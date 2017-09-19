تركي الفيصل: لا بد للعالم أن يتصدى للتدخلات الإيرانية السافرة ومن المؤسف نجد قطر تدعم طموحاتها الخطيرة في المنطقة
صحيفة المرصد : قال رئيس مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، الثلاثاء، في حديث لقناة “سكاي نيوز” في نيويورك، إنه لابد للعالم أن يتصدى للتدخلات الإيرانية السافرة.
وأوضح الفيصل في مقابلة مع القناة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، أن “الاتفاق النووي لم يكن البوابة التي استخدمتها إيران للتدخل في شؤون الدول الأخرى بل يحدث ذلك منذ ثورة الخميني”.
وأضاف الفيصل أن “إيران استغلت الاتفاق النووي للدفع بطموحاتها في المنطقة، وأصبحت تتباهى بتواجدها العسكري في خمس دول أخرى منها عربية كاليمن وسوريا والعراق ومنها غير عربية كأفغانستان وباكستان”.
وأشار الفيصل إلى أنه “يجب تضافر جهود المجتمع الدولي لإبراز معارضة الشعب الإيراني ضد القيادة التي تقوم بقمعه ولا تخدمه”.
ودعا الأمير تركي الفيصل دول مجلس التعاون والمنطقة بصفة عامة، إلى أخذ الحيطة والحذر، بشأن خطورة انتهاء بنود الاتفاق النووي الزمنية، والتي ستسارع بعدها طهران إلى وضع برنامج للحصول على سلاح نووي والاقتداء بما تقوم به كوريا الشمالية.
وأكد الفيصل على أن “أي تعاون بين أي دولة مع إيران فيه تهديد لسلم واستقرار منطقة خليج وكافة العالم العربي والإسلامي، لما لإيران من طموحات عبرت عنها سابقا”، فيما عبر عن أسفه لدعم وتأييد دولة قطر للطموحات الإيرانية الخطيرة.
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التعليقات
شئ من الاطلال ولم يعد يلفت النظر
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- أبو هلول ...الخميني كان دخيل على ايراني و ربنا خده // ازاي بأه خده واخز بال اخوان حزرتك !
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زواج خيانة شريف قم ونبيلة اخوان المقطم
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شريف وطاح في شريفه !! والذرية سيد خميني واخته قطبية
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شريف وطاح في شريفه !! ووالمحلل زواجهما وكاتبه اخونجي ذو فكر نبيل على قولة خاشقجي
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شريف وطاح في شريفه !! اللهم اجمعهما مع بعض وأهلكهما بشر أعمالهما
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قطر نالت الشرف المجوسي الذي نم ننله !!!
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ايران اشد بطشن وحقدن على الاسلام والمسلمين يارب فى هذه الساعه اللهم عليك بايران ومن ساندها وللعنه على الكفرين الاحقاد على المسلمين وعز بلاد الحرمين الشريفين يارب العالمين وساير بلاد المسلمين
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ايران اشد بطشن وحقدن على الاسلام والمسلمين يارب فى هذه الساعه اللهم عليك بايران ومن ساندها *** الاحقاد على المسلمين وعز بلاد الحرمين الشريفين يارب العالمين وساير بلاد المسلمين
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تعليق رقم ١ يقول المثل اذا اكرمت الكريم ملكتهو واذا اكرمت الايم تمردا ايران يلى تقول عنها انها ارسلت حسب كلامك الف طن مخدارت قسدي مساعدات بعد ماذبحت اهل السنه فى دير الزور اقول الله يهنيك بمساعتهم لك
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وهل الواجب دعم الماسونيه العالميه ضد قطر لو ان لايران تطلعات استعماريه كانت استعمرت العراق لكن لم يحدث لكنها تحارب امريكا الخميني كان دخيل على ايراني و ربنا خده
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تعليق مخالف
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لابد من العمل على اسقاط حكم الملالي المجرمين وارجاع النظام ***
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تم فتح مطار دير الزور قبل يومين وبدأً من اليوم بدأت إيران بإرسال طائرات تحمل 1000طن مساعدات غذائية للشعب المحاصر وأتمنى من الدول العربية أن تقطع الطريق على إيران وترسل 2000طن مساعدات لمواطني ديرالزور
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