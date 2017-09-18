هل مكانة الإنسان تقاس بقدراته الاستهلاكية و الشرائية !

بقلم : أ.د.صالح بن سبعان

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مفهوم العمل في ثقافتنا الاجتماعية يحتاج إلى إعادة نظر جادة، فهو يعاني داخل هذه الثقافة من خلل، أو سوء فهم، على مستويين، الأول على المستوى القيمي، والثاني على المستوى الوظيفي المجتمعي.

على المستوى الأول: يبدو أننا، وبسبب مرحلة «الوفرة» في سبعينات القرن الميلادي المنصرم، فقدنا الوعي بقيمة العمل، أو العمل كقيمة يحقق بها الإنسان قيمته الإنسانية، وككائن اجتماعي، إذ سادت في المجتمع القيم الاستهلاكية، وأصبحت مكانة الإنسان تقاس بقدراته الاستهلاكية وقدرته الشرائية، وقد تمخض نتيجة لذلك عدد من الأنماط السلوكية التي باتت، فيما أظن، معروفة ولم تعد خافية على أحد.

أما على المستوى الثاني فقد اختزل مفهوم العمل في حيز الوظيفة، حيث يؤجر الشخص جزءا مقتطعا من وقته وكل علمه ــ مهما كان قدره ومستواه ــ لمؤسسة عامة / حكومية أو خاصة / أهلية مقابل أجر معلوم ثابت يقبضه كل أول شهر.

وهنا الكثير مما يمكن أن يقال حول سلبيات ومساوئ هذا النوع من الخيارات العملية، ومن تعطيلها لحس المبادرة والإبداع عند الإنسان، وتجميده في حدود ما ترسمه له الهيكلة الوظيفية للمؤسسة، وما تنشره من روح الكسل والتراخي والاستسلام، لدورة في روتين العمل، تطبع كامل حياة الشخص بطابعها القاتل للطموحات الكبيرة.

نعم ثم الكثير مما يمكن أن يقال في هجاء الوظيفة التي سماها الكاتب والمفكر عباس محمود العقاد بـ «رق القرن العشرين»، رغم ما توفره من ضمان مخدر لحاجات الإنسان كل أول شهر، يتبخر قبل أن ينقضي الأسبوع الأول من أول الشهر!

فكيف نعالج هذه المشكلة ونحن نشتكي لطوب الأرض صباح مساء من تصاعد نسب العاطلين عن العمل بين شبابنا. واللافت ــ وأرجو أن يضع المسؤولون هذا بعين الاعتبار ــ أن نسبة العاطلين من خريجي جامعاتنا هي الأعلى بين شرائح الشباب العاطلين!

ليس هناك سوى طريقين لتحقيق ذلك، وهما: تكثيف تدريب الخريجين، وإعدادهم بشكل يتناسب واحتياجات سوق العمل، وهذا باب يكثر طرقه بين الباحثين والمسؤولين بطرق متنوعة. أما الثاني: فعن طريق فتح أبواب العمل غير الوظيفي أمام هؤلاء الشباب بما يتيح دخول سوق العمل. وأعتقد أن هناك الكثيرين بين هؤلاء الشباب ممن تؤهلهم ملكاتهم واستعداداتهم الفطرية والمكتسبة للنجاح في مجالات العمل الحر، لو أتيحت لهم الفرصة، ووجدوا الدعم الذي يساعد نقطة الانطلاق الأولى لكسر الحاجز أمام انطلاقتهم، وثمة عدد من الأسماء اللامعة في مجالات الأعمال التي انطلقت من لا شيء، فأصبحت نجوما ساطعة في مجالات الصناعة والتجارة.