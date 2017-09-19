نشطاء حوثيون ينشرون صورة اعتقال حليفهم المخلوع علي عبدالله صالح

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صحيفة المرصد : تناقل مؤيدو الحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تظهر حليفهم المخلوع علي عبدالله صالح مقيد اليدين ومعتقلاً بمناسبة فعالية 21 سبتمبر ذكرى سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

وتشير هذه الصورة المتداولة إلى حجم التدهور الحاصل في العلاقة بين حزب صالح وجماعة الحوثي إثر خلافات الطرفين المتزايدة.

وكانت مصادر حوثية اتهمت صالح بالفساد، مؤكدة أنه جمع ثروة طائلة على مدار سنين حكمه الـ33، مشيرة إلى عدم امتثاله للقانون الذي وضعه عام 2006 والذي يجبره على إشهار ذمته المالية والإفصاح عن ممتلكاته وأرصدته داخل وخارج البلاد.

وفوّض علي صالح، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، عارف الزوكا، بالإنابة عنه في المناسبات الاجتماعية، فيما قد يبدو أنه بداية لتواريه تدريجيًا عن المشهد العام في اليمن.

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