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الرئيسية / لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور

لأول مرة.. إبنة الفنان حسين الشربيني تكشف عن وصية أبيها بخط يده – صور
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المرصد 10 1٬947 51 دقيقة

صحيفة المرصد : لا تزال وصية الفنان المصري الراحل حسين الشربيني قيد التداول بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى اهتماماً كبيراً من الجمهور.

وكانت نهى، ابنة الفنان الراحل، كشفت في الذكرى العاشرة لوفاته عن وصيته لها التي كتبها بخط يده وشاركتها على صفحتها على “فايسبوك”، ما أثار ضجة كبيرة وتفاعلاً واسعاً من الجمهور مع الشابة ، وفقاً لمجلة لها .

وأوصى الشربيني ابنته قائلاً لها: “ابنتي العزيزة نهى، تمنياتي لك بالسعادة والنجاح دائماً، وأن تكوني الأولى دائماً في المدرسة، وفي البيت وفي العمل لما تكبري إن شاء الله، وأشوفك عروسة جميلة متعلمة ومثقفة، وأهم حاجة في الدنيا كلها الأخلاق، فهي أغلى من العلم وأجمل من الجمال، وربنا يوفقك في دراستك وفي حياتك”.

يذكر أن الشربيني توفي في 15 (سبتمبر) 2007 عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 -
2017-09-19 17:36:22
حسب علمي فالرجل تاب من التمثيل قبل وفاته واتجه الى حفظ القران والله اعلم .. اللهم اعفر له وارحمه
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9 - جبال سدير
2017-09-19 17:26:20
تعليق 4 و5 كلمة حق يشهد الله انني صليت في احد جوامع الاسكندرية منذ سنوات وكان الشربينيرحمة الله من ضمن المصلين
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8 - كلمة حق
2017-09-19 17:26:19
تابع عندنا بعض عقلية اليشر يجعلون كل فنان او مشهور انه خارج عن دينه .ويعتبرونه من اهل النار .الله هو عارف مافي كل قلب باطنا وظاهرا وليس البشر الذين يحكمون على كل مسلم فاسق مشهور بالنار ض
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7 - كلمة حق
2017-09-19 17:22:13
اقصد بعض ناس اي ناس اصحاب دين لكتهم في نفس الوقت اصحاب قلوب قاسيه تحب ترمي المحصنات والمومنين والمومنات لانه فنان ولم تعلم ماهي خفاياه وقلبه الطيب ومساعداته الخيريه ض
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6 - الحقباني
2017-09-19 17:21:31
علم (كلامك صحيح 4 - كلمة حق 2017-09-19 17:16:01  الله يرحمه ويعفر لله على فكره الفنان 
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5 - كلمة حق
2017-09-19 17:20:10
يأتي بعض الناس من المتخلفين ذات العقول الصغيره ويسبون اني شهدت بالصلاة.يفكرون كل الفنانين ذوات معاصي.وبعدين عن ربهم.على فكره بعض الفنانين فيهم حاجات خيره واصحاب فضل للناس لايعملها او يفعلها بعض ناس
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4 - كلمة حق
2017-09-19 17:16:01
الله يرحمه ويعفر لله على فكره الفنان الشربيني معروف انه رجل مواظب على الصلاه ولم يترك اي فرض بشاهدة المقربين منه ومع العلم ممثل.ارجوا بعض الاخوه لايفهمون خطاء ويتهمون كل فنان انه بعيد عن ربه وفاسق.
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3 - أستغفرالله
2017-09-19 17:13:13
أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال ولعظيم سلطانك
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2 - سعد
2017-09-19 17:11:38
سبحان الله نسخه من ابوها
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1 -
2017-09-19 17:07:05
الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة
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