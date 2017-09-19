تركي الفيصل: لا بد للعالم أن يتصدى للتدخلات الإيرانية السافرة ومن المؤسف نجد قطر تدعم طموحاتها الخطيرة في المنطقة

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صحيفة المرصد : قال رئيس مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، الثلاثاء، في حديث لقناة “سكاي نيوز” في نيويورك، إنه لابد للعالم أن يتصدى للتدخلات الإيرانية السافرة.

وأوضح الفيصل في مقابلة مع القناة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، أن “الاتفاق النووي لم يكن البوابة التي استخدمتها إيران للتدخل في شؤون الدول الأخرى بل يحدث ذلك منذ ثورة الخميني”.

وأضاف الفيصل أن “إيران استغلت الاتفاق النووي للدفع بطموحاتها في المنطقة، وأصبحت تتباهى بتواجدها العسكري في خمس دول أخرى منها عربية كاليمن وسوريا والعراق ومنها غير عربية كأفغانستان وباكستان”.

وأشار الفيصل إلى أنه “يجب تضافر جهود المجتمع الدولي لإبراز معارضة الشعب الإيراني ضد القيادة التي تقوم بقمعه ولا تخدمه”.

ودعا الأمير تركي الفيصل دول مجلس التعاون والمنطقة بصفة عامة، إلى أخذ الحيطة والحذر، بشأن خطورة انتهاء بنود الاتفاق النووي الزمنية، والتي ستسارع بعدها طهران إلى وضع برنامج للحصول على سلاح نووي والاقتداء بما تقوم به كوريا الشمالية.

وأكد الفيصل على أن “أي تعاون بين أي دولة مع إيران فيه تهديد لسلم واستقرار منطقة خليج وكافة العالم العربي والإسلامي، لما لإيران من طموحات عبرت عنها سابقا”، فيما عبر عن أسفه لدعم وتأييد دولة قطر للطموحات الإيرانية الخطيرة.

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