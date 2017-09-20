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بالفيديو:شاهد لحظة وقوع زلزال المكسيك وسقوط المباني!

بالفيديو:شاهد لحظة وقوع زلزال المكسيك وسقوط المباني!
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المرصد 20 2٬798 1 ساعة

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو انتشر على “يوتيوب”يظهر لحظة وقوع الزلزال في المكسيك.

حيث يظهر المقطع لحظة انهيار ناطحة سحاب شاهقة العلو، ليتصاعد الدخان بعدها ويملأ المكان,وتسمع أيضاً في الفيديو أصوات خوف وهلع المارة الذين كانوا بقرب الناطحة التي سقطت إثر الزلزال.

وكانت الحكومة المكسيكية قد أعلنت أن عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب، الثلاثاء، العاصمة مكسيكو سيتي ومناطق مجاورة لها ارتفع إلى 226 قتيلاً.

وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية، ميغيل أنخيل أوسوريو، متحدثاً لشبكة “تيليفيسا” التلفزيونية: “قتل حوالي 117 شخصاً في مدينة مكسيكو، و39 في بويبلا و55 في موريلوس و12 في ولاية مكسيكو وشخص في غيريرو”.

وقُتل 21 طفلاً على الأقل واعتبر حوالي 20 آخرين في عداد المفقودين، عند انهيار مدرسة في مكسيكو جراء الزلزال الذي تقدر قوته بـ7.1 درجة، على ما أعلنت الحكومة الثلاثاء.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

20 - إعصار " ماريا" في طريقه الى أمريكا // أخر الأعاصير المدمرة
2017-09-20 14:07:52
إذا خلصت عليكم الأسامي// ممكن تسمية أعاصيركم القادمة إعصار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - لقلق
2017-09-20 13:53:26
الصواميل كانت مرخيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - وو
2017-09-20 13:52:00
اهم شي انتم و لا العالم بحريقه
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17 -
2017-09-20 13:50:56
مساكين مكسيكان
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16 - زائر من الكواكب
2017-09-20 13:47:40
وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مّنكُم بِبَعِيدٍ..
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15 - عامر
2017-09-20 13:45:27
ستاندر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - معليق
2017-09-20 13:43:12
قطر هي السبب
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
13 - قصدير
2017-09-20 13:41:12
أكيد المقاول مصري
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - ابو شدا
2017-09-20 13:32:17
9 - هنطش 2017-09-20 13:18:44 أول من يساعد المكسيكيون عشان صديقتى مكسيكيه تكفون لاتخلون المكسيك عشان ريتا.....😥😥😥وماتتتتتت ريتا.
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11 -
2017-09-20 13:30:26
وماكان الله معذبعم وهم يستغفرون
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - طنطل
2017-09-20 13:19:13
عمارة ٥ ادوار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - هنطش
2017-09-20 13:18:44
أول من يساعد المكسيكيون عشان صديقتى مكسيكيه تكفون لاتخلون المكسيك عشان ريتا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - ياسمين🌸
2017-09-20 13:15:56
طفشت الأرض منهم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
7 - قمر
2017-09-20 13:15:25
يالله لاتغضب علينا ولا على المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
6 - محمد انا
2017-09-20 13:13:49
هالزلزال الي يهز العماره ****
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5 - الغامدي
2017-09-20 13:11:50
لا حول ولا قوة الا بالله
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4 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-20 13:09:31
أعوذذبالله من شر المحن اللهم لك الحمد والشكر رحمتك يا رحيم
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( عدد التعليقات 28,898 )
3 - برق _ الحرم
2017-09-20 13:02:39
((((((المكسيكيين يتناقلون (((مصادفة _غير معقولة)) عمرها ((32)) عاما بزلزال المكسيك......الساعة نفسها... صباح 19 سبتمبر 1985، ضرب زلزال هائل بقوة 8 درجات المنطقة نفسها )))))
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( عدد التعليقات 28,898 )
2 - برق _ الحرم
2017-09-20 12:59:34
((((((اسيقظ العالم هذا الصباح على زلزالين ..... ضرب المكسيك ونيوزلندا )))))))
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1 - لاحول ولاقوة الا بالله
2017-09-20 12:56:17
اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الجنه
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آخر تعليق
بواسطة : علي

الحمد لله رب العالمين ..بالشكر تدوم النعم وهذا هو حال الدنيا ليست على وتيرة واحد...
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تتسابق الكلمات و الحروف للتعبير عن مدى امتنانِنا لكلّ من كان له أثر كبير في حيات...
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