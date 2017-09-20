بالفيديو .. وليد الفراج : أقسم بالله تركي آل الشيخ هلالي .. وهذه ميوله الحالية!

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صحيفة المرصد : كشف الإعلامي وليد الفراج عن ميول رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، مؤكداً أن ميوله هلالية .

و علّق الفراج على لقطة لآل الشيخ في المؤتمر، حينما قال إنه بغض النظر عن ميوله السابقة، فإنه لا يرى الآن إلا “سيفين ونخلة”، حيث قال الفراج: “للمعلومية تراه هلالي”.

جاء ذلك عبر إحدى حلقات برنامج أكشن يادوري وبعد إثارة موضوع ميول آل الشيخ أنه نصراوي عبر مواقع التواصل ، وأضاف الفراج “أقسم بالله إنه هلالي، ولكن لا يرى الآن إلا الوطن” ، رداً على أحد المعلقين على حساب البرنامج بـ “تويتر” .

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