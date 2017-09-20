خلافات حادة داخل “القاعدة” بسبب مطالبة الظواهري بالتنحي عن التنظيم

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صحيفة المرصد: قالت مصادر أن تنظيم “القاعدة”يمر حالياً بحالة شديدة من الانشقاق والاختلاف، عقب محاولة الدفع بحمزة بن لادن، للمشهد وطرحه كبديل قوي لزعيم التنظيم الحالي أيمن للظوهري، وتنصيبه كقائد يتولى زمام الأمور لاستكمال مسيرة والده الزعيم الروحي لقضية الجهاد العالمي، أسامة بن لادن.

وأشارت المصادر حسب موقع 24 الإمارتي إلى أن الكثير من قيادات الصف الأول والثاني داخل تنظيم القاعدة تميل للخلاص من الظواهري، لأنه لم يستطع السيطرة على التنظيم، كما أنه أصبح عجوزاً لايملك القدرة على اتخاذ القرار، والتحرك لنشر التنظيم، خلال المرحلة الماضية في ظل هيمنة تنظيم “داعش”، على المشهد الدولي.

وأكدت المصادر، أن قيادات تنظيم القاعدة، طالبت الظواهري، بالتنحي عن قيادة التنظيم، وإفساح المجال للقيادات الشابة، وفي مقدمتهم حمزة بن لادن، لاسيما أن التنظيم يري أن الظواهري، لايملك الكاريزما التي تؤهله للاستمرار في سدة التنظيم، في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الجهادية العالمية، والانشقاقات التي حدثت داخل “القاعدة”، على مدار السنوات الماضية، ولم يترك بها الظواهري أية بصمات حقيقية ترجح مواقفه، كما لم يتمكن من المحافظة على كيانات”القاعدة” في مختلف المناطق، وفشله في استقطاب الاجيال الجديدة، مثلما فعل تنيظم “داعش”.