نشطاء حوثيون ينشرون صورة اعتقال حليفهم المخلوع علي عبدالله صالح
صحيفة المرصد : تناقل مؤيدو الحوثيين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة معدلة تظهر حليفهم المخلوع علي عبدالله صالح مقيد اليدين ومعتقلاً بمناسبة فعالية 21 سبتمبر ذكرى سيطرتهم على العاصمة صنعاء.
وتشير هذه الصورة المتداولة إلى حجم التدهور الحاصل في العلاقة بين حزب صالح وجماعة الحوثي إثر خلافات الطرفين المتزايدة.
وكانت مصادر حوثية اتهمت صالح بالفساد، مؤكدة أنه جمع ثروة طائلة على مدار سنين حكمه الـ33، مشيرة إلى عدم امتثاله للقانون الذي وضعه عام 2006 والذي يجبره على إشهار ذمته المالية والإفصاح عن ممتلكاته وأرصدته داخل وخارج البلاد.
وفوّض علي صالح، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، عارف الزوكا، بالإنابة عنه في المناسبات الاجتماعية، فيما قد يبدو أنه بداية لتواريه تدريجيًا عن المشهد العام في اليمن.
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التعليقات
نفسي في حياتي اشوف لبرالي مخو شغال دايماً عكس التيار وبيشوف نفسه صح والناس خطأ صورة تعكس حلام أغلبية الشعب اليمني عن القبض على عصابة سرقة أحلامهم
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تمثيليه بينهم
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رغم أنها فوتوشوب..لكن لا يغركم..هذه حيلة متفق عليها بين الإثنين لاظهار تدهور العلاقة.والحقيقة غير ذلك..علي صالح مخادع كبير .ولو أراد قلب الطاولة على الحوثيين لفعل..وكل هذه الحركات لذر الرماد في العيون
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فوتوشوب اون لاين مباشره بجوده عاليه بدون تحميل جوده افضل برنامج لتشغيل الميديا على اكس بي وندوز.. فهمتم شيء
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اتفاق لمعرفة آراء الجيران وانفعالاتهم وميولهم اتركوهم يصلحون ولا بكيفهم يهمنا أن اليمن يستقر بدون الحوثي .
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الكلاب اصبحت تنهش بعضها بعض ..
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كذابين...كذابين...هو الى يديرهم ولو يبغى يطلع راح يطلع بمساعدتهم...ولكن مازال يريد الرئسة...
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فيتوشوب
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صدق ثروه كبيره ومشغل نفسك لجو امن وعيش بقيه عمرك بسعاده واقترب من ربك استغفر وهلل
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الآن تعجبني ياقينان. ركز قلمك وتوجهك في مهاجمة قطر، وخلي عنك مهاجمة المعلمين.
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طيب... حلو... دام التحالف الحوثي الصالحي تفكك وانهار أجل نتوقع دخول قوات التحالف صنعاء في مدة اسبوع اسبوعين. نشوف.
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مبروك البدله الحمراء 😀
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لاتجيبون سيرة الفساد ياقماعه ... مابلاش المواضيع ديت .....
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ماعاد فيها عقلاء انضربت العقول الله يكشف الغمة عن هذه الأمة
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على عقلاء اليمن ....على عقلاء اليمن ... أستعادة بلدكم عددكم 20 مليون وعددهم2 مليون اطحنوهم طحن ولا لايحمد عقباااه...؟
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وتصيب بالدوار كالدوار حول الرقبة
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عساه من هذا واردى
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فخار يكسر بعضه ،، كلهم خونه هم ومن تعاطف معهم من الطرفين
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يقولون صوره معدله يعني لسى ماعتقلوه افتراضيه وان شاء الله الشعب اليمني يعتقله ويعتقل عبد الملالي الحوثي وعصاباتهم الأرهابية
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الحين عفاش قبل 4 ايام حسب الأخبار المحلية بانه جدد تحالفه مع الحوثي . كيف يخرج الان الحوثي معدل في صوره ويقول اعتقلوا عفاش؟؟
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الصورة واضح انها حقيقية .. وغير متلاعب بها .. قسم
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