بالفيديو:شاهد لحظة وقوع زلزال المكسيك وسقوط المباني!

حجم الخط A A A المرصد 20 2٬798 1 ساعة

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو انتشر على “يوتيوب”يظهر لحظة وقوع الزلزال في المكسيك.

حيث يظهر المقطع لحظة انهيار ناطحة سحاب شاهقة العلو، ليتصاعد الدخان بعدها ويملأ المكان,وتسمع أيضاً في الفيديو أصوات خوف وهلع المارة الذين كانوا بقرب الناطحة التي سقطت إثر الزلزال.

وكانت الحكومة المكسيكية قد أعلنت أن عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب، الثلاثاء، العاصمة مكسيكو سيتي ومناطق مجاورة لها ارتفع إلى 226 قتيلاً.

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية، ميغيل أنخيل أوسوريو، متحدثاً لشبكة “تيليفيسا” التلفزيونية: “قتل حوالي 117 شخصاً في مدينة مكسيكو، و39 في بويبلا و55 في موريلوس و12 في ولاية مكسيكو وشخص في غيريرو”.

وقُتل 21 طفلاً على الأقل واعتبر حوالي 20 آخرين في عداد المفقودين، عند انهيار مدرسة في مكسيكو جراء الزلزال الذي تقدر قوته بـ7.1 درجة، على ما أعلنت الحكومة الثلاثاء.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا