 ساعة
بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما

بالفيديو : النصر يتعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما

 المرصد 61 3٬730 23 ساعة
اخبار فنية
شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

شاهد .. نادية الجندي تنشر أول صورة لابنها من الفنان عماد حمدي وتكشف حقيقة الصورة المتداولة

 المرصد 6 1٬594 1 ساعة
إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

إلغاء عروض مسرحية “سوار شعيب لايف” في السعودية والبحرين ..و”شعيب راشد “يعلق!

 المرصد 22 4٬124 4 ساعات
بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

بالصور : شاهد “أحمد عدوية” كيف أصبح في أحدث ظهور له … وماذا قدّم لزوجته في يوم ميلادها؟

 المرصد 15 12٬463 يوم واحد
أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

أمل حجازي تهدد بمُقاضاة المُستهزئين بحجابها وتصِفُهم بـ ”حثالة البشر”

 المرصد 25 4٬220 يومين
اخبار منوعة
في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!

في أغرب إطلالة لها.. شاهد بالفيديو: مريم حسين ترقص في شوارع دبي بالبيجاما!

 المرصد 96 12٬424 12 ساعة
بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

بالفيديو.. أحلام تصدم خادمتها بهدية ثمينة في عيد ميلادها

 المرصد 56 11٬742 يومين
بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

بعد الاتهامات الخطيرة التي لاحقتها.. لجين عمران تثير ضجة بصورها الجديدة وحركة أصابعها !

 المرصد 90 27٬210 3 أيام
شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

شاهد : زوجة أشرف عبد الباقي تخلع الحجاب في أول ظهور لها منذ سنوات .. وهكذا تغير شكلها!

 المرصد 42 14٬544 3 أيام
يوتيوب المرصد
بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار

بالفيديو: شاب يعترض مسن أثناء سيره في الطريق ويعتدي عليه بالضرب ويلوذ بالفرار

 المرصد 44 7٬904 20 ساعة
شاهد .. ترامب يسخر من “هيلاري كلينتون”بكرة جولف !

شاهد .. ترامب يسخر من “هيلاري كلينتون”بكرة جولف !

 المرصد 3 4٬814 14 ساعة
شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك

شاهد .. كيف نفذ رجل وزوجته باستخدام طفلين خطة لسرقة محل في تبوك

 المرصد 61 11٬069 24 ساعة
شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسمي

شاهد ترامب يدفع زوجته بطريقة “مهينة” خلال حفل رسمي

 المرصد 45 21٬592 يوم واحد
اخبار ثقافية
“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

“أبوخيّال الإنجليزي”.. تفاصيل قصة كنز عُثر عليه بجدة قبل 57 عاماً بصورة نادرة.. وهكذا تعامل الأهالي مع الحدث

 المرصد 17 1٬783 2 ساعتين
“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

“الثقافة والإعلام” تطلق مسابقة للموهوبين في الفن والشعر والرسم جوائزها أكثر من 2 مليون ريال-فيديو

 المرصد 13 1٬174 يوم واحد
لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

لم يكتشفه العرب كما يقال.. رصد أقدم أثر لاستخدام “الصفر”

 المرصد 33 2٬662 يومين
تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

تعرف على المسجد الذي صلى فيه الرسول على النجاشي “ملك الحبشة” .. ولهذا السبب سمي بمسجد الغمامة ! – صور

 المرصد 18 6٬652 أسبوعين
اخبار صحية
“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

“لا تهملها وتعتبرها عرضية” .. للرجال : 6 أعراض تشير الى إصابتك بالسرطان!

 المرصد 34 23٬298 6 أيام
النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

النتائج مدهشة .. علاج البواسير بنبتة نادرة خلال أسبوع فقط ! – صور

 المرصد 48 15٬855 أسبوع واحد
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 16٬283 3 أسابيع
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬527 شهر واحد
اخبار اقتصادية
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار .. وهذه أبرز الجهات الاستثمارية في العالم المشاركة

 المرصد 2 445 46 دقيقة
“التايمز”: أشهر بنوك عائلة ” أمير قطر” يغلق أبوابه في لندن

“التايمز”: أشهر بنوك عائلة ” أمير قطر” يغلق أبوابه في لندن

 المرصد 14 4٬648 5 ساعات
شاهد.. “تقرير صادم”.. غادرت عائلات المقيمين بعد “الرسوم”.. والأسواق “نامت”!

شاهد.. “تقرير صادم”.. غادرت عائلات المقيمين بعد “الرسوم”.. والأسواق “نامت”!

 المرصد 376 19٬674 13 ساعة
مفاجأة “صادمة” في هواتف آيفون الجديدة

مفاجأة “صادمة” في هواتف آيفون الجديدة

 المرصد 31 9٬392 14 ساعة
أخبار مناسبات
تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

تعرف بالصور على عادات أهل جازان لحظة استقبال الحجاج العائدين من مكة

 واس 16 4٬675 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 5 3٬606 أسبوعين
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬540 أسبوعين
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬786 أسبوعين
الاخيرة
“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

“البيك” يغزو الرياض.. ويعلن عن افتتاح محل جديد.. ويحدد موقع الفرع!

 المرصد 76 10٬533 20 ساعة
شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

شاهد .. ثور هائج يقتل مصارعاً أمام الجمهور بعدما هاجمه وحشر جسده بين قرنيه!

 المرصد 22 6٬066 22 ساعة
الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

الديون تحاصر” نعمة ” بعد إصابة أبنائها الثلاثة بإعاقة جسدية ..والابن الأكبر: فصلت من عملى لهذا السبب!

 المرصد 40 3٬762 3 أيام
أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

أردنيون يتساءلون: من قتل العروس “أروى” بعد 9 أيام من زفافها؟ .. والدتها تتهم هؤلاء

 المرصد 19 15٬281 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الاثنين

 المرصد 295 3٬036 11 ساعة