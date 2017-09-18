بورصة قطر في خطر .. مؤشر السوق المالي يسجل أدنى مستوى له في 5 سنوات

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صحيفة المرصد : سجل مؤشر بورصة قطر أدنى مستوياته في 5 سنوات، بسبب علامة جديدة على أن الأزمة في المنطقة بدأ تلحق ضرراً في الأجل الطويل ببعض الشركات المدرجة.

وانخفض سهم قطر للتأمين 2.3%، بعدما قالت الشركة إنها أغلقت فرعها في أبوظبي لأنها لم تتمكن من تجديد رخصة الفرع.

وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو حزيران.

وقالت الشركة إن فرعها في الإمارات يزاول أعماله منذ 2002، لافتة إلى أنها “كانت تكتتب من إجمالي أقساط تأمين متنوعة تقدر بنحو 110 ملايين ريال (30.2 مليون دولار)”.

وهبط مؤشر بورصة قطر 1.2%، متراجعا للجلسة الحادية عشرة على التوالي، لتبلغ خسائره منذ اندلاع الأزمة 16.6% .

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