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خلافات حادة داخل “القاعدة” بسبب مطالبة الظواهري بالتنحي عن التنظيم

خلافات حادة داخل “القاعدة” بسبب مطالبة الظواهري بالتنحي عن التنظيم
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المرصد 17 1٬122 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قالت مصادر أن تنظيم “القاعدة”يمر حالياً بحالة شديدة من الانشقاق والاختلاف، عقب محاولة الدفع بحمزة بن لادن، للمشهد وطرحه كبديل قوي لزعيم التنظيم الحالي أيمن للظوهري، وتنصيبه كقائد يتولى زمام الأمور لاستكمال مسيرة والده الزعيم الروحي لقضية الجهاد العالمي، أسامة بن لادن.

وأشارت المصادر حسب موقع 24 الإمارتي إلى أن الكثير من قيادات الصف الأول والثاني داخل تنظيم القاعدة تميل للخلاص من الظواهري، لأنه لم يستطع السيطرة على التنظيم، كما أنه أصبح عجوزاً لايملك القدرة على اتخاذ القرار، والتحرك لنشر التنظيم، خلال المرحلة الماضية في ظل هيمنة تنظيم “داعش”، على المشهد الدولي.

وأكدت المصادر، أن قيادات تنظيم القاعدة، طالبت الظواهري، بالتنحي عن قيادة التنظيم، وإفساح المجال للقيادات الشابة، وفي مقدمتهم حمزة بن لادن، لاسيما أن التنظيم يري أن الظواهري، لايملك الكاريزما التي تؤهله للاستمرار في سدة التنظيم، في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الجهادية العالمية، والانشقاقات التي حدثت داخل “القاعدة”، على مدار السنوات الماضية، ولم يترك بها الظواهري أية بصمات حقيقية ترجح مواقفه، كما لم يتمكن من المحافظة على كيانات”القاعدة” في مختلف المناطق، وفشله في استقطاب الاجيال الجديدة، مثلما فعل تنيظم “داعش”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

17 - ماذا قدم الاخوان
2017-09-20 08:23:00
حرصوا على تسيس ارائهم خلال السرورية ثم ذهبوا الى دول المشرق و المغرب بتسيس اخر بعيد المسمى عن الاخوان. ولكن الايام فضحتهم من منابعهم بما تم تمويله وتحريضة من الحمدين. فقدموا العنف والقتل والحرب للعالم
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16 - لم أجد من أبث إليه مشاعري..
2017-09-20 08:18:06
تدرون ماهو سبب هذه المشاكل بها البلاد أفغانستان أو ماحلت بالأمة....... السبب واحد!!! إنه الفكر!!!!! والشكوى على الله وحسبنا الله ونعم الوكيل
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15 - مجرد جواب
2017-09-20 08:15:40
القاعدة و داعش يبثون اخبارهم منذ فترة. لكن مجرد سؤال وش عرف قناة الجزيرة بكل خطوة وكل قامت ويقوم بها داعش بالتصوير و المقابلات التلفزيونية منذ مبطي👊
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14 - لم أجد من أبث إليه مشاعري..
2017-09-20 08:15:29
بئس الأب وبئس الإبن..... والله ينتصر لأافغانستان منه ومن غيره..هو سبب ورئيسهم الدولة عمر الملا..... وللمعلومية في الغة الأوردية كلمة ملا يعني بالعربي: مطوع..... عمر المطوع ....حسبي الله عليهم
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13 - لم أجد من أبث إليه مشاعري..
2017-09-20 08:11:21
حسبي الله عليهم... هو أسامة بن لادن بسببه خرب دولة أفغانستان حتى أصبحت إلى الآن في حرب ودمار!. وعلى كذا ممكن إنهم حاطين عينهم على دولة حتى يفكيكوها ويخربوها ويعمروها بالدمار.لذا يبون ينصبون ولده حمزة
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( عدد التعليقات 4,197 )
12 - سهم
2017-09-20 07:59:44
الله يبيدهم كلهم ماجابوا لعالمنا إلا الخراب والدمار ومنطق سفك الدماء ، عليهم من الله مايستحقون .
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11 -
2017-09-20 07:51:16
كل اصحابه اتقتلوا وهو اشمعنى باقي لحد الان لا يكون يتجسس عليهم ليش لا ممكن ربنا ينتقم منه ومن امثاله شوهوا ديننا وجابوا الأعداء لبلاد المسلمين عليهم من الله مايستحقون
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10 - رفيق الدرب
2017-09-20 07:37:16
استغفرالله العظيم ولاحول ولاقوة الا بالله ؟
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9 - اخونجية سرور وقطب الخوارج ؟!!!
2017-09-20 07:28:08
اللهم فرق شملهم واخلف (( راياتهم )) واجعل لكل أحد منهم (( راية )) تنازع اختها ليهلك بعضهم ببعض
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8 - اخونجية سرور وقطب الخوارج ؟!!!
2017-09-20 07:23:39
جهود اخونجية قوامها 90 عاما ( قرن ) تمخضت عن خروج خوارج هذا العصر
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7 - أبو سحاااب
2017-09-20 07:22:48
كلهم داعش والقاعدة ينفذون مخططات الأعداء ويمشون في رضا أمريكا وأعداء الإسلام .
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6 - اخونجية سرور وقطب الخوارج ؟!!!
2017-09-20 07:21:57
ابن لادن والظواهري اخونجية المنبت خوارج عصر هذا القرن
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5 - اخونجية سرور وقطب الخوارج ؟!!!
2017-09-20 07:21:04
الظوهري نبت اخونجي سروري
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4 - اخونجية سرور وقطب الخوارج ؟!!!
2017-09-20 07:20:19
ابن لادن نبت اخونجي سروري
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3 - مجرد سؤال
2017-09-20 07:17:22
طيب والامارات وش عرفها باسرار القاعدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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2 - عادي
2017-09-20 07:08:16
يروحون عند بابا قرضاوي 😅
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1 - ع الشمري
2017-09-20 07:05:37
اصلاً مافيه شي اسمه القاعده ... القاعده كذبه اخترعتها امريكا لمحاربة الجهاد
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