القحطاني يكشف المتورط في اغتيال والد الشيخ ” سلطان بن سحيم آل ثاني “
صحيفة المرصد : وصف المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني تبعات التي جاءت عقب بيان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني أمس (الأحد) بالانتفاضة ضد سياسة الحمدين العدوانية.
وقال القحطاني عبر حسابه في “تويتر”: “عقلاء وكبار آل ثاني ينتفضون ضد سياسة الحمدين العدوانية ويتكاتفون مع أعيان قطر الحبيبة”.
وأضاف: “والد الشيخ سلطان هو الشيخ سحيم بن حمد. سليل جاسم المؤسس، وكان الشيخ سحيم هو ولي العهد الشرعي لخليفة والد حمد، وتم اتهام قذافي الخليج باغتياله”.
وتابع: “الشيخ سلطان بن سحيم حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية، ومعروف بالكرم، وهو من الوجوه المشرفة علمًا وأدبًا وثقافةً في قطر العزيزة”.
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عقلاء وكبار ال ثاني ينتفضون ضد سياسة الحمدين العدوانية ويتكاتفون مع أعيان قطر الحبيبة. #بيان_الشيخ_سلطان_بن_سحيم
— سعود القحطاني (@saudq1978) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧
والد الشيخ سلطان هو الشيخ سحيم بن حمد. سليل جاسم المؤسس،وكان الشيخ سحيم هو ولي العهد الشرعي لخليفة والد حمد وتم اتهام #قذافي_الخليج باغتياله
— سعود القحطاني (@saudq1978) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧
الشيخ سلطان بن سحيم حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية، ومعروف بالكرم، وهو من الوجيه المشرفة علمًا وأدبًا وثقافةً في قطر العزيزة.
— سعود القحطاني (@saudq1978) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
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اجلدهم ياسعود ونحن معك من الجالدون والمنتفضون مع اخواننا القطريون .. الله يعز ملكنا ويحفظ دولتنا
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سمعت ان ام حمد إيرانية
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**** لا حول ولا قوة الا بالله
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اصلوهم صلي بعد ماشانت وجيههم بالخيانه والغدر والحقد الدفين الله يخارج اخواننا القطريين من شرورهم ويولي عليهم خيارهم اكثر مايوجعني ان اسم هالحمدين على اسمي ويحدر بهم ويسند بهم يهودي تقليد
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فلنسميها .. ( إنتفاضة البناء المرصوص ) الحكام المؤسسين مع الشعب الأصيل ينتفض بصف واحد ضد حكام الإنقلاب .. وإذا أنتفض الجذع تساقطت الأوراق .. ( الباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة ) أنفضوهم والله معكم
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المفروض الي في المدرج يتفرج ويترك الأمور لأهلها
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5نعمان شكلك يمني مقيم احمد ربك انك عايش في السعودية
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ونعم الرجل اخي سعود القحطاني اجلد نظام الحمدين
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لله درك ياشيخ سعود.والله وتالله وبالله.كأني أرى رأي العين والعلم عندالله ..الحمدين .وعزمي بياره.يحلمون كل ليله بالملك سلمان وولي عهده ..😅😅😅😅
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قطر الشقيقة ليس لها الا رجالاتها الأوفياء
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قطر الشقيقة ليس لها الا رجالاتها الأوفياء
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القحطاني // بيان الشيخ “سلطان بن سحيم ” انتفاضة ضد سياسة الحمدين العدوانية
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مطبخ القرار في خطوات متسارعة لانجاز تموضع صنع القرار في الاخذ على يد سفهاء الخليج في نتف عصفور المغردين والمهشتق المختار
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ياليت اولياء امور الدول الكبرى يتدخلون لفك ازمة الدول المتخلفة من الدول النايمة ويتولون امورهم سياسيا واقتصاديا لانهم اصبحوا عبئاً على منطقتهم وشعوبهم وانفسهم واقدموا على تصرفات طائشة قد تنهي العالم
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الحمد لله رب العالمين.
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*** لعل الله ينصرهم
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