القحطاني يكشف المتورط في اغتيال والد الشيخ ” سلطان بن سحيم آل ثاني “

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صحيفة المرصد : وصف المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني تبعات التي جاءت عقب بيان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني أمس (الأحد) بالانتفاضة ضد سياسة الحمدين العدوانية.

وقال القحطاني عبر حسابه في “تويتر”: “عقلاء وكبار آل ثاني ينتفضون ضد سياسة الحمدين العدوانية ويتكاتفون مع أعيان قطر الحبيبة”.

وأضاف: “والد الشيخ سلطان هو الشيخ سحيم بن حمد. سليل جاسم المؤسس، وكان الشيخ سحيم هو ولي العهد الشرعي لخليفة والد حمد، وتم اتهام قذافي الخليج باغتياله”.

وتابع: “الشيخ سلطان بن سحيم حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية، ومعروف بالكرم، وهو من الوجوه المشرفة علمًا وأدبًا وثقافةً في قطر العزيزة”.

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عقلاء وكبار ال ثاني ينتفضون ضد سياسة الحمدين العدوانية ويتكاتفون مع أعيان قطر الحبيبة. #بيان_الشيخ_سلطان_بن_سحيم — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧

والد الشيخ سلطان هو الشيخ سحيم بن حمد. سليل جاسم المؤسس،وكان الشيخ سحيم هو ولي العهد الشرعي لخليفة والد حمد وتم اتهام #قذافي_الخليج باغتياله — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٨ سبتمبر، ٢٠١٧