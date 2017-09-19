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بعد عام واحد من إصابته بالحد الجنوبي.. “البقمي” شهيدًا!-صور
صحيفة المرصد: استشهد، أمس الإثنين، الجندي أول “فيحان بن مهل الكريزي البقمي، في مركز الربوعة؛ دفاعاً عن الدين والوطن.
ووصل ظهر اليوم، جُثمان الشهيد إلى محافظة تربة، للصلاة عليه ودفنه، بعد استشهاده.
“البقمي” كان قد أُصيب قبل أكثر من عام في يده إثرَ طلقة نارية تعرّض لها إبّان وجوده على الحد الجنوبي ودخوله في مواجهة مع العدو، ثم عاد للميدان مرةً ثانية، ودخل في مواجهات مع العدو حتى استشهاده.
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التعليقات
( عدد التعليقات 28,858 )23 - برق _ الحرم
(((((( تقبله الله في الشهداء .............ورفعه مع الاحياء الذين لدنه يرزقون )))))
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22 - سعد التميمي2017-09-19 13:14:01
اللهم أغفر له و ارحمه و اعفو عنه و أكرمه اللهم وسع مدخله و ادخله الجنة و غسله بالثلج و الماء والبرد اللهم يمن كتابه و هون حسابه و لين ترابه و ثبت أقدامه و ألهمه حسن الجواب اللهم طيب ثراه و اكرم مثواه
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21 - كلمة حق2017-09-19 13:13:22
الله يرحمه اسد من ظهر اسود. شهيد عز وفاء للحرمين وللوطن وللشعب. هكذا الرجال حياة عز او موت عز وفخر
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20 - منصور2017-09-19 13:13:04
الله يرحمك يافيحان باذنالله شهيدوربي يعوضك دارخيرمن دارك واهلا خيرمن اهلك
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19 - سامبدوريا2017-09-19 13:10:55
الله يرحمه ويسكنه الجنه نحتسبه عند الله شهيد دفاع عن الدين ثم الوطن قاتل المشركين بالله زنابيل الفرس المجوس النجوس اللهم عليك بدولة الفرس الصفويين المجرمين ومن يتبعهم من نفس الفصيله المشركه القذره
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18 - أبو الدحم2017-09-19 13:07:06
الله يرحمه ويغفر له ويحسبه من الشهداء الأبرار هو وجميع الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للدين والوطن، إلى جنة الخلد إن شاء الله. رفعتم الرأس وكنتم لنا وللامة العربية والإسلامية فخراً...
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17 -2017-09-19 13:00:47
رحم الله شهداءناورحم الله شهيد البقمي الي جنة الخلديابقمي يااحفادعامر بن حواله الاءزدي لقدرفعت رأس الوطن عالي وجميع زملائك ممن استشهدووممن على راس العمل والعزاءموصول لاءقاربه بتربة البقوم والسعوديه
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16 - البلشتي2017-09-19 12:59:53
1/من يسب في هذا البلد اويشكك في ولاة أمرنا وهيئة كبار العلماء أو يستهزأ بشهدائنا في هذا الوقت ونحن في هذه الأزمه فهو عدو لهذا الوطن ولشعبه وقد يكون إما إخواني مندس أو من خلايا عزمي بشاره وقطر .
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15 - دنياعجب2017-09-19 12:59:13
رحمك الله والله يصبراهلك
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14 - قوندا2017-09-19 12:56:20
الله يجعلك في الفردوس الاعلى من الجنه رحمك الله وكل شهيد انتم فخر ووسام على رؤوسنا ليوم الدين
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13 - 772017-09-19 12:55:07
اللهم ارحم شهداء الوطن
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12 - البلشتي2017-09-19 12:52:08
1/موت الشرف وانت تدافع عن بلادك أرض الحرمين الشريفين هذا شهاده و شرف وأرفع منزله عند رب العالمين وليس موت كما تتشدق به .الموت والله موت الخيانه لبلدك ولرب العالمين .الله يرحمه ويغفر له***
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( عدد التعليقات 11,060 )11 - العنيد
اللهم ارحم شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم فداءً للدين والوطن..اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وأكرم نزلهم..وأدخلهم الجنة يارب العالمين
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10 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-19 12:37:28
الله يرحمة ..*****
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9 - محمد الجعيد2017-09-19 12:28:45
نتمنى اقتحام منطقه صنعاء باسرع وقت او تدمير اليمن كامل
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( عدد التعليقات 184 )8 - ATMZ
تعليق 1 وفسر الماء بعد الجهد بالماء .****
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7 - الى ساقط الابتدائي2017-09-19 12:23:06
هذا كلامك وانت ساقط بالابتدائي اجل او سقطت بالجامعه ايش ترد🤔🤣 اللهم تقبله من الشهداء وانهي هالحرب ع خير
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6 - العويد2017-09-19 12:21:28
الله يرحمه ويغفر له ويجعله مع الشهداء
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5 - bigwill2017-09-19 12:21:20
رحمة الله عليه وادخله فسيح جناته ورحم جميع اموات المسلمين والمسلمات امين ...
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4 - ابو حزام2017-09-19 12:21:14
الله يرحمه ويتقبله من الشهداء
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3 - مواطن مسكين2017-09-19 12:20:46
الله يرحمه ويكتبه مع الشهداء من الأنبياء والصديقين ويخلفه خير في اهله.
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2 - يزيد2017-09-19 12:20:36
الله يرحم الي مات ويشفي المصابين قلو امين
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1 - ساقط ابتدائي2017-09-19 12:16:27
تعليق مخالف
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بواسطة : الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
غلطان ياللي يقول إنسان منصف يمدح،،،،،انا قلت حقيقه فقط،،،،،والحق احق ان يتبع،،،،...
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