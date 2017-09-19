بالفيديو .. هيئة الرياضة : زيادة جوائز كأس الملك .. وتحويل قضية العويس إلى هيئة الرقابة والتحقيق
صحيفة المرصد : وجه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة ، مركز التحكيم الرياضي على سرعة البت في قضية اللاعب عوض خميس وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المركز .
وأعلن رئيس هيئة الرياضة خلال مؤتمر صحافي عن منح بطل كأس الملك 10 ملايين ريال و5 ملايين للوصيف، وإلغاء مسمى دوري جميل السعودي للمحترفين وتسمية الدوري باسم الدوري السعودي للمحترفين، وإلغاء بطولة كأس ولي العهد واستبدال مسمى كأس السوبر بكأس ولي العهد.
فيما أعلنت هيئة الرياضة عن إحالة قضية انتقال اللاعب محمد العويس إلى هيئة الرقابة والتحقيق ، مشيرة إلى أنه في ضوء ذلك سيتخذ اتحاد كرة القدم الإجراءات اللازمة .
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📺 #عاجل— القنوات الرياضية (@riyadiyatv) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧
إحالة قضية محمد العويس لهيئة الرقابة و التحقيق#قرارات_هيئة_الرياضة#مؤتمر_رئيس_هيئة_الرياضة pic.twitter.com/JwY6uYPPqz
١٥ – إحالة قضية انتقال اللاعب محمد العويس إلى هيئة الرقابة والتحقيق وفي ضوء ذلك سيتخذ اتحاد كرة القدم الإجراءات اللازمة
— هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧
١٤ – حث مركز التحكيم الرياضي على سرعة البت في قضية اللاعب عوض خميس وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المركز
— هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
نفسي اعرف مؤهلات الرئيس العام هل سبق العمل بالمجال الرياضي ؟؟ لان قراراته جيدة
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وقضية عوض خميس ولا عشان نادي الفقر فيها لم تحال الى الرقابه والتحقيق
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كل شي **من اول
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اللهم اخفظ قايدنا خادم الحرمين وولي العهد
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اللهم اخفظ قايدنا خادم الحرمين وولي العهد
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قرارات مكتوبة قبل تعيين الريس لمصلحة الدفع الرباعي
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الرجل المناسب في المكان المناسب ونعم الرجل واقول للسعوديين ابشرو بالخير من هذا الرجل
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يعني التحقيق بيقول شيء لاصحاب السممممممممم؟؟؟؟
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طيب والي بطولاته في كاس ولي العهد ياترى وش وضعه انا شخصين اتوقع القرار يخدم كم نادي معين لاجل التوثيق اليةذي يطبخ لمصلحة صغير الرياض ولاكن للعلم والاحاطه التاريخ ثابت مهما تحاولون
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الحي يحيك ، والموت يزيدك غبن 👌
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سوف تطبق مقولة ولي العهد لن ينجو فاسد كائن من كان هجل راحو فيها الطواقي !!
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قرارات ممتازه وبالذات احالة قضية العويس حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات الغير نظامية مستقبلا
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