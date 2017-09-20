بالفيديو:شاهد لحظة وقوع زلزال المكسيك وسقوط المباني!
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو انتشر على “يوتيوب”يظهر لحظة وقوع الزلزال في المكسيك.
حيث يظهر المقطع لحظة انهيار ناطحة سحاب شاهقة العلو، ليتصاعد الدخان بعدها ويملأ المكان,وتسمع أيضاً في الفيديو أصوات خوف وهلع المارة الذين كانوا بقرب الناطحة التي سقطت إثر الزلزال.
وكانت الحكومة المكسيكية قد أعلنت أن عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب، الثلاثاء، العاصمة مكسيكو سيتي ومناطق مجاورة لها ارتفع إلى 226 قتيلاً.
وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية، ميغيل أنخيل أوسوريو، متحدثاً لشبكة “تيليفيسا” التلفزيونية: “قتل حوالي 117 شخصاً في مدينة مكسيكو، و39 في بويبلا و55 في موريلوس و12 في ولاية مكسيكو وشخص في غيريرو”.
وقُتل 21 طفلاً على الأقل واعتبر حوالي 20 آخرين في عداد المفقودين، عند انهيار مدرسة في مكسيكو جراء الزلزال الذي تقدر قوته بـ7.1 درجة، على ما أعلنت الحكومة الثلاثاء.
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التعليقات
إذا خلصت عليكم الأسامي// ممكن تسمية أعاصيركم القادمة إعصار
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الصواميل كانت مرخيه
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اهم شي انتم و لا العالم بحريقه
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مساكين مكسيكان
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وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مّنكُم بِبَعِيدٍ..
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ستاندر
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قطر هي السبب
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أكيد المقاول مصري
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9 - هنطش 2017-09-20 13:18:44 أول من يساعد المكسيكيون عشان صديقتى مكسيكيه تكفون لاتخلون المكسيك عشان ريتا.....😥😥😥وماتتتتتت ريتا.
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وماكان الله معذبعم وهم يستغفرون
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عمارة ٥ ادوار
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أول من يساعد المكسيكيون عشان صديقتى مكسيكيه تكفون لاتخلون المكسيك عشان ريتا
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طفشت الأرض منهم
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يالله لاتغضب علينا ولا على المسلمين
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هالزلزال الي يهز العماره ****
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لا حول ولا قوة الا بالله
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أعوذذبالله من شر المحن اللهم لك الحمد والشكر رحمتك يا رحيم
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((((((المكسيكيين يتناقلون (((مصادفة _غير معقولة)) عمرها ((32)) عاما بزلزال المكسيك......الساعة نفسها... صباح 19 سبتمبر 1985، ضرب زلزال هائل بقوة 8 درجات المنطقة نفسها )))))
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((((((اسيقظ العالم هذا الصباح على زلزالين ..... ضرب المكسيك ونيوزلندا )))))))
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اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الجنه
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