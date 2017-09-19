عبد الرحمن عابد: يكشف الأسباب الحقيقية لإقالة سامي الجابر .. ويفجر مفاجأة عن مؤامرة لاعبي الشباب

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صحيفة المرصد: قال الصحفي عبدالرحمن عابد، تعليقا على إقالة الشباب مدربه سامي الجابر، بعد خسارة الباطن” سامي الجابر مدرب سعودي قدير كنا نتمنى استمراره في التدريب لتحقيق نجاحات مع الفريق ”

وأضاف في لقاء تلفزيوني، أن الجابر تعرض لمؤامرات من قبل اللاعبين في نادي الشباب بهدف إسقاطه ،مشيراً إلى أن بعض اللاعبين أتفقوا على تقديم مستوى غير جيد ليتم إقالة المدرب ” ومضى قائلاً” عندما تحدث مؤامرات من الفريق فلا يكون هناك سوي حلين الأول أن يمشي المدرب والثاني أن يمشي الفريق كاملاً ” لافتا إلى أن هذا ما حدث مع الجابر وأن النتائج لم تخدمه.

وأشار إلى أن هناك شعور داخل فريق الشباب بعدم اقتناعهم بـ “الجابر” كمدرب لهم كما يسود لديهم شعور بأنهم إذا فازوا يكون نتيجة اجتهادهم وإذا خسروا فهي من سامي.