بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن
صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو متداول ، زيارة المذيع والكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد الشهري للإعلامي غالب كامل ، خلال تواجده في العاصمة الأردنية عمان ، لتلقي العلاج ، في أحدث ظهور له بعد غياب طويل .
وعبَّر الشهري عن سعادته بلقاء غالب كامل ، وقال عبر الفيديو : ” لقد تعلمت منه كثيراً ، تعلمت الكلمة وكيف ألتقي بالكاميرا ” .
من جانبه قال ” كامل ” : “لا تسعني الفرحة عندما ألتقي أبناء الوطن ، داعياً الله أن يجمعه بهم في أرض الوطن وأن يمن عليه بالشفاء ليعود سريعاً للمملكة” .
جدير بالذكر أن الإعلامي غالب كامل قاد دفة الإعلام السعودي في مرحلة انطلاقه ، هو زملاءه الراحلون ماجد الشبل ومحمد الرشيد وجميل سمان وخالد اليوسف وسليمان العيسى وغيرهم من الإعلاميين .
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
الله يشفيه يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يذكرني بايام الزمن الجميل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم اكتب لة الصحة والعافية واكرمة بشفائك فانت يالله ولا غيرك الشافي المعافي اللهم امين .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يشفيه ويعافيه كان له صوت وحضور سبحان الله نسال الله الصحه والعافيه اخر جيل العمالقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يعطيك العافية و الصحة .. ذكريات لمن يستنشق عبير الذكريات .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أضف تعليق