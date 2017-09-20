بالفيديو .. وليد الفراج : أقسم بالله تركي آل الشيخ هلالي .. وهذه ميوله الحالية!
صحيفة المرصد : كشف الإعلامي وليد الفراج عن ميول رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، مؤكداً أن ميوله هلالية .
و علّق الفراج على لقطة لآل الشيخ في المؤتمر، حينما قال إنه بغض النظر عن ميوله السابقة، فإنه لا يرى الآن إلا “سيفين ونخلة”، حيث قال الفراج: “للمعلومية تراه هلالي”.
جاء ذلك عبر إحدى حلقات برنامج أكشن يادوري وبعد إثارة موضوع ميول آل الشيخ أنه نصراوي عبر مواقع التواصل ، وأضاف الفراج “أقسم بالله إنه هلالي، ولكن لا يرى الآن إلا الوطن” ، رداً على أحد المعلقين على حساب البرنامج بـ “تويتر” .
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#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ " هلالي" لكن الرجل يريد النجاح ولن يتعامل بالميول.. كونوا عادلين في رأيكم pic.twitter.com/IAcT3kCbmU— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٩ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
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كم ***
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الحمدلله انه طلع هلالي ***
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هلالي هههههه نصراوي هههههه كلهم *** واحد
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ارسولكم على حل هو هلالي ولا نصراوي هههههههه
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اكنسهم ياولد الشيخ
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الحمد جا اليوم الي نرتاح منك ياوليد الطبال
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صح تغريداته تبين هلاليته 😂 تعزيز *** يالفراج .
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هدا ألله يا الفراج ال الشيخ رموز من رموز الوطن السعودي يجب عليك ان تكون معين لي كتم سره سوى يشجع هلال لو يشجع بدر السريه مطلوبه الرجل الآن رجل دولة اسمع واطع آثابك الله
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علم يعجبني ( وليد الفراج )))) علم
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جمهور الهلال انتقادكم يعتبر وقوف مع قطر
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اعجبني المذيع المدافع الصلب قلب المحور عندما ذكر قضيه قطر بالموضوع وكنها رساله لمن ينتقد رئيس هئيه الرياضه لاتنتقد توقف
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الاستاذ وليد علم الهلال والي يقف ورا الهلال ان هالنصر ماخذ الدوري ماخذه
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الى الامام يا بلادى
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والكلام كن عادي جدا . لكن اخر الحديث يمكن كان جملتين . كلامه صح حنا كنا رواد الرياضة في عهد الملك فهد كنا رواد الرياضة خليجيا عربيا اسيويا . وتخرج من ملاعبنا الجيل الذهبي يوسف الثنيان وماجد والنعيمة
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يمكن وليد يقصد انه هلالي في بطولة آسيا . ومعروفة ميولة الحقيقية وسلمني على ماجد عبدالله ياوليد ..
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هاه
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طيب وش الفايده اذا حلفت
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يوليدخل ثقتنافيك في محلهاالطبق مكشوف وعيدومنه الجماعة كلهم
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