ترامب يكشف حقيقة تحذيره للسعودية من التحرك عسكرياً ضد قطر .. وهذا ما قاله عن الأزمة

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صحيفة المرصد – أ ف ب : نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، تحذير السعودية بشأن التحرك عسكرياً ضد قطر، إزاء مقاطعة الرباعية العربية للدوحة منذ ما يزيد على المائة يوم.

وتوقع ترمب التوصل لحل سريع لأزمة قطر مع الدول العربية.

وأضاف ترامب خلال لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ، في نيويورك : “إننا الآن في وضع نحاول فيه حل مشكلة في الشرق الأوسط. وأعتقد أننا سنحله ولدى شعور قوي بأنه سيجد طريقه إلى الحل سريعاً جداً “.

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