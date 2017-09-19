بالفيديو .. هيئة الرياضة : زيادة جوائز كأس الملك .. وتحويل قضية العويس إلى هيئة الرقابة والتحقيق

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صحيفة المرصد : وجه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة ، مركز التحكيم الرياضي على سرعة البت في قضية اللاعب عوض خميس وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المركز .

وأعلن رئيس هيئة الرياضة خلال مؤتمر صحافي عن منح بطل كأس الملك 10 ملايين ريال و5 ملايين للوصيف، وإلغاء مسمى دوري جميل السعودي للمحترفين وتسمية الدوري باسم الدوري السعودي للمحترفين، وإلغاء بطولة كأس ولي العهد واستبدال مسمى كأس السوبر بكأس ولي العهد.

فيما أعلنت هيئة الرياضة عن إحالة قضية انتقال اللاعب محمد العويس إلى هيئة الرقابة والتحقيق ، مشيرة إلى أنه في ضوء ذلك سيتخذ اتحاد كرة القدم الإجراءات اللازمة .

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١٥ – إحالة قضية انتقال اللاعب محمد العويس إلى هيئة الرقابة والتحقيق وفي ضوء ذلك سيتخذ اتحاد كرة القدم الإجراءات اللازمة — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧