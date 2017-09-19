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عبد الرحمن عابد: يكشف الأسباب الحقيقية لإقالة سامي الجابر .. ويفجر مفاجأة عن مؤامرة لاعبي الشباب
صحيفة المرصد: قال الصحفي عبدالرحمن عابد، تعليقا على إقالة الشباب مدربه سامي الجابر، بعد خسارة الباطن” سامي الجابر مدرب سعودي قدير كنا نتمنى استمراره في التدريب لتحقيق نجاحات مع الفريق ”
وأضاف في لقاء تلفزيوني، أن الجابر تعرض لمؤامرات من قبل اللاعبين في نادي الشباب بهدف إسقاطه ،مشيراً إلى أن بعض اللاعبين أتفقوا على تقديم مستوى غير جيد ليتم إقالة المدرب ” ومضى قائلاً” عندما تحدث مؤامرات من الفريق فلا يكون هناك سوي حلين الأول أن يمشي المدرب والثاني أن يمشي الفريق كاملاً ” لافتا إلى أن هذا ما حدث مع الجابر وأن النتائج لم تخدمه.
وأشار إلى أن هناك شعور داخل فريق الشباب بعدم اقتناعهم بـ “الجابر” كمدرب لهم كما يسود لديهم شعور بأنهم إذا فازوا يكون نتيجة اجتهادهم وإذا خسروا فهي من سامي.
التعليقات
18 - وانا اقووول. ؟؟؟2017-09-19 22:19:52
اشب سامي ما يعرف يدرب، اكيد فيه شي خطا !!! اثاري اللعيبة هم السبب، صحيح دايما ينطرد، بس سبحان الله الي كشف مؤمرة اللعيبة، و لازم كل الفرق الي دربها اللعيبة تامروا عليه بالعقل ، !! 🤓
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17 - المونديالي2017-09-19 22:11:21
يرقع لسامي سامي مدرب فاشل
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16 - سركيس بااااريس2017-09-19 22:11:11
فيرجستون // هيدنك //ريكارد //سانتانا // الزياني //الجوهر // مدربين عالميين ومحلليين تم إقالتهم ولم يقال مؤامرة برغم تحقيقهم انجازات /// ولدينا شبة مدرب انجازات صفرية أقيل ورجونا ورجوا الدنيا بزعيقهم .
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15 - مجرة التبانة2017-09-19 22:06:35
ضعف الادارة... الكابتن سامي عليك بتدريب فريق من الاولى والصعود به وارشح لك الكوكب.
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14 - الوطن غالي2017-09-19 22:06:16
نفس القصة في نادي الاتحاد ووقعت للمدرب الوطني خالدالقروني يجب حماية المدرب الوطني مع اندية الوطن
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13 - الحياة حلوة2017-09-19 21:57:10
للأسف. ،،،،هذا. واقع.،،،، في ،،،،جميع ،،،،المجالات.
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12 - نصراوي شرقاوي2017-09-19 21:52:55
الإعلام الأذرق لابد أن يكذب لمصلحة كل ماهو أذرق
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11 - ظربان2017-09-19 21:38:06
كلامه سليم ... وتبرير مقنع .. فكل لعيبة الأندية الكبار على هذه السليقه للأسف وخاصة إذا كان المدرب مواطن فهم يحاربونه حتى يتم تطييره . ولنا مثال في نادي الإتهاد وكيف كان ذلك اللآعب المتنشط يسير النادي
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10 - sasa19742017-09-19 21:35:51
سعودة الرياضه مطلب - وين وزارة العمل
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9 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-19 21:32:53
اخبار سامي تتصدر المشهد المحلي رغم صدور قرارات مهمة هذه الليلة من الهيئة العليا للرياضة السعودية .. نجومية الذيب لا يمكن الوصول لها
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8 - كنكت2017-09-19 21:32:43
هذا إتهام واضح للاعبين الشباب بالتختذل والتآمر والخيانه وعلى إدارة النادي واللاعبين رفع قضيه على هذا الصحفي فإما يثبت ما قاله بالأدله أو تتم محاكمته ومحاسبته وكفايه تبرير لسامي سناتر على وزن سنافر .
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7 -2017-09-19 21:25:03
يعني كل الفرق اللي فشل معها متآمرين عليه نفس الاسطوانة يوم كان لاعب الجميع كان يتآمر عليه لين يجيب هدف وبعدين يقولك سامي اهلنا
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6 - الوطن غالي2017-09-19 21:24:25
قسم بي الله وقعت نفس القصة من لاعبي الهلال حتى تم اقالة المدرب الوطني خليل الزياني من نادي الهلال والغريبة سامي الجابر ضمن لاعبي الهلال في اقالة المدرب الوطني خليل الزياني سبحان الله دنياعجايب
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5 - منقاش2017-09-19 21:20:55
مؤامـــــــــــرة !! .. وعلى إيه؟؟ الى هذه الدرجة وصلنا ؟؟ طيب هل طلع سامي من الهلال بمؤامرة ؟ أو هل طلع من النادي الاماراتي بمؤامرة ؟ أو هل طلع من النادي القطري بمؤامرة ؟ يا كبر بعض الكلام !!
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4 - غميز الجوع2017-09-19 21:12:06
وأنا يسود عندي شعور إنه إذا فازوا قال الإعلام السبب الجابر وإذا خسروا قال الإعلام السبب اللاعبين.
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3 - جنرال2017-09-19 21:07:09
الى متى ترقعون له رجل لم ينجح مع الشباب والهلال وغيرهم بلاش ضحك على الناس عيب سامي هوغيرته من النجوم فيبدأ بمضايقتهم وابعادهم ليبقى هو النجم الاوحد مع الهلال ابعد الدعيع وياسرومع الشباب ابعدعطيف
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2 - طاقيتي احلا طاقية2017-09-19 21:06:00
ولازال التطبيل مستمرا
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1 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-19 20:57:58
أووووه موااااأامره ياكبرها بحلقك .
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