بعد غياب طويل.. شاهد: آخر ظهور للإعلامي “غالب كامل” من داخل منزله في الأردن

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صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو متداول ، زيارة المذيع والكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد الشهري للإعلامي غالب كامل ، خلال تواجده في العاصمة الأردنية عمان ، لتلقي العلاج ، في أحدث ظهور له بعد غياب طويل .

وعبَّر الشهري عن سعادته بلقاء غالب كامل ، وقال عبر الفيديو : ” لقد تعلمت منه كثيراً ، تعلمت الكلمة وكيف ألتقي بالكاميرا ” .

من جانبه قال ” كامل ” : “لا تسعني الفرحة عندما ألتقي أبناء الوطن ، داعياً الله أن يجمعه بهم في أرض الوطن وأن يمن عليه بالشفاء ليعود سريعاً للمملكة” .

جدير بالذكر أن الإعلامي غالب كامل قاد دفة الإعلام السعودي في مرحلة انطلاقه ، هو زملاءه الراحلون ماجد الشبل ومحمد الرشيد وجميل سمان وخالد اليوسف وسليمان العيسى وغيرهم من الإعلاميين .

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