بعد عام واحد من إصابته بالحد الجنوبي.. “البقمي” شهيدًا!-صور

حجم الخط A A A المرصد 23 1٬738 1 ساعة

صحيفة المرصد: استشهد، أمس الإثنين، الجندي أول “فيحان بن مهل الكريزي البقمي، في مركز الربوعة؛ دفاعاً عن الدين والوطن.

ووصل ظهر اليوم، جُثمان الشهيد إلى محافظة تربة، للصلاة عليه ودفنه، بعد استشهاده.

“البقمي” كان قد أُصيب قبل أكثر من عام في يده إثرَ طلقة نارية تعرّض لها إبّان وجوده على الحد الجنوبي ودخوله في مواجهة مع العدو، ثم عاد للميدان مرةً ثانية، ودخل في مواجهات مع العدو حتى استشهاده.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا