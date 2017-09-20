شاهد بالفيديو: وزارة الدفاع البريطانية تنشر لأول مرة عملياتها ضد تنظيم داعش بسوريا

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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية لحظة استخدام طيارين في سلاح الجو الملكي البريطاني لصاروخ واحد من نوع “هيلفاير”، ضد تنظيم داعش بسوريا.

وقالت الصحيفة انه أشرف على تنفيذ إطلاق الترسانة القاتلة طيارين بدون طيار من على بعد 2000 ميلا في راف وادنجتون في لينكولنشاير.

ووصفت “الديلي ميل” هذه اللحظة بالدراماتيكية، مؤكدة أن وزارة الدفاع البريطانية نشرت لقطات مصورة لعملياتها ضد تنظيم داعش لأول مرة.

وأشارت الصحيفة إلى ما قالته وزارة الدفاع بشأن العملية، قائلة: هذه هي اللحظة التي توقفت فيها طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الملكي عن تنفيذ إعدام علني نظمته الدولة الإسلامية بحق حشود بينهم مدنيين.

وتُظهر لقطات مذهلة نشرت للمرة الأولى لحشود المدنيين الذين أجبروا تحت تهديد السلاح على التجمع في بلدة سورية، إلا أن وزارة الدفاع البريطانية أكدت أنها تلاشت تنفيذ هدفها على الأرض، تلاشيًا لحصد أرواح المدنيين الذين أجبرتهم داعش على التجمع بين مجاهديها.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة بدون طيار كانت تحلق فوق بلدة أبو كمال السورية عندما رصدت الحشود التي بدأت في التجمع، وكان الطيارون بدون طيار التابع للقوات الجوية الملكية يراقبون على شاشات على بعد آلاف الأميال هذه الحشود المدنية التي جمعتها داعش.

