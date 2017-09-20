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ترامب يكشف حقيقة تحذيره للسعودية من التحرك عسكرياً ضد قطر .. وهذا ما قاله عن الأزمة
صحيفة المرصد – أ ف ب : نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، تحذير السعودية بشأن التحرك عسكرياً ضد قطر، إزاء مقاطعة الرباعية العربية للدوحة منذ ما يزيد على المائة يوم.
وتوقع ترمب التوصل لحل سريع لأزمة قطر مع الدول العربية.
وأضاف ترامب خلال لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ، في نيويورك : “إننا الآن في وضع نحاول فيه حل مشكلة في الشرق الأوسط. وأعتقد أننا سنحله ولدى شعور قوي بأنه سيجد طريقه إلى الحل سريعاً جداً “.
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التعليقات
16 - خالد2017-09-20 03:15:03
على مين تلعبها يادونالد دك !
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15 - خالد2017-09-20 03:11:54
تعليق رقم (2) رحم الله والداي ووالديك هذا الكلام !نفس وضع حرب الكويت ! ألاليت قومي يعقلون !! مقاطعه وتكفي وخليهم يخيسون هم واللي وراهم !!
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14 -2017-09-20 03:00:36
الأزمه زادت تعقيد .... الله يستر ....
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13 - الشايب2017-09-20 02:29:44
مشكلة قطر والجزيرة وقاعدة العديد كلها صناعة أمريكية made in usa ولن تسمح أمريكا بأيجاد حل لها . قطر خنجر جديد في خاصرة العرب والمسلمين مثلها مثل أسرائيل وإيران والحوثي وحزب الله .
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12 - رفيق الدرب2017-09-20 02:23:16
الكوري الحل الوحيد في الازمات كلها اللي يتوصل اليه مسك زمام الامور في العالم كله وتصبح امريكا سجاد استقبال مراسيم
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11 - الشايب2017-09-20 02:16:30
المشكلة كلها صناعة أمريكية خالصة والخائن تميم عبد مأمور لذلك لن تحل المشكلة فهي وجدت لتبقى
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10 -2017-09-20 01:58:19
أكيد فهم الثور انه ثور,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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9 - نهر الالب2017-09-20 01:32:21
هذا رئيس هلاس بو وجهين قبل شوي اخبار السئ ان ان وفوكس نيوس قال كان له جهود في وقف الحرب والحين ينفي صدق انه فتنة ويتبع مصلحته ولاحد يثق في وعوده وتصريحاتة الا المهبل
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8 - الحقباني2017-09-20 01:12:27
علم 3 - وطني الحبيب وهل احب سواه 2017-09-20 00:50:33 حسبي الله عليك انت وشعورك ياسبب المصايب
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7 -2017-09-20 01:05:00
والله انه معقد الشوش
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6 -2017-09-20 00:59:21
هو شبها وهو يطفيها
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5 -2017-09-20 00:55:21
الله يرحم ؟***
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4 - عبدالله ابوماجد2017-09-20 00:53:54
مملكة الحزم الله يعزك ياوطني
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3 - وطني الحبيب وهل احب سواه2017-09-20 00:50:33
حسبي الله عليك انت وشعورك ياسبب المصايب
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2 -2017-09-20 00:50:31
يجب الحذر من امريكا لانها خلف سياسة قطر مثل ماهي خلف غزو الكويت امريكا تكرر نفس اللعبه
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1 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-20 00:37:25
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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آخر تعليق
بواسطة : بدوي
مابقى الا القصبي الله المستعان...
بواسطة : مفتاح علبة قشطه
بسوووم تي احلااااام حلووووووه وسعادة. قشوووط 💛 💙 🌷...
بواسطة : ثلج حار
إركد ياناصر وانا أخوك ترى الشيخ مايقصدك...
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