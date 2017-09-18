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القحطاني يكشف المتورط في اغتيال والد الشيخ ” سلطان بن سحيم آل ثاني “

القحطاني يكشف المتورط في اغتيال والد الشيخ ” سلطان بن سحيم آل ثاني “
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المرصد 21 3٬827 3 ساعات

صحيفة المرصد : وصف المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني تبعات التي جاءت عقب بيان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني أمس (الأحد) بالانتفاضة ضد سياسة الحمدين العدوانية.

وقال القحطاني عبر حسابه في “تويتر”: “عقلاء وكبار آل ثاني ينتفضون ضد سياسة الحمدين العدوانية ويتكاتفون مع أعيان قطر الحبيبة”.

وأضاف: “والد الشيخ سلطان هو الشيخ سحيم بن حمد. سليل جاسم المؤسس، وكان الشيخ سحيم هو ولي العهد الشرعي لخليفة والد حمد، وتم اتهام قذافي الخليج باغتياله”.

وتابع: “الشيخ سلطان بن سحيم حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية، ومعروف بالكرم، وهو من الوجوه المشرفة علمًا وأدبًا وثقافةً في قطر العزيزة”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

21 - الازدي
2017-09-19 01:22:33
تعليق مخالف
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20 - ابونادر
2017-09-19 00:20:08
اجلدهم ياسعود ونحن معك من الجالدون والمنتفضون مع اخواننا القطريون .. الله يعز ملكنا ويحفظ دولتنا
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19 -
2017-09-19 00:14:43
سمعت ان ام حمد إيرانية
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18 - نعمان
2017-09-18 23:42:47
تعليق مخالف
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17 -
2017-09-18 23:32:25
**** لا حول ولا قوة الا بالله
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16 - الدوسسسسري
2017-09-18 23:30:37
اصلوهم صلي بعد ماشانت وجيههم بالخيانه والغدر والحقد الدفين الله يخارج اخواننا القطريين من شرورهم ويولي عليهم خيارهم اكثر مايوجعني ان اسم هالحمدين على اسمي ويحدر بهم ويسند بهم يهودي تقليد
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15 - متأمل
2017-09-18 23:26:01
فلنسميها .. ( إنتفاضة البناء المرصوص ) الحكام المؤسسين مع الشعب الأصيل ينتفض بصف واحد ضد حكام الإنقلاب .. وإذا أنتفض الجذع تساقطت الأوراق .. ( الباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة ) أنفضوهم والله معكم
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14 - ابوفهد
2017-09-18 23:24:29
المفروض الي في المدرج يتفرج ويترك الأمور لأهلها
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13 - ابوفهد
2017-09-18 23:23:41
5نعمان شكلك يمني مقيم احمد ربك انك عايش في السعودية
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12 - ابوفهد
2017-09-18 23:18:59
ونعم الرجل اخي سعود القحطاني اجلد نظام الحمدين
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11 - الكلام الزين في روؤس ألسنتها
2017-09-18 23:10:35
تعليق مخالف
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10 - مع زاتك
2017-09-18 23:07:33
لله درك ياشيخ سعود.والله وتالله وبالله.كأني أرى رأي العين والعلم عندالله ..الحمدين .وعزمي بياره.يحلمون كل ليله بالملك سلمان وولي عهده ..😅😅😅😅
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9 -
2017-09-18 23:07:27
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8 - قطر هي كما نحب وكما نعرف؟؟ ،، قطر لأبنائها الشرفاء ؟
2017-09-18 22:47:11
قطر الشقيقة ليس لها الا رجالاتها الأوفياء
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7 - قطر هي كما نحب وكما نعرف؟؟ ،، قطر لأبنائها الشرفاء ؟
2017-09-18 22:47:05
قطر الشقيقة ليس لها الا رجالاتها الأوفياء
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6 - قطر هي كما نحب وكما نعرف؟؟ ،، قطر لأبنائها الشرفاء ؟
2017-09-18 22:46:02
القحطاني // بيان الشيخ “سلطان بن سحيم ” انتفاضة ضد سياسة الحمدين العدوانية
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5 - نعمان
2017-09-18 22:45:50
مطبخ القرار في خطوات متسارعة لانجاز تموضع صنع القرار في الاخذ على يد سفهاء الخليج في نتف عصفور المغردين والمهشتق المختار
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4 - كرم
2017-09-18 22:32:27
ياليت اولياء امور الدول الكبرى يتدخلون لفك ازمة الدول المتخلفة من الدول النايمة ويتولون امورهم سياسيا واقتصاديا لانهم اصبحوا عبئاً على منطقتهم وشعوبهم وانفسهم واقدموا على تصرفات طائشة قد تنهي العالم
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3 -
2017-09-18 22:30:57
الحمد لله رب العالمين.
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2 - راكاااان
2017-09-18 22:18:38
*** لعل الله ينصرهم
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1 - يمني عاشق الدمام
2017-09-18 22:17:23
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