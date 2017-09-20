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معارض قطري: خطاب تميم هزيل ومخيب للآمال.. والشعب القطري متذمر من الوضع الداخلي

معارض قطري: خطاب تميم هزيل ومخيب للآمال.. والشعب القطري متذمر من الوضع الداخلي
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المرصد 6 1٬051 1 ساعة

صحيفة المرصد-وكالات: قال المعارض القطري علي الدهنيم، إن خطاب الشيخ تميم “أكبر من دولة قطر”، موضحاً أنه “تحدث عن الإرهاب وكأن الدوحة هي المتضررة منه وليست الممولة والداعمة الرئيسية له”.

وأضاف الدهنيم، كما نقلت عنه قناة سكاي نيوز عربية، أمس الثلاثاء، أن خطاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، “هزيل ومخيب لآمال الشعب الخليجي والشعب القطري بصفة خاصة”.

واستنكر الدهنيم حديث تميم عن ما أسماه “صمود الشعب القطري” أمام ما وصفه بـ”الحصار” من قبل الدول الأربع المقاطعة لقطر، مؤكداً أن “الشعب القطري متذمر من الوضع الداخلي الذي دفع بالعمالة ورؤوس الأموال للهروب”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

6 - ابو حزام
2017-09-20 08:31:56
الامن اهم شي في الحياه والاعداء منيتهم التفكك ثم يقومون بتمويل جميع الأطراف بالسلاح ليقتلو بعضهم بعض شوف الطحين في ليبيا والعراق يبكون على الماضي
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5 - فعلا. هزيل
2017-09-20 08:19:00
يقول ان اقتصادهم مزدهر اجل وش موديك تتشكى عند الامم المتحدة. وبعدين يقول المجال الجوي و البحري مفتوح أجل اين الحصار الذي تتحدث عنه. يسمونه تخبط متواصل!🤔
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( عدد التعليقات 4,197 )
4 - سهم
2017-09-20 07:54:56
دعه يذوق هو ووالده بعضاً من الذل والمهانة مما أذاقته أموالهم وثروة الغاز التي عبثوا بها الشعوب العربية ، حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل .
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3 - سلمان
2017-09-20 07:44:06
تعليق مخالف
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2 - كلنا بريك بن هادي
2017-09-20 07:31:27
لا خلاف حول اخطاء قطر السياسيه و دعمها للارهاب و لكن ليعلم الجميع ان الشعب العربي لم و لن يتذمر من سياسه دولته انما من الفقر و سوء الخدمات و الامور التة تمسه شخصيا لا يهمه الامور الكبيره
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1 - الشمري
2017-09-20 07:27:13
انت متأكد انهم متذمرين. يا الله تعال نصبوه حضرة الشيخ علي الدهنيم. اميراً لقطر. 👋👋👋👋
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